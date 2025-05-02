영국 옥스포드의 어느 흐린 아침, Christopher Summerfield는 실험심리학과 사무실에 앉아 책상 한구석에 깔끔하게 쌓여 있는 원고를 보고 있습니다. 바쁜 시즌이었습니다. Summerfield는 인간 인지에 대한 연구, AI 연구실과의 협업, 가득 찬 강의 일정 사이에 짬을 내어 These Strange New Minds: How AI Learned to Talk and What It Means를 집필했습니다.
이 신간은 기계가 생각하는 것처럼 보일 때 실제로 어떤 일이 일어나고 있는지에 대해 오랫동안 기술자와 철학자 모두를 불안하게 만든 질문에 대한 역사, 선언문과 명상을 담고 있습니다.
Summerfield의 책은 결정적인 시기에 출간되었습니다. GPT-4와 같은 멀티모달 모델의 출시부터 IBM의 NorthPole 칩과 같은 두뇌에서 영감을 받은 발전에 이르기까지, AI의 획기적인 발전은 과학자, 정책 입안자 및 대중이 머신 지능을 이해하는 방식을 재편하고 있습니다. AI 시스템의 역량이 향상됨에 따라 AI 시스템이 진정으로 추론하고 계획하며 사고할 수 있는지 여부는 오늘날 가장 시급하고 논란의 여지가 많은 논쟁 중 하나가 되었습니다. Summerfield는 These Strange New Minds에서 AI의 미래를 파악하려면 먼저 인간의 추론의 본질을 이해하고 생물학적 정신과 인공 정신의 유사점과 차이점을 모두 인식해야 한다고 주장합니다.
옥스포드 대학교의 인지신경과학 교수인 Summerfield는 인간과 인공 시스템이 정보를 학습하고 분류하며 의사 결정을 내리는 방식을 연구하는 연구 그룹인 Human Information Processing(HIP) Lab을 이끌고 있습니다. 그의 연구는 행동 실험, 계산 모델링 및 신경 데이터 분석을 결합하여 뇌 기능과 머신 러닝의 유사점을 탐구합니다. 그의 연구는 AI 모델이 더욱 복잡해짐에 따라 점점 더 융합되고 있는 인지 과학, AI 및 사회 과학의 교차점에 있습니다.
현재 옥스포드 과학 구역 가장자리의 단지에 자리 잡은 실험심리학과는 마치 과도기의 공간처럼 느껴집니다. 화이트보드에는 도표가 가득 차 있고, 오래된 나무 냄새와 새 배선의 냄새가 불안하게 공존하고 있습니다. 곧 Summerfield와 그의 동료들은 깨끗하고 현대적인 외관 뒤에 EEG실, 수면 실험실, 시선 추적실이 건설되고 있는 창백한 돌과 유리 소재의 반짝이는 복합 단지인 Life and Mind Building으로 이사할 예정입니다. 그러나 옥스포드가 인프라를 개조하는 동안에도 건물 내부의 진지하고 느긋하며 인간이든 아니든, 정신이 어떻게 존재하게 되는지 이해하기 위해 일생을 바치는 사람들의 열정이 가득한 분위기는 변하지 않습니다.
Summerfield는 연구실 밖에서 심리학, 신경과학, AI를 활용하여 학습과 추론의 기본 원리를 검토하는 "뇌를 처음부터 새로 구축하는 방법"이라는 과정을 가르치고 있습니다. 그는 명확성과 접근성을 강조하는 것으로 잘 알려져 있으며, 이는 AI에 대한 논의가 기술계를 넘어 더 광범위한 공개 토론으로 옮겨감에 따라 점점 더 중요해지고 있습니다.
인터뷰에서 Summerfield는 편안하면서도 집중하는 모습을 보였습니다. 그의 헝크러진 솜털 같은 머리카락은 아이디어를 논의할 때 개방적이고 활기찬 표정으로 빛나는 얼굴을 둘러싸고 있습니다. Summerfield는 단순한 검정색 스웨터와 철사 테두리 안경을 쓰고 있어 세련된 이미지보다는 문제 해결에 더 관심이 있는 사람처럼 보입니다. 그의 뒤에는 화살표, 방정식, 다이어그램이 빽빽하게 들어찬 화이트보드가 아침 햇살을 반사하고 있습니다.
