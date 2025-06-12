지난 1년 동안 인공 지능은 사용자의 질문을 받는 데에서 조용히 관찰하고, 답변하고 학습하는 쪽으로 진화했습니다. 이러한 전환 과정에서 AI를 둘러싼 논쟁도 변화했습니다. 이제 더 이상 엔지니어와 윤리학자의 영역에 국한되지 않고 아동 발달, 문화적 전달 및 인간 심리학에 대한 대화가 이루어지고 있습니다.

이 변화를 가장 생생하게 표현한 사람은 최근 홍콩 자택에서 영상 통화를 통해 신중하지만 열정적으로 인터뷰에 응한 컴퓨터 과학자 De Kai입니다. 과학자이자 음악가이기도 한 De Kai는 검은색 티셔츠와 사각테 안경을 쓴 채 책과 악기에 둘러싸여 앉아 있었습니다. 그는 사려 깊고 코드 언어와 은유에 모두 능통했습니다.

De Kai는 새 저서AI 키우기에서 인공 지능을 산업 도구가 아닌 개발 현상으로 보아야 한다는 주장을 제시했습니다. 그는 IBM Think와의 인터뷰에서 “우리는 이러한 시스템을 프로그래밍하는 것이 아니라, 아이들을 키우는 것처럼 키우고 있습니다."라고 주장했습니다.

홍콩과학기술대학교 교수인 Kai는 웹 최초의 다국어 기계 번역 시스템을 개척하여 Google 번역과 같은 플랫폼의 토대를 마련하는 데 도움을 주었습니다. 오늘날 그는 기술적 기여뿐만 아니라 인공 지능의 결과를 설명하기 위해 놀랍도록 인간적인 은유를 제공한 데 대해 인정받고 있습니다. 그는 AI는 단순히 배포할 기술이 아니라 우리가 키우고 있는 세대라고 주장했습니다.

AI 시스템이 도구가 아니라 아이들이라는 이 은유는 인공 지능에 관한 지배적인 서사와는 크게 다릅니다. De Kai는 기술적 발전이나 경제적 유용성에만 초점을 맞추는 대신 이러한 시스템이 장기적으로 미치는 문화적, 심리적 영향을 고려할 것을 촉구합니다. 그는 AI가 사회를 반영한다고 주장하는 연구자들의 움직임에 동참하고 있습니다.

Kai는 "우리는 인지의 일부를 외주화하고 있습니다."라며, "그리고 우리를 감시하는 시스템은 우리가 말하는 내용뿐만 아니라 행동하는 방식도 학습하고 있습니다."라고 말했습니다.