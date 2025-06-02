AI가 사고하도록 가르칠 수 있는 작은 물고기의 두뇌

뇌와 기계의 이러한 융합은 이론적인 것만이 아닙니다. IBM 연구의 Dharmendra Modha와 그의 팀은 추론을 위해 설계된 새로운 종류의 AI 칩인 NorthPole을 개발했습니다. 메모리와 프로세서 간에 데이터를 지속적으로 이동시키는 폰 노이만 병목 현상을 겪는 기존 칩과 달리 NorthPole은 이 둘을 통합합니다. 이는 기억과 연산이 결합된 뇌를 디지털로 반영한 것입니다.

이 칩은 메모리를 컴퓨팅 코어와 바로 나란히 임베딩하여 이를 달성합니다. 22억 개의 트랜지스터로 구축되고 12나노미터 노드 프로세스를 사용하여 제작된 NorthPole은 ResNet-50과 같은 표준 벤치마크에서 주요 CPU 및 GPU보다 25배 더 높은 에너지 효율성으로 추론 성능을 제공합니다. 이 아키텍처는 전력 효율뿐만 아니라 대기 시간과 공간을 크게 줄일 수 있습니다.

ZAPBench 데이터로 구축된 모델은 다음에 일어날 일, 즉 어떤 뉴런이 발화할 가능성이 높은지, 그 패턴이 뇌 영역에 언제, 어떻게 파급되는지 알려줄 수 있습니다. 하지만 더 깊은 질문은 이러한 예측이 예측을 생성한 시스템을 이해한다는 것을 의미할까요? 뇌 활동을 예측할 수 있다면 어떻게 될까요? 이해가 되셨나요? Lueckmann에 따르면, 그렇지 않습니다.

"ZAPBench는 현재 사용되는 모델 유형에 제한을 두지 않고 예측 성능을 극대화하는 데 초점을 맞추고 있습니다."라고 Lueckmann은 말합니다.

예측에서 설명으로 전환하는 보다 야심찬 목표가 다가오고 있습니다. 이를 위해서는 어떤 뉴런이 발화하는지뿐만 아니라 왜 발화하는지도 알아야 합니다.

그리고 여기서부터 더욱 야심찬 계획이 시작됩니다. Lueckmann의 공동 연구자들은 활동 데이터와 함께 동일한 물고기의 뇌에 대한 데이터 세트를 컴파일하고 있습니다. 이것은 뉴런이 무엇을 하는지가 아니라 뉴런이 어떻게 연결되어 있는지에 관한 것입니다.

"우리 공동 연구자들은 동일한 물고기로부터 시냅스 해상도 구조 데이터 세트를 획득했습니다."라고 그는 말합니다. "이 구조 데이터는 현재 뇌에 있는 모든 개별 뉴런의 형태를 재구성하기 위한 처리를 진행 중이며, 이러한 노력은 대규모 인간 교정으로 보완됩니다."

이것은 문자 그대로 살아있는 뇌의 배선도를 의미합니다. 예측 모델을 제약 조건으로 사용하거나 모델링 프로세스에서 사전에 사용하여 해당 구조로 보강할 수 있다면 결과를 더 해석하기 쉬울 수 있습니다. 다음에 무슨 일이 일어날지 말해주는 지도가 아니라, 왜 그런지에 대한 힌트도 주는 지도입니다.

"예를 들어 물리적 배선도를 모델 제약 조건으로 통합하는 등 이러한 구조적 정보로 예측 모델을 강화하면 더 정확할 뿐만 아니라 더 해석 가능한 모델을 만들 수 있을 것으로 기대합니다."라고 Lueckmann은 말합니다.

해석 가능성이 중요합니다. AI가 뇌를 해독하는 데 도움을 줄 수 있다면 이는 단순히 신경과학의 승리가 아닙니다. 이는 AI 자체에 피드백되어 우리가 상상하지 못했던 생물학의 청사진을 제공할 수 있습니다.

"진정으로 중요한 도약은 예측에서 진정한 기계론적 이해로 전환하는 것입니다."라고 그는 말합니다. "하지만 현재로서는 AI 자체를 직접 발전시키기 위한 노력이라기보다는 과학적 이해를 발전시키기 위해 AI를 사용하려는 노력이라고 생각합니다."

그래도 피드백 루프는 가능합니다. 새로운 AI 방법은 신경과학의 문을 열 수 있습니다. 그리고 새로운 신경과학 인사이트는 AI를 재편할 수 있습니다.

Lueckmann은 “ZAPBench 벤치마크에서 상상할 수 있는 최상의 결과는 현재 알려지지 않은 척추동물 뇌 기능 원리를 발견하기 위한 디딤돌 역할을 하는 것입니다.”라고 말합니다. “이런 일이 일어난다면 그러한 통찰력이 AI의 새로운 방향을 알려주고 영감을 줄 수 있을 것입니다.”

ZAPBench는 작은 물고기에서 비롯될 수 있지만 그 의미는 그 규모를 훨씬 뛰어넘습니다. 데이터 세트는 뇌 구조와 활동 사이의 관계에 대한 전례 없는 창을 열어 연구자들이 이전에는 접근할 수 없었던 방식으로 인지와 계산의 기초를 탐구할 수 있도록 합니다.