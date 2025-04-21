유용한 인공 지능의 사례를 제시하는 IBM 수석 과학자 Ruchir Puri

인간과 같은 사고 기계, 즉 추론하고 적응하며 광범위한 문제를 해결할 수 있는 AI 시스템을 만들기 위한 탐구는 헤드라인을 장식하고 기술 의제를 재편하고 있습니다. 하지만 IBM 연구의 수석 과학자인 Ruchir Puri는 다른 종류의 혁신을 추구하고 있습니다: 미래의 가상의 날짜가 아니라 지금 당장 유용하게 쓰임으로써 그 가치를 인정받는 AI입니다.
사람처럼 생각하는 기계에 대한 아이디어는 반세기 이상 기술 문화의 일부였습니다. 최근에는 컴퓨터 과학 컨퍼런스의 변방에서 대중과 정치권의 대화의 중심으로 옮겨가고 있습니다. 인공 일반 지능(AGI)은 현대 인공 지능의 가능성과 위험성을 모두 포괄하는 개념이 되었습니다.
"이정표를 달성할 때마다 우리는 그 경계를 앞으로 나아가는 경향이 있습니다."라고 Puri는 IBM Think와의 인터뷰에서 AI에 대해 이야기합니다. "체스가 끝이라고 생각했습니다. 그런 다음 우리는 그것이 언어라고 생각했습니다. 이제 코딩 또는 추론입니다. 하지만 일반적인 지능은 여전히 정의되지 않았습니다."
'인공 일반 지능'이라는 문구는 2000년대에 한 가지 작업을 매우 잘 수행하도록 설계된 좁은 AI 시스템과 인간에게서 볼 수 있는 광범위하고 적응력 있는 지능을 구별하는 방법으로 처음 사용되었습니다. 수십 년 동안 목표는 주류 공학보다 이론 연구와 공상 과학 소설의 주제인 변두리에 머물렀습니다.
그러나 2010년대 딥 러닝의 등장과 광범위한 데이터 세트를 기반으로 훈련된 대규모 신경망인 파운데이션 모델의 등장으로 이러한 변화가 시작되었습니다. 이 모델들은 의미 있는 사고를 하지는 못했지만 설득력 있는 텍스트를 생성하고 패턴을 식별하며 기계가 할 수 없는 것처럼 보였던 작업을 수행할 수 있었습니다.
최근 몇 년 동안 이러한 발전은 가속화되었습니다. GPT-4, Claude 3, Gemini 및 기타 모델은 이제 표준화된 테스트를 통과하고, 코드를 작성하고, 연구 논문을 요약하고, 농담을 설명할 수도 있습니다. 그들은 여전히 연약하고 답을 틀릴 때가 많으며 진정한 이해가 부족합니다. 하지만 좁은 의미의 인공지능과 좀 더 유연한 인공지능 사이의 경계가 모호해지며, 일부 연구자들에게는 초기 단계의 AGI처럼 느껴지기도 합니다. 다른 이들은 여전히 능력에 대한 환상에 불과하며 'AGI'라는 용어는 기술적이라기보다는 수사적 표현에 가깝다고 경고합니다.
가장 기본적으로 AGI는 학습, 추론, 문제 해결 등 인간이 할 수 있는 모든 지적 작업을 동일한 적응력과 일반화 능력으로 수행할 수 있는 기계를 말합니다. 좁고 고도로 전문화된 현재의 AI 시스템과 달리 AGI는 각 영역을 명시적으로 프로그래밍할 필요 없이 광범위한 도메인에서 유연하게 작동합니다.
지난 한 해 동안 점점 더 성능이 향상되는 모델들이 쏟아져 나오면서 기대감만 높아졌습니다. OpenAI의 CEO인 샘 알트먼은 AGI가 임박했다고 설명했습니다. 그의 공개적인 발언과 회사의 전략적 방향은 폭넓은 역량을 갖춘 추론이 가능한 기계를 만들겠다는 분명한 의지를 시사합니다. Google DeepMind와 Anthropic이 그 뒤를 이어 보다 일반적인 추론, 메모리 및 도구 사용에 최적화된 시스템을 출시했습니다.