"AI는 이처럼 완전히 반대되는 방식으로 구성되는 경향이 있습니다."라고 그는 말합니다. "한편으로 낙관론자들은 머지않아 인간보다 더 똑똑한 기술이 등장할 것이라고 믿습니다. 반면 회의론자들은 AI가 과장되었으며, 기업이 우리를 통제하기 위해 사용하는 또 다른 도구라고 보고 있습니다."
최근의 발전은 Summerfield에게 작업할 수 있는 관점과 소재를 모두 제공했습니다. GPT-4, Claude, IBM의 Granite와 같은 모델은 단순히 다음 단어를 예측하던 이전의 시스템을 넘어 더 폭넓은 추론 능력을 나타냈습니다. 연구자들은 또한 여러 AI 시스템이 협업하거나 경쟁하여 작업을 해결하는 멀티 에이전트 프레임워크를 개발하고 있습니다. 일부에서는 이 접근 방식을 더 복잡하고 새로운 행동을 위한 단계로 보고 있습니다.
한편, IBM과 같은 회사들은 뇌에 착안한 설계를 추진하고 있습니다. 예를 들어, NorthPole chip은 생물학적 신경망의 측면을 모방하도록 제작되어 무차별 연산 능력보다 에너지 효율성과 병렬 처리를 강조합니다. Summerfield에게 이러한 노력은 기존의 AI 방법을 확장하는 것만으로는 충분하지 않을 수 있으며 생물학에서 도출된 새로운 지능 모델이 앞으로 나아갈 길을 제시할 수 있다는 인식이 커지고 있음을 시사합니다.
Summerfield에게 ChatGPT와 같은 대규모 언어 모델(LLM)이 추론을 할 수 있는지 묻자 그는 주저 없이 특정 경계 내에서는 가능하다고 답했습니다.
"적어도 좁은 범위의 영역 내에서는 오늘날의 AI 시스템이 인간보다 더 잘 추론합니다."라고 그는 말했습니다.
이는 놀라운 일이 아니라고 그는 덧붙입니다. 기계는 IBM의 Deep Blue와 같은 체스 게임 시스템이 아니라 1956년에 Logic Theorist 프로그램이 창시자가 예상하지 못한 수학적 정리 증명에 성공했을 때부터 수십 년 동안 특화된 추론 작업에서 인간의 성능을 능가했습니다.
오늘날의 LLM은 단순히 사실을 검색하는 데 그치지 않고, 코드를 생성하고, 에세이를 작성하고, 복잡한 문제에 대한 해결책을 제안합니다. 멀티모달 AI로 알려진 최신 개척 영역은 시스템이 이미지, 텍스트, 오디오 및 비디오를 동시에 처리할 수 있도록 하여 이러한 용량을 더욱 확장합니다. 개발 연구원들은 이러한 발전이 보다 전체적인 형태의 추론에 가까워질 것으로 기대하고 있습니다.
Summerfield는 "모델은 대부분의 인지 작업에서 대부분의 사람들보다 더 능숙합니다."라고 말합니다. 그러나 그는 여전히 중요한 한계가 남아 있다고 덧붙입니다. 모델은 감정을 탐색하거나, 의도를 추론하거나, 인간 상호 작용의 특징인 무언의 뉘앙스를 파악하는 능력과 같이 더 깊은 사회적 이해가 필요한 작업을 수행하는 데 어려움을 겪는 경우가 많습니다.
Summerfield는 "사회적 상호작용은 우리의 생존에 필수적인데, 모델은 그 세계에 관한 훈련을 받지 않았습니다. 모델은 인간의 사회적 추론을 매우 정교하게 만드는 동기와 감정적 단서 중 일부를 놓칩니다."라고 설명했습니다.
최근 연구에서는 AI 시스템이 정신 상태의 이유를 다른 사람에게서 찾는 능력인 '정신 이론'을 개발할 수 있는지를 테스트하려고 시도했습니다. 일부 실험 모델은 통제된 환경에서 이러한 능력이 있다는 암시를 나타냈지만, 연구자들은 인간이 매일 배포하는 계층화되고 직관적인 정신 모델보다 AI가 여전히 훨씬 뒤처진다는 데 동의합니다.
Summerfield는 오늘날의 시스템은 논리적 추론의 측면을 인상적으로 시뮬레이션할 수 있지만, 자신이 하는 일을 진정으로 이해하지는 못한다고 지적합니다. 이러한 시스템은 세상에서 살면서 한 경험의 기반이 부족하며, 이는 아무리 영리한 프롬프팅으로도 완전히 지울 수 없는 근본적인 한계입니다.
