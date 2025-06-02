AI가 사고하도록 가르칠 수 있는 작은 물고기의 두뇌

HHMI Janelia의 연구실 본관은 포토맥 강의 나무가 우거진 가장자리에 마치 유리와 강철로 된 그릇처럼 우뚝 솟은 건물로, 주변의 푸른 언덕과 반사되는 웅덩이에 의해 예리한 각도가 부드럽게 표현되었습니다. 내부는 개방형 협업 공간으로 자연광이 쏟아지고, 전문 현미경 검사실을 연결하는 곡선형 복도가 있으며, 화이트보드 스케치와 고해상도 뇌 스캔 벽 근처에 연구자들이 클러스터를 형성합니다.
버지니아주 애쉬번에 위치한 이 스위트룸 중 한 곳의 화면은 제브라피쉬 유충의 뇌를 볼류메트릭 렌더링하여 빛을 발하고 있습니다. 각 뉴런은 빛의 한 점처럼 맥동합니다. 즉, 발사되는 순간을 고해상도 3D로 포착한 소형 은하계입니다. 훈련되지 않은 사람의 눈에는 크리스탈 돔에서 반딧불이 소리가 들리는 것처럼 보입니다. 하지만 Google Research의 연구 과학자인 Jan-Matthis Lueckmann과 그의 협력자들에게는 플리커로 인코딩된 인지 지도가 작동하고 있습니다. 그것은 퍼즐이었습니다. 그리고 이 문제를 해결하면 뇌와 인공 지능에 대한 우리의 이해가 완전히 달라질 수 있습니다.
Luckmann은 IBM Think와의 인터뷰에서 "볼류메트릭 동영상 내에서 탄력적 변형을 수정하는 것과 같은 문제 외에도 이러한 뉴런의 위치를 안정적으로 정확히 찾아내는 것이 중요한 과제였습니다."라고 말합니다. "이 문제를 해결하기 위해 우리는 HHMI Janelia의 전문가 팀과 긴밀히 협력했습니다. 그들은 맞춤형으로 설계된 주석 프로토콜을 사용하여 약 2,000개의 뉴런에 꼼꼼하게 수작업으로 주석을 달았습니다."
AI 시스템이 더욱 강력해짐에 따라 연구자들은 점점 더 많은 영감을 얻기 위해 생물학, 특히 진화론에서 가장 효율적인 컴퓨팅 기계인 뇌를 찾고 있습니다. ZAPBench 프로젝트는 지금까지 중 가장 야심찬 사례 중 하나로, 신경 계산과 예측의 본질을 탐구하기 위해 설계된 전뇌 제브라피시 데이터 세트입니다.
하지만 이야기는 생물학에서 끝나지 않습니다. IBM 연구에서도 비슷한 영감을 받아 뉴런의 연산 방식을 모방하여 기존 아키텍처에 도전하는 NorthPole과 같은 뇌에서 영감을 얻은 칩이 탄생했습니다. ZapBench와 같은 노력이 뇌 기능의 원리를 밝혀내면 차세대 AI 하드웨어에 정보를 제공할 수 있습니다.
이 전개 이야기의 중심인 ZAPBench 데이터 세트는 일반적인 뇌 스캔이 아닙니다. 살아있는 제브라피쉬의 전뇌 활동을 두 시간 연속으로 촬영하여 정교한 디테일로 렌더링한 볼륨 영상입니다. 매초마다 약 70,000개의 뉴런의 실시간 빛을 추적하는 3차원 프레임이 생성되며, 각 뉴런은 순간적으로 빛을 발하며 생각의 폭발을 알립니다.
이 우아한 문구는 엔지니어링의 복잡성을 거의 전달하지 못합니다. 동영상은 유동적인 환경입니다. 탄성 변형, 즉 조직의 미세한 이동이 왜곡을 만들어 데이터를 왜곡시킵니다. 알고리즘은 흔들리곤 합니다. 정확한 지도가 없으면 가장 간단한 작업인 각 뉴런이 정확히 어디에 있는지 파악하는 것이 어려워집니다.
이에 대한 답을 찾기 위해 Lueckmann과 그의 팀은 사람의 손에 의지했습니다. Janelia의 전문 그룹과 협력하여 약 2,000개의 뉴런에 수작업으로 주석을 달았습니다. 여기에는 단순히 세포를 표시하는 것뿐만 아니라 앞뒤로 움직이는 과정을 통해 모든 표시를 개선하는 작업이 포함되었는데, 이는 과학자와 기계 간의 일종의 반복적인 대화였습니다. "이 프로세스에는 팀 간에 여러 차례의 피드백과 개선이 필요했으며, 궁극적으로 맞춤형 알고리즘을 위한 학습 데이터를 제공했습니다."라고 그는 말합니다.
