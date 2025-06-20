옥스퍼드대학교 인지신경과학 교수인 크리스토퍼 서머필드(Christopher Summerfield)는 이 낯선 새로운 마음들: AI가 말하는 법을 배운 방법과 그 의미(These Strange New Minds: How AI Learned to Talk and What It Means)에서 인간과 기계 지능 사이의 변화하는 경계에 대한 깊고 때로는 불편한 성찰로 우리를 초대합니다. 냉철하고 객관적인 시선으로, 그리고 놀라운 겸손함으로, 작가는 과학소설에서 현실의 급박한 문제로 떠오른 바로 이 질문, '기계가 추론할 수 있다면, 이것이 우리 인간에게 무슨 의미일까?'라는 질문에 정면으로 맞섭니다.
옥스퍼드 대학 인간 정보 처리 연구실(Human Information Processing Lab)을 이끄는 서머필드는 특히 이 과제를 수행할 수 있는 적임자입니다. 그의 연구는 점점 더 얽히며 하나의 복합체로 융합되고 있 인지과학, 계산과학 그리고 신경과학을 연결합니다. 서머필드의 신간은 그 최전선에서 날아온 전보처럼 느껴집니다. 그 최전선이란 우리에게 익숙한 마음의 구조가 종종 청사진도 없이 실시간으로 다시 설계되고 변화하는 곳입니다.
서머필드의 개입이 얼마나 시의적절했는지는 아무리 강조해도 지나치지 않습니다. GPT-4, NorthPole 칩, 그리고 보고 듣고 추론할 수 있다고 주장하는 멀티모달 모델의 시대에, 대중의 상상력은 AI에 대한 환희에서 존재론적 공포로 급격히 전환되었습니다. 서머필는 그 어느 쪽에도 기대지 않습니다. 대신 흔치 않은 태도를 취합니다. 즉 오늘날의 AI는 무엇을 할 수 있고 결정적으로 무엇을 할 수 없는가에 대한 진솔한 성찰을 제안합니다.
가장 논쟁의 여지가 많은 주제인 AI 시스템의 '추론' 여부에 대한 그의 판단은 통쾌할 정도로 직설적입니다. 네, 서머필드는 AI 시스템이 특정 전문 분야 내에서 추론할 수 있다고 말합니다. 실제로 일부 작업에서는 대부분의 인간보다 더 뛰어난 성과를 내기도 합니다.
새로운 주장은 아니지만, 서머필드는 1956년 Logic Theorist가 예상치 못하게 정리를 증명해 창작자들을 놀라게 한 것부터, 명확한 지시 없이 코드와 에세이를 생성하는 오늘날 모델에 이르기까지, 기계 추론의 소위 계보를 추적하며 이 주장을 날카롭게 다듬습니다. 그러면서 질문을 던집니다. '이것이 진짜 추론인가, 아니면 점점 더 정교해지는 모방에 불과한가?'
그러나 서머필드는 무턱대고 긍정하는 사람이 아닙니다. 그는 AI의 취약한 토대, 즉 구현된 경험의 부족, 트랜잭션 기억, 섬뜩한 공허함을 예리하게 인식하고 있습니다. AI는 슬픔에 대한 설득력 있는 에세이를 만들 수 있지만, 실제로 슬퍼하지는 않습니다. 의식이 있는 존재가 무슨 말을 할지 예측할 수는 있지만, 실제로 생각하지는 못합니다. 서머필드는 아주 정확한 비유를 활용합니다. 허리케인 컴퓨터 시뮬레이션을 통해 정말 다 젖거나 바람이 부는 것은 아니라는 사실을 상기시켜 줍니다. 마찬가지로, '의식이 있다는' AI의 자기 보고가 아무리 일관성 있게 들리더라도, 이는 학습 데이터의 공허한 메아리일 뿐입니다.
때때로, 글은 폭넓은 역사적 관점을 취합니다. 서머필드는 인간 지식의 수호자로서 AI의 부상을 되돌아보며 다음과 같이 말합니다.
