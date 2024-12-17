챗봇에서 체크아웃까지: AI가 홀리데이 쇼핑 경험을 혁신하는 방법

블랙 프라이데이에 쇼핑몰에서 인기 장난감을 사려다 팔꿈치를 다친 적이 있으신가요? 우리 모두 마찬가지입니다.
디지털 상거래를 전문으로 하는 IBM® Consulting의 수석 파트너인 Rich Berkman은 "도어버스터 거래에 대한 개념은 이제 사라졌습니다."라고 말합니다. 대신 할로윈 직후부터 홀리데이 할인이 등장하기 시작했습니다. 2024년 홀리데이 소매 붐의 가장 큰 주인공은 AI 기반 쇼핑 어시스턴트일 수 있습니다.
Adobe Analytics에 따르면, AI 기반 챗봇은 사이버 먼데이에 작년보다 1,950% 더 많은 소매 사이트 트래픽을 유도했고, 그 결과 그날 소매 매출은 작년보다 7.3% 증가한 133억 달러에 달했습니다.
2024년 중반에 출시된 Amazon의 Rufus 또는 Walmart의 개인 쇼핑 어시스턴트는 쇼핑객이 특정 품목에 대한 최적의 거래를 찾고, 제품 정보를 연구하고, 다양한 제품을 비교할 수 있도록 도와주는 새로운 AI 도구입니다.
"이제 소비자들은 사람과 같은 대화를 기대하며 소매업체 사이트와 모바일 앱을 방문하고 있습니다."라고 Berkman은 말합니다. "고객들은 더 이상 검색 결과 목록에 만족하지 않습니다."
IBM 기업가치연구소(IBV)의 소비자 산업 글로벌 리서치 리더인 Jane Cheung은 쇼핑 어시스턴트를 통해 쇼핑 경험을 개인화하고 쉽고 유연한 결제 옵션을 제공하는 소매업체는 이동 중에도 쇼핑을 하는 쇼핑객을 유치할 수 있다고 말했습니다. 이동 중에도 쇼핑을 하는 쇼핑객은 "공항에서 기다리거나 휴대폰을 만지작거리는" 경우가 많기 때문입니다.
Adobe에 따르면 올해 사이버 먼데이 온라인 매출의 57%가 모바일 디바이스를 통해 발생했으며, 이는 작년보다 13.3% 증가한 수치입니다.
기술 기업들도 디지털 홀리데이 파티에 동참하고 있습니다. 10월에 Google은 사용자가 검색 시 고려해야 할 주요 사항을 AI가 생성한 요약 정보를 제공하도록 Google 쇼핑을 AI로 업그레이드했다고 발표했습니다. 또한 크기, 배송 속도, 판매 가격 등 자신의 최고 선호도를 충족하는 제품 목록을 얻을 수 있으며, 생성형 AI를 통해 사용자는 특정 의류 품목을 가상으로 입어볼 수 있습니다. 또한 사용자의 Google 쇼핑 홈페이지는 AI가 이전 검색에서 감지한 패턴을 기반으로 사용자가 좋아할 만한 품목의 개인화된 피드를 제공합니다.
한편, 11월 말에는 AI 스타트업 Perplexity가 사람들이 상품을 검색하고 구매할 수 있도록 도와주는 개인 쇼핑 어시스턴트를 출시했습니다. 사용자가 특정 품목을 요청하면 어시스턴트는 가장 관련성이 높은 권장 사항을 보여주는 일련의 제품 카드를 표시하고 사용자의 검색에 맞는 특정 세부 정보를 제공합니다. 또한 쇼핑객이 원하는 물건의 사진을 찍으면 Perplexity의 AI 어시스턴트가 해당 물건을 찾아줍니다. 마지막으로, 월 20달러 구독에 가입하면 무료 배송이 제공되며 Perplexity 웹사이트에서 버튼 클릭 한 번으로 바로 결제할 수 있습니다.
Berkman에 따르면, 새로운 쇼핑 어시스턴트 중 어느 것도 완벽하지 않으며, 많은 소매업체가 이번 연말연시를 통해 그 결함을 발견하고 있습니다. 그러나 소매업계에서 AI에 대한 소비자의 욕구는 적어도 지금은 끝이 없는 것으로 보입니다. IBV에 따르면, 최근 26개 국가의 소비자 20,000명을 대상으로 실시한 설문조사에 따르면, 아직 쇼핑에 인공 지능을 사용해 본 적이 없는 소비자 5명 중 4명 가량은 제품을 조사하고, 할인 혜택을 찾고 문의하는 데 인공 지능이 어떻게 도움이 되는지 알고 싶다고 응답했습니다. 설문조사 응답자 중 55%가 챗봇이나 가상 어시스턴트를 사용하고 싶다고 명시적으로 답했습니다.
Berkman은 "AI 에이전트가 더욱 정교해짐에 따라 쇼핑의 혁신과 개인화는 계속될 것입니다."라고 말합니다.
Berkman은 이러한 추세가 한 발 앞서 나가 소비자에게 맞춤화된 제품을 적시에 제공할 수 있는 소매업체, 특히 안전을 보장하고 AI 어시스턴트가 도출한 결과의 편향을 제거할 수 있는 소매업체에게 큰 기회가 될 것으로 보고 있습니다.
그러나 그는 AI 쇼핑 어시스턴트의 가장 큰 선물은 홀리데이 시즌 이후에야 소매업체에 도착할 수 있다고 말합니다. AI 기반 쇼핑 어시스턴트는 쇼핑객의 선호도, 가장 골치 아픈 문제 등 쇼핑객에 대한 엄청난 양의 데이터를 수집하여 내년 쇼핑 경험을 '더 빠르고, 더 빠르고, 더 나은' 것으로 만드는 데 도움을 줄 수 있습니다. 그러면 인간 상담원은 예를 들어 특히 복잡한 반품 문제를 해결할 때만 투입하면 됩니다.
버크만은 디지털 쇼핑 어시스턴트가 이번 홀리데이 시즌에 쇼핑객의 시간과 비용을 절약하는 데 도움이 될 수 있다고 강조하지만, 홀리데이 목록을 완전히 아웃소싱하는 것은 피하는 것이 중요하다고 경고합니다. "아이가 테일러 스위프트와 같은 특정 아티스트에 관심이 있다는 것을 안다면, 아이에게 완벽한 선물을 찾는 기쁨을 외주 업체에 맡기고 싶지 않아요."라고 그는 말합니다.