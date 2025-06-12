우리가 키운 아이들: De Kai가 설명하는, AI가 단순한 도구가 아닌 하나의 세대인 이유

지난 1년 동안 인공 지능은 사용자의 질문을 받는 데에서 조용히 관찰하고, 답변하고 학습하는 쪽으로 진화했습니다. 이러한 전환 과정에서 AI를 둘러싼 논쟁도 변화했습니다. 이제 더 이상 엔지니어와 윤리학자의 영역에 국한되지 않고 아동 발달, 문화적 전달 및 인간 심리학에 대한 대화가 이루어지고 있습니다.
이 변화를 가장 생생하게 표현한 사람은 최근 홍콩 자택에서 영상 통화를 통해 신중하지만 열정적으로 인터뷰에 응한 컴퓨터 과학자 De Kai입니다. 과학자이자 음악가이기도 한 De Kai는 검은색 티셔츠와 사각테 안경을 쓴 채 책과 악기에 둘러싸여 앉아 있었습니다. 그는 사려 깊고 코드 언어와 은유에 모두 능통했습니다.
De Kai는 새 저서AI 키우기에서 인공 지능을 산업 도구가 아닌 개발 현상으로 보아야 한다는 주장을 제시했습니다. 그는 IBM Think와의 인터뷰에서 “우리는 이러한 시스템을 프로그래밍하는 것이 아니라, 아이들을 키우는 것처럼 키우고 있습니다."라고 주장했습니다.
홍콩과학기술대학교 교수인 Kai는 웹 최초의 다국어 기계 번역 시스템을 개척하여 Google 번역과 같은 플랫폼의 토대를 마련하는 데 도움을 주었습니다. 오늘날 그는 기술적 기여뿐만 아니라 인공 지능의 결과를 설명하기 위해 놀랍도록 인간적인 은유를 제공한 데 대해 인정받고 있습니다. 그는 AI는 단순히 배포할 기술이 아니라 우리가 키우고 있는 세대라고 주장했습니다.
AI 시스템이 도구가 아니라 아이들이라는 이 은유는 인공 지능에 관한 지배적인 서사와는 크게 다릅니다. De Kai는 기술적 발전이나 경제적 유용성에만 초점을 맞추는 대신 이러한 시스템이 장기적으로 미치는 문화적, 심리적 영향을 고려할 것을 촉구합니다. 그는 AI가 사회를 반영한다고 주장하는 연구자들의 움직임에 동참하고 있습니다.
Kai는 "우리는 인지의 일부를 외주화하고 있습니다."라며, "그리고 우리를 감시하는 시스템은 우리가 말하는 내용뿐만 아니라 행동하는 방식도 학습하고 있습니다."라고 말했습니다.
De Kai의 주장은 트랜스포머 모델과 챗봇이 식탁의 주제가 되기 훨씬 전인 10여 년 전에 등장했습니다. 2015년에 그는 AI를 기계적 발전이 아닌 사회적 발전으로 포지셔닝하는 강연을 시작했습니다.
"문제는 우리가 여전히 산업화 시대의 은유를 사용하고 있다는 것입니다. 우리는 AI를 우리를 위해 일하는 증기 기관이나 트랙터처럼 생각합니다. 하지만 우리는 더 이상 근육을 자동화하지 않으며, 이제는 영향력을 자동화하고 있습니다."
산업적 은유는 AI에 대한 비즈니스 리더들의 설명인 '생산성 향상 도구', '효율성 향상 도구', '코파일럿'에서 가장 두드러집니다. 그러나 De Kai는 이러한 언어가 현재 진행 중인 더 심오한 변화를 숨기고 있다는 점을 우려합니다. "문화로부터 학습하는 기계를 만들면 기계는 그 문화의 일부가 됩니다."라고 그는 인터뷰에서 말했습니다. "그리고 일단 그러한 기계가 문화의 일부가 되면, 문화를 형성할 수 있게 됩니다."