15세기에 이르러 인쇄기가 등장하면서 아이디어의 대중적 확산을 촉발했습니다. 지난 30년 동안 인터넷은 인간 지식의 대부분을 검색 가능하게 만들었습니다. 인내만 있다면 반쪽짜리 진실, 악의적 비난, 해독 불가능한 밈의 은하계를 클릭하며 탐색할 수 있게 되었습니다. 단순했던 과거에는 사람들이 읽고, 듣고, 관찰하고, 입, 펜 또는 키보드를 통해 자신의 생각을 다른 사람에게 전달하면서 인간의 이해력이 발전했습니다. 그보다 더 순수했던 세상에서는 인간이 알려진 모든 지식의 유일한 수호자였습니다. 하지만 놀랍게도 그 세계는 지금 이 순간 역사 속으로 사라지고 있습니다.
서머필드의 견해에 따르면 우리는 AI 시스템이 인류의 집단적 기억을 관리할 뿐 아니라 그에 대해 추론하며, 새로운 통찰, 이론, 창의적 산물을 생성하는 미래로 돌진하고 있습니다. 이는 이전에는 오로지 인간의 전유물이었던 능력들입니다. 그는 기술 혁명은 단순히 양적인 것이 아니라 질적인 것이라고 주장합니다.
글 자체는 간결하고, 서머필드가 정신의 복잡성을 묘사할 때는 거의 서정적인 수준으로 승화됩니다. 그는 절차적 기억과 일화적 기억, 상징적 추론과 통계적 추론 사이의 기술적 구별을 현학적이기보다는 필수적이라고 느끼게 하는 재능을 가지고 있습니다. 하지만 서머필드는 우리가 AI에 대해 어떤 믿음을 갖느냐에 따라 기술뿐 아니라 인류의 자아 개념도 형성된다는 핵심을 놓치지 않습니다.
책의 가장 도발적인 부분에서는 AI가 과학자들의 마음에 대한 사고방식을 어떻게 바꾸고 있는지를 살펴봅니다. 서머필드는 명확한 상징적 규칙을 따르지 않고 문제를 해결할 수 있는 기계를 구축함으로써 인간의 추론이 어떻게 작동하는지 다시 생각해야 할 수도 있다고 제안합니다. 수십 년 동안 우리는 지능에는 단계별 논리가 필요하다고 생각했습니다. 하지만 최신 AI 모델은 방대한 양의 데이터를 학습하고 그 속에서 패턴을 학습하여 훌륭한 성능을 발휘합니다. 이는 우리의 사고 과정이 생각보다 AI의 작동 방식과 더 유사할 수도 있다는 점을 시사합니다.
이는 짜릿하면서도 불안한 개념입니다. 짜릿한 이유는 지능이 우리가 한때 생각했던 것보다 더 쉽게 접근할 수 있는 것임을 시사하기 때문이고, 불안한 이유는 우리의 정신 또한 우리가 바라는 만큼 특별하거나 신비로운 존재가 아닐 수도 있음을 암시하기 때문입니다.
하지만 서머필드에게 우울한 태도가 보인다면, 이는 항상 실용주의로 완화되어 나타납니다. 그는 AI뿐만 아니라 인지 과학에서도 의식은 여전히 파악하기 어려운 것이라고 주장합니다. 서머필드는 학자의 냉철한 재치로 우리가 신경망은 고사하고, 문어의 의식을 평가하는 데 여전히 어려움을 겪고 있다는 점을 상기시킵니다. 지금으로서는 형이상학을 제쳐두고 거버넌스, 투명성, 책임성과 같은 더 시급한 문제에 집중하는 것이 낫습니다.
