최고 AI 책임자(CAIO)의 부상과 ROI

CAIO를 둔 기업은 더 뛰어난 성과를 거두고 있습니다. Heineken, Schneider Electric, IBM의 리더들이 그 비결을 소개합니다.
최고 AI 책임자(CAIO)는 오늘날 기업에서 가장 빠르게 확산되고 있는 경영진 역할일 수 있습니다. IBM 기업가치연구소(IBV)의 새로운 보고서가 Think 2026에서 처음 공개되었습니다. 이 보고서에 따르면 설문에 참여한 조직의 76%가 2026년에 CAIO를 두고 있다고 답했으며, 이는 2025년의 26%에서 크게 증가한 수치입니다. 이러한 변화는 Meta나 Salesforce 같은 기술 기업뿐 아니라 Heineken, WPP, Nike, CVS Health와 같은 다양한 기업에서도 나타나고 있습니다. 이처럼 빠른 확산은 일시적인 유행처럼 보일 수도 있습니다. 하지만 IBV의 조사에 따르면 최고 AI 책임자(CAIO)를 둔 기업은 AI 투자 수익률(ROI)이 5% 더 높은 것으로 나타났습니다. 그 이유는 무엇일까요?
이러한 변화를 이끈 AI 기술이 발전해 온 것처럼, CAIO의 역할도 지난 몇 년 동안 성숙해졌습니다. IBV의 리서치 디렉터인 Jacob Dencik은 IBM Think와의 인터뷰에서 "예전의 최고 AI 책임자는 AI를 홍보하는 전도사와 같은 상징적인 역할에 가까웠습니다."라고 말했습니다. "하지만 이제는 AI를 활용해 실제 변화를 이끌고, 기업이 시범 운영을 넘어 전사적인 도입 단계로 나아갈 수 있도록 지원하고 있습니다."
Schneider Electric은 이러한 실행 중심 접근 방식을 잘 보여주는 대표적인 사례입니다. 이 글로벌 에너지 기술 기업은 생성형 AI가 기업 전반의 핵심 과제로 떠오르기 훨씬 전인 2021년에 이미 CAIO 직책을 신설했습니다. Schneider Electric은 처음부터 AI 리더십의 목표를 단순한 실험이 아니라 실제 운영 성과 창출에 두었습니다. Schneider Electric의 CAIO인 Philippe Rambach는 IBM Think와의 인터뷰에서 "Schneider Electric에서 AI는 언제나 기술이 아니라 비즈니스 요구에서 출발합니다."라고 강조했습니다.
물론 모든 사람이 기업에 CAIO가 필요하다고 생각하는 것은 아닙니다. 리서치 기업 AVOA의 설립자이자 CIO 전략 고문인 Tim Crawford는 현재의 CAIO 확산을 익숙한 현상으로 바라봅니다. 그는 이를 약 10년 전 최고 디지털 책임자(CDO)가 급속히 확산되던 시기와 비교합니다. 당시에도 많은 기업이 서둘러 CDO를 도입했지만, 특히 외부 인재를 영입한 경우에는 성과가 엇갈리는 경우가 많았다고 설명했습니다. 이러한 리더들은 "비즈니스에 대한 이해가 충분하지 않았기" 때문에 어려움을 겪는 경우가 있었고, 결국 디지털 전환의 핵심 책임은 CIO에게 다시 돌아가는 경우가 많았다고 덧붙였습니다.
겉으로 보면 CAIO의 등장은 중복된 역할처럼 보일 수도 있습니다. 실제로 많은 기업이 CIO, CTO, 최고 데이터 책임자(CDO), 최고 디지털 책임자(CDO)의 역할 범위에 AI를 포함시키고 있습니다. 하지만 지난 2년간 많은 조직이 경험했듯이 AI는 기존 기술과는 다른 특성을 지니고 있습니다. AI는 적용 범위가 훨씬 넓고, 발전 속도도 더 빠르며, 이에 대한 기대 수준 역시 훨씬 높습니다.
Dencik은 "AI는 대부분의 다른 기술과는 달리 기업 전체에 걸쳐 영향을 미치고 있습니다."라고 말했습니다. 그는 클라우드 컴퓨팅이나 엔터프라이즈 소프트웨어가 주로 IT 부서에서 활용되었던 것과 달리, AI는 "모든 C레벨 임원과 모든 직원이 무엇을 해야 하는지, 얼마나 빠르게 가치를 제공해야 하는지에 대해 각자의 기대를 갖고 있는 기술"이라고 설명했습니다.