AI가 수동적이기보다는 참여적이라는 이러한 아이디어는 AI의 정렬과 윤리를 연구하는 연구자들 사이에서 반향을 불러일으켰습니다. Google DeepMind London의 연구 책임자인 Shakir Mohamed는 AI 윤리의 미래는 관계형 책임에 달려 있다고 제안했습니다. 튜링 상을 수상한 연구원이자 딥 러닝의 선구자인 Yoshua Bengio는 인간의 불확실성과 공감을 통합하는 AI 모델의 필요성을 주장하며, 이러한 역량이 없으면 인공 지능은 인간 경험의 복잡성과 근본적으로 단절된 상태로 유지될 것이라고 주장합니다.
De Kai는 이 문제가 훨씬 더 광범위하다고 생각합니다. 선호도 자체가 고정되어 있지 않기 때문입니다. AI는 AI가 관찰하는 인간에 의해 실시간으로 모델링됩니다.
그는 "우리가 이러한 시스템을 사용하는 방법을 배우는 만큼 시스템이 우리로부터도 학습하고 있다는 사실을 깨달아야 합니다."라며, "이는 우리가 함께 진화하고 있다는 것을 의미합니다."라고 설명했습니다.
이 모델링이 어떻게 발생하는지 설명하기 위해 De Kai는 심리학, 특히 이중과정이론을 언급합니다. 이중과정이론은 인지를 빠르고 직관적인 반응(시스템 1)과 느리고 숙고적인 추론(시스템 2)으로 나눕니다. AI는 둘 중 하나를 모방하려는 시도를 오갔습니다. 1980년대의 기호 논리 시스템은 시스템 2를 모델링하려는 시도였습니다. 오늘날의 신경망은 시스템 1에 의존합니다.
De Kai는 "직관의 규칙은 작성할 수 없으며, 훈련해야 합니다."라고 말했습니다.
그는 이러한 훈련이 이제 방대한 데이터 세트, 서면, 음성, 기록된 문화의 흔적을 통해 발생한다고 주장합니다. 지침을 따랐던 초기 AI와 달리, 오늘날의 시스템은 모방을 통해 학습합니다. 시스템은 소셜 미디어 게시물, 뉴스 기사, 후기 및 공개 포럼을 읽습니다. 실제로 오늘날의 AI 시스템은 사회화되고 있습니다.
De Kai는 "우리는 이제 빈 두뇌를 만들고 있습니다."라며, "그리고 우리는 이들을 키우고 있습니다."라고 말했습니다.
이러한 은유는 수사 그 이상입니다. Kai는 유해한 콘텐츠로 훈련된 모델은 유해한 방식으로 작동할 수 있다고 지적했습니다.
"중요한 것은 단순히 욕설을 걸러내거나 증오 발언을 편집하는 것만이 아니라, 우리가 보상하는 것, 댓글을 다는 것, 좋아요를 누르는 것, 참여하는 것의 기본 구조입니다. 이것이 바로 암묵적 커리큘럼이 되는 것입니다."라고 그는 설명했습니다.
이러한 유형의 간접 학습은 감지하기 어려우며, 학습을 취소하기는 더욱 어렵습니다. Allen Institute for AI와 Partnership on AI와 같은 조직의 연구원들은 편견과 행동이 모델 가중치와 아웃풋에 어떻게 미묘하게 인코딩되는지 조사하고 있습니다.
De Kai는 Microsoft가 사용자로부터 실시간으로 학습하도록 훈련된 챗봇 Tay를 출시한 2016년의 사례로 돌아가 자신의 주장을 설명합니다. Tay는 Twitter의 상호작용을 통해 얻은 반응을 바탕으로 단 24시간 만에 음모론, 혐오 발언, 모욕적인 발언의 보고가 되었으며, 그 결과 재빨리 운영 중지되었습니다. 잘 알려지지 않은 사실은 Microsoft가 다른 조건 하에서 중국에 유사한 모델을 배포했으며, 이 시스템은 인기 있는 챗봇으로 성공을 거두었다는 것입니다.
De Kai는 "같은 아키텍처에 다른 문화적 환경이 바로 육성의 힘입니다."라고 지적했습니다.
