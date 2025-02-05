왕국 방어를 위한 준비

현재의 분쟁 상황을 고려할 때 영국은 가까운 미래에 직접적인 영향을 미칠 실제 군사적 결정을 내려야 하는 상황에 놓여 있습니다. Ed Gillett과 Col Chambers는 유럽의 전후 평화가 깨지기 전에 산업계와 정부가 대비 태세 중심의 사고로 전환해야 한다고 주장합니다.
“제가 바라보는 영국 육군의 비전은 ‘불공정한 전투’를 수행할 수 있도록 합동군을 뒷받침하는 5세대 지상군을 배치하는 것입니다. 이 문맥에서 5세대 전력은 인공지능 및 자율 시스템과 같은 첨단 기술을 활용해 모든 영역의 데이터를 통합하여 전장에서 정밀한 효과를 내기 위한 것입니다. 그리고 이러한 전력은 NATO의 중심에 자리할 것이며, 세계 최고 수준의 군인들로 구성되고, 헌신적인 민간 인력과 선도적 산업 파트너, 국가 자체의 지원을 받을 것이며, 군사적으로뿐 아니라 사회·정치·국제·경제 전반에서 가치를 제공할 것입니다.”
– General Sir Roly Walker KCB DSO, 육군 참모총장
제2차 세계대전이 끝난 이후 유럽의 평화는 산업, 군사 및 정부의 사고 패턴을 지배해 왔습니다. 발칸 국가들의 간헐적인 분쟁에도 불구하고 유럽 통합이 진행됨에 따라 잠재 고객이 점차 줄어들었습니다. 2014년 러시아의 우크라이나 부분 침공은 8년 후 모든 것이 바뀌기 전까지는 대부분 무시되었습니다.
러시아가 2022년에 우크라이나를 점령하려 하자 수십 년간 지속되어 온 자만심이 갑자기 위협을 받게 되었습니다. 몇 달 사이에 전쟁의 충격으로 인해 구매/조달부터 전선에 이르기까지 탄약, 물자 및 무기에 대한 전면적인 재평가가 이루어졌습니다.
하지만 문제는 정책, 계획 및 전략적 방어 검토를 전투 능력에 영향을 미치는 실제 행동으로 전환하는 것입니다. 전후 80여 년 동안 형성된 사고방식은 평화가 멀어지는 와중에도 바꾸기가 매우 어렵다는 것이 증명되고 있습니다.
러시아가 경제적·수적 우위를 가지고 있음에도 우크라이나의 민첩성과 혁신은 전력 증폭 효과를 낼 수 있으며 핵심 교훈은 적응 속도입니다. 우크라이나는 존재론적 위협에 직면해 있으며 복잡한 조달, 지루한 개발, 완벽주의적 제조를 할 시간이 없습니다.
우크라이나는 효과적인 무기를 매우 빠르게 제공하는 빠른 시도, 시험, 배치 주기를 기반으로 하는 '충분히 좋은' 원칙을 채택했습니다. 예를 들어, 우크라이나는 2년 만에 Inguar-3 다목적 장갑차를 개발하고 채택했습니다. 이에 대한 반례를 들자면, 영국의 Ajax 장갑 전투 차량은 현장 시험에 도달하는 데 14년이 걸렸습니다.
차이점은 영국의 사고방식이 정교한 장비 조달에 초점을 맞추고 있다는 것입니다. Ajax가 출시되면 엔지니어링의 걸작이 될 것입니다. 전쟁이라는 압박과 생명을 위협하는 긴박감 속에서 우크라이나는 실험에서 착취에 이르는 능력을 미세 조정했습니다. 전장에서는 '충분히 좋은 것'이 중요하기 때문입니다.
전후 수십 년 동안 ‘서서히 높아지는 완벽주의’ 형태로 자리 잡은 방위 산업적 사고방식을 떨쳐내는 일은 결코 쉽지 않지만 변화가 가능하다는 긍정적인 신호들도 있습니다.
혁신을 촉진하는 이례적인 경쟁이 주도하는 기술 세계는 다른 접근 방식이 어떻게 성공할 수 있는지 보여줍니다. 변화의 속도는 정부 조달이 아닌 시장 수요에 따라 달라지며, 지속적인 개선은 개발 프로세스에 내재되어 있습니다.