이 토대를 마련한 후 알고리즘이 나머지 70,000개를 매핑하는 작업을 수행했습니다. 이는 단순한 무차별 대입이 아니었습니다. 이는 뇌의 다음 움직임을 예측할 수 있는 머신 러닝 모델을 구축하는 데 필요한 발판이 되었습니다.
연구에 사용된 제브라피시는 단순히 수조에 쉬고 있던 것이 아니었습니다. 이는 각각 자연 환경의 단서를 모방하도록 설계된 일련의 가상 자극, 시뮬레이션된 전류, 깜박이는 빛, 움직이는 그림자에 노출되었습니다. 물고기의 꼬리 근육 활동은 전극을 통해 기록되었지만 광시트 현미경을 사용하여 실시간으로 뇌를 촬영했습니다. 투명한 젤에 고정된 이 물고기는 신경세포가 발화할 때 빛을 내는 칼슘 표시기를 발현하도록 유전적으로 변형되었습니다. 이 설정을 통해 연구자들은 척추동물 뇌 전체에 걸쳐 시각적 자극과 신경 반응을 모두 관찰할 수 있었습니다.
ZAPBench에는 활동 데이터뿐만 아니라 시냅스 수준까지 동일한 물고기의 향후 코넥텀도 포함되어 있습니다. 이를 통해 척추동물 종에서는 이전에는 불가능했던 수준의 모델링, 즉 활동과 구조를 나란히 구현할 수 있습니다. 이 조합을 통해 모델은 예측을 넘어 설명을 시작할 수 있습니다.
다른 두 가지 노력은 비슷한 야망을 반영합니다. 앨런 연구소의 MICrONS 프로그램은 쥐의 구조적 및 기능적 뇌 영상을 결합하여, 신경 활동 패턴과 함께 조밀한 커넥토믹 맵을 제공하여 시각 정보가 어떻게 처리되는지 이해하고 있습니다. 이들의 데이터 세트는 포유류 뇌, 특히 시각 피질의 구조-기능 관계에 대한 연구를 촉진했습니다.
한편, 캘리포니아 대학교 샌디에이고 뇌관측소는 수천 개의 행동하는 쥐 뉴런에서 기록된 뉴로픽셀 프로브의 대규모 데이터를 공개했습니다. ZAPBench만큼 공간적으로 포괄적이지는 않지만, 이 노력은 행동과 일치하는 귀중한 시계열 데이터를 제공하여 피질 역학 예측 모델링의 발전에 기여했습니다.
ZAPBench가 제기하는 실제 질문은 뉴런 그 자체에 관한 것이 아닙니다. 우리가 어떻게 모델링하느냐가 중요합니다.
수십 년 동안 두뇌 모델링은 시계열 데이터에 크게 의존해 왔습니다. 이는 뇌의 복잡한 3D 구조가 시간이 지남에 따라 수치적 활동 수준으로 감소하는 것을 의미합니다. 더 간단하고 컴퓨팅 리소스를 적게 사용하며 분석하기 쉽습니다.
하지만 단점이 있습니다.
"시계열 데이터를 얻으려면 세분화 단계가 필요한데, 최선의 노력에도 불구하고 이 규모에서는 어느 정도의 오류가 발생할 수밖에 없습니다."라고 Lueckmann은 설명합니다. 뉴런을 분리하고 라벨을 붙이는 과정인 세분화는 본질적으로 오류가 발생하기 쉽습니다. 초기의 작은 실수가 전체 모델에 영향을 미칠 수 있습니다.
볼류메트릭 데이터는 다른 경로를 제공합니다. 3D 이미지를 1D 신호로 축소하는 대신, 볼류메트릭 모델은 영상에서 직접 활동을 예측하는 것을 목표로 합니다. 엔드투엔드 방식입니다. 지저분하지만 우아합니다.
"볼륨 데이터를 예측하면 세분화할 필요가 없습니다."라고 Luckmann은 IBM Think에 설명합니다. "머신 러닝 애플리케이션에서 종종 유리한 것으로 알려진 특징인 엔드투엔드 접근 방식을 제공합니다."
