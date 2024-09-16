레스토랑 업계에서 증가하는 사이버 공격의 위협

지난 2년 동안 레스토랑 업계에서는 주요 패스트푸드 체인을 주요 표적으로 삼는 사이버 공격이 증가하고 있습니다. 다음은 이 업계를 강타한 공격의 종류와 이후에 일어난 일에 대한 요약입니다.

여러 대형 레스토랑 체인에서 직원과 고객 모두의 민감한 정보가 유출되는 사고가 발생하면서 데이터 유출은 심각한 문제로 작용했습니다. 한 가지 주목할 만한 사례에서는 유출로 인해 183,000명의 이름, 사회보장번호, 운전면허증 번호, 의료 정보, 자격 증명, 건강 보험 정보 및 기타 금융 데이터가 노출되었습니다. 또 다른 공격은 매장 운영이나 고객 데이터에는 영향을 미치지 않았지만 이름과 운전면허증 번호를 포함한 직원 데이터를 유출했습니다.

특히 식품 및 농업 분야에서 랜섬웨어 공격이 점점 더 흔해지고 있습니다. 한 건의 중대한 사건으로 인해 영국에서 하루 동안 약 300곳의 레스토랑이 일시적으로 문을 닫았습니다. 이러한 랜섬웨어 공격은 종종 보안 허점이 발견되는 산업을 표적으로 삼습니다.

이 외에도 직원 이메일 계정에 대한 무단 액세스와 관련된 침해 사례도 있었습니다. 예를 들어, 보안 침해가 발생하여 두 개의 직원 이메일 계정에 대한 무단 액세스가 이루어지고 소수의 사람들이 영향을 받았습니다.