AI가 은행 비즈니스 모델의 “피라미드를 뒤집는” 방식: Sibos 2025

Ramamurthy는 최근 IBM 기업가치연구소(IBV)의 연구인 2025년 은행 및 금융 시장 글로벌 전망을 인용하며, 오늘날 은행 산업에서 자기자본이익률(Return on Equity, RoE)의 현실을 강조했습니다. “전 세계 은행을 종합적으로 보면 자본 비용을 달성하지 못하고 있습니다,”라고 그는 말했습니다. 즉, 일반적인 은행의 RoE는 투자 위험을 보상하기 위해 필요한 수익률보다 낮다는 의미입니다.

그 격차는 보통 인수합병(M&A)을 통해 해소된다고 Ramamurthy는 말했습니다. 따라서 그는 “향후 3년 동안 훨씬 더 많은 M&A 활동을 보게 될 것이라고 확신을 가지고 말할 수 있습니다.”라고 설명했습니다. “미국과 같은 성숙 시장에서는 이미 통합이 일반적인 흐름이었으며, 앞으로는 그 속도가 더욱 가속화될 것입니다.”

그는 은행 업계의 또 다른 주요 주제가 비용과 효율성의 재검토라고 말했습니다. 비용수익비율(cost-income ratio, 영업비용 대비 영업수익 비율)은 “은행들이 이를 개선하기 위해 많은 노력을 기울였음에도 불구하고 고착된 상태에 머물러 있습니다.” 그는 IBM이 CIO를 대상으로 실시한 새로운 설문조사인 코어 뱅킹의 94% 문제의 데이터를 인용했습니다. 예를 들어 미국에서는 비용수익비율이 62%에 달하며, 유럽에서는 약 54%, 라틴아메리카와 아시아태평양 지역에서는 그보다 더 낮습니다. “성숙 시장에는 많은 기회가 존재합니다,”라고 그는 말했습니다.