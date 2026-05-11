에이전틱 AI의 속도, 규모 및 확산 관리: Think 2026 인사이트 

지난 1년 동안 에이전틱 AI의 발전은 속도와 정교함 측면에서 놀라운 향상을 이끌어냈습니다. 에이전틱 혁신을 추진하는 기업에게 과제는 더 이상 실제 성과를 달성하는 것이 아니라, 그다음에 일어나는 일을 통제하는 것입니다.
에이전틱 AI 도입이 빠르게 확산되고 있습니다. IBM 설문 조사 데이터에 따르면 올해 말까지 대부분의 대규모 기업은 1,600개 이상의 AI 에이전트로 구성된 디지털 작업자를 배포하게 될 것입니다. 이러한 규모 확대와 함께 구조적 부담도 커지고 있습니다. 설문에 참여한 경영진 10명 중 7명은 기존 AI 거버넌스의 한계가 AI 혁신을 늦추고 있다고 답했습니다.
새로운 서비스와 기능이 구상 단계에서 실제 배포 단계로 더 빠르게 전환될수록 감독과 조직 정렬을 유지하기는 더욱 어려워집니다. 에이전틱 코딩은 강력한 툴이지만, 툴은 시스템이 아니며 기업 혁신을 이끄는 것은 시스템입니다. 툴은 속도와 추진력을 제공하고, 시스템은 툴과 팀이 올바른 방향으로 함께 움직이며 방향을 유지하도록 보장합니다.
Think 2026에서는 Disney, BNP Paribas, New York Life, Warby Parker, EY 등 다양한 기업의 IT 및 비즈니스 리더들이 IBM 리더들과 함께 제어력이나 조직 결속력을 희생하지 않으면서 속도와 규모를 갖춘 에이전틱 기업을 구축하는 방법을 논의했습니다. IBM 회장 겸 CEO인 Arvind Krishna는 오프닝 기조연설에서 “핵심 질문은 AI가 비즈니스 프로세스에 얼마나 깊이 내재되어 있는가입니다.”라고 말했습니다. “AI가 기업의 일부입니까? 아니면 부가적인 요소에 불과합니까?”
4월 28일 IBM은 전체 소프트웨어 개발 수명 주기(Software Development Lifecycle, SDLC)를 위한 AI 우선 개발 파트너인 IBM® Bob의 글로벌 출시를 발표했습니다. Think 2026 기간 내내 다양한 산업 분야의 기업 파트너들은 일부는 지난해부터 Bob과 협업해 오면서, Bob을 활용해 각자의 요구 사항에 맞춘 시스템을 구축한 방법을 공유했습니다.
IBM은 기업 팀이 지속적으로 요청해 온 요구에 대응하기 위해 Bob을 개발했습니다. 즉, 개별 코드 조각을 넘어 비용, 코드 변경 및 제공 프로세스를 조직 전반에서 조율하면서도 에이전틱 AI의 핵심 가치인 속도를 유지할 수 있는 시스템입니다. “Bob은 단순한 코딩 지원 툴이 아닙니다.”라고 Krishna는 말했습니다. “우리가 소프트웨어 개발이라고 말할 때 그것은 아키텍처, 계획, 코드 생성, 테스트 및 보안을 의미합니다.”
Nexar CEO Zachary Greenberg
Bob은 특정 모델에 종속되지 않으며 이미 운영 중인 배포 환경 및 기술 스택과 함께 작동하도록 설계되었습니다. IBM 기업가치연구소(IBV)의 조사에 따르면 경영진의 82%는 2030년에는 AI 역량이 멀티모델 접근 방식에 의존하게 될 것으로 예상하고 있습니다. 화요일에 IBM® Consulting Offerings and Growth 수석 부사장 Andy Baldwin과 에이전틱 오케스트레이션 및 거버넌스에 대한 대화를 나누던 BNP Paribas CTO Jean-Michel Garcia는 “최선의 전략은 조합하는 것이며, 어느 시점에도 하나의 공급업체나 하나의 채널에 종속되지 않도록 하는 것이라고 믿습니다.”라고 말했습니다. “그래서 우리는 Bob을 실험하고 있습니다.”
월요일에 진행된 컨퍼런스의 IBM® Partner Plus 기조연설에서 Nexar CEO Zachary Greenberg는 이러한 개방성이 자사 혁신에 어떻게 도움이 되고 있는지 설명했습니다. IBM Bob은 Nexar가 “매우 가치 있는 데이터 파이프라인을 기반으로 실제 에이전트를 구축하고 이를 고객에게 직접 제공할 수 있도록” 지원했습니다.