Schneider Electric에서는 이러한 폭넓은 역할이 초기부터 CAIO의 역할을 정의하는 데 중요한 영향을 미쳤습니다. Schneider Electric은 AI를 독립적인 기술 조직으로 운영하는 대신, 전략·표준·툴을 총괄하는 중앙 AI 팀과 각 사업부에서 실행을 담당하는 조직으로 구성된 허브 앤 스포크 모델을 중심으로 AI를 운영했습니다. Rambach는 이러한 접근 방식이 AI를 실제 운영 과제와 긴밀하게 연결하는 동시에 조직의 분산과 중복 투자를 방지하는 데 도움이 된다고 설명했습니다.
Crawford 역시 AI가 조직 전반에 분산되는 것이 경영진이 직면한 주요 과제라는 데 동의하면서도, 이를 해결하기 위해 모든 조직이 독립적인 CAIO를 둘 필요는 없다고 강조했습니다. 그는 명확한 책임 체계와 부서 간 긴밀한 협업이 뒷받침된다면, 경우에 따라 CIO나 CEO가 AI를 총괄하는 것도 충분히 가능하다고 말했습니다. SAP와 Nike를 비롯한 여러 기업은 CAIO 역할을 다른 C레벨 직책과 겸임하도록 운영하고 있습니다. 예를 들어 SAP의 Philip Herzig는 CAIO와 CTO를 겸임하고 있으며, Nike의 Alan John은 글로벌 데이터 및 AI 총괄(Global Head of Data and AI)을 맡고 있습니다. Crawford는 중요한 것은 누가 AI를 총괄하느냐가 아니라, AI가 조직 전반으로 확산되는 과정에서 이를 책임 있게 이끌 수 있는 리더십 체계를 갖추고 있는지 여부라고 말했습니다.
Dencik은 또한 기업의 기대와 현실 사이의 격차가 점점 커지고 있다고 지적했습니다. 많은 기업이 AI에 적극적으로 투자하고 있지만, 시범 운영을 넘어 실제 도입 단계로 확장하거나 그 효과를 측정하는 데 어려움을 겪고 있다는 것입니다. 그 결과, AI 관련 프로젝트를 부서별로 제각각 추진하기보다 "AI를 실제 비즈니스 가치로 전환할 수 있는 전담 역량을 조직 내에 구축해야 한다"는 요구가 커지고 있다고 그는 설명했습니다. 그러한 이유로 기업들은 CAIO를 임명하고 있습니다.
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이처럼 중앙에서 AI를 총괄할 필요성이 커지면서, 많은 CAIO가 반드시 기술 조직에 보고하지는 않는 이유도 설명할 수 있습니다. IBM의 조사에 따르면 상당수의 CAIO는 CEO나 이사회에 직접 보고하고 있으며, 이는 AI가 더 이상 백오피스 차원의 기술 이슈가 아니라 기업의 핵심 경영 과제로 인식되고 있음을 보여줍니다.
Dencik은 "핵심은 비즈니스 조직과 기술 조직을 연결하는 것입니다."라고 말했습니다. "AI는 더 이상 기술 부서만의 논의 대상이 아닙니다."
Schneider Electric도 CAIO를 신설하면서 같은 관점을 채택했습니다. AI 리더십의 중심을 에너지 효율성, 공급망 최적화, 지속가능성 성과와 같은 비즈니스 우선순위에 두도록 설계한 것입니다. Rambach는 CAIO의 역할은 먼저 모델이나 툴을 선택하는 것이 아니라, AI 투자가 기업이 측정 가능한 개선을 필요로 하는 영역과 긴밀하게 연계되도록 하는 것이라고 설명했습니다.
전담 CAIO를 둔 기업에서도 이들이 항상 다른 C레벨 임원과 동일한 역할을 수행하는 것은 아닙니다. Crawford는 실제로 많은 AI 리더가 CIO, CFO, COO와 경쟁하는 역할보다는, 조직 전반을 조율하고 거버넌스를 담당하는 수석 부사장(SVP)이나 공통 기능 조직의 책임자 역할을 맡을 때 더 효과적으로 일한다고 말했습니다. 그는 가장 중요한 것은 직함이 아니라 권한이라고 강조했습니다. 즉, 적절한 사람들을 모아 우선순위를 정하고, 실험을 추진하며, 필요한 가드레일을 마련할 수 있는 권한이 핵심이라는 것입니다.
