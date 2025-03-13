Manus의 일주일

Manus가 소비자들의 관심을 끌고 있는 것은 사실이지만, 이와 같은 자율형 범용 에이전트의 엔터프라이즈 도입은 의미가 있다 하더라도 더 긴 시간이 필요할 수 있습니다. 지난 12개월 동안 많은 관심을 끌었던 에이전트를 구동하는 LLM은 대부분 공개적으로 사용 가능한 데이터를 기반으로 학습됩니다. 반면, 현재 대규모 언어 모델에 사용되는 기업 데이터는 1%에 불과합니다.

캡처되지 않는 데이터의 99%는 LLM과 에이전트를 사용하여 해당 데이터의 가치를 실현하려는 기업에게 금광과 같습니다. 그러나 엔터프라이즈 AI 에이전트는 일반적으로 개인용 AI 에이전트와는 다르게 사용됩니다. 예를 들어, 개인은 Manus AI 또는 OpenAI와 같은 회사에서 구축한 에이전트를 사용하여 항공편 일정을 예약하거나 후기를 검토할 수 있습니다.

그러나 기업에서는 특정 비즈니스 요구에 맞게 최대한 비용 효율적으로 맞춤화된 폐쇄형 또는 오픈 소스 툴로 구축된 에이전트 시스템을 찾는 경우가 많습니다(Salesforce의 Agentforce나 IBM의 watsonx Orchestrate를 예로 들 수 있습니다). 또한 기업들은 보안상의 이유로 외부로 옮기고 싶지 않은 엄청난 양의 데이터를 보유하고 있습니다. 이러한 엔터프라이즈 에이전트는 일반적으로 IBM의 Granite 시리즈와 같이 목적에 맞는 소규모 언어 모델로 구동되며, 필요한 데이터를 현장에 보관합니다.

Manus가 엔터프라이즈 AI에 대한 야망을 가지고 있는지는 확실하지 않지만, 새로 발표한 파트너인 Alibaba는 확실히 야망을 가지고 있습니다. 1월에 Alibaba는 전문가 조합(MoE) 아키텍처에서 실행되는 새로운 어시스턴트인 Qwen 2.5 Max를 발표했는데, 이는 종종 기업에게 매력적인 효율적인 접근 방식입니다.

MoE 아키텍처를 사용하면 모델은 전체 신경망을 활성화하는 대신 주어진 작업에 필요한 특정 하위 네트워크만 활성화합니다. 따라서 MoE 아키텍처는 사전 학습 중에 계산 비용을 크게 줄이고 추론 시간 동안 더 빠른 성능을 달성할 수 있습니다.

진정한 AI 자율성이 개인용 AI 에이전트로 달성될지, 아니면 기업용 AI 에이전트로 달성될지는 아직 미지수입니다. 한편, Manus는 계속해서 논쟁을 불러일으키고 있습니다.

"Manus는 확실히 상황을 약간 뒤흔들고 있습니다. 하지만 AI 커뮤니티에는 회의론자들도 많습니다.”라고 IBM의 수석 연구 과학자이자 매니저인 Kaoutar El Maghraoui는 최근 Mixture of Experts 에피소드에서 말합니다. "여기서 가장 큰 문제는 Manus가 정말 AI 자율성을 재정의할 수 있는가 하는 점입니다. 아니면 동서양 간에 계속되는 AI 경쟁의 또 다른 단계에 불과할까요?"