그리고 이러한 차이의 본질은 인간 사고의 또 다른 필수 요소인 기억을 고려할 때 더욱 분명해집니다.
동기 부여가 생각에 방향을 제시한다면, 기억은 생각에 연속성을 부여합니다. 그리고 여기에서도 기계는 생물학적 정신과 큰 차이를 보입니다.
인간은 다양한 기억 시스템을 보유하고 있습니다. 단기 기억은 뇌의 역동적인 전기 활동에 의존하여 사람들이 단기간 동안 정보를 보유하고 조작할 수 있도록 합니다. 반면, 장기 기억은 신경 연결의 물리적 변화, 즉 개인이 수년 또는 수십 년 동안 지식, 경험 및 기술을 유지할 수 있도록 하는 느리고 적응적인 과정을 포함합니다.
인지 과학에서 연구자들은 일화적 기억(개인적 사건에 대한 기억), 의미론적 기억(일반적인 사실과 개념)과 절차적 기억(자전거 타기와 같은 기술)을 구분합니다. 편도체와 같은 뇌 구조에 의해 깊이 인코딩된 감정적 기억은 일평생 동안의 행동과 의사 결정을 형성합니다.
오늘날의 AI 모델은 기억을 이와 매우 다르게 처리합니다. LLM은 고정된 컨텍스트 창 내에서 작동하며, 상호 작용 중에는 정보를 일시적으로 보관하지만 이후에는 정보를 폐기합니다. 대화가 끝나면 시스템의 메모리가 재설정됩니다.
"언어 모델과 상호 작용할 때는 지속적인 개인적 역사가 없습니다."라고 Summerfield는 말합니다. "해당 정보가 명시적으로 전달되지 않는 한, 언어 모델은 사용자가 누구인지 또는 사용자가 논의한 내용이 무엇인지 기억할 수 없습니다."
이러한 제한은 불편한 데서 그치지 않습니다. 인간에게 있어 기억은 개인의 정체성을 형성하고 관계를 심화하며 시간이 지남에 따라 신뢰, 뉘앙스, 공유된 의미를 발전시킬 수 있게 해 줍니다. 이 기능이 없는 AI 시스템은 근본적으로 트랜잭션 방식으로 남습니다. 즉, 순간의 패턴 매칭에는 탁월하지만 지속적인 컨텍스트를 구축할 수는 없습니다.
일부 연구자들은 AI 시스템에 장기 기억을 제공하려고 시도하고 있습니다. Chat-GPT를 위한 OpenAI의 메모리와 같은 프로젝트를 통해 모델은 세션 전반에서 과거 상호작용을 기억할 수 있습니다. Anthropic은 긴 대화의 맥락적 일관성에 중점을 두고 Claude 모델을 설계했다고 밝혔습니다. 그러나 이러한 접근 방식은 아직 초기 단계이며, 사용자 개인정보 보호, 데이터 보안 및 조작 위험과 관련하여 상당한 기술적, 윤리적 문제를 야기합니다.
개발자가 기술적 장애물을 극복할 수 있다고 해도, 철학적 격차는 여전히 큽니다. 인간의 기억은 단순한 사실의 데이터베이스가 아니며, 가단성이 뛰어나고 감정적이며 주관적입니다. 또한 새로운 경험과 함께 진화하며, 새로운 의미를 갖습니다.
Summerfield는 "인간의 기억은 단순한 저장소가 아닙니다. 이는 해석이며, 현재의 렌즈를 통해 과거를 끊임없이 다시 쓰는 것입니다."라고 말했습니다.
그는 이러한 특성이 없으면 AI는 진정으로 지능적이고 인간적인 것이 의미하는 것의 핵심 요소가 항상 부족할 것이라고 주장했습니다.
현재 인공 시스템의 한계에도 불구하고, Summerfield는 생각하는 기계를 구축하려는 시도가 이미 과학자들이 자연 지능을 이해하는 방식을 바꾸고 있다고 믿습니다.
"어떤 면에서 AI는 존재의 증명 역할을 합니다."라고 그는 말합니다. "특정 계산 전략이 기계에서 작동하는 것은 이러한 전략이 생물학적 시스템에서도 작동할 수 있음을 시사합니다."
가장 놀라운 발전 중 하나는 비교적 간단한 신경망 아키텍처가 대규모로 확장되면 훨씬 더 정교한 설계가 필요하다고 생각했던 동작을 생성할 수 있다는 발견입니다. ChatGPT, Granite, Claude와 같은 시스템의 기반이 되는 트랜스포머 모델은 대규모 패턴 인식과 일반화가 통계적 훈련만으로도 가능하다는 것을 보여주었습니다.
