NVIDIA의 GTC가 알려주는 엔터프라이즈 AI의 미래

NVIDIA의 GPU 기술 컨퍼런스(GTC)는 올해 가장 기대되는 기술 이벤트 중 하나입니다. 미디어에서 'AI의 슈퍼볼'로 자주 불리는 올해의 행사도 예외는 아니었습니다. NVIDIA CEO 젠슨 황의 2시간 기조연설로 시작된 한 주에 이 거대 칩 기업은 앞으로 몇 달간 주목할 다양한 핵심 혁신을 공개했습니다.
오픈 소스 기반 파운데이션 모델부터 Microsoft, GM 및 IBM과의 파트너십에 이르기까지 모든 증거는 NVIDIA는 더 이상 단순한 칩 제조업체가 아니라는 공통된 주제를 지적합니다. IBM 수석 엔지니어 Kunal Sawarkar는 IBM Think와의 인터뷰에서 "하드웨어 회사에서 벗어나 이제 생성형 AI 소프트웨어 회사가 되려고 합니다."라고 말합니다. "NVIDIA는 플레이어들이 전통적으로 경쟁으로 생각하지 않았던 영역으로 진출하고 있습니다."
황에 따르면 AI 산업은 추론 및 에이전틱 AI의 부상으로 AI 컴퓨팅 수요를 주도하는 1조 달러 규모의 컴퓨팅 변곡점에 서 있습니다.
다음은 IBM 전문가들이 앞으로 몇 달 동안 주시할 것이라고 말하는 몇 가지 개발 내용입니다.
귀여운 드로이드와 실물 크기의 약간 소름 끼치는 휴머노이드 로봇 두 대가 황의 기조연설에서 쇼를 장악했습니다. IBM의 수석 연구원인 Kaoutar El Maghraoui와 IBM의 마스터 발명가인 Nathalie Baracaldo는 최근 Mixture of Experts 에피소드에서 진정한 이야기는 이러한 로봇을 구동하는 혁신에 있다고 말합니다.
이러한 혁신 중 가장 중요한 것은 로봇 공학을 위해 특별히 설계된 최초의 오픈 소스 기반 모델인 GR00T N1과 학습 로봇을 실제로 활용하기 전에 합성 모션 데이터를 훨씬 쉽게 생성할 수 있게 해주는 프레임워크인 Isaac GR00T Blueprint입니다.
로봇공학에 대한 과대광고는 새로운 것이 아니지만, El Maghraoui엘 마그라위는 이러한 새로운 기술을 오픈소스화하면 "로보틱 AI를 민주화"할 수 있는 잠재력이 있다고 말합니다. 즉, 휴머노이드 로봇의 개발이 극적으로 가속화될 것입니다.
로보틱 혁신은 시뮬레이션에 필요한 데이터 부족으로 인해 오랫동안 방해를 받아왔습니다. 그러나 Baracaldo는 "Isaac GR00T Blueprint를 사용하면 기본적으로 [이러한 로봇]을 테스트할 수 있는 거대한 환경을 조성하고 전체 개발 주기를 훨씬 빠르고 안전하게 만들 수 있습니다."라고 말합니다.
로봇의 실시간 시뮬레이션을 만드는 NVIDIA의 세 번째 새로운 AI 도구인 Newton 물리 엔진을 소개합니다. 이 도구는 Google DeepMind와 Disney 연구와의 협력으로 개발되었습니다. El Maghraoui는 "적절한 협력자를 배치함으로써 [NVIDIA]는 다른 업체들이 따라잡기 매우 어렵게 만들고 있습니다."라고 말합니다.
마지막으로, 세계에서 가장 작은 AI 컴퓨터인 NVIDIA의 새로운 DGX Spark는 GTC에서 처음 선보였으며, 이제 데이터 과학자와 애호가 모두 GR00T N1과 Isaac GR00T Blueprint를 사용하여 로보틱을 미세 조정하고 배포할 수 있다고 El Maghraoui는 말합니다.
