유용한 인공 지능의 사례를 제시하는 IBM 수석 과학자 Ruchir Puri

최근 몇 년 동안 이러한 발전은 가속화되었습니다. GPT-4, Claude 3, Gemini 및 기타 모델은 이제 표준화된 테스트를 통과하고, 코드를 작성하고, 연구 논문을 요약하고, 농담을 설명할 수도 있습니다. 그들은 여전히 연약하고 답을 틀릴 때가 많으며 진정한 이해가 부족합니다. 하지만 좁은 의미의 인공지능과 좀 더 유연한 인공지능 사이의 경계가 모호해지며, 일부 연구자들에게는 초기 단계의 AGI처럼 느껴지기도 합니다. 다른 이들은 여전히 능력에 대한 환상에 불과하며 'AGI'라는 용어는 기술적이라기보다는 수사적 표현에 가깝다고 경고합니다.

가장 기본적으로 AGI는 학습, 추론, 문제 해결 등 인간이 할 수 있는 모든 지적 작업을 동일한 적응력과 일반화 능력으로 수행할 수 있는 기계를 말합니다. 좁고 고도로 전문화된 현재의 AI 시스템과 달리 AGI는 각 영역을 명시적으로 프로그래밍할 필요 없이 광범위한 도메인에서 유연하게 작동합니다.

지난 한 해 동안 점점 더 성능이 향상되는 모델들이 쏟아져 나오면서 기대감만 높아졌습니다. OpenAI의 CEO인 샘 알트먼은 AGI가 임박했다고 설명했습니다. 그의 공개적인 발언과 회사의 전략적 방향은 폭넓은 역량을 갖춘 추론이 가능한 기계를 만들겠다는 분명한 의지를 시사합니다. Google DeepMind와 Anthropic이 그 뒤를 이어 보다 일반적인 추론, 메모리 및 도구 사용에 최적화된 시스템을 출시했습니다.

유명 투자자와 연구소가 AGI 비전을 지지하고 있으며, 일부는 5년에서 10년 내에 달성할 수 있다고 선언하기도 했습니다. 의원들과 감시 단체가 역사적 전례가 없는 기술을 어떻게 규제할 것인지에 대한 우려를 제기하면서 정책 논쟁도 주류로 진입했습니다. 어떤 이들에게는 미래가 엄청 가깝게 느껴지고, 어떤 이들에게는 위험할 정도로 시기상조처럼 느껴집니다.

Puri의 답변은 야망을 완전히 무시하는 것이 아니라 질문을 재구성하는 것입니다. 모든 것을 할 수 있는 기계를 만드는 것이 아니라 몇 가지 필수적인 일을 잘 할 수 있는 기계를 만드는 것이 진정한 최전선이라면 어떨까요?

Puri는 기계가 수행할 수 있는 작업의 벤치마크를 설정한 IBM® Watson 및 watsonx.ai 플랫폼을 구동하는 시스템을 구축하는 데 중요한 역할을 했습니다. 오늘날 그는 이 분야에는 덜 신화적이고 더 실용적인 새로운 조직 원칙이 필요하다고 믿습니다. Puri가 인공 유용 지능(AUI)이라고 부르는 이 아이디어는 IBM 및 기타 연구 기관이 노력을 구성하는 방식에 영향을 미치기 시작했습니다.

"'인공 지능을 유용하게 만들자'라는 관점이 마음에 듭니다. 인공 지능을 유용하게 만들면 아무도 이의를 제기하지 않을 것이기 때문입니다."라고 그는 말합니다.

모든 영역에서 인간의 지능을 필적하거나 능가할 수 있는 기계를 의미하는 AGI와 달리 AUI는 더 낮은 목표를 가지고 있지만 잠재적으로 더 즉각적인 성과를 얻을 수 있습니다. 교향곡을 쓰거나 철학자를 대체할 수 있는 무언가를 만드는 것이 아닙니다. 코드 코파일럿, 규정 준수 검사기, workflow 최적화 도구 등 명확하게 정의된 상황에서 안정적으로 작동하는 도구를 구축하는 것입니다.