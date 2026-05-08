AI 지원 데이터 기반 구축에 필요한 요소: Think 2026 인사이트

AI를 위한 인텔리전스는 진화하고 있습니다.
과거에는 데이터 액세스 자체에 중점을 두었다면, 오늘날 AI 지원 데이터에 요구되는 기준은 훨씬 더 높아졌습니다. AI 실험 단계를 넘어 AI 혁신으로 나아가는 기업들은 데이터를 실시간으로 스트리밍하고, 컨텍스트를 추가해 데이터를 풍부하게 만들며, 신뢰할 수 있도록 관리하고 있습니다.
“인텔리전스는 단순히 사용할 수 있는 수준을 넘어, 실제로 실행 가능한 형태로 진화해야 합니다.”라고 IBM 소프트웨어 부문 수석 부사장 겸 최고 상업 책임자인 Rob Thomas는 Think 2026 기조연설에서 설명했습니다. “그렇지 않으면 AI는 많은 조직에 존재하는 단절 문제를 더욱 확대할 뿐입니다.”
행사 기간 동안 Thomas와 IBM 리더들, 그리고 IBM 파트너들은 IBM이 최근 인수한 선도적인 데이터 스트리밍 플랫폼인 Confluent와 IBM® watsonx.data가 기업의 데이터 단절 및 기타 데이터 문제를 해결하고, 대규모 AI 성능 향상을 지원하는 방법을 설명했습니다.
“Confluent는 실시간 이벤트 기반을 제공하며, 데이터가 발생하는 즉시 이를 수집하고 배포합니다.”라고 IBM watsonx.data 통합 제품 부문 부사장인 Scott Brokaw는 AI를 위한 더 스마트한 아키텍처 구축에 관한 Think 세션에서 말했습니다. “IBM은 이러한 데이터를 통합하고, 거버넌스를 적용하며, 데이터를 풍부하게 만들고, AI가 활용할 수 있도록 준비하고 있습니다.”
Confluent의 공동 창립자이자 CEO인 Jay Kreps는 Thomas의 기조연설에 참여해 기업들이 데이터 사일로를 해소하고 기업 데이터에서 가치를 창출하는 방법을 설명했습니다.
Kreps는 데이터가 “개별 시스템 안에 갇혀 있던 존재에서 조직 전반을 흐르며 다양한 주체를 움직이는 요소로 변화했다”고 말했습니다.
그는 Confluent 기술을 활용해 서로 분산된 데이터 소스를 통합하고 고객 경험을 향상한 Marriott 사례를 성공 사례로 소개했습니다.
Kreps는 이 호텔 체인이 “개인화 정보, 로열티 프로그램, 마케팅 데이터를 포함해 고객과 관련된 모든 데이터를 통합함으로써 투숙객에 대해 알고 있는 모든 정보를 하나로 연결하고, 고객 경험을 최적화하려 했다”고 설명했습니다. 그는 이 이니셔티브를 통해 2억 5,000만 달러 이상의 매출을 창출했다고 말했습니다.
영국 기반 소매 금융 서비스 공급업체인 Nationwide Building Society의 그룹 최고 운영 책임자인 Suresh Visvanathan에게 기업 전반에서 시의적절한 데이터를 활용하는 것은 “공격과 방어를 모두 수행하는 것”과 같습니다.
공격 측면에는 고객에게 개인화된 서비스를 신속하게 제공하는 것이 포함됩니다. Thomas 세션에 참석한 Visvanathan은 “고객이 필요로 하는 순간에 제공하지 못한다면 이미 늦은 것과 마찬가지입니다.”라고 말했습니다.
방어 측면에서 실시간 데이터는 작은 문제가 큰 문제로 확대되기 전에 이를 해결하는 데 도움이 되었습니다. 그는 “관측 가능성은 다른 많은 산업과 마찬가지로 우리 업계에서도 매우 중요한 요소입니다.”라고 말했습니다. “따라서 ATM이 중단되었는지, 모바일 앱이 작동하지 않는지, 전체 프로세스 중 어느 단계에서 실제로 문제가 발생했는지 파악하고 이에 대응하는 역량은 필수적인 요소가 됩니다.”
