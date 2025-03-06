AI에게 학습을 가르친 사람은 인간 수준의 지능이 생각보다 가깝다고 생각합니다

인공 일반 지능(AGI), 즉 인간과 동등한 수준으로 광범위한 작업에 걸쳐 사고하고 추론하며 학습할 수 있는 AI라는 개념은 오랫동안 논란의 대상이 되어 왔습니다. 일부 전문가들은 AGI가 몇 년 이내에 실현될 것이라고 주장하는 반면, 다른 전문가들은 절대 불가능하다고 생각합니다. 또 다른 진영의 일부 전문가들은 AGI가 우선시할 올바른 목표가 아니라고 주장합니다. IBM의 수석 연구 과학자인 Marina Danilevsky는 Mixture of Experts 팟캐스트의 한 에피소드에서 "언어 이외의 다른 영역에서도 이러한 모델이 강력한 힘을 발휘할 수 있다는 사실을 잊으면 안 됩니다."라고 말합니다. "이 기술을 사용할 수 있는 분야를 넓힌다면 AGI를 쫓는 대신 훨씬 더 흥미롭고, 훨씬 더 실용적이고, 훨씬 더 실질적인 방향으로 나아갈 수 있습니다."

Sutton은 신중한 입장입니다. 그는 AI가 5년 이내에 인간 수준의 지능에 도달할 확률은 4분의 1, 15년 이내에 도달할 확률은 50%로 추정합니다. 이는 AGI가 실현되려면 아직 수십 년이 남았다고 예측하는 그의 동료들과 비교하면 놀라울 정도로 낙관적인 예측입니다.

"여전히 획기적인 발전이 필요합니다."라고 그는 인정했습니다. "하지만 점점 가까워지고 있습니다. 가장 부족한 부분은 AI 시스템이 단순히 레이블이 지정된 데이터 세트를 제공받는 것이 아닌, 보다 자연스러운 방식으로 경험을 통해 학습하도록 만드는 것입니다."

Sutton이 설명했듯이 가장 큰 과제 중 하나는 장기적인 계획과 추상화, 즉 인간처럼 복잡한 문제를 더 작고 관리하기 쉬운 조각으로 분해하는 능력을 이해하도록 AI를 가르치는 것입니다.

"제가 여러분에게 길을 건너라고 하면 작은 근육의 움직임 하나하나까지 생각하지 않습니다. 여러분은 길 건너기라는 목표에 대해 생각합니다. AI는 더 높은 추상화 수준에서 학습해야 합니다."라고 Sutton은 설명했습니다.

강화 학습에 대한 그의 주요 공헌 중 하나는 AI가 세세한 관리에 매몰되지 않고 단계적으로 학습할 수 있는 시간 추상화 개념입니다. 이는 긴 시간 동안 추론해야 하는 AI 시스템에 매우 중요할 수 있으며, 오늘날의 모델은 이러한 부문에서 어려움을 겪고 있습니다.

예를 들어, AI 어시스턴트는 하나의 질문에 대한 응답은 잘 생성할 수 있지만, 여러 상호작용을 통해 논리적인 대화를 유지하거나 항공편, 호텔 및 활동을 조정하는 휴가 예약과 같이 시간이 지남에 따라 전개되는 복잡한 작업을 계획하는 데 어려움을 겪을 수 있습니다. Sutton은 강화 학습과 더 나은 장기 추론 알고리즘이 이러한 한계를 극복하는 데 핵심이 될 것이라고 믿습니다.