이 칩 대기업은 또한 비즈니스에서 에이전틱 AI를 위한 강력한 기반을 제공하기 위해 설계된 새로운 추론 모델 제품군을 출시합니다. Llama 모델을 기반으로 한 Llama Nemotron 모델은 기업 요구에 맞춘 고급 AI 에이전트를 생성할 수 있는 추론 기능을 갖추고 있습니다. 이 모델은 다양한 크기로 제공되며 다양한 비즈니스 애플리케이션에 최적화할 수 있습니다.
"NVIDIA의 개방형 추론 모델, 소프트웨어 및 도구는 전 세계의 개발자와 기업이 가속화된 에이전틱 AI 인력을 구축할 수 있는 구성 요소를 제공합니다."라고 황은 말합니다.
Sawarkar는 Think와의 인터뷰에서 "이러한 추론 모델들과 인프라 스택은 앞으로 몇 주 또는 몇 달 내에 관심을 불러일으킬 것입니다. 왜냐하면 2025년에는 모두가 집중할 에이전틱 AI가 될 것이기 때문입니다."라고 말했습니다.
올해 초 DeepSeek가 저렴한 오픈 소스 추론 모델을 약속하며 큰 인기를 얻으면서 NVIDIA는 자체적으로 두 배로 성장하고 있습니다. 회사에 따르면 이 회사의 모델은 표준 추론 및 벤치마크에서 1위를 차지하고 있습니다. 또한 리더보드에서의 입지를 더욱 공고히 하기 위해 NVIDIA는 이미 Microsoft, Accenture, Box, SAP 등 주요 기술 업체와 협력하여 이러한 모델을 실제 애플리케이션에 통합하고 있습니다.
AI 스토리지는 화려하지는 않지만 데이터 처리 및 AI 모델을 가속화하는 데 점점 더 중요한 역할을 하고 있습니다. IBM® Storage Scale은 조직이 클라우드, 데이터 센터, 엣지 등 분산된 스토리지 환경 전반에서 비정형 데이터를 보다 효율적으로 관리할 수 있도록 지원하는 소프트웨어 중심 스토리지입니다.
"이메일, PDF, 프레젠테이션, 오디오 및 비디오 파일, 기타 불투명한 형식 등 수많은 엔터프라이즈 데이터가 비정형화되어 있어 해석하기 어렵습니다."라고 IBM Storage의 부사장 겸 CTO인 Vincent Hsu가 말합니다.
IBM 인프라 부문 수석 부사장인 Ric Lewis는 Think와의 인터뷰에서 "기하급수적으로 증가하는 데이터를 관리하는 것은 지속적인 과제였으며 오늘날 LLM에서 발견되는 엔터프라이즈 데이터는 단 1%에 불과합니다."라고 말합니다. "콘텐츠 인식형 스토리지는 기존 AI 모델에 더 많은 엔터프라이즈 데이터를 가져오는 데 도움이 되며, 데이터 사본이 생성되는 것을 방지하고 제어하는 데에도 도움이 됩니다. 이를 통해 조직에 더 의미 있는 모델을 만들고 모델을 차별화할 수 있는 새로운 데이터 통찰력을 얻을 수 있습니다. 이러한 새로운 능력은 IBM® Research와 NVIDIA에서 수행한 작업을 기반으로 합니다."
Hsu는 AI 어시스턴트가 정확도를 높이고 할루시네이션을 해결하는 데 도움이 되는 최신 컨텍스트 정보를 확보하도록 지원하는 등 CAS의 다양한 사용 사례를 보고 있습니다. 궁극적으로 기업은 엔터프라이즈 AI 인프라를 위한 NVIDIA의 새로운 AI 데이터 플랫폼과 결합된 IBM의 콘텐츠 인식형 스토리지 스케일을 통해 비정형 엔터프라이즈 데이터에서 더 많은 가치를 추출할 수 있으며, 이는 바쁜 한 주 동안 발표된 여러 IBM-NVIDIA 파트너십의 한 예입니다.