이러한 성공으로 인해 인지 과학자들은 인간이 학습하고, 추론하고, 일반화하는 방법에 대한 오랜 이론을 재검토하고 있습니다. 이는 특히 인텔리전스는 복잡한 상징적 규칙으로 하드 코딩되어야 한다는 생각에 정면으로 도전하며, 대신 인간 추론의 상당 부분이 방대한 양의 데이터와 경험에 대해 작동하는 간단한 메커니즘에서 비롯될 수 있음을 시사합니다.
최신 AI 모델은 익숙하지 않은 문제에 대한 해결책을 추론하고 온전한 비유를 할 수 있으며, 올바른 조건에서는 추론에 대한 추론이라는 일종의 메타인지에도 참여할 수 있습니다. 개발자는 이러한 능력을 명시적으로 프로그래밍하지 않았습니다. 이는 인간의 인지적 유연성의 일부 측면을 반영하여 훈련 과정에서 자연스레 발생했습니다.
그러나 Summerfield는 손쉬운 비교에 대해 조심스럽게 경고합니다. 뇌와 AI는 추상적 수준에서 서로 유사할 수 있지만, 기본 시스템은 근본적으로 다릅니다. 그는 인간의 뇌가 인지 구조 깊숙이 감정, 동기, 편향을 심어주는 압박 속에서 진화했다고 말합니다. 이는 기계 시스템에는 거의 없는 기능입니다.
"알고리즘 수준에서는 놀라울 정도로 유사한 점이 있지만, 지능이 인스턴스화되는 매체인 기질은 완전히 다릅니다."
인간의 사고는 순전히 논리적이거나 냉정하지 않습니다. 감정에 의해 좌지우지되고 사회적 맥락에 따라 달라지며, 생존 및 번식의 필요성에 의해 형성됩니다. 이러한 복잡성 계층은 AI 모델이 통계적 우수함에도 불구하고 완전히 재현할 수 없는 행동을 야기합니다.
그럼에도 불구하고 Summerfield는 AI를 구축하고 연구하는 과정이 연구자들이 인텔리전스가 단일 능력이 아니라 많은 연동 능력에서 발생하는 새로운 현상이라는 것을 이해하는 데 도움이 되고 있다고 주장합니다.
"우리는 기계에 대해 배우는 것만큼이나 우리 자신에 대해서도 많은 것을 배우고 있습니다."라고 그는 말합니다.
AI에 메모리를 구축하려는 노력이 기계와 정신 사이의 간극을 드러낸다면, 의식의 문제는 그 대조를 더욱 심화시킵니다.
인공 시스템이 의식을 가질 수있다는 개념, 즉 주관적 경험, 자아감 또는 내적 정신 생활을 가질 수 있다는 개념은 오랫동안 인지 과학과 철학에서 가장 논란의 여지가 있는 논쟁 중 하나였습니다.
Summerfield는 특유의 정확성을 바탕으로 이 문제에 접근합니다. 그가 회의적인 이유는 의식이 유일무이한 마법 같은 것이라고 보기 때문이 아니라, 오늘날의 AI 시스템이 아무리 뛰어난 성능을 발휘하더라도 주관적인 인식과 유사한 것을 소유하고 있다는 증거를 뒷받침하지 못하기 때문입니다.
"언어 모델이 '나는 의식이 있습니다'라고 말하는 것은 인간 데이터에서 학습한 패턴을 반영하는 것입니다."라고 그는 설명합니다. "이 말이 내부의 현실을 반영한다고 믿을 만한 독립적인 이유는 없습니다."
GPT-4와 같은 LLM은 성찰적 경험을 생성하는 것이 아니라 가장 그럴듯한 다음 텍스트를 예측하도록 학습됩니다. 자신의 내부 상태에 대해 질문을 받으면 일관된 대답을 할 수 있지만, 일관성은 의식을 나타내는 신뢰할 수 있는 지표가 아닙니다.
일부 연구자들은 AI 반응의 복잡성, 적응성 및 일관성을 조사하는 기계 의식에 대한 행동 테스트를 제안했습니다. 그러나 주관적인 경험에 대한 접근 없이는 이러한 평가는 여전히 추측에 불과합니다.
"인간이 아닌 동물의 의식을 평가하는 것만 해도 매우 힘들었습니다."라고 Summerfield는 말합니다. "완전히 다른 기질을 기반으로 한 합성 시스템에서 이를 추론하는 것은 훨씬 더 어려운 문제입니다."