이것이 이 낯선 새로운 마음들의 또 다른 보다 조용한 의제입니다. 서머필드는 AI가 단순한 철학적 호기심거리가 아니라, 거의 브레이크 없이 폭주하는 거대한 상업적 힘이라는 점을 날카롭게 인식하고 있습니다. AI의 궤적에 대한 더 강력한 공공 감독과 민주적 참여를 촉구하는 그의 목소리는 결코 훈계적이지 않습니다. 대신 그 요구들은 책의 전반적인 맥락 속에 자연스럽게 녹아 있으며, 알고리즘의 능력을 다루는 모든 논의에 깔려 있는 배경 음악처럼 흐릅니다.
서머필드의 미래 비전은 유토피아적이지도 않고 디스토피아적이지도 않습니다. 이는 현재 담론에서는 좀처럼 보기 드문 태도로, 절제되어 있고 상황에 따라 유연하게 달라지며 열린 결말을 지니고 있습니다. 그는 AI는 외계의 힘이 아니라 세상을 비추는 왜곡된 거울, 즉 우리의 탁월함과 맹목성을 모두 반영하는 것이라고 제안하는 것 같습니다. 우리가 주의 깊게 살펴보고 현명하게 행동한다면, 그 성찰을 앞으로 계속해서 발전시킬 가치가 있는 것으로 만들어갈 수 있을 것입니다.
최종 의견: 크리스토퍼 서머필드의 책 이 낯선 새로운 마음들은 인간과 기계 지능의 경계를 명료하고 사려 깊으며 심층적인 인간적인 시각으로 탐구하며, 그 경계가 우리 자신의 마음에 대해 드러내는 바를 제시합니다. AI가 어디로 향하고 있는지뿐만 아니라 AI가 우리 자신에 대해 무엇을 보여 주고 있는지 이해하고자 하는 사람이라면 반드시 읽어야 할 책입니다.
IBM과 함께하는 웨비나에 참여하여 산업 전반의 사례, 사용 사례, IBM의 자체 성공 사례를 살펴보며 에이전틱 AI 이니셔티브를 통해 ROI를 실현하는 방법을 알아보세요.
IBM이 2025년 Gartner Magic Quadrant™ 데이터 과학 및 머신 러닝 플랫폼 부문에서 리더로 선정된 이유를 알아보세요.
조직이 서로 다른 파일럿을 통해 AI를 도입하는 것에서 AI를 사용하여 조직의 중심에서 혁신을 추진하는 것으로 전환하는 방법을 알아보세요.
IBM® Granite는 비즈니스에 맞게 맞춤화되고 AI 애플리케이션 확장에 최적화되었으며 개방적이고 성능이 뛰어나며 신뢰할 수 있는 AI 모델 제품군입니다. 언어, 코드, 시계열 및 가드레일 옵션을 살펴보세요.
IBM은 2,000개 조직을 대상으로 AI 이니셔티브에 대한 설문조사를 실시해 효과적인 전략과 효과적이지 못한 전략, 그리고 앞서나갈 수 있는 방법을 알아보았습니다.
다음 다섯 가지 사고 전환을 실행하여 불확실성을 극복하고 비즈니스 혁신을 촉진하며 에이전틱 AI를 통해 성장을 가속화하세요.
AI 빌더를 위한 차세대 엔터프라이즈 스튜디오인 IBM watsonx.ai로 생성형 AI, 파운데이션 모델 및 머신 러닝 기능을 학습, 검증, 조정 및 배포하세요. 적은 데이터로 짧은 시간 내에 AI 애플리케이션을 구축하세요.
업계 최고의 AI 전문성과 솔루션 포트폴리오를 보유한 IBM과 함께 AI를 비즈니스에 활용하세요.
IBM Consulting AI 서비스는 기업이 AI 활용 방식을 재구상하여 혁신을 달성하도록 지원합니다.
AI 개발 라이프사이클 전반에 걸친 기능에 원스톱으로 액세스하세요. 사용자 친화적인 인터페이스, 워크플로, 업계 표준 API 및 SDK에 대한 액세스를 통해 강력한 AI 솔루션을 제작할 수 있습니다.