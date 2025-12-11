기업에 수십억 달러의 손실을 안기는 숨겨진 이메일 위기
이들의 이메일은 고객의 스팸 폴더로 들어갔습니다. 그리고 받은 편지함으로 돌아오는 데는 몇 달이 걸렸습니다.
Radek Kaczyński는 한 통의 이메일을 기다리고 있었습니다. 몇 분 전에 자신에게 보냈기 때문에 이미 도착했어야 했습니다. 하지만 그 이메일은 여전히 받은 편지함에 도착하지 않았습니다.
Kaczyński는 이메일을 받은 편지함에 도달하게 만드는 전문가입니다. 그는 수천 개의 비즈니스 고객을 위해 메일 발송 목록을 관리하는 스타트업 Bouncer의 CEO입니다. Bouncer 역시 고객들과 마찬가지로 매출의 상당 부분을 이메일 캠페인에 의존하고 있습니다. 하지만 회사는 예상치 못한 어려운 시기를 겪고 있었습니다. 연중 가장 바쁜 시기인 사이버 위크를 앞두고 Bouncer는 사상 최대 규모의 이메일 판매 캠페인을 진행했습니다. 그러나 매출은 알 수 없는 이유로 정체되었습니다.
이로 인해 Bouncer의 다음 캠페인에는 큰 압박이 가해졌습니다. 그래서 Kaczyński는 마침내 테스트 이메일을 상상할 수 있는 최악의 장소인 스팸 폴더에서 발견했을 때 낙담할 수밖에 없었습니다.
Kaczyński가 데이터를 분석한 결과, 이전 캠페인이 실패한 이유가 드러났고 마케팅 팀의 의심도 사실로 확인되었습니다. 수개월 동안 Bouncer의 커뮤니케이션 전략의 핵심이던 수천 통의 마케팅 이메일이 고객의 스팸 폴더로 들어가 있었던 것입니다.
Kaczyński는 IBM Think와의 인터뷰에서 "폴란드에는 구두장이가 구멍 난 신발을 신고 다닌다는 말이 있습니다."라고 말했습니다. 고객이 스팸 폴더에 들어가지 않도록 돕는 회사인 Bouncer에게 이런 일이 일어날 수 있다면, 누구에게나 일어날 수 있는 일입니다. 실제로 그렇습니다. 미국에서만 매년 전달되지 않은 이메일로 인해 최대 600억 달러에 달하는 잠재적 손실이 발생할 수 있으며, 합법적인 마케팅 이메일 여섯 통 중 한 통은 수신자의 받은 편지함에 도달하지 못합니다. 발신자가 모든 규칙을 준수하더라도 이메일이 스팸으로 분류될 수 있습니다. 그리고 한 번 스팸에 들어가면 빠져나오는 것은 꽤 어려운 일입니다.
이는 어떤 이메일이 받은 편지함에 도착하는지를 결정하는 불투명한 알고리즘, 필터, 기술적 표준을 다루는 전달률 관리가 과학이라기보다는 예술에 가깝기 때문입니다. Google은 Yahoo나 Microsoft와 다른 규칙을 가지고 있으며, 각 제공업체의 정책은 예고 없이 변경될 수 있습니다. 독립적인 활동가들이 운영하는 도메인 차단 목록은 발신자의 전달률을 하룻밤 사이에 급격히 떨어뜨릴 수 있습니다. 절박한 기업들이 해결책을 찾는 과정에서 회색 시장 주소 목록, 돈을 내면 해결해 주는 방식, 기타 허황된 전략들이 정당한 조언을 묻어버리기도 합니다.
이 문제는 Bouncer 같은 회사에게도 해결하기 쉽지 않으며, 대응할 리소스가 거의 없는 이메일 업계 외 조직들에게는 훨씬 더 어렵습니다. 프리랜서 결제 플랫폼 OutVoice의 공동 창업자인 Issa Diao에게 이 상황은 카프카적이었습니다. 작년 OutVoice는 약 5만 명의 구독자에게 저널리즘 기회를 공유하는 뉴스레터 Study Hall을 인수했습니다(이 기자도 그 구독자 중 한 명입니다). 인수 몇 달 후, Diao는 뉴스레터의 열람률이 약 80%에서 10%로 급락하는 모습을 보고 충격을 받았습니다. 이메일이 스팸으로 분류되었을 뿐 아니라, 일부에는 피싱 경고까지 함께 표시되었습니다. OutVoice의 직원 네 명은 어디에 도움을 요청해야 할지 전혀 알지 못했습니다. “모두가 저에게 ‘우리가 무엇을 할 수 있나요?’라고 물었습니다.”라고 Diao는 말했습니다. “그러면 저는 ‘모르겠습니다’라고 답할 수밖에 없었습니다.” 그가 알기로 유일한 선택지는 “Google 양식을 작성하고 말 그대로 허공에다 외치는 것”뿐이었습니다.
