파리는 다음 유니콘의 안식처가 될 수 있을까요? 유럽 최대의 인큐베이터인 Station F는 그렇게 생각합니다.

파리 — 파리의 스타트업 인큐베이터 Station F는 혁신을 주도하고 그동안 간과되어 온 기업 리더 계층인 기업가들에게 영감을 주겠다는 Emmanuel Macron 대통령의 비전을 구현하고 있습니다.
프랑스 대통령은 Station F 개관식에서 “기업가는 새로운 프랑스이며, 그것은 바로 여기, 여러분과 함께 시작됩니다.”라고 유명하게 말했습니다.
13구에 위치한 옛 기차역을 개조해, 영향력 있는 컴퓨터 과학자 Alan Turing의 이름을 딴 광장에 자리한 Station F는 AI 협업 플랫폼인 Hugging Face를 첫 유니콘으로 맞이했으며, 그 외에도 주목할 만한 졸업 기업들을 배출했습니다.
Hugging Face는 현재까지 해당 성과를 달성한 유일한 기업일 수 있지만, Station F의 더 넓은 에코시스템은 분명 성장하고 번성하고 있습니다. Station F에는 현재 1,000개 이상의 스타트업과 600개의 투자 펀드가 입주해 있으며, 포트폴리오 기업들은 2021년 이후 매년 10억 유로 이상을 조달해 왔습니다.
프랑스의 기술 억만장자이자 미디어 거물인 Xavier Niel이 2017년에 설립한 Station F는 생성형 AI 붐 이전에 출범했습니다. 하지만 현재는 입주 스타트업의 70%가 AI에 집중하고 있습니다. Station F의 커뮤니케이션 매니저인 Hafssa Maldji는 파리 본사에서 진행된 IBM Think와의 인터뷰에서 “AI는 어디에나 있습니다.”라고 말했습니다. “Web3보다 강력하며, 더 이상 하나의 버티컬에 국한되지 않습니다.”
인상적이고 세련된 건물을 둘러보다 보면 Apple, Google, AWS, Microsoft, Meta 등 주요 기술 대기업의 로고가 눈에 띄지 않을 수 없습니다. 이들 모두 캘리포니아에서 설립된 데이터 플랫폼 기업 Snowflake와 함께 공간을 확보하고 ‘오피스 아워’를 운영하고 있습니다. LVMH와 L’Oréal도 참여하고 있으며, L’Oréal은 뷰티 테크 랩을 운영합니다. 이와 함께 프랑스 대학들, 그리고 인도, 한국, 일본 등 다른 국가의 대표들도 함께하고 있습니다.
Maldji는 “여기에서는 소규모 창업가가 주요 기업 옆에 앉아 수많은 리소스에 접근할 수 있습니다.”라고 말했습니다. “이곳은 커뮤니티와 협업이 중심에 있는, 정말 몇 안 되는 장소 중 하나입니다.”
프랑스는 스스로를 유럽의 선도적인 AI 허브로 자신 있게 자리매김하고 있습니다. 이 나라는 네덜란드 반도체 기업 ASML이 주도한 시리즈 C 투자 이후 140억 달러의 기업 가치로 급등한 Mistral AI를 비롯해, 전 DeepMind 엔지니어들이 설립한 H Company, 그리고 Dataiku 같은 스타트업들의 본거지이기도 합니다. Yann LeCun 또한 최근 이 도시가 자신의 차기 프로젝트인 Advanced Machine Intelligence의 거점이 될 것이라고 발표했습니다.
기업가 Julien Hébrard와 Marvin Amuzu는 Station F에서 Abstrakt News라는 스타트업을 인큐베이팅했습니다. IBM Think와의 인터뷰에서 이들은 규모 면에서는 여전히 실리콘밸리와 큰 격차가 있다고 인정했습니다. 하지만 창업가들에게는 이제 기회가 훨씬 더 실질적으로 다가오고 있다고 말했습니다. CTO이자 공동 창업자인 Amuzu는 미국 기업과 경쟁하는 것은 “분명히” 도전 과제라고 말했습니다. “유럽은 동일한 자금 조달 역량을 갖추고 있지 않습니다. 고용 측면에서도 유연성이 더 적습니다.”
그는 프랑스에서는 인력 채용과 구조조정이 훨씬 어렵다고 설명했습니다. 동시에 프랑스의 오랜 노동권 전통은 장점도 있습니다. Station F의 많은 창업가들은 스타트업을 육성하는 동안 실업 수당을 받습니다. Hébrard는 “실업 권리 덕분에 첫 번째 투자자는 프랑스 정부라고 농담하곤 합니다.”라고 말했습니다.
그럼에도 불구하고 Station F는 큰 야망을 가지고 있습니다. 또한 프랑스의 주요 대기업들과 연결되어 있기 때문에, 인큐베이터 내부에서는 외부보다 일이 훨씬 빠르게 진행된다고 Station F는 말합니다.
이는 프랑스의 대표적인 기술 기업 중 하나인 Dataiku의 전 Engineering Director였던 Joel Belafa의 경험이기도 했습니다. 2024년 1월, Belafa는 전직 메드테크 임원인 Nathan Chen과 함께 단 두 명의 인원으로 복잡한 과학 워크플로를 표준화하는 AI 네이티브 지식 플랫폼 Biolevate를 공동 설립했습니다. 이후 Biolevate의 직원 수는 50명 이상으로 늘어났습니다. 그리고 이 회사는 Sanofi의 최대 규모 입찰 중 하나를 수주했는데, 이는 상당 부분 Station F 덕분이었습니다.
Biolevate의 CEO인 Joel Belafa는 “이것이 바로 Station F가 만들어내는 기회입니다.”라고 말했습니다. “그리고 이것이 스타트업의 성패를 가릅니다. 여기에는 과거 캘리포니아가 성공적으로 구축했던 것과 유사한 에코시스템이 있습니다. 이곳의 스타트업들은 서로 경쟁하기보다는 함께 협력합니다.”
IBM의 Data, AI & Analytics Strategy 부문 Vice President인 Bruno Aziza는 미국에서 경력을 쌓아온 프랑스 출신 인사입니다. 그에게 Station F는 프랑스가 인재를 붙잡는 데 큰 영향을 미칠 수 있는 존재입니다.
그는 IBM Think와의 인터뷰에서 “기억해야 할 것은 프랑스가 혁신의 토양이라는 점이며, Station F는 이 모든 기업에 구조를 제공한다는 것입니다.”라고 말했습니다.
프랑스에는 세계 최고 수준의 공과대학들이 자리하고 있습니다. 그러나 오랫동안 많은 프랑스 전문가들은 해외로 나가 경력을 쌓는 길을 선택해 왔습니다. Aziza는 Station F가 프랑스가 인재를 붙잡는 데 도움을 준다고 말했습니다. 그리고 Mistral AI의 최근 성공은 프랑스 현지 AI 산업이 큰 야망을 가지고 있음을 보여줍니다.
Belafa는 Biolevate가 과학적 발견을 혁신하고 프랑스의 차세대 유니콘 기업 중 하나가 될 잠재력을 가지고 있다고 보고 있습니다. “그리고 그런 기업은 우리만이 아닙니다. 전혀 그렇지 않습니다.”라고 그는 말했습니다. “앞으로 10년 동안 어떤 일이 벌어질지 지켜보세요.”
