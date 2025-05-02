AI에 메모리를 구축하려는 노력이 기계와 정신 사이의 간극을 드러낸다면, 의식의 문제는 그 대조를 더욱 심화시킵니다.

인공 시스템이 의식을 가질 수있다는 개념, 즉 주관적 경험, 자아감 또는 내적 정신 생활을 가질 수 있다는 개념은 오랫동안 인지 과학과 철학에서 가장 논란의 여지가 있는 논쟁 중 하나였습니다.

Summerfield는 특유의 정확성을 바탕으로 이 문제에 접근합니다. 그가 회의적인 이유는 의식이 유일무이한 마법 같은 것이라고 보기 때문이 아니라, 오늘날의 AI 시스템이 아무리 뛰어난 성능을 발휘하더라도 주관적인 인식과 유사한 것을 소유하고 있다는 증거를 뒷받침하지 못하기 때문입니다.

"언어 모델이 '나는 의식이 있습니다'라고 말하는 것은 인간 데이터에서 학습한 패턴을 반영하는 것입니다."라고 그는 설명합니다. "이 말이 내부의 현실을 반영한다고 믿을 만한 독립적인 이유는 없습니다."

GPT-4와 같은 LLM은 성찰적 경험을 생성하는 것이 아니라 가장 그럴듯한 다음 텍스트를 예측하도록 학습됩니다. 자신의 내부 상태에 대해 질문을 받으면 일관된 대답을 할 수 있지만, 일관성은 의식을 나타내는 신뢰할 수 있는 지표가 아닙니다.

일부 연구자들은 AI 반응의 복잡성, 적응성 및 일관성을 조사하는 기계 의식에 대한 행동 테스트를 제안했습니다. 그러나 주관적인 경험에 대한 접근 없이는 이러한 평가는 여전히 추측에 불과합니다.

"인간이 아닌 동물의 의식을 평가하는 것만 해도 매우 힘들었습니다."라고 Summerfield는 말합니다. "완전히 다른 기질을 기반으로 한 합성 시스템에서 이를 추론하는 것은 훨씬 더 어려운 문제입니다."

생물학적 시스템에서 의식은 수십억 개의 뉴런이 복잡한 상호작용을 통해 유래하며, 감정, 신체적 감각, 그리고 체화된 경험의 역사와 밀접하게 얽혀 있는 것으로 보입니다. 반면, 오늘날의 AI 모델은 감각적 근거나 감정적 맥락 없이 입력 데이터의 수학적 변환을 수행하여 작동합니다.

Summerfield는 "컴퓨터에서 허리케인의 행동을 시뮬레이션할 수는 있습니다. 하지만 시뮬레이션은 비에 젖거나 바람이 불지 않는 일종의 관념입니다."라고 간단히 비유했습니다.

마찬가지로 AI는 내부적으로 아무것도 경험하지 않고도 대화의 외부 패턴, 심지어 의식의 자기 보고까지도 시뮬레이션할 수 있습니다. 하지만 감각, 구체화 또는 본질적인 추진력이 없으면 AI 모델은 강력하지만 공허한 상태로 남습니다. 즉, AI 모델은 독립적인 사고를 하는 것이 아니라 뛰어난 모방자에 불과합니다.

Summerfield는 현재로서는 AI 시스템을 발생기의 존재가 아닌 복잡한 도구로 보는 것이 가장 안전하고 생산적이라고 생각합니다. 그렇지 않으면 모방과 이해를 혼동할 위험이 있으며, 실제 영향을 모니터링해야 하는 긴급한 작업에 집중할 수 없습니다.

대화가 미래를 향해 나아가면서 Summerfield는 모든 논의에서 조용히 이어져 온 주제인 거버넌스에 대해 이야기했습니다.

"이러한 시스템은 강력합니다."라고 그는 말합니다. "그리고 이들의 개발은 주로 상업적 인센티브에 의해 주도되고 있습니다."

Summerfield는 기술 혁신을 수용합니다. 그는 AI가 의학, 교육 및 과학 연구 분야에 혁명을 일으킬 수 있는 놀라운 잠재력을 보고 있습니다. 하지만 그는 우리가 신중한 보호 장치를 마련하지 않으면 위험이 결국 이점을 넘어설 수 있다고 우려합니다.

"우리는 이러한 도구를 책임감 있게 개발하고 사용할 수 있는 구조가 필요합니다."라고 그는 말합니다. "여기에는 기술적 안전 장치뿐만 아니라 법적, 윤리적, 민주적 메커니즘도 포함됩니다."

일부 거버넌스 프레임워크가 등장하기 시작했습니다. 유럽 연합의 AI 법은 애플리케이션이 야기할 수 있는 잠재적 피해를 기반으로 애플리케이션을 규제하는 위험 기반 접근 방식을 제안합니다. 미국의 AI 권리장전 청사진은 알고리즘에 의한 차별과 착취로부터 시민을 보호하기 위한 원칙을 제시합니다. 한편, 연구 단체와 옹호 단체들은 책임감 있는 개발 및 배포를 위한 모범 사례를 발표하고 있습니다.

Summerfield는 아직 해야 할 일이 많이 남아 있다고 말합니다. 그는 많은 최첨단 AI 시스템이 사용자의 명시적인 동의 없이 대규모 데이터 세트를 사용하여 학습한다고 말합니다. 이러한 시스템의 내부 작동 방식은 제작자에게도 불투명하며, 배포에 있어 의미 있는 투명성과 책임성이 결여되어 있는 경우가 많습니다.

그는 "여기서 중요한 것은 기술적인 수정뿐만 아니라, 사회적 선택입니다."라고 말했습니다.

즉, AI의 발전으로 누가 혜택을 보는지에 대한 선택, 즉 누가 위험을 부담하는지에 대한 선택 말입니다. 경제, 에코시스템, 심지어 친밀한 관계를 점점 더 변화시키는 도구를 통제하는 건 누구냐는 겁니다.

궁극적으로 Summerfield는 AI를 멀리 떨어진 외계 지능이 아니라 우리 자신을 반영하는 것으로, 우리의 기능과 사각 지대를 보여주는 불완전한 거울로 봅니다. 그 거울에 비친 우리의 모습을 이해하는 것이 앞으로 몇 년 동안의 결정적인 과제 중 하나가 될 것이라고 그는 주장합니다. 그리고 This Strange New Minds에서 분명히 밝혔듯이, 이해의 작업은 이제 막 시작되었습니다.