AI가 은행 비즈니스 모델의 “피라미드를 뒤집는” 방식: Sibos 2025

“AI는 우리가 알고 있는 은행업의 모든 측면에 영향을 미칠 것입니다,”라고 이번 주 Sibos 컨퍼런스가 열린 Messe Frankfurt 현장에서 IBM 은행 및 금융 시장 부문 글로벌 총괄 파트너인 Shanker Ramamurthy가 말했습니다.
“은행 기업 내에서 AI 확장(Scaling AI within the banking enterprise)”이라는 주제의 발표에서 Ramamurthy는 선도적인 금융기관들이 AI 실험 단계에서 실행 단계로 어떻게 전환하고 있는지를 살펴보았습니다. 그는 “CEO와 CXO를 밤잠 못 이루게 하는 세 가지”에 초점을 맞췄습니다. 바로 성장과 성과, 비용과 효율성, 그리고 규제 준수 태세 및 위험 완화입니다. 그는 AI가 이 세 가지 모두의 중심이 될 것이라고 설명했습니다.
Ramamurthy는 최근 IBM 기업가치연구소(IBV)의 연구인 2025년 은행 및 금융 시장 글로벌 전망을 인용하며, 오늘날 은행 산업에서 자기자본이익률(Return on Equity, RoE)의 현실을 강조했습니다. “전 세계 은행을 종합적으로 보면 자본 비용을 달성하지 못하고 있습니다,”라고 그는 말했습니다. 즉, 일반적인 은행의 RoE는 투자 위험을 보상하기 위해 필요한 수익률보다 낮다는 의미입니다.
그 격차는 보통 인수합병(M&A)을 통해 해소된다고 Ramamurthy는 말했습니다. 따라서 그는 “향후 3년 동안 훨씬 더 많은 M&A 활동을 보게 될 것이라고 확신을 가지고 말할 수 있습니다.”라고 설명했습니다. “미국과 같은 성숙 시장에서는 이미 통합이 일반적인 흐름이었으며, 앞으로는 그 속도가 더욱 가속화될 것입니다.”
그는 은행 업계의 또 다른 주요 주제가 비용과 효율성의 재검토라고 말했습니다. 비용수익비율(cost-income ratio, 영업비용 대비 영업수익 비율)은 “은행들이 이를 개선하기 위해 많은 노력을 기울였음에도 불구하고 고착된 상태에 머물러 있습니다.” 그는 IBM이 CIO를 대상으로 실시한 새로운 설문조사인 코어 뱅킹의 94% 문제의 데이터를 인용했습니다. 예를 들어 미국에서는 비용수익비율이 62%에 달하며, 유럽에서는 약 54%, 라틴아메리카와 아시아태평양 지역에서는 그보다 더 낮습니다. “성숙 시장에는 많은 기회가 존재합니다,”라고 그는 말했습니다.
Ramamurthy는 “위험 완화와 규제 준수 이슈는 은행들이 불균형적으로 많은 투자를 하고 있는 영역”이라고 말했습니다. 그 이유는 분명하다고 그는 설명했습니다. 바로 전 세계적인 규제 강화입니다. 그는 “다수의 관할권에 걸쳐 운영되는 글로벌 은행은 전 세계적으로 12,000개의 개별 규제를 준수해야 할 수도 있습니다.”라고 말했습니다.
또한 Ramamurthy는 생성형 AI(gen AI)가 더 많은 소프트웨어 생성을 가능하게 하여 사이버 보안 공격 표면을 확대시킬 것이라고 말했습니다.
그는 IBM CEO Arvind Krishna가 2029년까지 상용화될 것이라고 전망한 대규모 내결함성(fault-tolerant) 양자 컴퓨팅이 목전에 와 있다는 점도 언급했습니다. Ramamurthy는 이러한 거대한 도약의 잠재적 단점 중 하나는 위험을 증폭시킬 수 있다는 점이라고 말했습니다. 그는 “악의적 행위자들은 암호화된 데이터(예를 들어 사회보장번호)를 탈취해 보관한 채, 양자 컴퓨팅이 사용 가능해질 때까지 기다리고 있습니다. 반면 양자 컴퓨팅은 가격 최적화, 효율적 프런티어 시뮬레이션, 실시간 위험 관리 등 전통적인 컴퓨터로는 효과적이거나 시의적절하게 해결할 수 없는 문제들을 해결할 수 있게 하며, 이는 향후 수년간 막대한 기회를 의미합니다.”라고 말했습니다.
Ramamurthy는 “지난 50년 동안 은행 기술, 인력, 프로세스에 대한 투자 중 약 3분의 2에서 4분의 3이 미들 및 백오피스에 집중되어 왔으며,” 나머지는 프런트 오피스(“고객, 채널, 생태계, 플랫폼, 파트너십”)에 집중되었다고 말했습니다. 그는 이것이 더 이상 지속 가능하지 않다고 말하며, 그 이유는 “변화를 매우 어렵게 만드는 모놀리식 시스템에 의해 지원되는 복잡하고, 유연성이 없으며, 비용이 많이 드는 기술과 프로세스”로 이어졌기 때문이라고 설명했습니다.
