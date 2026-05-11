인프라가 AI 준비의 핵심인 이유: Think 2026 인사이트

이번 Think 2026에서 비즈니스 리더들은 점점 더 분명해지고 있는 현실을 살펴보았습니다. AI가 기업의 핵심으로 자리 잡아감에 따라 성공 여부는 이를 뒷받침하는 하이브리드 인프라의 강점과 유연성에 달려 있다는 점입니다. 이번 논의는 AI 가치가 올바른 아키텍처 위에서 구축된다는 점을 분명히 보여주었습니다.
환경 전반의 복잡성, 분산된 아키텍처, 증가하는 기술 부채, 그리고 높아지는 보안, 규정 준수 및 복원력 요구 사항은 실험 단계와 신뢰할 수 있는 대규모 실제 성과 사이를 가로막고 있습니다.
하지만 이러한 모든 과제는 결국 하나로 귀결됩니다. 바로 데이터입니다.
IBM 인프라 수석 부사장 Ric Lewis는 “AI는 데이터에 관한 것이며, 데이터는 어디에나 존재하기 때문에 본질적으로 하이브리드입니다.”라고 말했습니다. “그 데이터는 금광이 될 수도 있고 […] 쓰레기 매립지가 될 수도 있습니다 […] 그리고 어떤 아키텍처를 선택하느냐에 따라 그 결과가 달라질 수 있습니다.”
이러한 관점에서 Ric Lewis는 강력한 AI 기반 구축을 위한 세 가지 전략적 우선순위를 제시했습니다. 바로 AI를 핵심에 두는 것, AI 준비 데이터 구현, 그리고 AI 준비 제어 체계 구축입니다. 이러한 우선순위는 조직이 유연하고 복원력이 있으며 향후 확장에 대비할 수 있는 기반을 구축하도록 지원합니다.
기업이 이러한 현실을 어떻게 관리하고 이에 맞춰 구축해 나가는지가 이제 핵심 인프라 과제를 결정하고 있습니다. 앞서 나가는 인프라 리더들은 데이터를 하이브리드 전략의 기반으로 다루고 있는 조직들입니다.
하이브리드는 기업 AI의 운영 현실입니다. IBM 기업가치연구소(IBV)의 조사에 따르면 경영진의 70%는 하이브리드 전략이 조직의 비용과 성능 최적화에 도움이 되었다고 답했지만, 현재 인프라가 모든 AI 요구 사항을 충족한다고 답한 비율은 8%에 불과했습니다. 이 격차가 Think 2026의 핵심 주제였습니다. 다음 영역에 집중하면 이러한 격차를 줄이는 데 도움이 될 수 있습니다.
최근 Gartner 보고서에 따르면, 데이터 품질 문제로 인해 2026년에는 조직의 60%가 AI 프로젝트를 중단할 것으로 예상됩니다. CEO들 역시 우려하고 있습니다. 6%는 비즈니스 수익 창출을 위해 운영되는 워크로드가 신뢰할 수 없는 데이터를 기반으로 하고 있다고 답했습니다.
“AI에는 실제로 참조 가치가 있는 데이터와 품질 기반 정보가 필요합니다. 사실 AI에는 컨텍스트가 필요합니다.”라고 IBM® Storage 마케팅 부사장 Scott Baker는 말했습니다.
이러한 문제는 매우 익숙하게 들릴 수 있습니다. 환경 전반에 흩어진 데이터, 부족한 비즈니스 컨텍스트, 그리고 사후적으로 다뤄지는 거버넌스 문제입니다. 이러한 조합이 대부분의 기업을 시범 운영 단계에 머물게 만드는 원인입니다.
Baker는 “우리는 목적에 적합하고 AI 워크로드에 맞게 설계된 인프라를 충분히 적용할 수 있습니다.”라고 말했습니다. “하지만 AI가 기대한 방식으로 작동하도록 하려면 적절한 컨텍스트와 품질을 갖춘, 해당 워크로드에 맞게 설계된 데이터도 여전히 필요합니다.”
IBM은 운영 환경 배포를 확장하는 데 필요한 데이터 계층, 인프라 및 인텔리전스를 해결하기 위해 풀스택 접근 방식을 취하고 있습니다. 이는 조직이 기존 환경 전체를 다시 플랫폼화하지 않고도 하이브리드 환경 전반의 정형, 비정형 및 반정형 데이터를 통합하는 것을 의미합니다.
