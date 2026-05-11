에이전틱 AI의 속도, 규모 및 확산 관리: Think 2026 인사이트 

Bob은 특정 모델에 종속되지 않으며 이미 운영 중인 배포 환경 및 기술 스택과 함께 작동하도록 설계되었습니다. IBM 기업가치연구소(IBV)의 조사에 따르면 경영진의 82%는 2030년에는 AI 역량이 멀티모델 접근 방식에 의존하게 될 것으로 예상하고 있습니다. 화요일에 IBM® Consulting Offerings and Growth 수석 부사장 Andy Baldwin과 에이전틱 오케스트레이션 및 거버넌스에 대한 대화를 나누던 BNP Paribas CTO Jean-Michel Garcia는 “최선의 전략은 조합하는 것이며, 어느 시점에도 하나의 공급업체나 하나의 채널에 종속되지 않도록 하는 것이라고 믿습니다.”라고 말했습니다. “그래서 우리는 Bob을 실험하고 있습니다.”

월요일에 진행된 컨퍼런스의 IBM® Partner Plus 기조연설에서 Nexar CEO Zachary Greenberg는 이러한 개방성이 자사 혁신에 어떻게 도움이 되고 있는지 설명했습니다. IBM Bob은 Nexar가 “매우 가치 있는 데이터 파이프라인을 기반으로 실제 에이전트를 구축하고 이를 고객에게 직접 제공할 수 있도록” 지원했습니다.

IBM에서는 전 세계 전체 인력의 4분의 1이 넘는 8만 명 이상의 직원이 이미 Bob을 사용하고 있으며, 평균 45%의 생산성 향상을 경험하고 있습니다. Bob은 소프트웨어 엔지니어에게 충분히 강력하면서도 비즈니스 리더가 사용하기에도 직관적이기 때문에 Nexar와 IBM 같은 조직이 모두 동일한 시스템 안에서 운영될 수 있도록 지원합니다. “엔지니어부터 제품 관리자, 재무팀에 이르기까지 모두가 [Bob]을 활용해 비즈니스를 의미 있게 가속화하고 있습니다.”라고 Greenberg는 말했습니다.