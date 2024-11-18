연구 결과, 활성 랜섬웨어 그룹이 56% 증가

언뜻 보기에 일부 RaaS 운영자는 공격 수행에 책임이 있는 계열사에 책임을 전가함으로써 법적 책임으로부터 일정 수준의 면책을 얻고자 하는 것처럼 보일 수 있습니다. 그러나 많은 국가에서는 사이버 공격의 조직과 실행에 대해 RaaS 운영자와 그 계열사 모두에게 동등한 책임을 묻는 법률을 시행하고 있습니다.

"RaaS 모델의 인기는 법적 책임의 변화보다는 수익성에 가깝습니다. 무엇보다도 RaaS 작업을 실행하면 랜섬웨어 제작자의 위험이 증가합니다. 이러한 조직은 일반적으로 피해자가 더 많기 때문에 법 집행 기관의 더 큰 표적이 되기 때문입니다."라고 Donovan은 말합니다.

교육을 받지 않았거나 규율이 없는 계열사에 RaaS 툴킷을 제공하는 것의 의미를 고려할 때, 이 모델을 계속 사용하는 것은 조직 조직에게 원치 않는 관심을 불러일으킬 수 있기 때문에 놀라운 일입니다. 이는 2024년 2월 국가범죄청(NCA)이 최근 LockBit 운영을 중단한 사건에서 명확히 드러났습니다.

하지만 범죄 활동을 대규모로 확장함으로써 얻는 금전적 이득은 이미 많은 랜섬웨어 그룹이 기꺼이 감수할 수 있는 위험으로 입증된 바 있습니다.