IBM에서는 전 세계 전체 인력의 4분의 1이 넘는 8만 명 이상의 직원이 이미 Bob을 사용하고 있으며, 평균 45%의 생산성 향상을 경험하고 있습니다. Bob은 소프트웨어 엔지니어에게 충분히 강력하면서도 비즈니스 리더가 사용하기에도 직관적이기 때문에 Nexar와 IBM 같은 조직이 모두 동일한 시스템 안에서 운영될 수 있도록 지원합니다. “엔지니어부터 제품 관리자, 재무팀에 이르기까지 모두가 [Bob]을 활용해 비즈니스를 의미 있게 가속화하고 있습니다.”라고 Greenberg는 말했습니다.
AI는 소프트웨어 개발을 단순화할 수 있지만 기업의 복잡성이 사라지는 것은 아닙니다. 기업은 여전히 교체할 수 없는 레거시 시스템, 무시할 수 없는 비용, 우회할 수 없는 거버넌스를 다뤄야 합니다. Sunderasan은 에이전틱 AI를 활용한 SDLC 현대화 Spotlight 세션에서 “소프트웨어 시스템을 살펴보면 업무의 약 60%는 마이그레이션, 현대화 및 유지 관리입니다.”라고 말했습니다. “새로운 코드 개발은 약 15%에 불과합니다.”
전통적인 소프트웨어 개발, 그리고 이에 따른 전통적인 SDLC는 본질적으로 결정론적입니다. 코드는 명시적인 지침을 제공하며 동일한 입력은 항상 동일한 출력을 생성합니다. 하지만 AI 에이전트는 이를 구동하는 대규모 언어 모델(Large Language Model, LLM)과 마찬가지로 본질적으로 확률론적입니다. Sunderesan은 “확률론적인 결과를 신뢰할 수 있도록 만드는 방법을 제공하는 계층이 AI와 애플리케이션 사이에 필요합니다.”라고 설명했습니다.
IBM Bob은 이러한 현실에 대응하기 위해 개발되었습니다. IBM Bob은 DevSecOps 원칙에 따라 보안을 개발 초기 단계로 이동시키고 모든 핵심 단계에서 human-in-the-loop 검토를 구현합니다. 즉, 거버넌스와 보안이 마지막에 추가되는 것이 아니라 모든 단계에 통합되며, 청중은 IBM Bob이 레거시 코드베이스를 현대화하는 동영상 데모를 통해 이를 직접 확인할 수 있습니다.
데모 이후 IBM Bob 부사장이자 IBM Canada Lab Director인 Michael Kwok은 IBM Bob의 초기 테스트 및 도입에 참여한 조직의 경영진 패널을 진행했습니다.
EY 최고 제품 책임자인 Chris Aiken은 규제가 엄격한 환경에서 Bob의 뛰어난 적응성을 높이 평가했습니다. 그는 “모드를 사용해 Bob의 동작을 사용자 지정할 수 있는 기능은 우리에게 매우 중요했습니다.”라고 설명했습니다.NIC Partners 부사장 Masanori Unno는 변화에 신중한 고객들이 현대화를 추진하고 온보딩을 가속화할 수 있도록 지원하는 Bob의 역할에 대해 설명했습니다. BNP Paribas Cloud Director인 Christophe Boulange는 Bob이 핀테크 및 네오뱅크 분야의 신흥 경쟁업체들이 보여주는 혁신 속도에 발맞출 수 있도록 오랜 역사를 가진 은행을 지원하고 있다고 말했습니다.
IBM Automation and AI 총괄 책임자 Neel Sundaresan
Blue Pearl CEO Saireshan Govender는 10월 IBM® TechXchange 이후 Bob의 베타 버전 테스트를 시작했습니다. 이 회사의 레거시 Java 코드베이스에는 약 127개의 지원 중단된 API가 있었습니다. 그는 “초기 프로젝트 계획은 Java 개발자 14명이 약 9개월 동안 해당 코드베이스를 현대화하는 것이었습니다.”라고 회상했습니다. “Bob은 해당 코드베이스를 3일 만에 현대화할 수 있었습니다.” 처리 속도가 매우 빨랐기 때문에 Blue Pearl의 기술 개발자들은 결과를 신뢰할 수 있을지 확신하지 못했지만, 며칠간 검토한 후 이를 신뢰하게 되었습니다. Govender는 “현재 투자 수익률은 그 자체로 성과를 보여주고 있습니다.”라고 말했습니다.
“저는 굉장히 개인 중심적인 스포츠 속에서 살아왔습니다.” 테니스의 전설이자 Agassi Sports Entertainment 공동 창립자인 Andre Agassi는 화요일 오케스트레이션 및 에이전틱 AI 거버넌스 기조연설에서 Andy Baldwin에게 이렇게 말했습니다. “그 스포츠에는 모범 사례를 다음 세대로 이어주고 성장을 기하급수적으로 키워줄 수 있는 지속적인 체계가 없었습니다.” 테니스 선수는 혼자서도 성공할 수 있지만 기업의 에이전틱 AI 이니셔티브는 장기적인 성공을 위해 조직의 지식과 조율이 필요합니다.
