AI에게 화재 진압 방법을 가르치기 위한 경쟁

인공 지능은 산불과의 싸움에서 중요한 도구로 부상하고 있습니다.
기후 변화로 인해 더욱 강력하고 불규칙한 산불 시즌이 발생함에 따라 과학자와 스타트업은 응급 구조대가 도착하기 전에 화재 행동을 감지, 예측, 모델링할 수 있는 인공 지능 시스템을 구축하기 위해 경쟁하고 있습니다. 한때 느리게 진행되던 위험 요소는 빠르게 진행되는 데이터 기반의 전쟁의 현장이 되었으며, AI는 점점 더 그 중심에 서 있습니다.
"우리는 단순히 연기를 감지하는 것이 아닙니다."라고 산불 감지 스타트업인 Pano AI의 CEO인 Sonia Kastner는 IBM Think와의 인터뷰에서 말합니다. "우리는 대응자에게 재해를 예방할 수 있는 조기에 한발 앞서 출발할 수 있는 기회를 제공하고 있습니다."
Pano AI는 최근 4,400만 달러 규모의 시리즈 B 라운드를 마감하여 총 8,900만 달러의 자금을 확보하고 산불 감지 인프라를 확장하고 실시간 경보 도구를 강화하기 위해 노력하고 있습니다. 이 시스템은 AI와 데이터 세트를 사용하여 산불 연기를 식별하고, 화재가 시작된 후 몇 분 후에 소방 기관에 확인된 경보를 보냅니다.
이러한 유형의 조기 탐지는 더 빠르고 정확한 정보가 필요하다고 말하는 공공 안전 공무원과 과학자 모두의 핵심 목표가 되고 있습니다. 이제 야생 소방관들은 험준하거나 외진 지형에서 부분적인 정보로 순식간에 결정을 내려야 하는 경우가 많습니다. 다행히도 현재 여러 연구자와 기업은 이러한 관점을 개선하기 위해 AI를 활용하고 있으며, 카메라, 위성 및 모델의 데이터를 결합하여 작은 발화점이 재앙으로 확대되기 전에 이를 식별하는 데 도움을 주고 있습니다.
Kastner는 "가장 눈에 띄는 것은 산불 진화 인력의 자원이 얼마나 부족한가 하는 점입니다."라고 말했습니다. "그들은 필요한 도구 없이 위험 부담이 큰 작업을 하고 있습니다. 결론은 명확합니다. 최전선에 있는 사람들은 준비가 되어 있습니다. 이들에게 필요한 것은 위협의 긴급성을 충족하는 도구입니다."
소방대원들은 여전히 최전선에서 체인 톱과 라디오를 갖추고 있을 수 있지만, 결국에는 매우 다른 종류의 도구 키트를 통해 도움을 받을 수 있기를 바랍니다. 서던 캘리포니아 대학교의 화재 현장에서 멀리 떨어진 조용한 실험실에서 휴즈 교수이자 항공우주 및 기계공학 교수인 Assad Oberai가 구조대원들에게 이전에 없던 예측력을 제공하기 위해 노력하고 있습니다. 그는 숲과 인구 밀도가 높은 교외 지역과 같이 기존의 물리학 기반 모델이 어려움을 겪는 곳에서 화재 행동을 예측하도록 설계된 AI 모델을 개발하고 있습니다.
Oberai는 IBM Think와의 인터뷰에서 "우리는 자연 환경에서 산불 확산을 예측하는 합리적으로 좋은 모델을 가지고 있습니다."라고 말했습니다. "하지만 로스앤젤레스 주변 언덕과 같이 자연 식생과 주택이 만나는 곳에서는 물리학적으로 매우 복잡합니다. 바로 여기에서 AI가 앞으로 나아갈 길을 제시할 수 있습니다."
Oberai에 따르면 산불에 AI를 사용할 때 가장 큰 기술적 과제 중 하나는 속도입니다. 모델은 응급 구조대가 스트레스를 받을 때 쉽게 해석할 수 있는 빠르고 실행 가능한 결과를 제공해야 합니다. 또한 날씨 패턴, 초목 및 지형의 변화와 같은 불확실성을 고려하면서 기능적이고 신뢰할 수 있는 시나리오를 생성해야 합니다.