유명 투자자와 연구소가 AGI 비전을 지지하고 있으며, 일부는 5년에서 10년 내에 달성할 수 있다고 선언하기도 했습니다. 의원들과 감시 단체가 역사적 전례가 없는 기술을 어떻게 규제할 것인지에 대한 우려를 제기하면서 정책 논쟁도 주류로 진입했습니다. 어떤 이들에게는 미래가 엄청 가깝게 느껴지고, 어떤 이들에게는 위험할 정도로 시기상조처럼 느껴집니다.
Puri의 답변은 야망을 완전히 무시하는 것이 아니라 질문을 재구성하는 것입니다. 모든 것을 할 수 있는 기계를 만드는 것이 아니라 몇 가지 필수적인 일을 잘 할 수 있는 기계를 만드는 것이 진정한 최전선이라면 어떨까요?
Puri는 기계가 수행할 수 있는 작업의 벤치마크를 설정한 IBM® Watson 및 watsonx.ai 플랫폼을 구동하는 시스템을 구축하는 데 중요한 역할을 했습니다. 오늘날 그는 이 분야에는 덜 신화적이고 더 실용적인 새로운 조직 원칙이 필요하다고 믿습니다. Puri가 인공 유용 지능(AUI)이라고 부르는 이 아이디어는 IBM 및 기타 연구 기관이 노력을 구성하는 방식에 영향을 미치기 시작했습니다.
"'인공 지능을 유용하게 만들자'라는 관점이 마음에 듭니다. 인공 지능을 유용하게 만들면 아무도 이의를 제기하지 않을 것이기 때문입니다."라고 그는 말합니다.
모든 영역에서 인간의 지능을 필적하거나 능가할 수 있는 기계를 의미하는 AGI와 달리 AUI는 더 낮은 목표를 가지고 있지만 잠재적으로 더 즉각적인 성과를 얻을 수 있습니다. 교향곡을 쓰거나 철학자를 대체할 수 있는 무언가를 만드는 것이 아닙니다. 코드 코파일럿, 규정 준수 검사기, workflow 최적화 도구 등 명확하게 정의된 상황에서 안정적으로 작동하는 도구를 구축하는 것입니다.
Puri는 뉴욕 요크타운 하이츠에 있는 IBM 토마스 J. 왓슨 연구 센터 사무실에서 저에게 말했습니다. 맨해튼에서 북쪽으로 약 1시간 거리에 있는 숲이 우거진 언덕에 자리 잡은 이 넓고 현대적인 건물은 보이지 않는 곳에서 과학 발전이 일어나는 곳 같은 조용한 분위기를 풍깁니다. 방문객들은 수학 공식이 새겨진 파란색 명판과 반쯤 풀린 방정식이 표시된 화이트보드를 지나갑니다. 1960년대 초 모더니스트 건축가 Eero Saarinen이 설계한 이 연구소는 IBM의 가장 유명한 혁신의 본거지였습니다. Puri는 수십 년 동안 이곳에서 일해 왔습니다.
긴 복도와 숲 전망을 갖춘 이곳은 장기적인 사고가 가능할 뿐만 아니라 기대되는 곳이며, Puri가 그의 업무에 접근하는 방식에 매우 적합한 환경입니다. 그가 말했듯이, AUI로의 전환은 그가 수년 동안 추구해 온 질문의 연속이라기보다는 중심축이 될 수 있습니다. 그는 오랫동안 전문가뿐만 아니라 코딩을 배우는 초보자에게도 '놀랍도록 유용하다'는 소프트웨어 개발용 AI 도구와 같이 대규모로 실용적인 가치를 보여주는 시스템에 매력을 느껴 왔습니다. 그는 이러한 광범위한 접근성이 AI의 진정한 가능성을 반영한다고 주장합니다.
그리고 모델이 실제 운영에 임베드되면 위험도가 높다고 Puri는 말합니다. 예를 들어 은행, 운송, 의료 분야에서는 작은 오류가 빠르게 연쇄적으로 발생할 수 있습니다.
"화려한 데모를 보고 대중이 잘못된 생각을 한 것 같습니다."라고 Puri는 말합니다. "ChatGPT, Midjourney, Sora 등 모든 것이 놀랍습니다. 하지만 엔터프라이즈 세계에서는 숫자를 착각하거나 규정을 잘못 읽어서는 안 됩니다. 꼭 맞아야 합니다."
