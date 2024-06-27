사전 예방적 사이버 보안 정책은 스마트할 뿐만 아니라 필수적입니다

사이버 보안과 관련해서는 공격이 시작된 후 이를 막는 방법과 공격이 끝난 후 복구하는 방법 등 '이후'에 초점을 맞추기 쉽습니다. 하지만 과거에는 사후 대응이 어느 정도 효과가 있었지만, 오늘날의 세상에서는 이 방법만으로는 충분하지 않습니다.

공격이 그 어느 때보다 강력하고 피해를 줄 뿐만 아니라, 사이버 범죄자들도 매우 다양한 공격 방식을 사용합니다. Zscaler ThreatLabz 2024년 피싱 보고서에 따르면 2023년 피싱 공격이 58% 증가했으며, Veeam의 2024년 데이터 보호 동향 보고서 는 2023년에 4개 중 3개 이상의 조직이 최소 한 건의 랜섬웨어 공격을 당했다고 보고했습니다. 또한 사이버 범죄자들은 취약점을 훨씬 쉽게 찾고 이용할 수 있는 AI 기반 도구를 점점 더 많이 사용하고 있습니다.

그 결과, 많은 조직이 사이버 보안에 대한 접근 방식을 바꾸고 있습니다. 조직은 위협이 발생했을 때 조치를 취하기를 기다리는 대신에 이제 예방적 사이버 보안 전략을 수립하고 있습니다. 사전 예방적 사이버 보안은 위협이 발생하기 전에 전략과 프로세스를 마련하여 취약성과 공격 위험을 줄이는 것을 의미합니다. 또한 이 접근 방식은 공격이 곧 발생하거나 초기 단계에서 공격을 발견하는 데 도움이 될 수 있습니다.