OutVoice와 같은 상황은 점점 더 흔해지고 있습니다. 데이터 무결성 플랫폼 Validity의 보고서에 따르면 2024년 1분기부터 4분기 사이 스팸으로 표시된 이메일 수는 거의 두 배로 증가했습니다. 또한 Mailgun의 2024년 설문조사에서는 발신자의 48%가 스팸을 피하는 데 어려움을 겪고 있다고 답했습니다. 한편 이메일 제공업체들은 계속해서 기준을 강화하고 있으며, 올해 4월 Microsoft Outlook은 대량 발신자가 “정크” 폴더를 피하기 위해 충족해야 할 새로운 요구사항을 발표했습니다. 그리고 바로 지난달, 미국 이메일 사용자 4분의 3을 사용하는 Gmail은 규정을 준수하지 않는 트래픽에 대한 단속을 강화하고 있다고 발표했으며, 이로 인해 선의의 조직들까지 새로운 물결처럼 수신자의 스팸 폴더로 밀려날 가능성이 있습니다.
모두가 스팸이 줄어들기를 원합니다. 그러나 IT 리더, 마케터, 소규모 비즈니스 소유자들은 자신들이 그 사이에서 피해를 보고 있다고 말합니다. 회사의 이메일이 스팸에 머무는 동안 영업팀은 리드를 잃고, 마케터는 ROI 목표를 달성하지 못하며, 뉴스레터의 참여도는 급감합니다. 직원들조차 개인 이메일이 동료의 받은 편지함에 도착하지 않는 문제를 겪을 수 있습니다.
이러한 배경 속에서 Kaczyński는 Bouncer가 신속히 움직이지 않으면 또 한 번 고통스러운 연말 시즌을 맞이할 수 있다는 점을 인식하고 있었습니다. 비즈니스의 명성이 걸린 상황에서, 그리고 2025년 블랙 프라이데이가 이미 다가오고 있는 가운데, Kaczyński와 그의 팀은 해답을 찾기 시작했습니다. 낮아진 전달률을 회복하기 위해서는 먼저 그 원인을 정확히 규명해야 했습니다.
전화 접속 시절부터 AI 시대에 이르기까지, 인터넷의 한 영역은 놀라울 정도로 꾸준한 신뢰를 유지해 왔습니다. 바로 받은 편지함입니다. 매일 약 46억 명에게 3,760억 통의 이메일이 발송되는 것으로 추산됩니다. 메신저 앱, 프로젝트 관리 플랫폼, 챗봇 등 이른바 이메일을 대체할 기술들이 등장했지만, 기술에 밝은 IT 리더들 사이에서도 이메일의 지배력은 거의 흔들리지 않았습니다. 거의 절반이 내부 및 외부 커뮤니케이션 모두에서 이메일을 가장 많이 사용한다고 답했습니다.
하지만 이러한 신뢰성은 쉽게 얻어진 것이 아닙니다. 수십 년 동안 스패머와의 전쟁이 이어져 왔습니다.
2000년대 초반, 이메일 받은 편지함은 위험한 공간이었습니다. 2003년 Pew 설문조사에서 응답자들은 속이 뒤집힐 듯한 링크와 이미지가 쏟아졌다고 묘사했습니다. “그것은 눈이 따가울 정도로 끔찍한 이미지들이 뒤섞인 소음과도 같았습니다.”라고 2001년부터 영향력 있는 Spam Resource 블로그의 편집자를 맡아온 Al Iverson은 IBM Think와의 인터뷰에서 말했습니다.