테스트 결과, 과거 활동의 짧은 컨텍스트만 주어졌을 때 볼류메트릭 비디오 모델이 시계열 모델보다 성능이 더 우수하다는 사실을 발견했습니다. 왜 그럴까요? 이들은 여전히 그것을 알아 내려고 노력하고 있습니다. 그러나 한 가지 가능성은 귀납적 편향입니다. 비디오 모델은 본질적으로 뉴런 간의 공간적 관계를 더 잘 보존합니다.
"현재 근본적인 원인을 조사하고 있습니다."라고 Lueckmann은 말합니다. "현재 우리의 가설은 비디오 모델에 내재된 귀납적 편향으로 인해 뉴런 간의 관계를 더 쉽게 설명할 수 있다는 것입니다."
하지만 문제가 있었습니다. 체적 모델은 계산량이 많습니다. 데이터를 로드하는 것만으로도 공학의 대단한 업적입니다.
"데이터 로딩은 비디오 모델에 상당한 엔지니어링 문제를 야기했지만 시계열 모델에서는 사소한 문제였기 때문에 훨씬 더 빠른 실험 처리가 가능했습니다."라고 Lueckmann은 덧붙입니다.
실제로 두 가지 모델링 유형은 서로 상충되지 않습니다. 이는 뇌가 다음에 무엇을 할지를 예측하여 뇌가 어떻게 생각하는지 이해한다는 공통된 목표의 절충점을 나타냅니다.
뇌와 기계의 이러한 융합은 이론적인 것만이 아닙니다. IBM 연구의 Dharmendra Modha와 그의 팀은 추론을 위해 설계된 새로운 종류의 AI 칩인 NorthPole을 개발했습니다. 메모리와 프로세서 간에 데이터를 지속적으로 이동시키는 폰 노이만 병목 현상을 겪는 기존 칩과 달리 NorthPole은 이 둘을 통합합니다. 이는 기억과 연산이 결합된 뇌를 디지털로 반영한 것입니다.
이 칩은 메모리를 컴퓨팅 코어와 바로 나란히 임베딩하여 이를 달성합니다. 22억 개의 트랜지스터로 구축되고 12나노미터 노드 프로세스를 사용하여 제작된 NorthPole은 ResNet-50과 같은 표준 벤치마크에서 주요 CPU 및 GPU보다 25배 더 높은 에너지 효율성으로 추론 성능을 제공합니다. 이 아키텍처는 전력 효율뿐만 아니라 대기 시간과 공간을 크게 줄일 수 있습니다.
ZAPBench 데이터로 구축된 모델은 다음에 일어날 일, 즉 어떤 뉴런이 발화할 가능성이 높은지, 그 패턴이 뇌 영역에 언제, 어떻게 파급되는지 알려줄 수 있습니다. 하지만 더 깊은 질문은 이러한 예측이 예측을 생성한 시스템을 이해한다는 것을 의미할까요? 뇌 활동을 예측할 수 있다면 어떻게 될까요? 이해가 되셨나요? Lueckmann에 따르면, 그렇지 않습니다.
"ZAPBench는 현재 사용되는 모델 유형에 제한을 두지 않고 예측 성능을 극대화하는 데 초점을 맞추고 있습니다."라고 Lueckmann은 말합니다.
예측에서 설명으로 전환하는 보다 야심찬 목표가 다가오고 있습니다. 이를 위해서는 어떤 뉴런이 발화하는지뿐만 아니라 왜 발화하는지도 알아야 합니다.
그리고 여기서부터 더욱 야심찬 계획이 시작됩니다. Lueckmann의 공동 연구자들은 활동 데이터와 함께 동일한 물고기의 뇌에 대한 데이터 세트를 컴파일하고 있습니다. 이것은 뉴런이 무엇을 하는지가 아니라 뉴런이 어떻게 연결되어 있는지에 관한 것입니다.
"우리 공동 연구자들은 동일한 물고기로부터 시냅스 해상도 구조 데이터 세트를 획득했습니다."라고 그는 말합니다. "이 구조 데이터는 현재 뇌에 있는 모든 개별 뉴런의 형태를 재구성하기 위한 처리를 진행 중이며, 이러한 노력은 대규모 인간 교정으로 보완됩니다."