IBM Storage 총괄 책임자인 Sam Werner는 “조직이 AI를 실제 운영 환경에 도입할 수 있을지, 아니면 끝없는 AI 시범 운영 단계에 머물게 될지를 결정하는 것은 결국 이러한 데이터 기반입니다.”라고 말했습니다.
바로 이 지점에서 IBM® Fusion과 watsonx.data가 역할을 수행합니다. 이 솔루션은 데이터 계층에서 거버넌스를 적용하면서 애플리케이션에 데이터를 제공합니다. Fusion은 또한 지능형 데이터 캐싱을 사용하여 성능 저하 없이 필요한 위치에 데이터를 제공합니다.
GPU 가속 역시 중요한 요소입니다. 오늘날 기업이 직면한 가장 비용이 큰 문제 중 하나는 유휴 GPU이며, 이는 GPU를 지속적으로 활용할 수 있을 만큼 빠르게 데이터를 전송할 수 있는 스토리지를 갖추고 있는지에 달려 있습니다.
— IBM Storage 총괄 책임자 Sam Werner
운영 복원력 계획, 고가용성 및 재해 복구는 더 이상 인프라의 부수적인 요소가 아닙니다. AI가 핵심 운영 영역으로 더욱 깊이 들어갈수록 가용성의 중요성은 커지며, 복원력은 처음부터 내재되어 있어야 합니다.
IBM® Power 총괄 책임자이자 IBM® Infrastructure CTO인 Hillery Hunter는 “AI는 24시간 365일 항상 가동되어야 합니다.”라며 “이는 운영에 매우 중요합니다.”라고 말했습니다.
글로벌 환경에서는 데이터 레지던시가 매우 중요하며, 주권 관련 로직은 나중에 추가되는 것이 아니라 환경 배포 방식 자체에 직접 내재되어야 합니다. FlashSystem은 이를 스토리지 영역까지 확장하여 조직 전체 스토리지 자산 전반에 대한 관리를 제공함으로써 환경의 복원력과 규정 준수를 유지합니다.
— IBM Power 총괄 책임자이자 IBM Infrastructure CTO인 Hillery Hunter
Lewis는 “하이브리드는 더 이상 선택 사항이 아닙니다.”라고 말했습니다. 조직이 증가하는 복잡성, 보안 요구 사항 및 주권 문제에 대응함에 따라 하이브리드는 선택이 아니라 필수 요소가 되고 있습니다. 올바른 하이브리드 아키텍처를 구축하면 더 높은 수준의 전략적 운영, 일관성 및 복원력을 확보할 수 있으며, 이를 통해 AI 성공을 위한 기반을 마련할 수 있습니다.
Think 2026에서는 이러한 메시지가 분명하게 전달되었습니다. 실제 데이터를 기반으로 AI를 운영하는 기업에게 지금 내리는 아키텍처 결정은 앞으로 가능한 것의 범위를 결정하게 됩니다. 가장 먼저 도달하는 기업은 제어력, 유연성 및 장기적 관점을 기반으로 구축한 기업이 될 것입니다.
데이터 보안의 필수 요소를 살펴보고 조직의 가장 귀중한 자산인 데이터를 보호하는 방법을 알아보세요. 새롭게 등장하는 사이버 위협으로부터 민감한 정보를 보호하는 데 도움이 되는 다양한 유형, 툴 및 전략을 알아보세요.
AI, 머신 러닝 및 분석 프로세스를 향상하고 데이터 보안과 확장성을 보장하도록 설계된 고성능 파일 및 오브젝트 스토리지로 데이터 과제를 극복하는 방법을 알아보세요.
플래시 메모리 및 스토리지 유형에 대해 알아보고 기업이 플래시 기술을 사용하여 효율성을 높이고 지연 시간을 줄이며 데이터 스토리지 인프라의 미래를 보장하는 방법을 살펴보세요.
IBM® Storage FlashSystem은 사이버 복원력과 향상된 데이터 스토리지 기능을 제공합니다.
IBM Storage는 데이터 스토리지 하드웨어, 소프트웨어 정의 스토리지, 그리고 스토리지 관리 소프트웨어로 구성된 제품군입니다.
IBM® Technology Expert Labs는 IBM 서버, 메인프레임 및 스토리지를 위한 인프라 서비스를 제공합니다.