Iverson과 그의 동료들은 손상된 서버와 해당 IP 주소 목록으로 구성된 초기 스팸 방지 저장소를 만들어 가장 악질적인 스패머들을 차단했습니다. 이러한 비공식적이고 자원봉사로 운영되던 목록들은 점차 조직화되었으며, 그중 대표적인 곳이 현재 약 45억 개의 받은 편지함을 보호한다고 주장하는 Spamhaus입니다. 하지만 스팸 방지 알고리즘이 점점 더 정교해지면서 선의의 발신자와 악성 스패머 사이의 경계는 흐려지기 시작했습니다.
1998년에 설립된 Spamhaus는 실시간 데이터와 전 세계 자원봉사자 네트워크를 활용해 악성 행위자를 식별하며, 발신자의 구독자 목록에 포함될 경우 주소를 구매했거나 무단으로 수집했음을 시사하는 스팸 트랩 같은 기법을 사용합니다. 최근 몇 년간 이 조직은 FBI와 Europol의 사이버 위협 대응을 지원하며 명성을 더욱 굳혔습니다. Iverson에 따르면 Spamhaus의 차단 목록은 매우 포괄적이어서 Apple, Microsoft, Yahoo(그리고 Gmail과 함께 미국 시장을 지배하는 업체들)가 이를 자체 스팸 필터에 통합하는 것으로 알려져 있습니다. 이는 Spamhaus의 목록 중 하나에 포함되는 것만으로도 발신자에게 치명적일 수 있으며, 받은 편지함 도달이 사실상 불가능해질 수 있음을 의미합니다.
당연히 사이버 범죄자들은 Spamhaus가 해체되기를 원합니다. 하지만 2021년 분석을 수행한 연구자들처럼 정당한 비판자들조차 Spamhaus를 포함한 오픈 소스 차단 목록이 악성 발신자뿐 아니라 선의의 발신자까지 함께 처벌하는 무딘 도구가 될 수 있다고 주장해 왔습니다. 수십 건의 Trust Pilot 리뷰가 이를 뒷받침하며, 한 리뷰어는 7월에 Spamhaus가 “지난 8년간 해온 작업을 단번에 망치고 30개의 도메인을 실추시켰다”고 주장했습니다. 한편 2025년 논문에서는 연구자들이 Spamhaus가 모니터링하는 스팸 트랩으로 단 세 통의 이메일을 보내 합법적인 메일 서버를 차단 목록에 올리도록 속이는 데 성공했습니다.
Spamhaus는 자사 결정에 대해 기업이 이의를 제기할 기회를 제공하고, 조직의 평판 개선을 돕기 위한 리소스도 제공합니다. 또한 오탐률이 0.02%에 불과하다고 주장하는데, 이는 독립적으로 검증하기는 어렵지만 현대 메일 서버를 통과하는 스팸의 양을 고려하면 매우 낮은 수치입니다. Iverson은 이 조직이 완벽하지는 않지만 받은 편지함을 사용 가능하고 비교적 깨끗하게 유지하는 데 핵심적인 역할을 한다고 말했습니다.
그러나 웹에는 덜 알려진 차단 목록이 수십 개 존재하며, 그중 일부는 자신들이 맞서 싸운다고 주장하는 부정한 발신자와 닮아가고 있습니다. 이러한 저장소들은 IP 주소를 임의로 추가한 뒤, 우선적으로 해제해 주는 대가로 금전을 요구하기도 합니다. 예를 들어 스위스의 UCEPROTECT Network는 발신자가 신속 처리를 원하는 IP 주소 하나당 89~449스위스프랑(약 $110~$557)의 수수료를 부과합니다. Suped나 TitanHQ 같은 사이버보안 기업들은 이러한 행태가 선의의 스팸 방지 조직의 정당성을 훼손한다고 주장합니다. 대부분의 주요 메일 제공업체가 UCEPROTECT를 필터링에 사용하지 않는 것으로 알려져 있지만, 빠른 해결책이라는 기대만으로도 취약한 발신자들을 유혹하기에 충분합니다.
