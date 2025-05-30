물리적 AI의 시대: 엔지니어링 두뇌를 구축하려는 P-1의 시도

P-1의 플랫폼은 강화 학습 및 신경망을 활용하여 합성 데이터 세트를 생성하고, 설계 변형을 모델링하고, 물리적 시스템의 동작을 시뮬레이션하며, 이 작업을 몇 시간이 아닌 밀리초 단위로 수행합니다.

Archie는 CAD 도구나 솔버를 교체하는 대신 이러한 도구나 솔버를 사용하도록 교육을 받고 있습니다. 작업에 적합한 도구를 선택하고 주니어 엔지니어가 사용하는 방식으로 사용합니다. 기존 워크플로는 단일 설계를 테스트하는 데 몇 시간 또는 며칠이 걸릴 수 있습니다. Archie는 신경망을 사용하여 이러한 시뮬레이션을 밀리초 단위로 근사화함으로써 훨씬 더 빠른 반복을 가능하게 합니다. Gordić에 따르면 목표는 속도뿐만 아니라 엔지니어의 실제 사고 방식을 반영하는 것입니다. "인간은 기본적으로 1차 추론을 합니다. 오차 범위가 엄청납니다."라고 그는 말합니다. 그는 실제 디자인은 단순한 최적화 문제라기보다는 경쟁하는 제약 조건 사이에서 협상을 해야 하는 경우가 많다고 덧붙입니다. "[설계]에서 너무 멀리 떨어져서 샘플링하면 모든 것이 깨지기 시작합니다. 하지만 어쩌면 혁신도 그렇게 일어나는 것일 수도 있습니다."

Gordić는 회사의 초기 초점은 실용적이라고 말합니다. 데이터 센터가 그 어느 때보다 더 많은 전력을 소비하고 더 많은 열을 발생시키는 상황에서 P-1은 보다 효율적인 HVAC 시스템을 설계하는 데 도움이 될 수 있는 산업용 냉각 부문에 Archie를 배포하고 있습니다. "이 분야는 물리적 제약이 분명하고 상업적 시급성이 있는 분야입니다."라고 Gordić는 말합니다.

이 시스템은 이미 팬, 컴프레서 및 열교환기의 구성 요소 수준 모델에 대해 학습 중입니다. 그리고 Archie는 추상적인 의미의 기류를 시뮬레이션하기보다는 기류 효율성과 비용, 소음 및 설치 공간의 균형을 맞출 때 실제 설계 엔지니어가 할 수 있는 선택을 하는 방법을 배우고 있습니다.

IBM 직원 연구 과학자 Johannes Jakubik은 Archie와 IBM Research에서 수행 중인 작업의 유사점을 발견했습니다. 그는 IBM Think와의 인터뷰에서 위성 이미지 및 원격 감지를 위해 개발된 파운데이션 모델인 TerraMind와 같은 모델은 실제 이미지가 누락된 합성 이미지를 생성하여 지구 관측의 데이터 격차를 좁히도록 설계되었다고 말합니다. "단순히 데이터를 해석하는 대신, 누락된 정보를 통해 추론하고 직접 관찰할 수 없는 것을 시뮬레이션할 수 있는 모델을 개발하고 있습니다."라고 그는 말합니다.

그는 공간 컨텍스트를 이해하는 멀티모달 AI 시스템을 향한 중요한 단계로 레이더 데이터를 합성 광학 이미지로 변환하는 TerraMind의 능력을 지적합니다. "이러한 시스템은 단순히 사진을 생성하는 것이 아닙니다."라고 그는 말합니다. "그들은 일종의 물리적 추론을 수행하고 있습니다."

Jakubik은 또한 도메인별 적응의 중요성을 강조합니다. "문제의 물리학에 대한 깊은 이해를 바탕으로 모델을 학습시키면 더 안정적이고 신뢰할 수 있는 예측이 가능하다는 사실을 발견했습니다."라고 그는 말합니다. "모델을 확장하는 것만으로는 충분하지 않습니다. 우리는 그들이 사업을 영위하는 세상에 대해 지능적으로 만들어야 합니다."