이러한 운영 방식은 점점 보편화되고 있으며, 많은 기업에서는 이를 AI 위원회(AI Council) 형태로 공식화하고 있습니다. Crawford는 이러한 위원회가 처음부터 부서 간 협업을 전제로 구성되어야 하며, 보여주기식 운영이 아니라 실제 성과에 집중해야 한다고 말했습니다. 그는 "기업은 CAIO를 마케팅 수단으로 활용해서는 안 됩니다."라고 말했습니다. "고객은 기업이 AI를 사용하는지 자체에는 큰 관심이 없습니다. 관심 있는 것은 결과입니다."
CAIO라는 직함이 빠르게 확산되고 있지만, 그 역할은 여전히 많은 사람들에게 제대로 이해되지 않고 있습니다. 회의적인 시각에서 농담처럼 말하는 '최고 ChatGPT 책임자(Chief ChatGPT Officer)'처럼 프레젠테이션 자료 곳곳에 생성형 AI를 덧붙이는 역할이 아닙니다. 또한 다른 조직이 빠르게 사업을 추진하는 동안 규제 대응에만 매달리는 컴플라이언스 전담 역할도 아닙니다.
실제로 CAIO의 역할은 그 중간 어디쯤에 위치합니다. 기업들이 앞다퉈 AI를 도입하는 과정에서, 과도한 기대를 부추기는 것 역시 아무것도 하지 않는 것만큼 신뢰를 떨어뜨릴 수 있다는 사실을 깨닫고 있습니다. WPP의 최고 AI 책임자인 Daniel Hulme도 이러한 위험성에 대해 분명한 입장을 밝혔습니다. 그는 "새로운 기술이 등장할 때마다 사람들은 큰 기대를 품습니다."라고 말했습니다. "그리고는 그 기술을 잘못된 문제를 해결하는 데 적용하곤 합니다."
현실적인 관점을 유지하는 것의 중요성은 Schneider Electric의 AI 리더십이 지속적으로 강조해 온 부분입니다. Schneider Electric은 비즈니스 요구에서 출발하면 불필요한 혼선을 줄이고, 팀이 AI 투자를 새로운 기술이라는 이유가 아니라 실제 성과를 기준으로 정당화하도록 만들 수 있다고 설명합니다.
Crawford도 이러한 우려에 공감하며, 오늘날 기업들의 경쟁적인 AI 홍보 가운데 상당수는 이른바 'AI 워싱'에 불과하다고 지적했습니다. 그는 고객의 관점에서는 가치 창출도 중요하지만, 신뢰 역시 그만큼 중요하다고 말했습니다. 고객은 더 똑똑한 제품과 서비스를 환영할 수 있지만, 데이터를 잘못 활용하면 그동안 쌓아온 신뢰는 순식간에 무너질 수 있습니다. 그는 AI 리더가 기억해야 할 점은 성공 여부가 기술의 정교함이 아니라, AI가 고객에게 제공하는 가치를 실제로 얼마나 향상시키는지에 달려 있다는 것이라고 말했습니다.
기업들이 비즈니스, 기술, 혁신 경험을 두루 갖춘 인재를 찾는 가운데, AI 리더를 내부에서 발탁해야 하는지 외부에서 영입해야 하는지를 두고 의견이 엇갈리고 있습니다. 한쪽에서는 AI 혁신의 성공은 새로운 기술보다 조직에 대한 깊은 이해에 달려 있기 때문에, 가장 효과적인 CAIO는 내부에서 발탁된 인재라고 주장합니다.
일찍부터 CAIO 직책을 신설한 Schneider Electric은 내부 인재를 CAIO로 임명함으로써 에너지 관리, 산업 자동화, 지속가능성 분야에서 이미 진행 중이던 AI 활동을 효과적으로 통합할 수 있었습니다. 이처럼 조직 내부를 잘 아는 리더는 AI 이니셔티브를 실제 운영 우선순위에 맞게 조정하고, 추진 속도를 늦추지 않으면서 거버넌스를 도입하는 데 도움이 되었습니다. 이러한 접근을 지지하는 사람들은 CAIO의 가장 중요한 역할이 AI를 기존 업무 방식에 자연스럽게 통합하는 것이므로, 조직을 잘 아는 내부 인재가 가장 적합하다고 봅니다.