Oberai는 "화재가 다음에 무엇을 할 것인지에 대한 하나의 답은 없습니다."라고 말했습니다. "하지만 좋은 시스템은 다양한 가능성을 보여주고 실시간으로 위험을 이해하는 데 도움이 될 수 있습니다."
미래를 확실하게 예측하는 것이 아니라 미지의 영역을 좁혀 최초 대응자에게 동전 던지기보다 일기 예보에 더 가까운 정보를 제공하는 것이 목적입니다. 이것이 바로 머신 러닝과 오래된 소방 대기를 결합하는 Pano AI와 같은 시스템의 약속입니다.
타워와 외딴 언덕에 장착된 Pano AI의 카메라는 60초마다 수평선을 훑어보며 산불 연기의 흔적을 찾아냅니다. 의심스러운 것이 있으면 이미지가 알고리즘에만 전송되는 것이 아니라 실시간으로 화재와 안개를 구분하는 인간 분석가 팀에도 전송됩니다. 화재가 확인되면 시스템은 GPS 좌표, 실시간 비디오, 풍속 및 온도가 포함된 전체 경보를 생성하여 소방서 및 응급 관리자에게 직접 전송합니다.
목표는 단순히 빠르기만 한 것이 아니라 신뢰할 수 있는 것이어야 합니다. 잘못된 경보는 시간과 자원을 낭비하게 만들며, 특히 소방대원이 이미 많은 인력을 투입한 지역에서는 더욱 그렇습니다. Kastner는 Pano AI의 시스템이 산불 연기와 안개, 증기, 먼지 및 기타 시각적 노이즈를 구별하도록 훈련되었다고 말했습니다. 알림은 빠르고 정확하게 전달되도록 설계되었습니다.
"올바른 대응으로 이어지지 않으면 속도 자체는 도움이 되지 않습니다."라고 Kastner는 말합니다. "우리는 현지 지형과 조건에 맞게 조정된 알림을 제공하는 데 중점을 두고 있습니다."
가시선 관측자나 일기 예보에 의존했던 초기 연기 감지 도구와 달리 오늘날의 시스템은 방대한 양의 이미지, 클라우드 컴퓨팅 및 머신 러닝을 기반으로 구축됩니다. Pano의 자체 훈련 데이터 세트에는 호주의 건조한 아웃백 지역부터 브리티시 컬럼비아의 눈 덮인 숲에 이르기까지 4계절의 화재 시즌의 이미지 시퀀스가 포함되어 있습니다. 이러한 다양성은 시스템이 다양한 조건과 다양한 에코시스템에서 연기가 어떻게 보이는지 학습하는 데 도움이 된다고 Kastner는 말합니다.
그러나 화재 자체는 방정식의 일부일 뿐입니다. AI는 지형, 연료 수준 및 실시간 환경 데이터를 사용하여 화재가 발화할 가능성이 가장 높은 위치를 추정하는 데에도 적용되고 있습니다. 경우에 따라 드론과 위성 이미지를 사용하여 연료 공급원을 미리 매핑합니다. 다른 경우에는 전력선 또는 건조한 낙뢰 통로와 같이 알려진 발화 지점을 모니터링하는 것이 목표입니다.
그럼에도 불구하고 Oberai는 가장 위험한 화재의 대부분이 야생 도시 인터페이스와 같이 모델링하기 어려운 과도기 영역에서 발생한다고 강조했습니다.
"이곳이 바로 화재가 가장 치명적일 수 있는 장소입니다. 여기에는 나무, 덤불, 도로, 건물, 울타리, 데크 및 연료 탱크의 조합이 포함됩니다. 자연과 사람이 만든 구조물이 나란히 있습니다. 그래서 전통적인 도구로 시뮬레이션하기가 매우 어렵습니다."
Oberai는 AI가 이론이 아닌 데이터를 통해 학습함으로써 이러한 복잡성을 극복하는 데 도움을 줄 수 있다고 말합니다. 하지만 실제 이벤트에 대비하여 신중하게 훈련하고 평가해야 합니다. 그는 모든 모델의 한계에 대해 신중하지만 그 잠재력에 대해서는 희망을 가지고 있습니다.
