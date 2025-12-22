IBM watsonx로 UFC 팬 경험을 혁신하다

격투 스포츠의 장관에서 파이터가 등장할 때 음악과 함께—특히 전 세계 7억 명이 넘는 UFC 팬들에게는—해당 파이터의 주요 통계가 함께 소개되는 것은 상징적인 전통입니다. 11월 15일 매디슨 스퀘어 가든에서 열린 UFC 322에서는 공동 메인이벤트에서 Valentina Shevchenko가 Zhang Weili를 압도하며 UFC 여성 플라이급 타이틀을 방어하고 새로운 테이크다운 기록을 세우는 순간, 옥타곤에서 뿜어져 나온 에너지가 폭발했습니다.
2024년 10월 UFC는 인사이트와 스토리텔링을 통해 실시간 팬 참여를 강화하기 위해 IBM과 파트너십을 체결했습니다. IBM과 UFC는 경기와 파이터에 대한 자동화된 인사이트를 생성하는 AI 기반 플랫폼인 UFC Insights Engine을 공동으로 구축했습니다. UFC 통계 제작 팀은 UFC Insights Engine에서 주요 데이터와 흥미로운 스토리라인을 가져오는 커스텀 대시보드를 활용해 작업합니다. 해당 대시보드 내에서 IBM watsonx Orchestrate로 구동되는 AI 에이전트를 사용해 관련 통계를 신속하게 검증합니다. 이어 IBM의 생성형 AI Granite 모델이 자연어로 초안을 생성해 통계 제작 팀이 실시간으로 내러티브 관점을 빠르게 구성할 수 있도록 돕습니다.
올해 IBM과 UFC는 경기 중 인사이트를 포함하도록 UFC Insights Engine의 인사이트 경험을 확장하고 있습니다. 이 새로운 기능은 UFC 322 1라운드에서 처음 공개되었으며, Shevchenko가 UFC 역사상 최초로 통산 60회 테이크다운을 기록한 순간이었습니다. 시청자는 화면 왼쪽에 표시된 시각 자료를 통해 최초의 경기 중 인사이트 통계를 직접 확인할 수 있었습니다. 이 기능은 향후 다른 경기 이벤트에서도 제공될 예정입니다.
IBM의 Americas Build Engineering 수석 매니저인 Jonathan Collins는 IBM Think 인터뷰에서 “지금까지는 경기 전 인사이트만 제공해 왔기 때문에, 실시간 인사이트 생성은 우리에게 큰 전환점입니다.”라고 말했습니다.
새로운 인사이트 파이프라인은 방송 중 역대 기록 갱신이나 핵심 통계와 같은 흥미로운 데이터 포인트를 팬들에게 제공합니다. 예를 들어 한 파이터가 역대 최다 KO 기록을 경신하기 직전이라고 가정해 보세요. 새로운 Insights Engine을 사용하면 UFC 통계 제작 팀은 기록이 실시간으로 경신될 경우를 대비해 관련 인사이트를 미리 준비해 둘 수 있습니다. 이 인사이트는 이후 UFC 콘텐츠 및 방송 팀에 전달되어 방송을 통해 공개됩니다.
TKO의 혁신 부문 수석부사장인 Alon Cohen은 “IBM watsonx로 구축된 UFC Insights Engine은 몇 초 만에 팬들을 위한 새로운 실시간 인사이트를 깊이 있게 발굴하는 복합적인 AI 패키지입니다.”라고 말했습니다. “AI 툴을 사용하는 사람이라면 보통 깊이 아니면 속도 중 하나만 가능하고, 둘 다는 어렵다는 것을 알고 있을 것입니다. 하지만 이번 경기 중 통계를 위해 IBM과 협업하면서 Insights Engine을 두 가지 모두를 달성하도록 최적화했으며, 이는 진정한 게임 체인저입니다.”
“UFC 팬들은 이 스포츠에 대해 매우 해박하고 열정적입니다. IBM Think 인터뷰에서 IBM의 AI Solutions Architect인 Anand Das는 “우리가 공개하는 많은 인사이트가 팬을 대상으로 하고, 상당수가 소셜 미디어로 전달되기 때문에 이러한 점이 큰 도움이 됩니다.”라고 말했습니다. “팬들이 어떤 유형의 인사이트를 선호하는지 알려주고, 우리는 이를 바탕으로 계속 개선합니다.”
Insights Engine은 IBM 포트폴리오 전반에 걸친 AI 제품을 기반으로 합니다. 각 IBM 제품은 서로 유기적으로 작동합니다. watsonx.data가 원시 UFC 데이터를 정리하고, watsonx.ai가 해당 원시 데이터에서 인사이트를 추출한 뒤, 마지막으로 watsonx.governance의 도움을 받아 이를 설명 가능하고 투명한 방식으로 제공합니다.
경기 중 인사이트는 모든 이해관계자의 UFC 경험을 개선하려는 UFC 목표의 일부입니다. UFC 콘텐츠 및 방송 팀은 IBM 솔루션이 매우 성공적이라는 점을 확인했다고 전하며, 인사이트 생성량이 세 배로 증가했고 플랫폼 출시 이후 인사이트 생성 시간이 약 40% 단축되어 보다 창의적인 작업에 집중할 수 있게 되었다고 밝혔습니다.
Collins는 “경기 전 단계에서도 우리는 항상 개선을 이어가고 있습니다.”라고 말했습니다. “여러 파이프라인을 운영하고 있으며, 방송과 팬 경험을 혁신하고 개선할 방법을 항상 모색하고 있습니다.” UFC Insights Engine은 watsonx Orchestrate 기반 기술로 구축되었으며, UFC 리서처가 복잡한 질문을 하고 트렌드를 분석해 팬 맞춤형 인사이트로 전환할 수 있는 통합 대화형 인터페이스를 포함합니다. 이 오케스트레이션은 IBM Granite와 Llama를 포함한 선도적인 오픈 소스 대규모 언어 모델(LLM)로 구동되는 텍스트-투-SQL 파이프라인과 같은 고급 툴을 통합하며, 이는 UFC의 방대한 과거 데이터를 기반으로 학습되었습니다.
매디슨 스퀘어 가든에서 열린 UFC 322를 현장에서 관람하거나 시청한 전 세계 팬들은 새로운 인사이트 기능을 처음으로 접했습니다. 연간 40회 이상의 라이브 이벤트와 전 세계 9억 5천만 가구 이상을 대상으로 한 방송을 고려하면, UFC 팬들은 머지않아 이 솔루션이 실제로 적용되는 모습을 보게 될 가능성이 큽니다.