반면, 기업이 변화를 가속화하거나 기존의 고정관념을 근본적으로 재검토하려는 경우에는 외부 인재를 영입하는 것이 더 유리하다고 보는 시각도 있습니다. 예를 들어 Heineken이 외부에서 Surajeet Ghosh를 영입한 것은 AI 역량을 사실상 처음부터 구축하겠다는 의지를 반영한 결정이었습니다. 다양한 산업에서 AI를 적용한 경험을 바탕으로 Ghosh는 이 맥주 제조 기업의 글로벌 가치사슬 전반에서 핵심 의사결정을 내리기 위해 데이터 중심의 접근 방식을 도입했습니다. 그는 이 주제에 대해 Malcolm Gladwell과 함께한 Smart Talks 팟캐스트의 최근 에피소드에서 자세히 설명했습니다. 외부 인재 영입을 지지하는 사람들은 조직 외부의 시각이 점진적인 변화에 머무르는 것을 방지하고, ROI 중심의 명확한 기준을 확립하며, 시범 운영에서 실제 운영 단계로 더 빠르게 전환하는 데 도움이 된다고 주장합니다. 다만 조직 문화를 이해하는 데는 더 많은 시간이 필요할 수 있습니다.
Smart Talks에서 Gladwell과의 대화 중 Ghosh는 이를 보여주는 사례를 소개했습니다. Heineken의 CAIO로 합류한 직후 Heineken와 Dos Equis의 Instagram 광고 ROI를 분석한 것입니다. AI를 활용해 이 과제를 해결한 결과, 매출을 30% 높일 수 있었습니다.
CAIO 선임과 관련해서는 세 번째 관점도 점차 힘을 얻고 있습니다. 전문가들은 내부 인재인지 외부 인재인지보다 역할을 어떻게 정의하느냐가 더 중요하다고 말합니다. AI를 성공적으로 도입한 기업들을 보면, 직함보다 조직 구조가 더 중요한 요소였습니다. 공식적인 CAIO 직책을 둔 조직이 더 나은 성과를 내는 것은 직함 때문이 아닙니다. AI를 어떻게 조직하고 거버넌스를 적용하느냐가 성과를 가르는 핵심 요소입니다.
연구자부터 CxO에 이르기까지, 성공적인 최고 AI 책임자(CAIO)에게는 기술, 비즈니스 전략, 변화 관리에 대한 탄탄한 경험이 필수적이라는 데 의견이 모아지고 있습니다. 이러한 역량은 내부에서 육성할 수도 있고 외부에서 영입할 수도 있지만, 조직을 움직일 수 있는 영향력과 AI의 방향성을 명확하게 전달하는 능력을 함께 갖춰야 합니다.
IBM® Consulting 중동 지역 매니징 파트너이자 IBM의 2025 Chief AI Officer 보고서 공동 저자인 Lula Mohanty는 IBM Think와의 인터뷰에서 "AI는 어느 한 사람이 전적으로 책임지는 것이 아니라, 조직 차원에서 방향을 제시하고 이끌어야 합니다."라고 말했습니다. Mohanty는 CAIO의 역할은 궁극적으로 변화의 조율자로서 AI의 도입을 촉진하고, 성과를 창출하며, 조직 전반에 AI를 정착시키는 데 있다고 설명했습니다.
IBM에는 최고 AI 책임자(CAIO) 직책이 없습니다. 하지만 여러 IBM 임직원은 IBM의 혁신 및 운영 담당 수석 부사장(SVP)인 Joanne Wright가 사실상 그와 같은 역할을 수행하고 있다고 말했습니다. Wright는 회사의 모든 운영 영역이 만나는 지점에서 업무를 총괄하고 있어, AI를 어디에 언제 적용해야 하는지 전체적인 관점에서 판단할 수 있는 독보적인 위치에 있습니다. 자신이 사실상 CAIO 역할을 맡고 있다고 볼 수 있느냐는 질문에 Wright는 IBM Think와의 인터뷰에서 "그렇기도 하고, 아니기도 합니다."라고 답했습니다.
그녀는 이어서 이렇게 설명했습니다. “저는 AI를 활용해 회사의 운영 방식을 근본적으로 변화시키는 일에 대한 책임을 맡고 있습니다. 여기에는 고객 서비스, 파트너와의 협업, 인력 운영, 그리고 과거에는 막대한 인력이 필요했던 업무 프로세스의 자동화가 모두 포함됩니다. “하지만 제가 AI를 ‘총괄’하는 것은 아닙니다.” Wright는 IBM에서는 각 리더가 자신의 팀에서 AI를 도입하고 활용하는 데 대한 책임을 맡고 있으며, 자신의 역할은 그 과정에서 발생하는 모든 장애물을 제거하는 것이라고 설명했습니다. Wright는 “제가 자랑스럽게 생각하는 점은 AI 전략이 비즈니스 전략에 깊이 통합된 운영 모델을 구축했다는 것입니다.”라고 말했습니다. “중앙에서 이를 조율하는 역할이 없으면 각 솔루션이 서로 연동되지 않고 분산되어 효과적으로 확장할 수 없게 됩니다.”