독립적인 차단 목록과 함께, 주요 이메일 제공업체들은 방대한 독점 데이터를 활용한 자체 머신러닝 기반 필터를 사용하기 시작했습니다. 예를 들어 Google은 2023년에 숨겨진 문자와 텍스트 조작을 감지할 수 있는 새로운 텍스트 벡터라이저를 도입해 기존 모델 대비 스팸 탐지율을 38% 향상시켰습니다. 하지만 이러한 시스템도 완벽하지는 않습니다. 올해 초 Microsoft Exchange Online은 Gmail에서 보낸 많은 이메일을 스팸으로 표시했으며, 2024년에는 Gmail이 일부 Outlook 주소를 실수로 차단했습니다.
발신자들은 대부분 스팸 필터에 좌우되며, 자체 도메인의 상태를 모니터링할 수 있는 수단도 거의 없습니다. Gmail과 Yahoo의 알고리즘은 스패머가 악용하기 어렵도록 의도적으로 불투명하게 설계되어 있습니다. 그러나 Bouncer와 OutVoice가 경험했듯, 이는 합법적인 발신자가 ‘스팸 감옥’에서 벗어나기 어렵게 만들기도 합니다.
투명성을 개선하려는 시도는 엇갈린 결과를 낳았습니다 발신자에게 중요한 성과 중 하나로, 캠페인 성과를 추적할 수 있도록 돕는 Yahoo Sender Hub는 10월에 스팸 비율과 전달된 메시지 비율이라는 두 가지 핵심 전달률 지표를 표시하기 시작하겠다고 발표했습니다. 하지만 Gmail의 대응 서비스인 Google Postmaster는 최근 도메인 및 IP 평판 정보를 공유 중단했는데, 이는 정치적으로 편향된 스팸 필터를 사용한다는 주장으로부터 스스로를 보호하기 위한 것일 수 있으며, 그 결과 조직들이 이메일 상태를 추적하는 데 사용하는 주요 툴 중 하나가 사라졌습니다.
Google은 대량 발신자가 양식을 작성해 재검토를 요청할 수 있도록 하고 있으며, 다른 이메일 플랫폼들도 유사한 이의 제기 절차를 운영하고 있습니다. 그 이후에는 조직이 전달률 문제를 스스로 해결해야 하는 상황에 놓이게 됩니다. 포럼에는 왜 스팸으로 분류되었는지, 그리고 어떻게 다시 이메일 제공업체의 신뢰를 회복할 수 있는지를 파악하려는 혼란스러운 마케터와 IT 담당자들의 글이 넘쳐납니다. 운이 나쁜 일부 사람들은 1년이 넘도록 아직도 답변을 기다리고 있습니다.
지난해 12월, 대부분의 회사가 연말 휴가를 준비하고 있을 때 Bouncer 팀은 대책을 마련하느라 분주했습니다. 그들은 전달률 문제가 발생하기 전 몇 달간의 이메일 발송 행태를 되짚으며 분석하는 것부터 시작했습니다. 몇 가지 단서가 드러나기 시작했습니다.
첫 번째 문제는 이메일을 충분히 보내지 않았다는 점이었습니다. 그해 초, 회사는 새로운 고객 관계 관리(CRM) 플랫폼으로 전환했습니다. 여름이 되자 새로운 시스템을 통합하느라 너무 바빠 평소와 같은 빈도로 이메일을 보낼 여력이 없었습니다. 이후 2024년 9월, Bouncer는 4분기 매출을 걸고 있던 대규모 연말 세일을 홍보하기 위해 이메일 발송량을 급격히 늘렸습니다. Kaczyński는 "우리 분야에서 정말 특별한 혜택이었기 때문에 모두가 이를 활용하길 바랐습니다."라고 말했습니다.
스팸 방지 알고리즘은 일관성을 중시하기 때문에 이러한 급격한 변화만으로도 메일박스 제공업체의 의심을 사기에 충분했을 수 있습니다. 한편 스팸 신고가 소폭이지만 눈에 띄게 증가한 점으로 보아, 여름 이후 Bouncer로부터 소식을 받지 못했던 일부 구독자들은 이메일을 알아보지 못하고 스팸으로 신고했을 가능성이 있습니다.
마지막으로 Kaczyński에 따르면, Bouncer는 새로운 CRM을 사용하면서 메일박스 서비스가 인식하지 못하는 새로운 IP 주소 묶음에서 연말 이메일을 발송했습니다. 이로 인해 Bouncer가 무언가 수상한 일을 하고 있다는 인상을 더하게 되었습니다.
