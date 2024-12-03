AI 시대를 위한 뉴스 애그리게이터

생성형 AI 혁명이 시작된 지 2년이 지난 지금, 많은 뉴스 조직이 뉴스 경험을 재정의하기 위해 인공 지능을 실험하고 있습니다.

Sara Beykpour는 AI가 더 큰 개인화와 상호 작용을 가능하게 할 수 있다고 믿습니다. 이것이 기업가이자 Twitter와 Vine 출신인 그가 최근 공동 창립자인 Marcel Molina와 함께 뉴스 앱 Particle을 출시한 이유입니다.

"우리는 뉴스를 다루는 다양한 소스에 대한 링크를 포함하는 뉴스 애그리게이터입니다."라고 Beykpour는 말합니다. "개별 기사를 요약하지 않습니다."

Particle은 개별 기사가 아닌 이야기에 중점을 두어 사용자에게 단일 주제에 대한 다양한 관점을 제공합니다. "Particle이 하는 일은 전 세계의 뉴스를 읽는 것입니다. 이는 이야기를 요약해 줍니다. 따라서 개별 기사가 아닌 이야기를 기반으로 하며 해당 이야기에 대한 다양한 관점을 제공합니다."라고 그녀는 덧붙입니다.

앱에는 두 개의 탭이 있습니다. 하나는 관심 있는 뉴스에 집중하도록 피드를 맞춤 설정할 수 있고, 다른 하나는 사람들이 이야기하고 있는 이야기를 보여줍니다.

그러나 Beykpour는 앱이 사용자가 자신의 반향실을 만들지 못하도록 주의하고 있다고 말합니다. 예를 들어, 정치적 이야기의 경우 출처가 다양합니다.

"주요 피드를 오로지 엔터테인먼트에만 집중시키고 싶다면 그건 여러분의 선택입니다. 정말 중요하고 우리가 염두에 두고 있는 것은 정치적 요소가 있는 이야기의 경우 항상 다양한 출처를 확보하여 폭넓은 관점을 얻을 수 있도록 하는 것입니다."라고 설명합니다.