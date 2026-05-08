AI 지원 데이터 기반 구축에 필요한 요소: Think 2026 인사이트

Marriott와 Nationwide Building Society 같은 대기업만이 AI 실험 단계를 넘어 혁신적인 성과를 만들어내고 있는 것은 아닙니다. AI 도입에 적극적인 기업이라면 규모나 AI 도입 단계와 관계없이 실시간 컨텍스트와 거버넌스를 통해 기업 데이터의 가치를 활용하기 위한 조치를 취할 수 있습니다.

기업은 큰 영향을 미칠 가능성이 있는 사용 사례를 식별하는 것처럼 작은 단계부터 시작할 수 있습니다. 기업은 Confluent AI 제품 부문 책임자인 Sean Falconer가 “데이터에 대한 근본적으로 다른 접근 방식”이라고 부르는 방법을 통해 이후 도메인별로 확장할 수 있는 AI 지원 기반을 구축할 수 있습니다.

Brokaw 세션에 참석한 Falconer는 성공적인 기업들은 다운스트림에서 데이터를 처리하고 거버넌스를 적용하는 대신 “데이터가 생성되고 이미 스트리밍되고 있는 데이터 소스에 더 가까운 위치로 문제 해결 지점을 이동시켰다”고 말했습니다.

Falconer는 “그 결과 기업들은 실시간으로 활용 가능하고, 재사용 가능하며, 범용적으로 사용할 수 있는 데이터 제품을 만들 수 있게 되었습니다.”라고 말했습니다. “이처럼 완전한 거버넌스가 적용된 데이터 자산은 필요한 순간 즉시 액세스할 수 있습니다.”

데이터에 대한 올바른 접근 방식은 오늘날 가장 강력한 AI 기술 중 하나인 AI 에이전트를 지원할 수 있습니다. 예를 들어 Confluent의 Jay Kreps는 음식 배달과 관련된 고객 불만을 처리하도록 에이전트를 설계할 수 있다고 설명했습니다.

그는 “애플리케이션과 데이터베이스를 포함한 이러한 정보를 소스 시스템에 직접 연결해 실시간 변화를 수집하고, 유입되는 불만 스트림을 받아들인 뒤, 고객과 운전자에 대한 세부 정보를 포함한 배송 관련 모든 컨텍스트와 이를 실시간으로 결합할 수 있습니다.”라고 말했습니다.

그 결과는 어떨까요? 에이전트는 환불 처리나 사기 경고 발송과 같은 주요 후속 조치를 결정하는 데 필요한 정보를 갖추게 됩니다.

Kreps는 “결국 해당 에이전트는 비즈니스 전반에서 일어나는 일에 대한 전체 컨텍스트를 갖게 됩니다. 단, 우리가 원하지 않는 것이 아니라 원하는 정보만 포함됩니다.”라고 말했습니다. “이는 잘 관리되고 구조화되어 실제로 활용할 수 있는 데이터입니다.”

뿐만 아니라 에이전트의 실시간 의사결정을 지원하는 동일한 데이터는 watsonx.data를 통해 추가 가치를 제공할 수 있는 다른 분석 정보 도출에도 활용될 수 있습니다.

Kreps는 “실시간으로 흐르고 있고 제가 실제로 활용하고 있는 데이터를 모든 인텔리전스 기능과 자연스럽게 발생하게 될 질문 유형에 연결할 수 있습니다.”라고 말했습니다. “이를 분석해 실제 운영 환경에서 어떤 일이 일어나고 있는지, 우리 에이전트가 무엇을 하고 있는지 파악할 수 있습니다. 어떤 유형의 고객이 유입되고 있는지도 알 수 있습니다. …전반적인 추세가 무엇인지도 파악할 수 있습니다.”

Kreps는 “우리는 watsonx.data와 뛰어난 통합을 구현했으며, 이는 매우 강력한 기능입니다.”라고 말했습니다.