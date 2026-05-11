인프라가 AI 준비의 핵심인 이유: Think 2026 인사이트

이번 Think 2026에서 비즈니스 리더들은 점점 더 분명해지고 있는 현실을 살펴보았습니다. AI가 기업의 핵심으로 자리 잡아감에 따라 성공 여부는 이를 뒷받침하는 하이브리드 인프라의 강점과 유연성에 달려 있다는 점입니다. 이번 논의는 AI 가치가 올바른 아키텍처 위에서 구축된다는 점을 분명히 보여주었습니다.

환경 전반의 복잡성, 분산된 아키텍처, 증가하는 기술 부채, 그리고 높아지는 보안, 규정 준수 및 복원력 요구 사항은 실험 단계와 신뢰할 수 있는 대규모 실제 성과 사이를 가로막고 있습니다.

하지만 이러한 모든 과제는 결국 하나로 귀결됩니다. 바로 데이터입니다.

IBM 인프라 수석 부사장 Ric Lewis는 “AI는 데이터에 관한 것이며, 데이터는 어디에나 존재하기 때문에 본질적으로 하이브리드입니다.”라고 말했습니다. “그 데이터는 금광이 될 수도 있고 […] 쓰레기 매립지가 될 수도 있습니다 […] 그리고 어떤 아키텍처를 선택하느냐에 따라 그 결과가 달라질 수 있습니다.”