기술 부문의 경쟁 에너지는 빠른 변화를 촉진하여 개발 및 제공을 가속화할 새로운 개념을 가져올 수 있습니다. 항공모함이나 주력 전차와 같이 목표가 고정된 초대형 단일 프로젝트를 위한 공간은 분명 존재하지만, 대부분 새롭고 민첩한 작업 방식만이 전쟁의 긴박감을 해결할 수 있는 유일한 솔루션입니다.
기술 비즈니스에서 '민첩함'은 익숙한 개념이며, 입증 가능한 사례를 통해 많은 오래된 업무 방식이 혁신으로 인해 사라지고 있습니다. 조직이 종이에서 전자, 통합 디지털 시스템으로 이동한 조직은 훨씬 더 효율적입니다. 우편으로 모기지를 주선하는 것을 상상할 수 있나요?
그러나 전환 과정에서 군은 매우 많은 수의 독립 시스템을 축적했습니다. 선진국의 국방부조차도 여러 가지 기록 시스템을 갖추고 있다고 보고합니다. 이러한 솔루션을 통합하고 표준화하는 데 드는 비용과 복잡성은 '효과가 있다면 왜 문제가 될까요?'라는 태도로 뒷받침되는 어려운 과제일 수 있습니다.
국방 정책과 관계없이 모든 군대는 효율성을 높이고자 하며, 백오피스 행정에 지출되는 모든 비용은 전투 효율성을 떨어뜨립니다. 수천 건의 성공적인 통합 및 디지털 혁신 프로그램을 통해 입증된 기술 부문은 전투 능력 향상으로 이어지는 영향력 있는 결과를 제공할 수 있으며, 이는 능력의 향상을 의미합니다.
예를 들어, 비교적 작은 규모의 배치에 대한 계획과 물류 업무에도 직원들이 몇 주 동안 매달려야 할 수 있습니다. 초기 인력 및 인력 추정치는 자재, 운송, 보급품, 케이스백 등에 걸쳐 파급되며, 작업을 변경하면 수천 시간의 재작업이 발생합니다. 그러나 상업 세계에서는 이미 AI가 확장된 공급망, 재고, 구매 및 제조를 혁신하고 있으며, 변화하는 시장에 거의 실시간으로 대응할 수 있는 역량을 확보하고 있습니다.
경쟁을 통해 성장한 IBM은 혁신과 성공에 전념하는 사고방식을 바탕으로 합니다. 이는 임박한 위협으로부터 우리를 보호하기 위해 위험한 작전에 투입되는 군대의 숭고한 대의에 대한 헌신으로 이어집니다.
또한 IBM은 정보 관리에서 재고 관리에 이르기까지 빠르게 구현할 수 있는 솔루션을 제공합니다. 임박한 혹은 실제 분쟁의 혼란 속에서는 완전히 배치된 효과적인 솔루션이 80년간의 정책 권고보다 낫습니다. 그리고 IBM은 단일 기록 시스템을 기반으로 규모 있게 제공되며 첨단 AI의 지원을 받는 통합 솔루션의 가치를 잘 알고 있으며, 이는 변화무쌍한 전장 환경에 대응하는 능력을 혁신적으로 향상시킬 수 있습니다.
유감스럽게도 세계 곳곳에는 더 큰 분쟁으로 번지는 것을 막기 위해 강력하고 지속적인 외교가 필요한 난해한 분쟁 지점들이 존재합니다. 대화가 안타깝게도 실패할 경우 방위 산업 기반을 강화하고 전쟁 위험에 대비하기 위한 시간은 매우 부족할 수 있습니다. IBM은 국가 방위를 위해 직접적인 기여를 할 수 있는 기술, 헌신, 역량을 제공하며, 전쟁을 대비함으로써 평화를 유지한다는 목표를 지니고 있습니다.
Ed Gillett은 IBM® Consulting의 고객 파트너이자 전직 영국 육군 장교로, 이전에는 대규모 국제 방위 장비 공급업체에서 고위직으로 근무했습니다.
Col Chambers는 25년 이상의 기술 경험을 보유한 IBM 영국 국방, 국가 안보 및 항공 우주 부문 기술 담당 전무 이사입니다. Col은 영국 정부를 위해 민첩성, 변화 및 혁신을 주도하는 솔루션을 제공하고 개발하는 것을 전문으로 합니다.