Ramamurthy는 그것이 어제의 모델이라고 말하며, 내일의 은행 모델은 “근본적으로 재구상될 것이며” “피라미드를 거꾸로 뒤집게 될 것”이라고 덧붙였습니다. 생성형 AI, 하이브리드 클라우드, 그리고 궁극적으로는 양자 컴퓨팅이 미들 및 백오피스 프로세스를 단순화하여 은행이 고객에 집중할 수 있도록 해줄 것입니다. 그는 “어제의 비즈니스 모델에서 내일의 비즈니스 모델로의 전환은 선택 사항이 아닙니다.”라고 말했습니다.
Ramamurthy는 AI 기술의 한 가지 특징은 “제 경력에서 다른 산업이 은행업보다 훨씬 더 광범위하고 빠르게 기업 규모로 기술을 채택하는 것을 본 첫 사례”라는 점이라고 말했습니다.그는 금융기관이 관리해야 하는 고유한 위험과 규제 노출을 고려하면 이는 당연한 일이라고 덧붙였습니다. 그러나 변화는 빠르게 다가오고 있습니다. The 94% Core Banking Problem에 따르면, 90% 이상이 2028년까지 AI를 도입할 계획입니다.
그는 “지금은 은행 산업 전반에 있어 매우 흥미로운 시기입니다.”라고 말했습니다. “기술을 이끄는 것이 단지 비즈니스만은 아닙니다 … 기술 역량이 실제로 비즈니스 전략에 영향을 주고 있습니다.”
Ramamurthy는 금융기관이 AI, 특히 생성형 AI로부터 얻는 가장 큰 혜택은 소프트웨어 개발 수명주기[SDLC]에서 나타나며, 생산성이 20%까지 향상될 수 있다고 말했습니다. 그는 인상적인 실제 사례를 언급했습니다. 라틴아메리카 및 브라질의 대형 은행 Bradesco는 생성형 AI를 활용해 월 283,000건의 고객 문의를 처리하며, 대기 시간을 10분에서 몇 초로 단축했습니다.
IBM의 최고의 사례 연구는 아마도 IBM 자체일 것입니다. Ramamurthy의 말처럼, “우리는 우리가 만든 것을 직접 사용합니다.” 그는 IBM이 스스로를 “클라이언트 제로”로 삼아 AI 역량을 고객에게 출시하기 전에 내부에서 먼저 테스트한다고 설명했습니다. 그 결과는 인상적입니다. IBM 직원이 제기한 IT 이슈의 86% 이상이 생성형 AI 툴 “Ask IT”를 통해 처리되며, HR 문의의 94%는 “Ask HR”이 처리합니다. 이를 모두 합치면 “이는 연간 약 45억 달러의 효율성 향상으로 이어집니다.”라고 그는 말했습니다.
그는 이러한 효율성이 IBM 직원들이 이전보다 “두 단계 높은 직무 수준에서 일할 수 있도록” 했으며, “직원의 역량을 향상시키고, 업무를 더 재미있고, 더 생산적이며, 더 가치 있게 만들었다”고 말했습니다.
금융 기술 기업(핀테크)은 수년간 은행과 경쟁해 왔습니다. Ramamurthy는 더 강력한 위협은 이른바 “techfin”, 즉 Stripe와 같은 금융회사로 출발한 스타트업과 달리, 기술 기업이 금융 서비스 영역에 진입하는 경우라고 말했습니다.
Apple, Google, Alibaba는 모두 테크핀의 사례입니다. Ramamurthy는 앞으로 핀테크와 테크핀 모두 “은행 사업에서 가장 수익성이 높은 일부 영역을 공략하게 될 것”이라고 말했습니다. 그러나 AI 전환과 관련해 은행업은 경쟁자들이 모방할 수 없는, 눈에 잘 보이지만 간과되어 온 보물을 가지고 있습니다. 그는 “이 새로운 세상에서 은행의 자연스럽고 공정한 경쟁 우위는 데이터입니다.”라고 말했습니다.
대부분의 생성형 AI 모델이 이미 공개적으로 이용 가능한 데이터를 거의 모두 수집한 반면, 은행은 고객 거래와 관련된 방대한 독점 데이터를 보유하고 있다고 그는 말했습니다. Ramamurthy는 “금융기관 내부 데이터의 95% 이상은 생성형 AI 맥락에서 아직 제대로 활용되지 못하고 있다고 감히 말할 수 있습니다.”라고 말했습니다.
빠르게 진화하는 AI 에코시스템에서 은행 산업이 경쟁력을 유지하려면 지금 이 기회를 포착하는 것이 매우 중요하다고 Ramamurthy는 강조했습니다. 그는 “그 비즈니스 모델로 가속화할 기회는 지금 바로 여기 있습니다.”라고 말했습니다.
