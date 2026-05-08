에이전틱 AI 시대에서 ID가 갖는 의미: Think 2026 인사이트

Shenoy는 이어 실제 배포 환경에 기반한 관점을 제시했습니다. 그는 2억 5,000만 달러 이상의 연구 자금을 보유한 브롱크스 소재 의학 연구 학교인 자신의 기관이 “위험의 경계선 바로 위에 있다”고 설명했습니다.

인간 ID는 잘 관리되고 있습니다. 비인간 ID(NHI)는 새로운 영역이며, 그 중요성도 매우 큽니다. 연구실에서 통제 없이 운영되는 AI 에이전트는 어느새 환자 데이터에 대한 의사결정을 수행하는 AI 에이전트가 될 수 있으며, 누구도 그것이 어떻게 그렇게 되었는지 추적할 수 없게 됩니다.

그는 “AI 에이전트는 직원과 같고, 연구 보조원과도 같습니다.”라고 말했습니다. “연구실 책임자와 조직 책임자까지 이어지는 책임 체계가 있어야 합니다. 하지만 지금은 그런 체계가 없습니다.”

그렇기 때문에 그는 IBM과 협력하기 시작했습니다. 현재 Albert Einstein는 인간 ID 측면에는 Verify를, 애플리케이션 측면에는 Vault를 사용하는 방식으로 IBM Verify와 HashiCorp Vault를 함께 활용해, 기관 전반에서 에이전틱 AI가 더욱 확산되기 전에 비인간 ID(NHI)를 통합적으로 제어하고 있습니다.

그는 다른 리더들에게 다음과 같이 직접적으로 조언했습니다. “이것은 반드시 해결해야 하는 문제입니다. 외면해서는 안 됩니다. 누군가가 요구할 때까지 기다리지 않을 것입니다. 규제 기관을 기다리지도 않을 것입니다. 이것이 올바른 보안 위생이며, 우리가 해야 할 일입니다.”

더 자세한 내용을 확인하려면 Bob Kalka와 Tyler Lynch의 온디맨드 웨비나 “실제 에이전틱 ID 및 액세스 관리(IAM): AI 에이전트를 위한 최소 권한 및 감사 가능성 시행”을 시청해 보세요.