생물학적 시스템에서 의식은 수십억 개의 뉴런이 복잡한 상호작용을 통해 유래하며, 감정, 신체적 감각, 그리고 체화된 경험의 역사와 밀접하게 얽혀 있는 것으로 보입니다. 반면, 오늘날의 AI 모델은 감각적 근거나 감정적 맥락 없이 입력 데이터의 수학적 변환을 수행하여 작동합니다.
Summerfield는 "컴퓨터에서 허리케인의 행동을 시뮬레이션할 수는 있습니다. 하지만 시뮬레이션은 비에 젖거나 바람이 불지 않는 일종의 관념입니다."라고 간단히 비유했습니다.
마찬가지로 AI는 내부적으로 아무것도 경험하지 않고도 대화의 외부 패턴, 심지어 의식의 자기 보고까지도 시뮬레이션할 수 있습니다. 하지만 감각, 구체화 또는 본질적인 추진력이 없으면 AI 모델은 강력하지만 공허한 상태로 남습니다. 즉, AI 모델은 독립적인 사고를 하는 것이 아니라 뛰어난 모방자에 불과합니다.
Summerfield는 현재로서는 AI 시스템을 발생기의 존재가 아닌 복잡한 도구로 보는 것이 가장 안전하고 생산적이라고 생각합니다. 그렇지 않으면 모방과 이해를 혼동할 위험이 있으며, 실제 영향을 모니터링해야 하는 긴급한 작업에 집중할 수 없습니다.
대화가 미래를 향해 나아가면서 Summerfield는 모든 논의에서 조용히 이어져 온 주제인 거버넌스에 대해 이야기했습니다.
"이러한 시스템은 강력합니다."라고 그는 말합니다. "그리고 이들의 개발은 주로 상업적 인센티브에 의해 주도되고 있습니다."
Summerfield는 기술 혁신을 수용합니다. 그는 AI가 의학, 교육 및 과학 연구 분야에 혁명을 일으킬 수 있는 놀라운 잠재력을 보고 있습니다. 하지만 그는 우리가 신중한 보호 장치를 마련하지 않으면 위험이 결국 이점을 넘어설 수 있다고 우려합니다.
"우리는 이러한 도구를 책임감 있게 개발하고 사용할 수 있는 구조가 필요합니다."라고 그는 말합니다. "여기에는 기술적 안전 장치뿐만 아니라 법적, 윤리적, 민주적 메커니즘도 포함됩니다."
일부 거버넌스 프레임워크가 등장하기 시작했습니다. 유럽 연합의 AI 법은 애플리케이션이 야기할 수 있는 잠재적 피해를 기반으로 애플리케이션을 규제하는 위험 기반 접근 방식을 제안합니다. 미국의 AI 권리장전 청사진은 알고리즘에 의한 차별과 착취로부터 시민을 보호하기 위한 원칙을 제시합니다. 한편, 연구 단체와 옹호 단체들은 책임감 있는 개발 및 배포를 위한 모범 사례를 발표하고 있습니다.
Summerfield는 아직 해야 할 일이 많이 남아 있다고 말합니다. 그는 많은 최첨단 AI 시스템이 사용자의 명시적인 동의 없이 대규모 데이터 세트를 사용하여 학습한다고 말합니다. 이러한 시스템의 내부 작동 방식은 제작자에게도 불투명하며, 배포에 있어 의미 있는 투명성과 책임성이 결여되어 있는 경우가 많습니다.
그는 "여기서 중요한 것은 기술적인 수정뿐만 아니라, 사회적 선택입니다."라고 말했습니다.
즉, AI의 발전으로 누가 혜택을 보는지에 대한 선택, 즉 누가 위험을 부담하는지에 대한 선택 말입니다. 경제, 에코시스템, 심지어 친밀한 관계를 점점 더 변화시키는 도구를 통제하는 건 누구냐는 겁니다.
궁극적으로 Summerfield는 AI를 멀리 떨어진 외계 지능이 아니라 우리 자신을 반영하는 것으로, 우리의 기능과 사각 지대를 보여주는 불완전한 거울로 봅니다. 그 거울에 비친 우리의 모습을 이해하는 것이 앞으로 몇 년 동안의 결정적인 과제 중 하나가 될 것이라고 그는 주장합니다. 그리고 This Strange New Minds에서 분명히 밝혔듯이, 이해의 작업은 이제 막 시작되었습니다.
