IBM watsonx로 UFC 팬 경험을 혁신하다

올해 IBM과 UFC는 경기 중 인사이트를 포함하도록 UFC Insights Engine의 인사이트 경험을 확장하고 있습니다. 이 새로운 기능은 UFC 322 1라운드에서 처음 공개되었으며, Shevchenko가 UFC 역사상 최초로 통산 60회 테이크다운을 기록한 순간이었습니다. 시청자는 화면 왼쪽에 표시된 시각 자료를 통해 최초의 경기 중 인사이트 통계를 직접 확인할 수 있었습니다. 이 기능은 향후 다른 경기 이벤트에서도 제공될 예정입니다.

IBM의 Americas Build Engineering 수석 매니저인 Jonathan Collins는 IBM Think 인터뷰에서 “지금까지는 경기 전 인사이트만 제공해 왔기 때문에, 실시간 인사이트 생성은 우리에게 큰 전환점입니다.”라고 말했습니다.

새로운 인사이트 파이프라인은 방송 중 역대 기록 갱신이나 핵심 통계와 같은 흥미로운 데이터 포인트를 팬들에게 제공합니다. 예를 들어 한 파이터가 역대 최다 KO 기록을 경신하기 직전이라고 가정해 보세요. 새로운 Insights Engine을 사용하면 UFC 통계 제작 팀은 기록이 실시간으로 경신될 경우를 대비해 관련 인사이트를 미리 준비해 둘 수 있습니다. 이 인사이트는 이후 UFC 콘텐츠 및 방송 팀에 전달되어 방송을 통해 공개됩니다.

TKO의 혁신 부문 수석부사장인 Alon Cohen은 “IBM watsonx로 구축된 UFC Insights Engine은 몇 초 만에 팬들을 위한 새로운 실시간 인사이트를 깊이 있게 발굴하는 복합적인 AI 패키지입니다.”라고 말했습니다. “AI 툴을 사용하는 사람이라면 보통 깊이 아니면 속도 중 하나만 가능하고, 둘 다는 어렵다는 것을 알고 있을 것입니다. 하지만 이번 경기 중 통계를 위해 IBM과 협업하면서 Insights Engine을 두 가지 모두를 달성하도록 최적화했으며, 이는 진정한 게임 체인저입니다.”

“UFC 팬들은 이 스포츠에 대해 매우 해박하고 열정적입니다. IBM Think 인터뷰에서 IBM의 AI Solutions Architect인 Anand Das는 “우리가 공개하는 많은 인사이트가 팬을 대상으로 하고, 상당수가 소셜 미디어로 전달되기 때문에 이러한 점이 큰 도움이 됩니다.”라고 말했습니다. “팬들이 어떤 유형의 인사이트를 선호하는지 알려주고, 우리는 이를 바탕으로 계속 개선합니다.”