AI에게 화재 진압 방법을 가르치기 위한 경쟁

소방대원들은 여전히 최전선에서 체인 톱과 라디오를 갖추고 있을 수 있지만, 결국에는 매우 다른 종류의 도구 키트를 통해 도움을 받을 수 있기를 바랍니다. 서던 캘리포니아 대학교의 화재 현장에서 멀리 떨어진 조용한 실험실에서 휴즈 교수이자 항공우주 및 기계공학 교수인 Assad Oberai가 구조대원들에게 이전에 없던 예측력을 제공하기 위해 노력하고 있습니다. 그는 숲과 인구 밀도가 높은 교외 지역과 같이 기존의 물리학 기반 모델이 어려움을 겪는 곳에서 화재 행동을 예측하도록 설계된 AI 모델을 개발하고 있습니다.

Oberai는 IBM Think와의 인터뷰에서 "우리는 자연 환경에서 산불 확산을 예측하는 합리적으로 좋은 모델을 가지고 있습니다."라고 말했습니다. "하지만 로스앤젤레스 주변 언덕과 같이 자연 식생과 주택이 만나는 곳에서는 물리학적으로 매우 복잡합니다. 바로 여기에서 AI가 앞으로 나아갈 길을 제시할 수 있습니다."

Oberai에 따르면 산불에 AI를 사용할 때 가장 큰 기술적 과제 중 하나는 속도입니다. 모델은 응급 구조대가 스트레스를 받을 때 쉽게 해석할 수 있는 빠르고 실행 가능한 결과를 제공해야 합니다. 또한 날씨 패턴, 초목 및 지형의 변화와 같은 불확실성을 고려하면서 기능적이고 신뢰할 수 있는 시나리오를 생성해야 합니다.

Oberai는 "화재가 다음에 무엇을 할 것인지에 대한 하나의 답은 없습니다."라고 말했습니다. "하지만 좋은 시스템은 다양한 가능성을 보여주고 실시간으로 위험을 이해하는 데 도움이 될 수 있습니다."

미래를 확실하게 예측하는 것이 아니라 미지의 영역을 좁혀 최초 대응자에게 동전 던지기보다 일기 예보에 더 가까운 정보를 제공하는 것이 목적입니다. 이것이 바로 머신 러닝과 오래된 소방 대기를 결합하는 Pano AI와 같은 시스템의 약속입니다.

타워와 외딴 언덕에 장착된 Pano AI의 카메라는 60초마다 수평선을 훑어보며 산불 연기의 흔적을 찾아냅니다. 의심스러운 것이 있으면 이미지가 알고리즘에만 전송되는 것이 아니라 실시간으로 화재와 안개를 구분하는 인간 분석가 팀에도 전송됩니다. 화재가 확인되면 시스템은 GPS 좌표, 실시간 비디오, 풍속 및 온도가 포함된 전체 경보를 생성하여 소방서 및 응급 관리자에게 직접 전송합니다.

목표는 단순히 빠르기만 한 것이 아니라 신뢰할 수 있는 것이어야 합니다. 잘못된 경보는 시간과 자원을 낭비하게 만들며, 특히 소방대원이 이미 많은 인력을 투입한 지역에서는 더욱 그렇습니다. Kastner는 Pano AI의 시스템이 산불 연기와 안개, 증기, 먼지 및 기타 시각적 노이즈를 구별하도록 훈련되었다고 말했습니다. 알림은 빠르고 정확하게 전달되도록 설계되었습니다.

"올바른 대응으로 이어지지 않으면 속도 자체는 도움이 되지 않습니다."라고 Kastner는 말합니다. "우리는 현지 지형과 조건에 맞게 조정된 알림을 제공하는 데 중점을 두고 있습니다."

가시선 관측자나 일기 예보에 의존했던 초기 연기 감지 도구와 달리 오늘날의 시스템은 방대한 양의 이미지, 클라우드 컴퓨팅 및 머신 러닝을 기반으로 구축됩니다. Pano의 자체 훈련 데이터 세트에는 호주의 건조한 아웃백 지역부터 브리티시 컬럼비아의 눈 덮인 숲에 이르기까지 4계절의 화재 시즌의 이미지 시퀀스가 포함되어 있습니다. 이러한 다양성은 시스템이 다양한 조건과 다양한 에코시스템에서 연기가 어떻게 보이는지 학습하는 데 도움이 된다고 Kastner는 말합니다.

그러나 화재 자체는 방정식의 일부일 뿐입니다. AI는 지형, 연료 수준 및 실시간 환경 데이터를 사용하여 화재가 발화할 가능성이 가장 높은 위치를 추정하는 데에도 적용되고 있습니다. 경우에 따라 드론과 위성 이미지를 사용하여 연료 공급원을 미리 매핑합니다. 다른 경우에는 전력선 또는 건조한 낙뢰 통로와 같이 알려진 발화 지점을 모니터링하는 것이 목표입니다.