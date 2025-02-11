분석가를 능가하는 것을 목표로 하는 OpenAI의 심층 연구

AI의 과학적 역량을 강화하려는 노력으로 인해 거대 기술 기업들 사이에서 경쟁이 심화되고 있으며, 각 거대 기술 기업들은 연구 강국으로서 AI의 잠재력을 실현하기 위해 경쟁하고 있습니다. 심층 연구는 복잡한 쿼리를 더 작은 단계로 나누고, 웹을 검색하고, 여러 단계를 거쳐 문서를 분석하고, 정보를 종합적인 보고서로 종합합니다. 표준 AI 응답과 달리 연구는 온라인 소스를 적극적으로 탐색하고, 여러 참고 문헌을 확인하고, 반복적으로 답변을 작성하는 동시에 가시적인 생각의 연결고리를 통해 작업을 보여줍니다.

이 도구는 웹 브라우징, 문서 분석 및 특수 기능을 결합하여 복잡한 작업을 처리합니다. 질문이 주어지면 사용 가능한 소스를 광범위하게 검색하고 여러 참조 자료를 통해 정보를 검증하며 학술 연구부터 시장 분석, 기술 문서에 이르기까지 다양한 작업을 처리할 수 있습니다.

OpenAI는 심층 연구가 대규모 문서에서 특정 세부 사항을 추출하고, 여러 출처의 정보를 비교하고, 잘 문서화된 결론을 제공하는 데 특히 효과적이라고 주장합니다. 현재 이 시스템은 컴퓨팅 집약적인 특성을 반영하여 프로 사용자에게 월 100건의 쿼리 제한으로 제공되고 있지만, 점차 다른 구독 계층으로 확대할 예정이라고 합니다.

조지타운 대학교 맥도너 경영대학원의 Timothy DeStefano 부연구교수는 "심층 연구는 지식 집약적인 작업에 필요한 정보를 단 몇 분 만에 식별, 평가, 재평가, 종합할 수 있습니다."라며 "일반적으로 사람이 완료하는 데 몇 시간이 걸리는 작업을 단 몇 분 만에 완료할 수 있습니다."라고 말합니다. "이는 잠재적으로 사용자의 생산성을 크게 향상시켜 기업 혁신을 강화할 수 있음을 의미합니다."

그러나 그는 심층 연구에서는 독점 데이터가 필요한 질문에 어려움을 겪을 수 있으며, 그 효과는 애플리케이션의 특정 데이터 요구 사항에 따라 달라질 수 있다고 말합니다.

"월 200달러라는 가격대는 미국 기업의 많은 전문가에게는 합리적인 수준이지만, 일부 개인이나 기업에게는 비용이 부담스러워 생산성 격차를 초래할 수 있습니다."라고 그는 덧붙였습니다. "또한, 기술 편향적인 도구의 특성을 고려할 때, 지난 디지털 혁명에서 관찰된 패턴을 반영하여 임금 격차에 기여할 수 있습니다."

OpenAI가 심층 연구 이니셔티브를 확대함에 따라 IBM은 Granite 모델 제품군을 통해 AI 추론 시스템을 발전시키는 데 다른 접근 방식을 취하고 있습니다. 한편, Gan과 다른 연구원들은 자기 성찰을 통해 추론을 강화하는 오픈소스 AI 프레임워크인 Satori를 개발했습니다.

ChatGPT를 훈련하는 데 중요한 역할을 했던 OpenAI의 인간 피드백을 통한 강화 학습(RLHF)과 마찬가지로, Satori는 두 단계에 걸쳐 추론 능력을 향상시킵니다. 첫째, 분석 프레임워크를 소규모로 미세 조정합니다. 그런 다음 강화 학습을 사용하여 더 큰 데이터 세트에서 추론을 정제합니다.

"Satori는 과학적 발견과 문제 해결을 수행하는 AI의 능력을 향상하도록 설계되었습니다."라고 Gan은 설명합니다. "단순히 자동화에 관한 것이 아니라 학습된 지식을 새로운 영역에 적용할 수 있는 AI의 역량을 개선하는 것입니다."

Gan은 심층 연구와 Satori의 출현으로 연구 및 상용 애플리케이션을 위한 AI 도구에 대한 관심이 높아지고 있다고 말합니다. 금융 분야에서는 이미 AI 기반 퀀트 트레이딩 도구가 방대한 데이터 세트를 분석하여 인간 분석가보다 빠르게 패턴을 파악하고 있습니다. 마찬가지로 AI 어시스턴트는 판례를 요약하고, 법적 논거를 작성하고, 심지어 소송 결과를 예측하는 등 법률 연구를 재구성하고 있습니다.

AI 기반 연구의 가장 큰 시장 중 하나는 제약 분야로, 제약 회사들은 AI를 활용해 새로운 약물 후보를 찾고 있습니다. 벤처 캐피털 회사와 사모펀드 투자자도 실사 과정을 간소화하기 위해 AI 연구 도구에 주목하고 있습니다. 기업은 재무 및 시장 보고서, 재무 및 경쟁 환경을 분석하는 데 몇 주를 소비하는 대신 AI를 사용하여 주요 위험과 기회를 강조하는 분석을 생성할 수 있습니다.

OpenAI의 이 분야 진출은 복잡한 연구 작업을 자동화할 수 있는 Microsoft의 금융 코파일럿과 Bloomberg의 GPT 기반 금융 어시스턴트에 이은 것입니다. 한편, 중국의 DeepSeek는 수학, 코딩, 언어 분야의 심층 추론을 위해 구축된 오픈 소스 모델인 DeepSeek-R1을 통해 다른 접근 방식을 취하고 있습니다. 폐쇄형 소스 라이벌과 달리 DeepSeek-R1은 MIT 라이선스에 따라 무료로 사용할 수 있어 연구자와 기업에게 비용 효율적인 옵션입니다. AI 기반 연구가 뜨거워지면서 이러한 경쟁업체들은 기계 추론의 한계를 뛰어넘어 정보 분석 방식을 바꾸고 있습니다.