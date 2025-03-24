AI 에이전트를 기업 환경에 빠르게 도입하는 NVIDIA와 IBM

작업을 수행하고, 도구를 호출하고, 소프트웨어와 상호 작용할 수 있는 대규모 언어 모델(LLM)로 구동되는 자율 시스템인 AI 에이전트는 더 이상 단순히 질문에 답하는 것이 아닙니다. 이들은 디지털 동료처럼 기능하기 시작했습니다.
NVIDIA는 최근 AI-Q와 AgentIQ를 도입했는데, 이는 기업이 복잡한 문제를 해결하기 위해 여러 에이전트를 동시에 배포할 수 있도록 돕는 새로운 오픈소스 청사진이자 툴킷입니다. 이 도구들은 에이전트가 소프트웨어 플랫폼 전반에 걸쳐 추론하고 계획하며 함께 작업할 수 있도록 설계되었습니다. 이번 조치는 이미 IBM® watsonx Orchestrate 플랫폼을 통해 비즈니스용 에이전트 시스템을 개발해 온 IBM에 합류함으로써 NVIDIA가 에이전트 분야에 더욱 깊이 진출했음을 알립니다.
IBM watsonx Orchestrate를 사용하면 사전 구축된 에이전트를 1,500개 이상의 엔터프라이즈 도구에 연결하여 코드나 주요 소프트웨어 점검 없이 부서 전반의 작업을 간소화할 수 있습니다. 따라서 이는 실제 운영을 처리할 수 있는 확장 가능한 통합 시스템을 강조하는 엔터프라이즈 AI의 광범위한 추세의 일부입니다.
"IBM의 모든 구석구석에 자동화를 도입할 수 있는 창구입니다."라고 IBM® watsonx.ai의 제품 관리 수석 디렉터인 Maryam Ashoori는 IBM Think와의 인터뷰에서 말합니다. "LLM과 생성형 AI를 모든 워크플로에 연결할 수 있습니다."
이러한 발전의 중심에는 소프트웨어 엔지니어링과 인간 협업의 원칙을 모두 활용하는 접근 방식인 멀티 에이전트 오케스트레이션이라는 개념이 있습니다. 단일 작업을 완료하도록 설계된 이전의 AI 어시스턴트와 달리, 조율된 시스템은 특정 기능을 담당하는 여러 에이전트를 조정합니다. 한 에이전트는 데이터를 검색하고, 다른 에이전트는 분석하며, 세 번째 에이전트는 결과를 요약하고 라우팅할 수 있습니다.
Ashoori는 에이전트 시스템을 LLM을 워크플로와 연결하는 방법으로 설명하며, 여기서 전문 에이전트가 작업의 각 부분을 처리할 수 있습니다. "AI 기술 격차와 오늘날 기술 스택의 복잡성으로 인해 기업들은 즉시 사용할 수 있는 솔루션을 찾고 있습니다. 이것이 바로 이 에이전트들이 제공하는 것입니다."라고 Ashoori는 말합니다. "API Connect와 통신하고, SAP 또는 Workday에 연결하고, 작업을 함께 연결하여 작업을 완료하는 사전 구축된 에이전트를 가질 수 있습니다. 개발자가 될 필요 없이 드래그 앤 드롭하여 필요에 맞게 구성하기만 하면 됩니다."
멀티에이전트 시스템은 아키텍처, 안정성 및 관측 가능성과 관련된 새로운 문제를 야기합니다. 그것이 NVIDIA의 AI-Q 및 IBM watsonx Orchestrate와 같은 인프라가 역할을 하는 곳입니다. 두 가지 모두 처음부터 시작하지 않고도 변화하는 비즈니스 요구 사항에 맞게 확장하고 적응할 수 있는 발판을 기업에 제공하는 것을 목표로 합니다.
IBM은 이미 다양한 산업에서 오케스트레이션된 AI 에이전트를 도입했습니다. Avid Solutions는 유사한 시스템을 사용하여 프로젝트 오류를 10% 줄였다고 말합니다. 금융 서비스 회사인 Dun & Bradstreet는 AI 에이전트를 사용하여 구매 작업 시간을 최대 20% 단축했습니다.
경우에 따라 이러한 에이전트는 송장 처리나 내부 요청 라우팅과 같은 백오피스 기능을 자동화하는 데 사용됩니다. 고객 서비스 상호작용을 처리하거나 규정 준수를 위해 문서를 스캔하는 등 일선 업무에 적용하는 경우도 있습니다.
하지만 이 기술은 완전히 자율적이지 않습니다. 특히 민감하거나 규제가 엄격한 환경에서는 사람의 감독이 핵심 요소로 남아 있습니다. "지금까지 사람이 개입하지 않은 상태에서 데이터 세트에 대해 올바른 조치를 취할 수 있는 에이전트를 단 한 번도 구현한 것을 본 적이 없습니다."라고 Ashoori는 말합니다. "잠재적인 원치 않는 결과의 규모가 큽니다."
이러한 우려로 인해 기업들은 AI 에이전트가 작업을 제안하지만 실행하기 전에 사람의 승인이 필요한 '휴먼 인 더 루프' 시스템을 구축하게 되었습니다. 이러한 구조는 위험을 완화하는 동시에 사용자 신뢰를 개선하는 데 도움이 될 수 있으며, Ashoori는 이 부분에 대해 광범위하게 연구해 왔습니다.
