에이전틱 AI 시대에서 ID가 갖는 의미: Think 2026 인사이트

이번 주 Think 2026에서는 IT 및 비즈니스 리더들이 에이전틱 AI 시대의 ID에 대해 논의하기 위해 모였으며, 한 가지 메시지가 분명하게 드러났습니다. 에이전틱 AI는 기업 운영 방식을 변화시키고 있지만, 기존 ID 및 액세스 관리(IAM)는 현재 이러한 변화를 주도하고 있는 에이전트와 비인간 ID(NHI)를 위해 설계된 것이 아니었습니다.
보스턴 현장에서 함께했든, 멀리서 내용을 확인하고 있든 관계없이, 여기에는 Think 이후 ID 및 보안 리더들이 주목해야 할 핵심 내용이 담겨 있습니다.
잠재적 효과는 매우 큽니다. IBM 기업가치연구소(IBV)에 따르면 경영진의 53%는 2030년까지 AI가 자사 산업의 비즈니스 모델을 변화시킬 것으로 예상하고 있습니다. AI 우선 전략을 추진하는 조직들은 생산성 70% 향상, 주기 시간 74% 단축, 프로젝트 제공 속도 67% 향상을 전망하고 있습니다.
하지만 기존 IAM 시스템은 이러한 환경을 위해 설계되지 않았으며, 실제로 조직의 92%는 기존 IAM 툴이 비인간 ID(NHI)와 AI 에이전트로 인해 발생하는 위험을 관리할 수 있다고 확신하지 못하고 있습니다.1 이러한 시스템은 로그인하고, 세션을 유지하며, 분기별 검토를 받는 인간 사용자를 위해 설계된 것이지, 자율적이고 지속적으로 머신 속도로 작동하는 에이전트를 위해 설계된 것이 아닙니다.
동시에 비인간 ID는 급격히 증가하고 있습니다.현재 기업 환경2에서는 인간 ID 하나당 45~90개의 비인간 ID(NHI)가 존재하며, 새로운 에이전트가 배포될 때마다 그 비율은 계속 증가하고 있습니다. 대부분의 조직은 어떤 에이전트가 실행되고 있는지, 누가 이를 배포했는지, 어떤 권한이 부여되어 있는지에 대해 실제 가시성을 확보하지 못하고 있습니다.
이는 기술적 문제인 동시에 조직적 문제이기도 합니다.비인간 ID(NHI)는 주로 개발 팀이 생성하고 관리하는 반면, 보안 팀과 최고 정보 보안 책임자(CISO)는 여전히 인간 사용자 중심으로 대응하고 있습니다. 최근 IBM이 업계 전문가 1,100명을 대상으로 실시한 설문조사에서 응답자의 약 4분의 3은 플랫폼 팀과 개발 팀이 보안 팀과 원활하게 협업하지 못하고 있다고 답했습니다. 이는 에이전틱 AI의 급격한 확산이 아직 해소되지 않은 내부 조직 간 단절 속에서 진행되고 있음을 의미합니다.
IBM의 대응: 모든 작업 단계에서의 제어이번 주 IBM은 에이전틱 시대를 위해 대규모 ID 기반 보안을 현대화하는 Vault 2.0과 기업 전반에서 인간 사용자와 비인간 ID(NHI)를 모두 보호하기 위한 엔드투엔드 솔루션인 통합 Verify 및 Vault 솔루션을 공개했습니다.
Think 2026 전반에서 IBM이 일관되게 강조한 메시지는 런타임 전반에 걸쳐 ID, 액세스 및 정책이 지속적으로 시행되어야 한다는 점이었습니다. 이를 위해서는 정적인 신뢰 방식을 지속적인 검증으로 대체해 현재 환경을 보호하고 앞으로의 확장도 신뢰를 바탕으로 추진할 수 있어야 합니다.
이를 위해 IBM은 운영 환경에 에이전트를 배포하는 모든 조직에 5가지 필수 원칙을 권장합니다.