허브 앤 스포크 운영 모델을 AI 전략의 중심에 둔 Schneider Electric에서는 AI 팀이 공통된 표준, 거버넌스, 가드레일을 유지하면서도 신속하게 AI를 도입하고 확장해 왔습니다. CAIO를 맡은 지 5년이 지난 지금, 이 회사의 CAIO는 이제 막 역할을 맡은 많은 CAIO들이 아직 갖추지 못한 것을 보여주고 있습니다. 바로 AI를 장기간에 걸쳐 대규모로 지속 운영하기 위해 무엇이 필요한지를 입증한 경험입니다.
반면 WPP는 마케팅 공급망의 관점에서 AI를 활용하며, 이미 잘 정립된 운영 체계 위에 생성형 AI 모델을 적용하고 있습니다. Hulme는 “기존의 다른 요소들은 달라지지 않았습니다.”라고 말했습니다. “AI는 우리가 이미 하고 있던 일을 더욱 강화하고 발전시켰을 뿐입니다.”
운영 모델을 중시하는 이러한 접근 방식은 Crawford의 견해와도 일치합니다. 그는 AI 리더십의 핵심은 조직이 올바른 우선순위에 집중하도록 하고, 빠르게 실험하며, 효과가 입증된 사례를 확장하는 것이라고 말했습니다. 동시에 거버넌스와 위험 관리에서는 ‘위험을 무릅쓰고 무모하게 행동하는 일(running with scissors)’이 있어서는 안 된다고 강조했습니다.
기업들이 AI 에이전트를 본격적으로 확장함에 따라 거버넌스의 중요성도 더욱 커지고 있습니다. AI 오케스트레이터 역할을 맡을 사람이 있는 것만큼 중요한 것은, 이를 오케스트레이션 중심의 거버넌스와 함께 운영하는 것입니다. 이러한 접근 방식은 통제의 중심이 어디에 있는지를 근본적으로 바꿉니다. 조직은 정책을 문서로 작성하고 각 팀이 이를 올바르게 해석하기를 기대하는 대신, 모델과 에이전트, 그리고 점점 더 복잡해지는 에이전틱 AI 생태계를 운영하는 시스템 자체에 가드레일을 직접 내장하고 있습니다.
이러한 접근의 효과는 이미 가시적으로 나타나고 있습니다. 현재 경영진 10명 중 약 7명이 자신의 팀이 사용하는 AI는 물론, 그 시스템이 어디에서 운영되는지조차 완전히 파악하지 못하고 있다고 인정하고 있다는 점을 생각해 보세요. 반면 오케스트레이션 중심의 거버넌스를 도입한 기업은 이러한 격차를 빠르게 해소하고 있습니다. 이들 기업은 AI 자산을 완전히 파악할 가능성이 두 배 이상 높았으며, 투명한 문서를 유지할 가능성은 169%, 익명화, 영향 평가, 엄격한 접근 제어를 통해 데이터를 보호할 가능성은 132% 더 높은 것으로 나타났습니다.
중요한 점은 이러한 통제 강화가 성과 저하로 이어지지 않는다는 것입니다. 설문에 참여한 2,000개 조직은 AI 이상 징후로 인한 손실이 29% 더 낮았으며, 생산성과 매출도 더욱 크게 향상되는 동시에 20% 더 높은 ROI를 달성한 것으로 나타났습니다.
Dencik은 이러한 결과들이 CAIO의 역할이 AI를 ‘소유’하는 것에서 벗어나, 조직 전반을 조율하는 역할로 계속 진화할 것임을 보여준다고 설명했습니다. CAIO의 성과는 이제 모델을 구축하거나 정책을 수립하는 능력보다, 혁신과 거버넌스가 처음부터 함께 작동하도록 설계된 시스템을 효과적으로 조율하는 역량에 점점 더 달려 있습니다. AI가 어느 한 명의 리더가 직접 관리할 수 있는 속도를 넘어 빠르게 확산되는 시대에는 오케스트레이션 중심의 거버넌스가 AI 리더십을 지속 가능하게 만드는 핵심입니다. 또한 이것이 확장 가능한 AI와 지속 가능하지 않은 기대만 앞선 AI를 가르는 결정적인 차이입니다.
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