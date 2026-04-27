최고 AI 책임자(CAIO)의 부상과 ROI

그녀는 이어서 이렇게 설명했습니다. “저는 AI를 활용해 회사의 운영 방식을 근본적으로 변화시키는 일에 대한 책임을 맡고 있습니다. 여기에는 고객 서비스, 파트너와의 협업, 인력 운영, 그리고 과거에는 막대한 인력이 필요했던 업무 프로세스의 자동화가 모두 포함됩니다. “하지만 제가 AI를 ‘총괄’하는 것은 아닙니다.” Wright는 IBM에서는 각 리더가 자신의 팀에서 AI를 도입하고 활용하는 데 대한 책임을 맡고 있으며, 자신의 역할은 그 과정에서 발생하는 모든 장애물을 제거하는 것이라고 설명했습니다. Wright는 “제가 자랑스럽게 생각하는 점은 AI 전략이 비즈니스 전략에 깊이 통합된 운영 모델을 구축했다는 것입니다.”라고 말했습니다. “중앙에서 이를 조율하는 역할이 없으면 각 솔루션이 서로 연동되지 않고 분산되어 효과적으로 확장할 수 없게 됩니다.”

허브 앤 스포크 운영 모델을 AI 전략의 중심에 둔 Schneider Electric에서는 AI 팀이 공통된 표준, 거버넌스, 가드레일을 유지하면서도 신속하게 AI를 도입하고 확장해 왔습니다. CAIO를 맡은 지 5년이 지난 지금, 이 회사의 CAIO는 이제 막 역할을 맡은 많은 CAIO들이 아직 갖추지 못한 것을 보여주고 있습니다. 바로 AI를 장기간에 걸쳐 대규모로 지속 운영하기 위해 무엇이 필요한지를 입증한 경험입니다.

반면 WPP는 마케팅 공급망의 관점에서 AI를 활용하며, 이미 잘 정립된 운영 체계 위에 생성형 AI 모델을 적용하고 있습니다. Hulme는 “기존의 다른 요소들은 달라지지 않았습니다.”라고 말했습니다. “AI는 우리가 이미 하고 있던 일을 더욱 강화하고 발전시켰을 뿐입니다.”

운영 모델을 중시하는 이러한 접근 방식은 Crawford의 견해와도 일치합니다. 그는 AI 리더십의 핵심은 조직이 올바른 우선순위에 집중하도록 하고, 빠르게 실험하며, 효과가 입증된 사례를 확장하는 것이라고 말했습니다. 동시에 거버넌스와 위험 관리에서는 ‘위험을 무릅쓰고 무모하게 행동하는 일(running with scissors)’이 있어서는 안 된다고 강조했습니다.

기업들이 AI 에이전트를 본격적으로 확장함에 따라 거버넌스의 중요성도 더욱 커지고 있습니다. AI 오케스트레이터 역할을 맡을 사람이 있는 것만큼 중요한 것은, 이를 오케스트레이션 중심의 거버넌스와 함께 운영하는 것입니다. 이러한 접근 방식은 통제의 중심이 어디에 있는지를 근본적으로 바꿉니다. 조직은 정책을 문서로 작성하고 각 팀이 이를 올바르게 해석하기를 기대하는 대신, 모델과 에이전트, 그리고 점점 더 복잡해지는 에이전틱 AI 생태계를 운영하는 시스템 자체에 가드레일을 직접 내장하고 있습니다.

이러한 접근의 효과는 이미 가시적으로 나타나고 있습니다. 현재 경영진 10명 중 약 7명이 자신의 팀이 사용하는 AI는 물론, 그 시스템이 어디에서 운영되는지조차 완전히 파악하지 못하고 있다고 인정하고 있다는 점을 생각해 보세요. 반면 오케스트레이션 중심의 거버넌스를 도입한 기업은 이러한 격차를 빠르게 해소하고 있습니다. 이들 기업은 AI 자산을 완전히 파악할 가능성이 두 배 이상 높았으며, 투명한 문서를 유지할 가능성은 169%, 익명화, 영향 평가, 엄격한 접근 제어를 통해 데이터를 보호할 가능성은 132% 더 높은 것으로 나타났습니다.

중요한 점은 이러한 통제 강화가 성과 저하로 이어지지 않는다는 것입니다. 설문에 참여한 2,000개 조직은 AI 이상 징후로 인한 손실이 29% 더 낮았으며, 생산성과 매출도 더욱 크게 향상되는 동시에 20% 더 높은 ROI를 달성한 것으로 나타났습니다.

Dencik은 이러한 결과들이 CAIO의 역할이 AI를 ‘소유’하는 것에서 벗어나, 조직 전반을 조율하는 역할로 계속 진화할 것임을 보여준다고 설명했습니다. CAIO의 성과는 이제 모델을 구축하거나 정책을 수립하는 능력보다, 혁신과 거버넌스가 처음부터 함께 작동하도록 설계된 시스템을 효과적으로 조율하는 역량에 점점 더 달려 있습니다. AI가 어느 한 명의 리더가 직접 관리할 수 있는 속도를 넘어 빠르게 확산되는 시대에는 오케스트레이션 중심의 거버넌스가 AI 리더십을 지속 가능하게 만드는 핵심입니다. 또한 이것이 확장 가능한 AI와 지속 가능하지 않은 기대만 앞선 AI를 가르는 결정적인 차이입니다.