지속적인 검증이 없으면 에이전트는 신뢰가 전제된 상태에서 작동하게 되며, 시간이 지나며 동작이 변화할 경우 사각지대가 발생하게 됩니다.
모든 에이전트는 운영 환경에 배포되는 순간부터 고유하고 암호학적으로 안전한 자체 ID로 등록되어야 하며, 이를 통해 환경 내에서 익명의 에이전트가 실행되지 않도록 해야 합니다. 위임, 동의 및 감사 가능한 추적 기록과 함께 모든 상호작용에서 누가 작업을 수행하고 있으며 무엇을 시도하고 있는지 검증하세요. 전체 흐름을 연결해 파악할 수 없다면 결과를 신뢰할 수 없습니다.
지속적인 액세스는 에이전트 기반 시스템에서 권한 확대, 자격 증명 확산 및 의도하지 않은 노출 문제의 근본 원인입니다.
따라서 IBM은 작업 범위로 제한되고, 수명이 짧으며, 자동으로 만료되는 동적 액세스를 에이전트에 사전에 제공할 것을 권장합니다. 이는 오늘날 기업 환경에서 흔히 발생하는 여러 문제, 특히 필요하지 않은 읽기, 쓰기 및 스키마 수정 권한까지 보유한 과도한 권한 부여 문제를 방지하는 데 도움이 됩니다.
프로비저닝된 권한이 항상 실제 사용되는 권한과 일치하는 것은 아닙니다. 이는 마지막 단계 문제입니다. 즉, 데이터베이스, API 또는 서비스형 소프트웨어(SaaS) 플랫폼 등 에이전트와 접근 대상 사이에 존재하는 간극을 의미합니다. 런타임 시행은 이러한 간극이 위험으로 이어지기 전에 이를 줄이는 데 도움이 됩니다. 모든 API 호출과 툴 실행 시 권한 부여가 시행되므로 액세스 권한은 과거의 결정이 아니라 실제 사용 현황을 반영하게 됩니다.
책임성이 없는 자율성은 불필요한 운영 및 규정 준수 위험을 초래합니다. 에이전틱 AI 역시 규정 준수 요구사항에서 예외가 될 수는 없습니다.
필요한 것은 제어에 대한 증거입니다. 즉, 모든 에이전트 작업이 인간의 의사결정과 연결되고 시스템 및 워크플로 전반에서 완전한 추적 가능성을 제공해야 합니다. 이는 전체 감사, 전체 증명 및 완전한 계보를 의미합니다. 즉, 사용자의 원래 요청부터 위임 방식, 에이전트의 동작 방식, 그리고 이것이 다운스트림 시스템에 어떤 영향을 미치는지까지 모두 포함합니다.
분산된 툴은 간극을 만들고, 이러한 간극은 자격 증명이 유출되고 정책이 무너지는 지점이 됩니다. 클라우드, 온프레미스 및 하이브리드 시스템 전반을 아우르는 단일 제어 플레인을 통해 자격 증명, 액세스 및 ID를 관리하세요.
Think 2026에서 공개된 Vault Enterprise 2.0은 대규모로 ID 기반 보안을 현대화하려는 조직에 중요한 진전입니다.
주요 업데이트는 다음과 같습니다.
이 모든 업데이트는 앞서 설명한 런타임 보안 필수 원칙과 직접적으로 연결됩니다. 장기 자격 증명이 없다는 것은 상시 권한이 없다는 의미이며, 자동화된 수명 주기 관리는 일시적이고 적시적인 액세스가 머신 속도로 작동할 수 있도록 합니다.
Vault 2.0은 IBM® Verify가 인간 ID를 처리하고 Vault가 비인간 ID를 처리하는 IBM의 에이전틱 시대 ID 접근 방식과도 일치하며, 이를 통해 보안 팀은 두 영역 전반에 걸쳐 단일하고 통합된 보기를 확보할 수 있습니다.