이 모든 것에는 단순한 이유가 있었습니다. 새로운 CRM 플랫폼 통합이 Bouncer의 예상보다 훨씬 어려웠던 것입니다. 하지만 스팸 방지 알고리즘은 이러한 사정을 고려하지 못했습니다.
이메일 검증 서비스를 제공하는 Bouncer는 문제를 추적하는 데 있어 유리한 출발점을 가지고 있었습니다. 이 분야 밖에 있는 기업들은 스팸 문제의 원인을 진단하는 데 훨씬 더 큰 어려움을 겪는 경우가 많습니다. 결제 플랫폼 OutVoice는 무엇이 잘못되었는지 파악하지 못한 채 3~4개월 동안 어려움을 겪었습니다. 공동 창업자 Diao는 파트너의 콘테스트를 홍보했거나 제휴 마케팅 링크를 실험한 것이 Study Hall의 몰락 원인이었을 수 있다는 몇 가지 가설을 세웠습니다. “하지만 솔직히 말해, 우리는 알 방법이 전혀 없습니다.”라고 Diao는 말했습니다. “그저 추측할 수밖에 없습니다.”
Diao는 전달률에 대해 단기간 집중적으로 공부했습니다. 그러나 그가 접한 대부분의 해결책은 사전에 터무니없이 많은 준비가 필요했다고 말했습니다. 예를 들어 미리 설정된 대체 도메인으로 일시 전환하는 방식이 그렇습니다.
그는 Google에 이의 제기 양식을 제출했지만 명확한 답변을 받지 못했다고 말했습니다. (Google은 논평 요청에 응답하지 않았습니다.) 그는 단 1~2분만이라도 사람과 이야기할 수 있기를 바랐다고 말했습니다. 합리적인 사람이라면 누구나 Study Hall이 신뢰할 수 있고 좋은 이력을 가진 발신자라는 점을 알아볼 수 있었지만, 이 상황을 상담할 대상이 없었습니다.
몇 주 동안 Study Hall로부터 소식을 받지 못한 일부 구독자들은 뉴스레터가 해킹되었거나 아예 중단되었다고 생각했을 가능성이 큽니다. Study Hall은 매번 이메일을 발송할 때마다 스팸이 아니라는 표시를 해 달라고 요청하며, 스팸 방지 알고리즘이 실수를 깨닫기를 바랐습니다. 그러나 실제로 받은 편지함에 도달하는 이메일이 거의 없었기 때문에 많은 구독자들은 그 요청 자체를 받지 못했습니다.
Bouncer 역시 비슷한 악순환에 빠졌습니다. 스팸에 더 많이 걸릴수록 벗어나기는 더 어려워졌습니다. 구독자가 이메일을 보지 못하면 열거나 클릭할 수 없기 때문입니다. 이메일 제공업체의 알고리즘은 이를 구독자가 더 이상 관심이 없다는 추가 증거로 해석합니다. Kaczyński는 "재난 복구 단계에서는 구독자가 우리와 우리 비즈니스에 공감하지 않아 더 이상 서비스를 필요로 하지 않는 것인지, 아니면 우리가 스팸에 걸려 이메일을 볼 수 없어서 반응하지 않는 것인지 알 수 없습니다."라고 말했습니다.
Bouncer는 기술적 변경과 발송 전략이 겹치며 이메일 열람과 클릭이 줄어든 것이 문제의 원인이라는 점을 파악했지만, 다음 연말 시즌 전에 발송 전략을 전면 개편할 필요가 있었습니다. Kaczyński는 전달률이 하루아침에 해결되는 문제가 아니라는 점을 알고 있었습니다. 외부의 도움을 요청할 때가 된 것입니다.
블랙박스화된 스팸 알고리즘이 점점 더 이해하기 어려워지면서, 한때는 잘 알려지지 않았던 전달률 산업이 급성장했으며, 전달률 툴 시장만 해도 2030년까지 19억 달러 규모에 이를 것으로 예상됩니다. 영국과 유럽 전역에서 여러 주요 전달률 서밋을 공동 설립한 Andrew Bonar는 20년 전만 해도 자신과 소수의 사람들만이 전달률을 전문으로 다뤘던 시절을 회상합니다. 그러나 이제는 상황이 달라졌습니다. Bonar는 IBM Think에 “요즘은 모두가 전달률 전문가라고 합니다.”라고 말했습니다.
