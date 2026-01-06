파리는 다음 유니콘의 안식처가 될 수 있을까요? 유럽 최대의 인큐베이터인 Station F는 그렇게 생각합니다.

파리 — 파리의 스타트업 인큐베이터 Station F는 혁신을 주도하고 그동안 간과되어 온 기업 리더 계층인 기업가들에게 영감을 주겠다는 Emmanuel Macron 대통령의 비전을 구현하고 있습니다.

프랑스 대통령은 Station F 개관식에서 “기업가는 새로운 프랑스이며, 그것은 바로 여기, 여러분과 함께 시작됩니다.”라고 유명하게 말했습니다.

13구에 위치한 옛 기차역을 개조해, 영향력 있는 컴퓨터 과학자 Alan Turing의 이름을 딴 광장에 자리한 Station F는 AI 협업 플랫폼인 Hugging Face를 첫 유니콘으로 맞이했으며, 그 외에도 주목할 만한 졸업 기업들을 배출했습니다.

Hugging Face는 현재까지 해당 성과를 달성한 유일한 기업일 수 있지만, Station F의 더 넓은 에코시스템은 분명 성장하고 번성하고 있습니다. Station F에는 현재 1,000개 이상의 스타트업과 600개의 투자 펀드가 입주해 있으며, 포트폴리오 기업들은 2021년 이후 매년 10억 유로 이상을 조달해 왔습니다.

프랑스의 기술 억만장자이자 미디어 거물인 Xavier Niel이 2017년에 설립한 Station F는 생성형 AI 붐 이전에 출범했습니다. 하지만 현재는 입주 스타트업의 70%가 AI에 집중하고 있습니다. Station F의 커뮤니케이션 매니저인 Hafssa Maldji는 파리 본사에서 진행된 IBM Think와의 인터뷰에서 “AI는 어디에나 있습니다.”라고 말했습니다. “Web3보다 강력하며, 더 이상 하나의 버티컬에 국한되지 않습니다.”

인상적이고 세련된 건물을 둘러보다 보면 Apple, Google, AWS, Microsoft, Meta 등 주요 기술 대기업의 로고가 눈에 띄지 않을 수 없습니다. 이들 모두 캘리포니아에서 설립된 데이터 플랫폼 기업 Snowflake와 함께 공간을 확보하고 ‘오피스 아워’를 운영하고 있습니다. LVMH와 L’Oréal도 참여하고 있으며, L’Oréal은 뷰티 테크 랩을 운영합니다. 이와 함께 프랑스 대학들, 그리고 인도, 한국, 일본 등 다른 국가의 대표들도 함께하고 있습니다.

Maldji는 “여기에서는 소규모 창업가가 주요 기업 옆에 앉아 수많은 리소스에 접근할 수 있습니다.”라고 말했습니다. “이곳은 커뮤니티와 협업이 중심에 있는, 정말 몇 안 되는 장소 중 하나입니다.”