NVIDIA는 AI-Q 및 AgentIQ를 통해 기업이 다양한 운영 요구 사항에 맞게 조정할 수 있는 멀티 에이전트 시스템을 설계할 수 있도록 지원하는 것을 목표로 보다 개발자 중심적인 대안을 제공하고 있습니다. AI-Q는 NVIDIA의 가속 컴퓨팅 기능 및 스토리지 파트너십과 NeMo Retriever, NIM 마이크로서비스 및 Llama Nemotron 추론 모델과 같은 소프트웨어 도구를 통합한 참조 아키텍처입니다. GitHub에서 오픈 소스 도구로 출시된 AgentIQ는 AI 에이전트를 위한 관찰 가능성 및 성능 튜닝을 제공합니다. 또한 자동화된 의사 결정에 대한 투명성을 원하는 기업들이 점점 더 많이 찾는 프로파일링 및 추적성을 지원합니다.
NVIDIA는 AgentIQ가 Salesforce의 Agentforce, Atlassian의 Rovo, Microsoft의 Azure AI 에이전트 서비스 및 ServiceNow를 포함한 다양한 플랫폼 및 프레임워크와 통합된다고 말합니다. 또한 LangGraph, CrewAI, Letta와도 연동되어 개발자가 선호하는 환경에서 작업할 수 있습니다.
신뢰는 여전히 엔터프라이즈 환경에서 AI를 도입하는 데 있어 가장 큰 장벽 중 하나입니다. 몇 년 전, Ashoori는 인간이 AI 의사 결정을 신뢰하는 능력에 영향을 미치는 요인을 탐구한 논문 "우리는 AI를 신뢰할 수 있을까?"를 공동 집필했습니다.
"저녁 식사를 어디서 주문할지 알려주는 AI를 사용하면 괜찮을 수도 있습니다."라고 Ashoori는 말합니다. "그러나 채용 결정, 법률 후기 또는 재무 위험 평가와 관련하여 사람들은 그러한 결정이 어떻게 내려졌는지 이해하고 이를 변경할 수 있는 권한을 갖기를 원합니다."
AgentIQ는 IT 및 규정 준수 팀이 상담원 활동을 실시간으로 모니터링하고 의사 결정을 감사하며 성능을 미세 조정할 수 있도록 하여 이 문제를 해결합니다. 금융 서비스 및 의료 서비스를 포함한 많은 산업에서 이러한 수준의 통제는 타협할 수 없는 사항입니다.
에이전트 시스템의 채택이 증가하고 있음에도 불구하고 기술적 과제는 여전히 남아 있습니다. Ashoori는 오늘날의 LLM이 여전히 인간에 미치지 못하는 영역으로 추론과 계획을 지적합니다. "아직 해결해야 할 돌파구 하나를 제시하고 싶다면 추론과 의사 결정에 관한 것입니다."라고 그녀는 말합니다. "오늘날의 LLM은 결정권자가 아닙니다. 그들은 행동하고 검색할 수 있지만 계획과 논리는 여전히 제한적입니다."
AI 에이전트는 이미 여러 산업 분야에 배포되어 중요한 작업을 자동화하고 운영 효율성을 개선하고 있습니다. Visa는 이미 AgentIQ를 사용하여 주요 프로세스를 자동화하고 있는 여러 회사 중 하나입니다. 이 회사는 피싱 이메일 분석에 NVIDIA의 프로파일링 도구를 적용하여 위협을 신속하게 식별하고 완화하는 동시에 수동 검토를 줄였습니다.
이러한 시나리오에서 목표는 직원을 대체하는 것이 아니라 직원의 역량을 확장하는 것이라고 Ashoori는 말합니다. 그녀는 "가치는 사람을 없애는 데 있는 것이 아닙니다."라고 말합니다. "사람들은 중요한 결정에 집중하고, 나머지는 에이전트가 처리하도록 하는 것입니다."
IBM과 NVIDIA는 사용자 친화적인 엔터프라이즈 통합에 초점을 맞추고 다른 하나는 개방형 개발자 도구에 초점을 맞추는 등 접근 방식이 다르지만, 둘 다 AI 에이전트 네트워크가 점점 더 복잡해지는 작업을 처리할 수 있는 미래에 베팅하고 있습니다.
Ashoori는 기업이 AI를 구현하는 방식이 매우 다양하다는 점을 지적하며, 기존 워크플로에 맞는 에이전트 시스템을 설계할 때는 유연성이 중요하다고 말합니다.
Ashoori는 AI를 고립된 사용 사례 이상으로 확장하기 위해 많은 기업이 로우 코드 플랫폼이나 맞춤형 시스템을 통해 멀티 에이전트 오케스트레이션으로 전환하고 있다고 말합니다. 그러나 오랫동안 약속된 엔터프라이즈 AI의 혁신은 단일 모델 성능에 의존하기보다는 에이전트 팀과 인간 에이전트가 얼마나 잘 협력하는지에 더 많이 의존할 수 있습니다.
기술이 발전함에 따라 전문가들은 초점이 기능에서 조정으로 전환될 것이라고 말합니다. 즉, 적합한 에이전트가 적절한 감독 하에 적시에 적절한 작업을 수행하도록 하는 것입니다.
"아직 초기 단계입니다."라고 Ashoori는 말합니다. "하지만 우리는 에이전트 시스템이 기업이 더 빠르게뿐만 아니라 더 스마트하게 작업하는 데 어떻게 도움이 되는지 알아보기 시작했습니다."