LinkedIn에 수많은 전달률 인플루언서가 등장했지만, 허황된 요령과 합리적인 조언을 구분하기는 의외로 어렵습니다. 예를 들어 이른바 ‘워밍업 서비스’는 가짜 구독자의 현실적인 답장까지 포함해 발송과 열람을 시뮬레이션함으로써, 이메일 제공업체의 알고리즘을 속여 이메일이 자주 열리고 읽히는 것처럼 보이게 하겠다고 약속합니다. 또 다른 플랫폼들은 Fortune 500 CEO들의 이메일 주소라고 주장하는 ‘검증된’ 이메일 목록을 판매해 발신자에게 즉각적인 구독자 증가를 제공한다고 홍보합니다.
Kickbox와 Validity 같은 업계 리더들에 따르면, 이러한 의심스러운 전략은 단기적인 성과를 낼 수는 있지만 알고리즘이 점점 더 정교해질수록 독자의 스팸 폴더로 직행하는 지름길이 되기 쉽고, 잠재적인 법적 문제로 이어질 가능성도 큽니다. 업계 베테랑 Iverson은 기술적 상태, 콘텐츠, 참여도라는 몇 가지 기본 원칙에 집중할 것을 조언합니다.
기술적 상태를 개선하기 위해 발신자는 메일박스 제공업체가 신원을 확인할 수 있도록 돕는 세 가지 암호화 기법을 사용할 수 있습니다. 발신자 정책 프레임워크(SPF)는 발신자의 IP 주소가 사전 승인된 서버 목록과 일치하는지 확인합니다. DKIM(도메인키 식별 메일)은 이메일이 특정 도메인에서 발송되었음을 인증하는 디지털 서명입니다. 마지막으로 도메인 기반 메시지 인증, 보고 및 적합성(DMARC)은 SPF 또는 DKIM 레코드를 확인할 수 없는 경우 수신 서버에 응답하는 방법을 알려줍니다. 조직은 이 세 가지 레코드를 DNS 시스템에 게시해 피싱, 스푸핑, 스팸으로부터 보호합니다.
대규모 변경 이후 레코드를 업데이트하지 않는 경우처럼, 메일박스 제공업체가 이러한 레코드에 접근하거나 검증하지 못하면 전달률 문제가 발생할 수 있습니다. 불완전한 DNS 레코드는 이메일 기반 해킹이나 피싱 공격에 조직을 노출시킬 수도 있습니다. 2025년 Exclaimer 보고서에 따르면 Google, Yahoo, Microsoft가 대량 발신자에게 이를 요구하고 있음에도 불구하고, SPF, DKIM, DMARC를 모두 구현한 조직은 3분의 1에 불과합니다. 다만 일부 조직이 자동화된 AI 기반 DNS 유지 관리 툴을 도입하면서 이러한 불일치 위험을 줄이고 있으며, 도입률은 점차 증가하고 있습니다.
도메인도 중요합니다. Beehiiv, SendGrid, Mailchimp 같은 이메일 서비스 제공업체는 일반적으로 악성 발신자를 퇴출시키며, 많은 경우 고객이 자체 하위 도메인을 맞춤 설정하거나 독립 도메인을 생성해 다른 고객과의 평판을 분리할 수 있도록 합니다. 그러나 미디어 기자 Simon Owens가 지적했듯, Patreon 뉴스레터에 사용되는 “patreon.com”처럼 공유 도메인을 통해 뉴스레터를 발송하는 경우, 악성 발신자 때문에 전체 네트워크의 평판과 전달률이 함께 영향을 받을 위험이 있습니다.
Bouncer와 함께 일한 전달률 전문가 Yanna-Torry Aspraki는 IBM Think와의 인터뷰에서 제목에 “free”를 사용하거나 고해상도 이미지, 링크, 이모지를 과도하게 추가하는 등의 콘텐츠 문제는 전달률에 영향을 줄 수 있지만, 이메일 초창기만큼 큰 영향은 아니라고 말했습니다. 대신 열람률, 수신 거부, 클릭률로 측정되는 참여도가 어떤 발신자가 우선적으로 받은 편지함에 배치되는지를 결정하는 가장 중요한 요소로 작용하고 있습니다. 어떤 면에서는 받은 편지함이 소셜 미디어 피드처럼 변해, 보고 싶은 이메일은 위로 올라가고 읽지 않는 이메일은 숨겨지는 구조가 되었습니다.