이러한 우려로 IBM은 하이브리드 모델을 채택하게 되었습니다. 확률적 시스템에만 의존하는 대신 모델을 계산기, 검색 API 및 구조화된 데이터 유효성 검사기와 같은 검증된 도구와 페어링하여 위험을 최소화하고 있습니다. 이러한 접근 방식은 인간과 같은 인지 능력을 보장하지 않습니다. 일관성을 목표로 합니다. 목표는 창의성이나 대화 능력보다 정확성과 감사 가능성이 더 중요한 환경에서 AI 시스템을 신뢰할 수 있도록 하는 것입니다.
"창의성이 자산이 되는 사용 사례도 있고, 창의성이 부담이 되는 사용 사례도 있습니다."라고 그는 말합니다.
Puri는 IBM의 소프트웨어 개발 및 자동화 경험을 개념 증명으로 활용합니다. 그는 AI에 대해 "놀라울 정도로 유용해졌습니다."라고 말합니다. "일상 생활에서 유용함을 느끼는 개발자부터 코딩을 배우는 학생, 자동화된 코딩 에이전트의 도움을 받는 학생까지, 전문가뿐만 아니라 모든 사람에게 유용하게 사용되고 있습니다."
그는 일부 연구자들이 처음에는 매우 창의적이고 복잡한 작업으로 여겨지는 소프트웨어 개발을 기계가 해결하기 어려울 것이라는 의구심을 회상했습니다. "매우 어려운 작업이라고 생각했습니다."라고 그는 말합니다. 그러나 ChatGPT와 같은 LLM과 사내 전문 모델 덕분에 이러한 가정은 통하지 않았습니다. "저뿐만 아니라 많은 사람들이 놀랐습니다."
Puri는 "이제 모든 기업은 소프트웨어 기업"이기 때문에 코딩 분야에서 AI의 유용성이 산업 전반에 걸쳐 광범위한 관련성으로 이어질 수 있다는 더 큰 의미가 있다고 말합니다.
AI를 둘러싼 모든 소음, 즉 약속, 함정, 신화 등에도 불구하고 Puri는 종종 더 조용한 아이디어, 즉 신뢰로 되돌아 간다고 말합니다. 윤리적 측면뿐만 아니라 기계적인 측면에서도 마찬가지입니다. 시스템이 주장하는 대로 작동할 수 있나요? 아무도 지켜보고 있지 않을 때에도 신뢰할 수 있나요?
그는 오픈 소스 모델(Meta의 Llama, Mistral의 전문가 혼합(MoE) 시스템, IBM의 Granite 라인)의 확산과 투명하고 협업적인 연구로의 광범위한 전환을 언급하고 있습니다. 이러한 시스템은 볼거리를 위해 구축된 것이 아닙니다. 테스트, 튜닝, 도전을 위한 것입니다. 면밀한 검토를 허용하고 수정을 유도합니다.
예를 들어 IBM은 Granite 모델을 범용 모델이 아닌 것으로 홍보하고 있습니다. 대신 이 모델은 기업 고객을 염두에 두고 개발된 도구로, 재무, 물류 및 기타 고도로 구조화된 영역의 특정 작업을 처리하도록 최적화되어 있습니다. Puri는 의도적인 집중과 표적화된 유틸리티를 강조합니다.
"이러한 모델은 인간을 대체하도록 설계되지 않았습니다."라고 그는 말합니다. "사람들이 더 많은 일을 할 수 있도록 설계되었습니다."
그는 인간의 지능을 전체적으로 모방하기보다는 AI가 사람과 기관에 중요한 결과를 일관되고 예측 가능하며 대규모로 제공하는지 여부가 진정한 테스트라고 강조합니다.
앞으로 Puri는 AI의 미래가 위에서 하향식 돌파구보다는 협력, 실험, 공유 인프라를 통해 주도되는 폭넓고 반복적인 진보에 의해 형성될 것이라고 봅니다.
특히 그는 가장 의미 있는 발전은 밀폐된 실험실이나 비밀 데모가 아니라 공개적으로 커뮤니티를 구축하는 데서 나온다고 믿습니다. 그는 다음과 같이 말합니다. "이는 혁신이 진정한 개방형 환경에서 이루어지는 최초의 기술 중 하나입니다."