에이전틱 시스템 배포를 시작하는 조직에 Vault 2.0은 ID 기반 보안을 강화하는 데 필요한 기반 계층입니다.
IBM 런타임 보안 모델의 가장 구체적인 사례는 IBM® Security 글로벌 리더 Bob Kalka와 IBM Field CTO Tyler Lynch가 진행한 Think 스포트라이트 세션 "에이전틱 AI 런타임 보안 운영”에서 소개되었습니다.
Kalka와 Lynch는 런타임에서 모든 에이전트 작업을 검증된 ID에 연결하는 방법을 설명한 뒤 이를 라이브로 시연했습니다.
이후 Albert Einstein College of Medicine 정보 기술 부학장인 고객 Shailesh Shenoy가 참여해 규제가 엄격한 환경에서 해당 솔루션을 사용한 경험을 공유했습니다.
Lynch는 로그인한 사용자를 대신해 에이전트가 작업을 수행하는 뱅킹 앱 데모를 선보였으며, 이는 사용자가 IBM Verify를 통해 위임에 명시적으로 동의한 이후에만 가능했습니다.
액세스 토큰은 범위가 제한되고 세션에 종속된 상태였습니다. 거래 도중 시스템은 클라이언트 주도형 백채널 검증을 위한 OAuth 2 표준인 CIBA를 통해 대역 외 인증을 시작했으며, Lynch는 이를 “에이전트를 위한 패스키”라고 설명했습니다.
백그라운드에서는 HashiCorp Vault가 적시에 시크릿을 발급했으며, 데이터베이스 연결 자체도 해당 사용자의 행으로 범위가 제한되어 있었습니다. 에이전트가 프롬프트 인젝션 공격을 받았더라도 다른 사용자의 데이터에는 액세스할 수 없었습니다.
Shenoy는 이어 실제 배포 환경에 기반한 관점을 제시했습니다. 그는 2억 5,000만 달러 이상의 연구 자금을 보유한 브롱크스 소재 의학 연구 학교인 자신의 기관이 “위험의 경계선 바로 위에 있다”고 설명했습니다.
인간 ID는 잘 관리되고 있습니다. 비인간 ID(NHI)는 새로운 영역이며, 그 중요성도 매우 큽니다. 연구실에서 통제 없이 운영되는 AI 에이전트는 어느새 환자 데이터에 대한 의사결정을 수행하는 AI 에이전트가 될 수 있으며, 누구도 그것이 어떻게 그렇게 되었는지 추적할 수 없게 됩니다.
그는 “AI 에이전트는 직원과 같고, 연구 보조원과도 같습니다.”라고 말했습니다. “연구실 책임자와 조직 책임자까지 이어지는 책임 체계가 있어야 합니다. 하지만 지금은 그런 체계가 없습니다.”
그렇기 때문에 그는 IBM과 협력하기 시작했습니다. 현재 Albert Einstein는 인간 ID 측면에는 Verify를, 애플리케이션 측면에는 Vault를 사용하는 방식으로 IBM Verify와 HashiCorp Vault를 함께 활용해, 기관 전반에서 에이전틱 AI가 더욱 확산되기 전에 비인간 ID(NHI)를 통합적으로 제어하고 있습니다.
그는 다른 리더들에게 다음과 같이 직접적으로 조언했습니다. “이것은 반드시 해결해야 하는 문제입니다. 외면해서는 안 됩니다. 누군가가 요구할 때까지 기다리지 않을 것입니다. 규제 기관을 기다리지도 않을 것입니다. 이것이 올바른 보안 위생이며, 우리가 해야 할 일입니다.”
더 자세한 내용을 확인하려면 Bob Kalka와 Tyler Lynch의 온디맨드 웨비나 “실제 에이전틱 ID 및 액세스 관리(IAM): AI 에이전트를 위한 최소 권한 및 감사 가능성 시행”을 시청해 보세요.
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1 Cloud Security Alliance, 2026년 1월.
2 Entro Labs, 2026년.