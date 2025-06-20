때때로, 글은 폭넓은 역사적 관점을 취합니다. 서머필드는 인간 지식의 수호자로서 AI의 부상을 되돌아보며 다음과 같이 말합니다.

15세기에 이르러 인쇄기가 등장하면서 아이디어의 대중적 확산을 촉발했습니다. 지난 30년 동안 인터넷은 인간 지식의 대부분을 검색 가능하게 만들었습니다. 인내만 있다면 반쪽짜리 진실, 악의적 비난, 해독 불가능한 밈의 은하계를 클릭하며 탐색할 수 있게 되었습니다. 단순했던 과거에는 사람들이 읽고, 듣고, 관찰하고, 입, 펜 또는 키보드를 통해 자신의 생각을 다른 사람에게 전달하면서 인간의 이해력이 발전했습니다. 그보다 더 순수했던 세상에서는 인간이 알려진 모든 지식의 유일한 수호자였습니다. 하지만 놀랍게도 그 세계는 지금 이 순간 역사 속으로 사라지고 있습니다.

서머필드의 견해에 따르면 우리는 AI 시스템이 인류의 집단적 기억을 관리할 뿐 아니라 그에 대해 추론하며, 새로운 통찰, 이론, 창의적 산물을 생성하는 미래로 돌진하고 있습니다. 이는 이전에는 오로지 인간의 전유물이었던 능력들입니다. 그는 기술 혁명은 단순히 양적인 것이 아니라 질적인 것이라고 주장합니다.

글 자체는 간결하고, 서머필드가 정신의 복잡성을 묘사할 때는 거의 서정적인 수준으로 승화됩니다. 그는 절차적 기억과 일화적 기억, 상징적 추론과 통계적 추론 사이의 기술적 구별을 현학적이기보다는 필수적이라고 느끼게 하는 재능을 가지고 있습니다. 하지만 서머필드는 우리가 AI에 대해 어떤 믿음을 갖느냐에 따라 기술뿐 아니라 인류의 자아 개념도 형성된다는 핵심을 놓치지 않습니다.

책의 가장 도발적인 부분에서는 AI가 과학자들의 마음에 대한 사고방식을 어떻게 바꾸고 있는지를 살펴봅니다. 서머필드는 명확한 상징적 규칙을 따르지 않고 문제를 해결할 수 있는 기계를 구축함으로써 인간의 추론이 어떻게 작동하는지 다시 생각해야 할 수도 있다고 제안합니다. 수십 년 동안 우리는 지능에는 단계별 논리가 필요하다고 생각했습니다. 하지만 최신 AI 모델은 방대한 양의 데이터를 학습하고 그 속에서 패턴을 학습하여 훌륭한 성능을 발휘합니다. 이는 우리의 사고 과정이 생각보다 AI의 작동 방식과 더 유사할 수도 있다는 점을 시사합니다.

이는 짜릿하면서도 불안한 개념입니다. 짜릿한 이유는 지능이 우리가 한때 생각했던 것보다 더 쉽게 접근할 수 있는 것임을 시사하기 때문이고, 불안한 이유는 우리의 정신 또한 우리가 바라는 만큼 특별하거나 신비로운 존재가 아닐 수도 있음을 암시하기 때문입니다.

하지만 서머필드에게 우울한 태도가 보인다면, 이는 항상 실용주의로 완화되어 나타납니다. 그는 AI뿐만 아니라 인지 과학에서도 의식은 여전히 파악하기 어려운 것이라고 주장합니다. 서머필드는 학자의 냉철한 재치로 우리가 신경망은 고사하고, 문어의 의식을 평가하는 데 여전히 어려움을 겪고 있다는 점을 상기시킵니다. 지금으로서는 형이상학을 제쳐두고 거버넌스, 투명성, 책임성과 같은 더 시급한 문제에 집중하는 것이 낫습니다.

이것이 이 낯선 새로운 마음들의 또 다른 보다 조용한 의제입니다. 서머필드는 AI가 단순한 철학적 호기심거리가 아니라, 거의 브레이크 없이 폭주하는 거대한 상업적 힘이라는 점을 날카롭게 인식하고 있습니다. AI의 궤적에 대한 더 강력한 공공 감독과 민주적 참여를 촉구하는 그의 목소리는 결코 훈계적이지 않습니다. 대신 그 요구들은 책의 전반적인 맥락 속에 자연스럽게 녹아 있으며, 알고리즘의 능력을 다루는 모든 논의에 깔려 있는 배경 음악처럼 흐릅니다.

서머필드의 미래 비전은 유토피아적이지도 않고 디스토피아적이지도 않습니다. 이는 현재 담론에서는 좀처럼 보기 드문 태도로, 절제되어 있고 상황에 따라 유연하게 달라지며 열린 결말을 지니고 있습니다. 그는 AI는 외계의 힘이 아니라 세상을 비추는 왜곡된 거울, 즉 우리의 탁월함과 맹목성을 모두 반영하는 것이라고 제안하는 것 같습니다. 우리가 주의 깊게 살펴보고 현명하게 행동한다면, 그 성찰을 앞으로 계속해서 발전시킬 가치가 있는 것으로 만들어갈 수 있을 것입니다.

최종 의견: 크리스토퍼 서머필드의 책 이 낯선 새로운 마음들은 인간과 기계 지능의 경계를 명료하고 사려 깊으며 심층적인 인간적인 시각으로 탐구하며, 그 경계가 우리 자신의 마음에 대해 드러내는 바를 제시합니다. AI가 어디로 향하고 있는지뿐만 아니라 AI가 우리 자신에 대해 무엇을 보여 주고 있는지 이해하고자 하는 사람이라면 반드시 읽어야 할 책입니다.