연준, 미국 수자원 부문에 대한 긴급 지침 발표

미국의 수자원 부문은 한정된 재정 및 기술 자원으로 인해 '목표가 풍부하고 자원이 부족한' 분야로 묘사되어 왔습니다. 소규모 및 시골 지역사회의 시스템은 특히 취약합니다.

최근 에너지 및 상업 위원회의 청문회에서 조지아 농촌 상수도 협회 회장인 Rick Jeffares는 미국 내 커뮤니티 상수도 시스템 중 91% 이상이 10,000명 미만의 사람들에게 서비스를 제공한다고 말했습니다. Jeffares에 따르면 소규모 및 농촌 지역사회는 "규모의 경제가 제한되고 기술 전문성이 부족하여 복잡한 연방 규정을 준수하고 안전하고 저렴한 식수 및 위생 시설을 제공하는 데 어려움을 겪는 경우가 많습니다."라고 합니다.

Jeffares는 또한 연방 자금을 지원받아 자동화된 장비를 판매하거나 설치하는 공급업체는 "사이버 공격으로부터 수도 시설을 더 잘 보호하기 위해 EPA 및 기타 기관에서 수립한 표준 프로토콜을 준수해야 한다"고 말했습니다.

청문회에서는 젊은 층의 참여가 필요하다는 점도 강조되었습니다. "Rural Water는 등록된 견습생 프로그램을 통해 이 일을 해왔고, 효과가 있었기 때문에 이를 확대하고자 합니다. 차세대 수도 사업자는 더 높은 수준의 컴퓨터와 사이버 정교함을 갖추게 될 것으로 예상합니다."라고 Jeffares는 말합니다.