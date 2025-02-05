왕국 방어를 위한 준비

기술 비즈니스에서 '민첩함'은 익숙한 개념이며, 입증 가능한 사례를 통해 많은 오래된 업무 방식이 혁신으로 인해 사라지고 있습니다. 조직이 종이에서 전자, 통합 디지털 시스템으로 이동한 조직은 훨씬 더 효율적입니다. 우편으로 모기지를 주선하는 것을 상상할 수 있나요?

그러나 전환 과정에서 군은 매우 많은 수의 독립 시스템을 축적했습니다. 선진국의 국방부조차도 여러 가지 기록 시스템을 갖추고 있다고 보고합니다. 이러한 솔루션을 통합하고 표준화하는 데 드는 비용과 복잡성은 '효과가 있다면 왜 문제가 될까요?'라는 태도로 뒷받침되는 어려운 과제일 수 있습니다.

국방 정책과 관계없이 모든 군대는 효율성을 높이고자 하며, 백오피스 행정에 지출되는 모든 비용은 전투 효율성을 떨어뜨립니다. 수천 건의 성공적인 통합 및 디지털 혁신 프로그램을 통해 입증된 기술 부문은 전투 능력 향상으로 이어지는 영향력 있는 결과를 제공할 수 있으며, 이는 능력의 향상을 의미합니다.

예를 들어, 비교적 작은 규모의 배치에 대한 계획과 물류 업무에도 직원들이 몇 주 동안 매달려야 할 수 있습니다. 초기 인력 및 인력 추정치는 자재, 운송, 보급품, 케이스백 등에 걸쳐 파급되며, 작업을 변경하면 수천 시간의 재작업이 발생합니다. 그러나 상업 세계에서는 이미 AI가 확장된 공급망, 재고, 구매 및 제조를 혁신하고 있으며, 변화하는 시장에 거의 실시간으로 대응할 수 있는 역량을 확보하고 있습니다.