"AI 기반 모델이 이러한 영역의 행동을 보다 효과적으로 학습할 수 있다고 생각할 수 있습니다."라고 그는 말했습니다. "만약 우리가 제대로 이해한다면 이러한 시스템은 미래의 화재에 대비하고 대응하는 방법에 필수적인 부분이 될 수 있습니다."
지금까지 대부분의 공공 기관은 이러한 시스템을 도입하는 초기 단계에 있습니다. 일부 카운티와 유틸리티에서는 산불을 감지하기 위해 고화질 카메라 네트워크를 설치하기 시작했지만, 산불 시즌의 증가에 대응하기 위해 필요한 배포 규모는 아직 멀었습니다. 이로 인해 Pano AI와 같은 스타트업에 시장 기회가 창출되었으며, 현재 보험 및 에너지 회사를 포함한 공공 기관 및 민간 기업과 파트너십을 맺고 있습니다.
산불이 발생하기 쉬운 지역에서는 몇 분의 조기 경보가 생명과 가옥을 구할 수 있으며 수백만 달러를 구할 수 있다고 Kastner는 말합니다. 그녀는 AI가 이러한 격차를 해소하는 데 도움이 될 수 있다고 믿습니다. "오늘날 AI는 실시간으로 발화를 감지하고, 오탐을 줄이며, 여러 정보 소스를 단일 보기로 통합하여 더 빠른 의사 결정에 지원하는 데 도움을 주고 있습니다."라고 그녀는 말합니다.
그녀는 앞으로 AI가 탐지를 넘어 조정 및 리소스 할당으로 역할을 확장할 것이라고 예측합니다. 여기에는 변화하는 바람에 따라 지형 상태, 연료 부하 또는 예상 확산 방향에 대한 실시간 개요를 소방관에게 제공하는 것이 포함될 수 있습니다.
동시에 Oberai와 같은 연구원들은 물리학과 AI로 학습된 패턴 인식을 결합한 하이브리드 모델을 실험하여 경계를 넓히기 위해 노력하고 있습니다. 이러한 시스템은 결국 교외 지역의 블록 수준에서 화재 역학을 시뮬레이션하거나 구조물의 취약성을 더 정확하게 예측할 수 있습니다.
Oberai는 "우리는 이러한 도구가 무엇을 할 수 있는지 이제 막 이해하기 시작했습니다."라고 말했습니다.
이러한 기술을 기존의 고위험 영역 외부에 적용하려는 노력도 증가하고 있습니다. 이제 Pano AI는 역사적으로 큰 화재가 거의 발생하지 않았지만 강수량과 열 패턴의 변화로 인해 더욱 취약해지고 있는 지역으로 확장되고 있습니다. Kastner는 새로운 기후 현실에 적응하려면 이러한 종류의 미래 지향적인 전략이 필요하다고 말합니다.
그녀는 "우리는 예전에는 불타지 않았지만 이제는 불에 타기 시작한 지역으로 사업을 확장하고 있습니다."라고 말했습니다. "위협은 커지고 있으며, 지역 사회는 더 나은 대비 방법이 필요합니다."
이러한 준비에는 자금이 필요합니다. Pano AI는 입지를 넓히기 위해 벤처 캐피탈을 모금했지만 구체적인 수치는 공개하지 않았습니다. 조기 발견과 신속한 인텔리전스를 통해 위험을 줄이자는 취지입니다. 하지만 이 회사의 경영진은 AI가 만병통치약이 아니라는 점을 강조합니다. 수신하는 데이터, 실행하는 인프라, 지원하는 사람에 따라 성능이 달라집니다.
"AI가 인간을 대체하는 것은 아닙니다."라고 Kastner는 말합니다. "더 명확하게 더 빠르게 움직일 수 있도록 도와줍니다."
소방의 미래는 소방서보다 통제실을 더 닮아갈지도 모릅니다. 여기에는 트럭과 호스와 함께 지도, 모니터, 모형이 포함됩니다. Oberai와 같은 연구원과 Kastner와 같은 기업가의 말이 옳다면 그 미래는 이미 와 있습니다.
Oberai는 "화재가 변화하고 있습니다.”"라고 말했습니다. "우리도 이와 함께 변화해야 합니다."
