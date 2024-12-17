챗봇에서 체크아웃까지: AI가 홀리데이 쇼핑 경험을 혁신하는 방법

블랙 프라이데이에 쇼핑몰에서 인기 장난감을 사려다 팔꿈치를 다친 적이 있으신가요? 우리 모두 마찬가지입니다.

디지털 상거래를 전문으로 하는 IBM® Consulting의 수석 파트너인 Rich Berkman은 "도어버스터 거래에 대한 개념은 이제 사라졌습니다."라고 말합니다. 대신 할로윈 직후부터 홀리데이 할인이 등장하기 시작했습니다. 2024년 홀리데이 소매 붐의 가장 큰 주인공은 AI 기반 쇼핑 어시스턴트일 수 있습니다.

Adobe Analytics에 따르면, AI 기반 챗봇은 사이버 먼데이에 작년보다 1,950% 더 많은 소매 사이트 트래픽을 유도했고, 그 결과 그날 소매 매출은 작년보다 7.3% 증가한 133억 달러에 달했습니다.

2024년 중반에 출시된 Amazon의 Rufus 또는 Walmart의 개인 쇼핑 어시스턴트는 쇼핑객이 특정 품목에 대한 최적의 거래를 찾고, 제품 정보를 연구하고, 다양한 제품을 비교할 수 있도록 도와주는 새로운 AI 도구입니다.



"이제 소비자들은 사람과 같은 대화를 기대하며 소매업체 사이트와 모바일 앱을 방문하고 있습니다."라고 Berkman은 말합니다. "고객들은 더 이상 검색 결과 목록에 만족하지 않습니다."

IBM 기업가치연구소(IBV)의 소비자 산업 글로벌 리서치 리더인 Jane Cheung은 쇼핑 어시스턴트를 통해 쇼핑 경험을 개인화하고 쉽고 유연한 결제 옵션을 제공하는 소매업체는 이동 중에도 쇼핑을 하는 쇼핑객을 유치할 수 있다고 말했습니다. 이동 중에도 쇼핑을 하는 쇼핑객은 "공항에서 기다리거나 휴대폰을 만지작거리는" 경우가 많기 때문입니다.

Adobe에 따르면 올해 사이버 먼데이 온라인 매출의 57%가 모바일 디바이스를 통해 발생했으며, 이는 작년보다 13.3% 증가한 수치입니다.