Marriott와 Nationwide Building Society 같은 대기업만이 AI 실험 단계를 넘어 혁신적인 성과를 만들어내고 있는 것은 아닙니다. AI 도입에 적극적인 기업이라면 규모나 AI 도입 단계와 관계없이 실시간 컨텍스트와 거버넌스를 통해 기업 데이터의 가치를 활용하기 위한 조치를 취할 수 있습니다.
기업은 큰 영향을 미칠 가능성이 있는 사용 사례를 식별하는 것처럼 작은 단계부터 시작할 수 있습니다. 기업은 Confluent AI 제품 부문 책임자인 Sean Falconer가 “데이터에 대한 근본적으로 다른 접근 방식”이라고 부르는 방법을 통해 이후 도메인별로 확장할 수 있는 AI 지원 기반을 구축할 수 있습니다.
Brokaw 세션에 참석한 Falconer는 성공적인 기업들은 다운스트림에서 데이터를 처리하고 거버넌스를 적용하는 대신 “데이터가 생성되고 이미 스트리밍되고 있는 데이터 소스에 더 가까운 위치로 문제 해결 지점을 이동시켰다”고 말했습니다.
Falconer는 “그 결과 기업들은 실시간으로 활용 가능하고, 재사용 가능하며, 범용적으로 사용할 수 있는 데이터 제품을 만들 수 있게 되었습니다.”라고 말했습니다. “이처럼 완전한 거버넌스가 적용된 데이터 자산은 필요한 순간 즉시 액세스할 수 있습니다.”
데이터에 대한 올바른 접근 방식은 오늘날 가장 강력한 AI 기술 중 하나인 AI 에이전트를 지원할 수 있습니다. 예를 들어 Confluent의 Jay Kreps는 음식 배달과 관련된 고객 불만을 처리하도록 에이전트를 설계할 수 있다고 설명했습니다.
그는 “애플리케이션과 데이터베이스를 포함한 이러한 정보를 소스 시스템에 직접 연결해 실시간 변화를 수집하고, 유입되는 불만 스트림을 받아들인 뒤, 고객과 운전자에 대한 세부 정보를 포함한 배송 관련 모든 컨텍스트와 이를 실시간으로 결합할 수 있습니다.”라고 말했습니다.
그 결과는 어떨까요? 에이전트는 환불 처리나 사기 경고 발송과 같은 주요 후속 조치를 결정하는 데 필요한 정보를 갖추게 됩니다.
Kreps는 “결국 해당 에이전트는 비즈니스 전반에서 일어나는 일에 대한 전체 컨텍스트를 갖게 됩니다. 단, 우리가 원하지 않는 것이 아니라 원하는 정보만 포함됩니다.”라고 말했습니다. “이는 잘 관리되고 구조화되어 실제로 활용할 수 있는 데이터입니다.”
뿐만 아니라 에이전트의 실시간 의사결정을 지원하는 동일한 데이터는 watsonx.data를 통해 추가 가치를 제공할 수 있는 다른 분석 정보 도출에도 활용될 수 있습니다.
Kreps는 “실시간으로 흐르고 있고 제가 실제로 활용하고 있는 데이터를 모든 인텔리전스 기능과 자연스럽게 발생하게 될 질문 유형에 연결할 수 있습니다.”라고 말했습니다. “이를 분석해 실제 운영 환경에서 어떤 일이 일어나고 있는지, 우리 에이전트가 무엇을 하고 있는지 파악할 수 있습니다. 어떤 유형의 고객이 유입되고 있는지도 알 수 있습니다. …전반적인 추세가 무엇인지도 파악할 수 있습니다.”
Kreps는 “우리는 watsonx.data와 뛰어난 통합을 구현했으며, 이는 매우 강력한 기능입니다.”라고 말했습니다.
이 음식 배달 사례는 데이터 관리에 대한 올바른 접근 방식을 적용했을 때 어떤 결과가 나타나는지를 보여줍니다. 하지만 이러한 접근 방식이 없다면 어떤 일이 발생할까요?
세션에서 Brokaw는 신뢰할 수 있고, 시의적절하며, 컨텍스트가 적용된 데이터가 에이전틱 환경에서 평상시 운영과 심각한 장애 상황을 가르는 차이가 될 수 있음을 보여주었습니다. 그는 심야 고객 주문 처리와 같은 전자상거래의 일반적인 시나리오를 예로 들었습니다.