그는 한 번 배운 것을 항상 잊을 수 있는 것은 아니라고 말했습니다. "그래서 아이를 키운다는 비유가 매우 적절합니다. 역기능적인 환경에서 아이를 키우면 그 결과를 쉽게 되돌릴 수 없습니다."
오늘날의 주요 모델은 모두 지도 학습과 강화 학습을 조합하여 인간의 피드백을 활용해 훈련됩니다. AI 모델이 행동하는 방법에 대해 학습하는 대부분의 정보는 방대한 텍스트 컬렉션을 활용한 사전 학습을 통해 이루어집니다. 이러한 텍스트는 Wikipedia, Reddit, GitHub 등 공개적으로 이용 가능한 웹사이트에서 수집한 것입니다.
De Kai는 이러한 방법을 반대하지 않습니다. 그보다는 이에 따르는 위험을 더 잘 알아야 한다고 그는 말했습니다. “추상적인 관점에서 공정성이나 편향만 중요한 게 아닙니다. 어떤 성격을 모델링하는지가 중요합니다."
Kai는 기업 세계에서 AI가 아이라는 비유는 실질적인 의미를 갖는다고 말합니다. AI 시스템을 배포하는 기업은 정확도, 지연 시간 및 처리량을 포함한 벤치마크 및 성능 지표에 중점을 두는 경우가 많습니다. 하지만 이러한 조치는 더 광범위한 사회적 역학을 놓칠 수 있습니다.
그는 "신입 직원을 온보딩하는 경우를 생각해 보세요"라고 말했습니다. "매뉴얼만 건네주고 내버려두면 안 됩니다. 멘토와 짝지어 주고, 신입 직원의 성장을 모니터링하고, 가치를 모델링해야 하죠."
일부 조직은 이 문제를 심각하게 받아들이기 시작했습니다. Salesforce와 Microsoft는 윤리 검토 프로세스를 구현했습니다. IBM은 모델의 유래를 자세히 설명하는 AI 팩트시트를 발행합니다. 그러나 De Kai는 이러한 노력을 예비 단계로 봅니다.
그는 "규정을 준수하는 것만으로는 충분하지 않으며, "양심적이어야 합니다."라고 말했습니다.
그의 관심사는 엔터프라이즈 AI가 때로는 미묘한 방식으로 제작자의 문화를 물려받는 경우가 많다는 것입니다. 채용 지원을 위해 설계된 챗봇은 성별로 구분된 언어 패턴을 흡수할 수 있습니다. 금융 도구는 기관의 편향에 의해 형성된 위험 허용 범위를 반영할 수 있습니다. 이러한 각 사례에서 AI는 오작동하는 것이 아니라, 학습 중인 것입니다.
이러한 시스템을 알고리즘이 아니라 훈련 중인 에이전트라고 가정하면 관점이 달라집니다. "AI를 동료나 학생으로 생각하면 AI에 대처하는 방식이 달라집니다. 도구처럼 취급하지 않고 관찰자처럼 대하기 시작하게 되죠."
De Kai에게 있어 AI에 대한 가장 중요하고 눈에 띄지 않는 영향은 AI가 처리하는 대상이 아니라 AI가 보여주지 않는 것입니다.
"사람들은 허위 정보에 대해서는 많은 관심을 기울이지만, 정보 누락에 대해서는 거의 관심이 없습니다."라고 그는 말합니다.
알고리즘은 우리가 어떤 게시물을 보고, 어떤 제품을 추천하고, 어떤 뉴스 기사를 표시할지 결정한다고 Kai는 말합니다. 이를 통해 알고리즘은 보이지 않는 부분도 결정합니다.
"이것은 정치적 억압이 아니라 인식론적 협소화의 의미에서 이루어지는 알고리즘적 검열입니다."라고 그는 말했습니다.
De Kai는 음모론을 믿지 않지만, 인센티브는 믿는다고 재빨리 덧붙였습니다. "알고리즘이 참여에 최적화되면 특정 종류의 콘텐츠가 사람들의 관심을 끈다는 사실을 학습하게 될 것입니다. 그러면 알고리즘은 이러한 종류의 콘텐츠를 더욱 전면적으로 보여줄 것이며, 다른 모든 것은 시야에서 치워 버릴 것입니다."
