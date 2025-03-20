NVIDIA의 GTC가 알려주는 엔터프라이즈 AI의 미래

NVIDIA의 GPU 기술 컨퍼런스(GTC)는 올해 가장 기대되는 기술 이벤트 중 하나입니다. 미디어에서 'AI의 슈퍼볼'로 자주 불리는 올해의 행사도 예외는 아니었습니다. NVIDIA CEO 젠슨 황의 2시간 기조연설로 시작된 한 주에 이 거대 칩 기업은 앞으로 몇 달간 주목할 다양한 핵심 혁신을 공개했습니다.

오픈 소스 기반 파운데이션 모델부터 Microsoft, GM 및 IBM과의 파트너십에 이르기까지 모든 증거는 NVIDIA는 더 이상 단순한 칩 제조업체가 아니라는 공통된 주제를 지적합니다. IBM 수석 엔지니어 Kunal Sawarkar는 IBM Think와의 인터뷰에서 "하드웨어 회사에서 벗어나 이제 생성형 AI 소프트웨어 회사가 되려고 합니다."라고 말합니다. "NVIDIA는 플레이어들이 전통적으로 경쟁으로 생각하지 않았던 영역으로 진출하고 있습니다."

황에 따르면 AI 산업은 추론 및 에이전틱 AI의 부상으로 AI 컴퓨팅 수요를 주도하는 1조 달러 규모의 컴퓨팅 변곡점에 서 있습니다.

다음은 IBM 전문가들이 앞으로 몇 달 동안 주시할 것이라고 말하는 몇 가지 개발 내용입니다.