Aspraki는 참여도 중심 알고리즘의 지배로 인해 스팸 필터를 공략하는 일이 그 어느 때보다 어려워졌다고 말했습니다. 이제 조직은 제목을 조금 바꾸거나 링크를 줄이는 수준을 넘어, 독자가 이메일을 정말로 원하는지, 올바른 오디언스를 타기팅하고 있는지, 왜 특정 메시지가 공감을 얻지 못하는지를 근본적으로 고민해야 합니다. Aspraki는 이러한 점이 카지노나 스포츠 베팅 플랫폼처럼 전통적으로 스팸과 연관된 산업이 오늘날에는 오히려 매우 안정적인 전달률을 보이는 이유를 설명해 준다고 말했습니다.
발신자에 따라 고급 전달률 전략으로는 비활성 구독자를 정기적으로 정리하고, 관심사와 참여도에 따라 독자를 세분화하며, 설문조사나 투표 같은 인터랙티브 요소를 도입해 참여도를 높이고, 수신자와 이메일 제공업체가 예측할 수 있도록 일관된 주기로 발송하는 방법이 포함됩니다. 신규 구독자에게 구독 확인을 요청하고 쉽게 사용할 수 있는 옵트아웃 버튼을 포함하는 것도 전달률 개선에 도움이 됩니다.
도메인 리포지토리 Namecheap의 시니어 이메일 마케팅 매니저 Clinton Wilmott는 대규모 조직의 경우 이러한 전략이 경영진의 동의 없이는 효과를 발휘하기 어렵다고 말했습니다. Wilmott는 2020년에 앞서 언급한 기법 일부를 활용해 Namecheap의 연간 이메일 마케팅 매출을 70% 증가시켰다고 말했습니다. 가장 큰 장애물은 기술적 한계나 예산, 지식 부족이 아니었습니다. 문제는 이러한 변화를 추진하는 것이 옳은 결정이라는 점을 경영진에게 설득하는 일이었습니다.
예를 들어 경영진은 이메일을 더 많이 보내면 매출도 늘어난다고 믿는 경향이 있습니다. 그러나 일정 수준을 넘어서면 발송 빈도를 높이는 것이 오히려 수신 거부를 유도해 전달률을 악화시킬 수 있습니다. Wilmott는 "많은 경영진이 매우 회의적입니다."라고 말했습니다. “또한 많은 경우 이메일을 보낼 수 있다는 이유만으로 이메일을 잘 안다고 생각합니다. 마치 ‘나는 엄마에게 이메일을 보낼 수 있으니 이메일을 다 안다’는 식입니다. ‘아주 쉽지’라는 식이죠.”
그러나 Wilmott조차 항상 풀 수 없는 공식이 있습니다. 한번 스팸에 걸리면 이를 벗어나는 데 만능 해법은 존재하지 않습니다. 이메일 플랫폼은 최신 스팸 수법에 대응하기 위해 필터를 지속적으로 조정하기 때문에, 오늘 효과가 있던 방법이 내일은 통하지 않을 수 있습니다. Wilmott는 IBM Think와의 인터뷰에서 “이런 것은 학교에서 가르쳐주지 않는다”고 말했습니다. “시행착오를 거치며 알아내야 하는 일입니다.”
새해 초, Kaczyński는 동료들과 회의를 열었습니다. 그들은 어떻게 고객의 받은 편지함에서 밀려났는지는 알고 있었지만, 다시 돌아가는 방법은 알지 못했습니다. 또 다른 연말 시즌이 다가오자, Kaczyński의 팀은 타사 전달률 전문 기관에 도움을 요청할 때라고 판단했습니다. 해당 기관은 감사를 수행한 뒤, 힘들지만 필요한 몇 가지 변화를 권고했습니다.
Bouncer는 더 이상 참여하지 않는 구독자들을 정리해야 했습니다. 또한 마케팅, 트랜잭션, 기업 이메일용으로 각각 별도의 하위 도메인을 만들어, 한 채널의 스팸 문제가 다른 채널로 번지지 않도록 했습니다. 대량 이메일을 한 번에 발송하는 대신, 긴급하지 않은 이메일은 며칠에 걸쳐 분산 발송하기로 했습니다.