전통적인 방식에서는 주문이 완료된 이후 제품이 품절된 경우 주문 처리 담당자가 문제를 확인하고 고객에게 연락해 환불을 진행할 수 있습니다. Brokaw는 이 상황이 이상적이지는 않지만 최소한 문제 확산은 막을 수 있다고 말했습니다.
하지만 AI 에이전트가 이를 담당하게 되면 상황은 크게 달라질 수 있습니다. AI 에이전트에는 올바른 데이터에 대한 액세스가 필요합니다. 즉, 시의적절한 의사결정을 위한 실시간 데이터와 추세 및 이상 징후에 대한 이해를 지원하는 과거 데이터가 필요합니다. 이러한 인텔리전스가 없다면 기업의 플랫폼은 계속해서 주문을 받을 수 있습니다.
“누군가가 문제를 인지했을 때쯤이면 미처리 주문은 하나가 아니라 실제로는 수백 건, 심지어 수천 건에 이를 수 있으며, 에이전트는 문제 확산을 막지 못한 상태입니다. 오히려 문제를 더 확대하게 됩니다.”라고 Brokaw는 말했습니다. “에이전트 오류는 사람과 에이전트 모두를 위해 설계된 새로운 데이터 관리 접근 방식을 요구합니다.”
watsonx.data와 Confluent는 이러한 새로운 접근 방식을 지원합니다. IBM의 새로운 데이터 스택에서 Kafka 및 Flink 기술 기반의 실시간 데이터 스트리밍 기능을 제공하는 Confluent는 에이전트가 오래된 정보가 아닌 최신 데이터를 기반으로 작동하도록 지원할 수 있습니다. 그리고 데이터 스택의 컨텍스트 계층에서는 “데이터가 인텔리전스를 갖추게 됩니다.”라고 Brokaw는 말했습니다.
watsonx.data의 새로운 Context 기능은 AI 시스템이 분산 환경 전반에서 정형 데이터와 비정형 데이터를 포함한 정보에 액세스할 수 있도록 지원합니다. watsonx.data의 OpenRAG는 검색 및 추론 워크플로를 위해 기업 문서를 AI 지원 지식으로 변환하고, 에이전트가 관련 비즈니스 컨텍스트를 검색하고 활용하는 방식을 개선합니다. 또한 Confluent의 Real-Time Context Engine은 Model Context Protocol을 통해 풍부하게 보강된 기업 데이터를 AI 시스템에 제공합니다.
데이터가 선별되고 제공되는 동시에 거버넌스도 함께 적용되며, watsonx.data는 공통 정의를 적용하고, 데이터 품질 신호와 계보를 모니터링하며, 거버넌스 정책을 시행합니다. Brokaw는 “에이전트가 머신 속도로 자율적으로 작동하는 상황에서는 에이전트의 의사결정을 반드시 신뢰할 수 있어야 합니다.”라고 말했습니다. “거버넌스는 사후 대응 방식이어서는 안 됩니다.”
Brokaw는 AI에 시의적절하고, 컨텍스트가 적용되며, 신뢰할 수 있는 데이터를 제공하는 기술이 발전하면서 기업 환경에서 “데이터 중력의 중심”이 이동하고 있다고 말했습니다. “우리는 기반을 구축했습니다. 실시간 신호를 받아들이고, 신뢰할 수 있는 컨텍스트를 제공하는 기반입니다.”
Apache Kafka의 공동 창립자들이 설계한 플랫폼으로, 데이터를 스트리밍하고 연결하며 처리하고 관리할 수 있는 실시간 플랫폼으로, 현재는 IBM의 일부입니다.
IBM watsonx.data는 첫날부터 데이터를 AI에 활용 가능하고 신뢰할 수 있는 상태로 만들어주며, 리플랫폼 없이 모든 AI 및 비즈니스 인텔리전스(BI) 워크로드를 지원합니다.
IBM watsonx.data에서 OpenRAG 사용 기업 검색에 AI 기반 검색 기능을 제공해 데이터를 연결하고 빠르고 신뢰할 수 있는 분석 정보를 위한 적절한 컨텍스트를 제공합니다.
IBM watsonx.data 통합 소프트웨어는 AI 에이전트를 활용해 팀이 하이브리드 환경 전반에서 워크플로를 설계, 최적화 및 실행할 수 있도록 지원하므로 더 이상 기다릴 필요가 없습니다.