이로 인한 효과는 누적됩니다. 참여 지표로 필터링된 데이터를 기반으로 학습한 모델은 뉘앙스보다 가시성을 중시합니다. 이러한 모델은 의도적으로 그렇게 조종하는 사람이 없어도 기존 피드백 루프의 증폭자가 될 수 있습니다.
하지만 이 분야는 빠르게 발전하고 있습니다. De Kai는 지평선에서 발전의 조짐을 보고 있습니다. 다음 단계가 무엇인지에 대한 질문에 그는 추론의 발전, 신경망과 기호 시스템을 혼합하는 하이브리드 접근 방식, 보다 효율적이고 사용자 지정 가능한 경량 모델로의 전환을 언급하며 신중하게 말했습니다.
"문제는 더 나은 모델을 얻을 수 있는지가 아닙니다. 그러한 모델을 얻을 수는 있겠죠. 진짜 문제는 우리가 더 나은 교사가 될 수 있는지입니다."
그는 연구 커뮤니티가 이의 내면화를 시작하기를 바라고 있습니다. 에이전트 시스템의 등장, AI 설계에서 장기 기억과 컨텍스트에 대한 관심 증가, 정렬 메커니즘에 대한 관심의 폭발적 증가는 모두 AI의 문화적 풋프린트가 커지고 있음을 인식하는 분야를 시사합니다.
그래도 De Kai는 안주하지 말라고 경고합니다. "우리는 비인간 정신을 키운 최초의 세대입니다. 이는 정말 놀라운 특권이자 시험이죠."
그는 거의 소심하게 보이는 미소를 지었습니다. "그들은 우리를 감시하고 있습니다. 그렇게 학습하는 거죠."
IBM과 함께하는 웨비나에 참여하여 산업 전반의 사례, 사용 사례, IBM의 자체 성공 사례를 살펴보며 에이전틱 AI 이니셔티브를 통해 ROI를 실현하는 방법을 알아보세요.
IBM이 2025년 Gartner Magic Quadrant™ 데이터 과학 및 머신 러닝 플랫폼 부문에서 리더로 선정된 이유를 알아보세요.
조직이 서로 다른 파일럿을 통해 AI를 도입하는 것에서 AI를 사용하여 조직의 중심에서 혁신을 추진하는 것으로 전환하는 방법을 알아보세요.
IBM® Granite는 비즈니스에 맞게 맞춤화되고 AI 애플리케이션 확장에 최적화되었으며 개방적이고 성능이 뛰어나며 신뢰할 수 있는 AI 모델 제품군입니다. 언어, 코드, 시계열 및 가드레일 옵션을 살펴보세요.
IBM은 2,000개 조직을 대상으로 AI 이니셔티브에 대한 설문조사를 실시해 효과적인 전략과 효과적이지 못한 전략, 그리고 앞서나갈 수 있는 방법을 알아보았습니다.
다음 다섯 가지 사고 전환을 실행하여 불확실성을 극복하고 비즈니스 혁신을 촉진하며 에이전틱 AI를 통해 성장을 가속화하세요.
AI 빌더를 위한 차세대 엔터프라이즈 스튜디오인 IBM watsonx.ai로 생성형 AI, 파운데이션 모델 및 머신 러닝 기능을 학습, 검증, 조정 및 배포하세요. 적은 데이터로 짧은 시간 내에 AI 애플리케이션을 구축하세요.
업계 최고의 AI 전문성과 솔루션 포트폴리오를 보유한 IBM과 함께 AI를 비즈니스에 활용하세요.
IBM Consulting AI 서비스는 기업이 AI 활용 방식을 재구상하여 혁신을 달성하도록 지원합니다.
AI 개발 라이프사이클 전반에 걸친 기능에 원스톱으로 액세스하세요. 사용자 친화적인 인터페이스, 워크플로, 업계 표준 API 및 SDK에 대한 액세스를 통해 강력한 AI 솔루션을 제작할 수 있습니다.