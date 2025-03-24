AI 에이전트를 기업 환경에 빠르게 도입하는 NVIDIA와 IBM

작업을 수행하고, 도구를 호출하고, 소프트웨어와 상호 작용할 수 있는 대규모 언어 모델(LLM)로 구동되는 자율 시스템인 AI 에이전트는 더 이상 단순히 질문에 답하는 것이 아닙니다. 이들은 디지털 동료처럼 기능하기 시작했습니다.

NVIDIA는 최근 AI-Q와 AgentIQ를 도입했는데, 이는 기업이 복잡한 문제를 해결하기 위해 여러 에이전트를 동시에 배포할 수 있도록 돕는 새로운 오픈소스 청사진이자 툴킷입니다. 이 도구들은 에이전트가 소프트웨어 플랫폼 전반에 걸쳐 추론하고 계획하며 함께 작업할 수 있도록 설계되었습니다. 이번 조치는 이미 IBM® watsonx Orchestrate 플랫폼을 통해 비즈니스용 에이전트 시스템을 개발해 온 IBM에 합류함으로써 NVIDIA가 에이전트 분야에 더욱 깊이 진출했음을 알립니다.

IBM watsonx Orchestrate를 사용하면 사전 구축된 에이전트를 1,500개 이상의 엔터프라이즈 도구에 연결하여 코드나 주요 소프트웨어 점검 없이 부서 전반의 작업을 간소화할 수 있습니다. 따라서 이는 실제 운영을 처리할 수 있는 확장 가능한 통합 시스템을 강조하는 엔터프라이즈 AI의 광범위한 추세의 일부입니다.

"IBM의 모든 구석구석에 자동화를 도입할 수 있는 창구입니다."라고 IBM® watsonx.ai의 제품 관리 수석 디렉터인 Maryam Ashoori는 IBM Think와의 인터뷰에서 말합니다. "LLM과 생성형 AI를 모든 워크플로에 연결할 수 있습니다."