2~3주 만에 회사는 다시 오디언스와 소통할 수 있었고, 몇 달 후에는 평소와 같은 발송량을 회복했습니다. 진정한 시험대는 2025년 블랙 프라이데이를 앞둔 시점으로, 전년도에 놓쳤던 매출을 만회할 기회가 될 예정이었습니다.
반면 OutVoice는 기대했던 명확한 해답을 얻지 못했습니다. 대신 전달률 문제를 겪는 많은 조직처럼, 그저 폭풍이 지나가고 스팸 알고리즘이 다른 대상에게로 관심을 돌리기를 기다렸습니다.
몇 달 후 Study Hall은 이전에 따라붙던 피싱 경고 없이 다시 구독자의 받은 편지함에 나타나기 시작했습니다. Diao는 구독자들이 힘든 시기를 견뎌준 데 안도했지만, 과정 전반에는 만족하지 못했습니다. 그는 “다시는 이런 일이 발생하지 않기를 바랍니다.”라고 말했습니다. “이전보다 더 잘 준비되어 있는지는 모르겠습니다.”
Diao는 메일박스 제공업체가 사용자를 보호하기 위해 신중하게 접근한다는 점을 이해하고 있습니다. 그러나 전달률 위기 상황에서 선의의 기업이 해당 서비스와 소통할 수 있는 수단이 더 많아야 한다고 생각합니다. 이상적으로는 헬프라인 같은 창구를 통해 발신자가 자신의 입장을 설명하고 메일박스 제공업체가 이를 듣도록 할 수 있어야 한다고 말했습니다. 그는 “그들이 그렇게 기업을 무너뜨릴 수 있는 권한을 가지고 있다면, 신속하게 진행되는 이의 제기 절차가 반드시 있어야 합니다.”라고 말했습니다.
그럼에도 불구하고 선의의 발신자와 악성 발신자를 구분하는 일은 복잡하다고 Iverson은 말했습니다. 독립적인 스팸 차단 목록 운영자와 대형 이메일 기업 모두 AI와 신기술을 활용해 알고리즘을 회피하는 스패머를 따라잡는 데 어려움을 겪고 있습니다. 스팸 필터가 때때로 과도하게 작동해 선의의 발신자를 차단하기도 하지만, 그 대안은 받은 편지함이 스팸으로 넘쳐나던 2000년대 초반으로 되돌아가는 것일 수 있습니다. 그는 “이메일을 제대로 작동하는 커뮤니케이션 생태계로 유지하려면 많은 노력이 필요하다”고 말했습니다. “오리의 수면 아래는 보이지 않지만, 이 생태계를 유지하기 위해 물속에서는 맹렬한 노력이 이어지고 있습니다.”
또한 스팸 필터는 일부 조직이 발송 전략을 재고하도록 만드는 경고 신호가 될 수도 있습니다. 전달률 서밋 공동 창립자인 Bonar는 “때로는 경고를 울려주는 것이 오히려 도움이 되는 경우도 있습니다.”라고 말했습니다. “스팸 신고나 수신 거부 하나하나가 잘못된 일을 하고 있다는 신호이며, 결국은 수익을 깎아먹고 있습니다.”
올해 연말 시즌을 앞둔 중요한 몇 주 동안, Kaczyński의 스팸 폴더는 놀라울 정도로 비어 있었습니다. 구독자 목록을 거의 절반으로 줄이고 지난해와 거의 동일한 세일을 진행했음에도, 연말 시즌이 아직 절반밖에 지나지 않은 시점에서 이 스타트업은 전년 대비 35% 성장을 기록했으며, 이는 전년의 5% 성장과 대비됩니다. 결국 정상 궤도로 돌아오기까지는 거의 1년에 걸친 치열한 시행착오가 필요했습니다.
Kaczyński는 “2024년에는 파도를 놓쳤습니다.”라고 말했습니다. 하지만 이번에는 완전히 다른 그림입니다. “지금 우리가 갖춘 모든 지식, 경험, 보호 장치와 루틴, 그리고 매우 안정적인 기본 전달률을 바탕으로 연중 가장 바쁜 시기에 그 파도를 탈 수 있을 것입니다.”
