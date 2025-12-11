기업에 수십억 달러의 손실을 안기는 숨겨진 이메일 위기

지난해 12월, 대부분의 회사가 연말 휴가를 준비하고 있을 때 Bouncer 팀은 대책을 마련하느라 분주했습니다. 그들은 전달률 문제가 발생하기 전 몇 달간의 이메일 발송 행태를 되짚으며 분석하는 것부터 시작했습니다. 몇 가지 단서가 드러나기 시작했습니다.

첫 번째 문제는 이메일을 충분히 보내지 않았다는 점이었습니다. 그해 초, 회사는 새로운 고객 관계 관리(CRM) 플랫폼으로 전환했습니다. 여름이 되자 새로운 시스템을 통합하느라 너무 바빠 평소와 같은 빈도로 이메일을 보낼 여력이 없었습니다. 이후 2024년 9월, Bouncer는 4분기 매출을 걸고 있던 대규모 연말 세일을 홍보하기 위해 이메일 발송량을 급격히 늘렸습니다. Kaczyński는 "우리 분야에서 정말 특별한 혜택이었기 때문에 모두가 이를 활용하길 바랐습니다."라고 말했습니다.

스팸 방지 알고리즘은 일관성을 중시하기 때문에 이러한 급격한 변화만으로도 메일박스 제공업체의 의심을 사기에 충분했을 수 있습니다. 한편 스팸 신고가 소폭이지만 눈에 띄게 증가한 점으로 보아, 여름 이후 Bouncer로부터 소식을 받지 못했던 일부 구독자들은 이메일을 알아보지 못하고 스팸으로 신고했을 가능성이 있습니다.

마지막으로 Kaczyński에 따르면, Bouncer는 새로운 CRM을 사용하면서 메일박스 서비스가 인식하지 못하는 새로운 IP 주소 묶음에서 연말 이메일을 발송했습니다. 이로 인해 Bouncer가 무언가 수상한 일을 하고 있다는 인상을 더하게 되었습니다.

이 모든 것에는 단순한 이유가 있었습니다. 새로운 CRM 플랫폼 통합이 Bouncer의 예상보다 훨씬 어려웠던 것입니다. 하지만 스팸 방지 알고리즘은 이러한 사정을 고려하지 못했습니다.

이메일 검증 서비스를 제공하는 Bouncer는 문제를 추적하는 데 있어 유리한 출발점을 가지고 있었습니다. 이 분야 밖에 있는 기업들은 스팸 문제의 원인을 진단하는 데 훨씬 더 큰 어려움을 겪는 경우가 많습니다. 결제 플랫폼 OutVoice는 무엇이 잘못되었는지 파악하지 못한 채 3~4개월 동안 어려움을 겪었습니다. 공동 창업자 Diao는 파트너의 콘테스트를 홍보했거나 제휴 마케팅 링크를 실험한 것이 Study Hall의 몰락 원인이었을 수 있다는 몇 가지 가설을 세웠습니다. “하지만 솔직히 말해, 우리는 알 방법이 전혀 없습니다.”라고 Diao는 말했습니다. “그저 추측할 수밖에 없습니다.”

Diao는 전달률에 대해 단기간 집중적으로 공부했습니다. 그러나 그가 접한 대부분의 해결책은 사전에 터무니없이 많은 준비가 필요했다고 말했습니다. 예를 들어 미리 설정된 대체 도메인으로 일시 전환하는 방식이 그렇습니다.

그는 Google에 이의 제기 양식을 제출했지만 명확한 답변을 받지 못했다고 말했습니다. (Google은 논평 요청에 응답하지 않았습니다.) 그는 단 1~2분만이라도 사람과 이야기할 수 있기를 바랐다고 말했습니다. 합리적인 사람이라면 누구나 Study Hall이 신뢰할 수 있고 좋은 이력을 가진 발신자라는 점을 알아볼 수 있었지만, 이 상황을 상담할 대상이 없었습니다.

몇 주 동안 Study Hall로부터 소식을 받지 못한 일부 구독자들은 뉴스레터가 해킹되었거나 아예 중단되었다고 생각했을 가능성이 큽니다. Study Hall은 매번 이메일을 발송할 때마다 스팸이 아니라는 표시를 해 달라고 요청하며, 스팸 방지 알고리즘이 실수를 깨닫기를 바랐습니다. 그러나 실제로 받은 편지함에 도달하는 이메일이 거의 없었기 때문에 많은 구독자들은 그 요청 자체를 받지 못했습니다.

Bouncer 역시 비슷한 악순환에 빠졌습니다. 스팸에 더 많이 걸릴수록 벗어나기는 더 어려워졌습니다. 구독자가 이메일을 보지 못하면 열거나 클릭할 수 없기 때문입니다. 이메일 제공업체의 알고리즘은 이를 구독자가 더 이상 관심이 없다는 추가 증거로 해석합니다. Kaczyński는 "재난 복구 단계에서는 구독자가 우리와 우리 비즈니스에 공감하지 않아 더 이상 서비스를 필요로 하지 않는 것인지, 아니면 우리가 스팸에 걸려 이메일을 볼 수 없어서 반응하지 않는 것인지 알 수 없습니다."라고 말했습니다.

Bouncer는 기술적 변경과 발송 전략이 겹치며 이메일 열람과 클릭이 줄어든 것이 문제의 원인이라는 점을 파악했지만, 다음 연말 시즌 전에 발송 전략을 전면 개편할 필요가 있었습니다. Kaczyński는 전달률이 하루아침에 해결되는 문제가 아니라는 점을 알고 있었습니다. 외부의 도움을 요청할 때가 된 것입니다.