이것은 문자 그대로 살아있는 뇌의 배선도를 의미합니다. 예측 모델을 제약 조건으로 사용하거나 모델링 프로세스에서 사전에 사용하여 해당 구조로 보강할 수 있다면 결과를 더 해석하기 쉬울 수 있습니다. 다음에 무슨 일이 일어날지 말해주는 지도가 아니라, 왜 그런지에 대한 힌트도 주는 지도입니다.
"예를 들어 물리적 배선도를 모델 제약 조건으로 통합하는 등 이러한 구조적 정보로 예측 모델을 강화하면 더 정확할 뿐만 아니라 더 해석 가능한 모델을 만들 수 있을 것으로 기대합니다."라고 Lueckmann은 말합니다.
해석 가능성이 중요합니다. AI가 뇌를 해독하는 데 도움을 줄 수 있다면 이는 단순히 신경과학의 승리가 아닙니다. 이는 AI 자체에 피드백되어 우리가 상상하지 못했던 생물학의 청사진을 제공할 수 있습니다.
"진정으로 중요한 도약은 예측에서 진정한 기계론적 이해로 전환하는 것입니다."라고 그는 말합니다. "하지만 현재로서는 AI 자체를 직접 발전시키기 위한 노력이라기보다는 과학적 이해를 발전시키기 위해 AI를 사용하려는 노력이라고 생각합니다."
그래도 피드백 루프는 가능합니다. 새로운 AI 방법은 신경과학의 문을 열 수 있습니다. 그리고 새로운 신경과학 인사이트는 AI를 재편할 수 있습니다.
Lueckmann은 “ZAPBench 벤치마크에서 상상할 수 있는 최상의 결과는 현재 알려지지 않은 척추동물 뇌 기능 원리를 발견하기 위한 디딤돌 역할을 하는 것입니다.”라고 말합니다. “이런 일이 일어난다면 그러한 통찰력이 AI의 새로운 방향을 알려주고 영감을 줄 수 있을 것입니다.”
ZAPBench는 작은 물고기에서 비롯될 수 있지만 그 의미는 그 규모를 훨씬 뛰어넘습니다. 데이터 세트는 뇌 구조와 활동 사이의 관계에 대한 전례 없는 창을 열어 연구자들이 이전에는 접근할 수 없었던 방식으로 인지와 계산의 기초를 탐구할 수 있도록 합니다.
IBM과 함께하는 웨비나에 참여하여 산업 전반의 사례, 사용 사례, IBM의 자체 성공 사례를 살펴보며 에이전틱 AI 이니셔티브를 통해 ROI를 실현하는 방법을 알아보세요.
IBM이 2025년 Gartner Magic Quadrant™ 데이터 과학 및 머신 러닝 플랫폼 부문에서 리더로 선정된 이유를 알아보세요.
조직이 서로 다른 파일럿을 통해 AI를 도입하는 것에서 AI를 사용하여 조직의 중심에서 혁신을 추진하는 것으로 전환하는 방법을 알아보세요.
IBM® Granite는 비즈니스에 맞게 맞춤화되고 AI 애플리케이션 확장에 최적화되었으며 개방적이고 성능이 뛰어나며 신뢰할 수 있는 AI 모델 제품군입니다. 언어, 코드, 시계열 및 가드레일 옵션을 살펴보세요.
IBM은 2,000개 조직을 대상으로 AI 이니셔티브에 대한 설문조사를 실시해 효과적인 전략과 효과적이지 못한 전략, 그리고 앞서나갈 수 있는 방법을 알아보았습니다.
다음 다섯 가지 사고 전환을 실행하여 불확실성을 극복하고 비즈니스 혁신을 촉진하며 에이전틱 AI를 통해 성장을 가속화하세요.
AI 빌더를 위한 차세대 엔터프라이즈 스튜디오인 IBM watsonx.ai로 생성형 AI, 파운데이션 모델 및 머신 러닝 기능을 학습, 검증, 조정 및 배포하세요. 적은 데이터로 짧은 시간 내에 AI 애플리케이션을 구축하세요.
업계 최고의 AI 전문성과 솔루션 포트폴리오를 보유한 IBM과 함께 AI를 비즈니스에 활용하세요.
IBM Consulting AI 서비스는 기업이 AI 활용 방식을 재구상하여 혁신을 달성하도록 지원합니다.
AI 개발 라이프사이클 전반에 걸친 기능에 원스톱으로 액세스하세요. 사용자 친화적인 인터페이스, 워크플로, 업계 표준 API 및 SDK에 대한 액세스를 통해 강력한 AI 솔루션을 제작할 수 있습니다.