진정한 에이전틱 혁신은 팀 스포츠입니다. 각기 다른 방향으로 움직이는 개별 AI 프로젝트들은 각각 일정 수준의 성과를 거둘 수는 있지만 회사를 앞으로 나아가게 만들지는 못합니다. 또한 AI가 점점 더 자율적으로 발전하고 강력한 AI 에이전트를 더 빠르고 쉽게 구축할 수 있게 될수록 조직 전반의 AI 확산을 추적하는 일은 더욱 어려워집니다. IBM 기업가치연구소(IBV)의 조사에 따르면 최신 상태의 완전한 AI 인벤토리를 유지하고 있는 조직은 18%에 불과하며, 경영진의 68%는 깊이 있는 통합 부족으로 AI 이니셔티브가 실패할 것을 우려하고 있습니다.
따라서 IBM Bob은 Bob 또는 다른 환경에서 구축된 에이전트를 위한 중앙 집중식 제어 플레인을 제공하는 watsonx Orchestrate와 원활하게 통합되도록 설계되었습니다. 이들은 함께 무분별한 확산 없이 속도와 규모를 실현합니다. Baldwin과 Agassi의 대화 이후 IBM의 Neel Sunderesan과 Sanah Pallithotungal은 Bob과 Orchestrate가 어떻게 함께 작동하는지를 직접 시연했습니다. Orchestrate는 실시간 문제를 보고하고 해결 방안을 제안하며, Bob이 문제를 해결하는 새로운 에이전트를 즉시 구축하는 데 필요한 컨텍스트를 제공합니다.
에이전틱 시스템의 오케스트레이션, 가속화 및 거버넌스에 대해 자세히 알아보려면 전체 기조연설을 시청해 보세요.
Think 2026 둘째 날 IBM은 watsonx Orchestrate의 여섯 가지 주요 기능 향상을 발표했습니다. 이러한 기능은 프레임워크와 환경 전반에 걸쳐 모든 AI 에이전트를 중앙 집중화하고 관리, 모니터링 및 거버넌스할 수 있는 단일 운영 계층을 제공합니다.
AI 에이전트 구축은 에이전트 개발 수명 주기(Agent Development Lifecycle, ADLC)의 약 20%에 불과합니다. ADLC의 대부분은 운영 환경에서 에이전틱 시스템을 테스트, 배포, 운영 및 모니터링하는 과정으로 구성됩니다. 사용자 지정 타사 에이전트를 구축하든, Orchestrate에서 에이전트를 구축하든, 또는 Orchestrate 에이전트 카탈로그의 사전 구축 옵션을 사용하든 관계없이, Orchestrate의 제어 플레인은 전체 에이전틱 에코시스템 전반에서 실시간 인사이트와 경고를 제공하고, 가드레일 적용, ID/자격 증명 관리 및 감사 로깅을 중앙 집중화하며, 필요 시 즉각적인 대응을 지원합니다.
AI 에이전트는 기존의 수동 검토 주기보다 더 빠르게 움직일 수 있기 때문에 기업에는 이에 발맞출 수 있는 감독 체계가 필요합니다.2026년 4월 IBM 기업가치연구소(IBV)의 조사에 따르면 평균적으로 오케스트레이션 중심 거버넌스를 도입한 조직은 다음과 같은 성과를 보였습니다.
AI 활용을 확장하고 있을 가능성이 13배 더 높았습니다.
이상 사례 발생이 30% 더 적었으며, 이는 연 매출 200억 달러 규모 기업 기준 연간 약 1억4000만 달러의 비용 절감 효과에 해당합니다.
투자 수익률(ROI)이 20% 더 높았습니다.
투명성이 169% 더 높았습니다.
데이터 개인정보 보호 수준이 132% 더 강화되었습니다.
기업에서는 가장 많은 에이전트를 만든다고 해서 성공하는 것이 아니며, 하나의 사일로 안에서만 성과를 내는 것으로도 성공할 수 없습니다. 에이전트를 안전하고 안정적이며 측정 가능한 방식으로, 그리고 대규모 환경과 시스템 전반에서 운영할 때 비로소 성공할 수 있습니다.
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코드 작성, 디버깅, 코드 리팩토링 또는 코드 완성에 소요되는 시간을 최소화하고, 더 많은 시간을 혁신에 집중할 수 있도록 지원하는 신뢰할 수 있는 AI 기반 도구로 소프트웨어 개발 노력을 최적화하세요.
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