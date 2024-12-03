AI 시대를 위한 뉴스 애그리게이터

생성형 AI 혁명이 시작된 지 2년이 지난 지금, 많은 뉴스 조직이 뉴스 경험을 재정의하기 위해 인공 지능을 실험하고 있습니다.
Sara Beykpour는 AI가 더 큰 개인화와 상호 작용을 가능하게 할 수 있다고 믿습니다. 이것이 기업가이자 Twitter와 Vine 출신인 그가 최근 공동 창립자인 Marcel Molina와 함께 뉴스 앱 Particle을 출시한 이유입니다.
"우리는 뉴스를 다루는 다양한 소스에 대한 링크를 포함하는 뉴스 애그리게이터입니다."라고 Beykpour는 말합니다. "개별 기사를 요약하지 않습니다."
Particle은 개별 기사가 아닌 이야기에 중점을 두어 사용자에게 단일 주제에 대한 다양한 관점을 제공합니다. "Particle이 하는 일은 전 세계의 뉴스를 읽는 것입니다. 이는 이야기를 요약해 줍니다. 따라서 개별 기사가 아닌 이야기를 기반으로 하며 해당 이야기에 대한 다양한 관점을 제공합니다."라고 그녀는 덧붙입니다.
앱에는 두 개의 탭이 있습니다. 하나는 관심 있는 뉴스에 집중하도록 피드를 맞춤 설정할 수 있고, 다른 하나는 사람들이 이야기하고 있는 이야기를 보여줍니다.
그러나 Beykpour는 앱이 사용자가 자신의 반향실을 만들지 못하도록 주의하고 있다고 말합니다. 예를 들어, 정치적 이야기의 경우 출처가 다양합니다.
"주요 피드를 오로지 엔터테인먼트에만 집중시키고 싶다면 그건 여러분의 선택입니다. 정말 중요하고 우리가 염두에 두고 있는 것은 정치적 요소가 있는 이야기의 경우 항상 다양한 출처를 확보하여 폭넓은 관점을 얻을 수 있도록 하는 것입니다."라고 설명합니다.
물론 개인화는 뉴스 애그리게이터에게 새로운 것은 아닙니다. Apple 뉴스는 인간과 알고리즘 큐레이션을 혼합합니다. Instagram의 제작자들이 설립한 Artifact는 올해 초 서비스를 종료하기 전에 젊은 시청자를 위한 뉴스 경험을 맞춤화하기 시작했지만, 자사의 AI 개인화 기술이 Yahoo 뉴스 앱에 통합되었습니다.
Beykpour는 "우리는 이러한 모든 앱을 좋아합니다."라고 말합니다. "우리는 사용자가 쉽게 뉴스를 확인할 수 있는 앱을 구축하는 데 중점을 두고 있습니다. 그 중 일부는 가능한 한 간단하게 이야기의 정치적 스펙트럼을 보여주는 것입니다. 하지만 이는 이야기, 개인화, 요약, 질문 및 Particle이 제공하는 기타 모든 것에 초점을 맞추는 것과 같은 다른 중요한 기능을 포함하는 더 큰 퍼즐의 한 조각일 뿐입니다."
IBM 의 유료 미디어 및 마케팅 자동화 부문 글로벌 부사장인 Robyn McRae는 뉴스레터 The Flip Side와 같은 ShowCase 다양한 관점의 가치를 강조하며 "[이야기]가 주제나 이슈의 양면성을 공유할 때 도움이 된다고 생각합니다."라고 말합니다.
최근 몇 달 동안 많은 언론사가 편집 업무에 AI를 전담하는 역할이나 팀을 도입하면서 AI는 뉴스 조직에서 주요 관심사가 되었습니다(예: The New York Times 또는 Hearst 참조). 한편 OpenAI는 Condé Nast, Axel Springer, Le Monde, The Atlantic 등 미국과 전 세계 주요 출판사들과 파트너십을 맺어 OpenAI 제품에 저널리즘 콘텐츠를 제공하고 있습니다.
AI 기반 뉴스가 발전함에 따라 검색 경험도 변화할 예정입니다. Perplexity와 같은 회사는 사용자가 신뢰할 수 있는 출처의 최신 뉴스를 접할 수 있도록 AI 검색 엔진에 뉴스를 통합하는 실험을 하고 있습니다. 이는 최근 AP 및 비영리 단체인 Democracy Works와 제휴한 선거 정보 허브에서 실현되었습니다. 지난 여름에는 퍼블리셔와 파트너십 프로그램을 시작하여 콘텐츠가 참조될 때 수익을 공유하고 API에 대한 액세스 권한을 제공하기도 했습니다.
그러나 AI 기반 검색이 인기를 얻고 있음에도 불구하고 이 분야의 많은 가능성은 아직 미개척 상태라고 IBM의 수석 엔지니어인 Chris Hay는 말합니다.
"뉴스에는 개인화된 UI 경험이 필요합니다."라고 그는 말합니다. "관심 있는 뉴스 기사 20개의 목록이 생각나면 시각적으로 보기 좋게 정리된 목록을 보고 싶어습니다. 많은 양의 텍스트는 필요 없고 빠르게 찾아보고 싶어요. AI 기반 검색 환경 내에서 검색 편의성을 어떻게 해결할 것인가가 바로 이 과제입니다. 그게 바로 검색을 방해하는 요인입니다."
IBM과 함께하는 웨비나에 참여하여 산업 전반의 사례, 사용 사례, IBM의 자체 성공 사례를 살펴보며 에이전틱 AI 이니셔티브를 통해 ROI를 실현하는 방법을 알아보세요.
IBM이 2025년 Gartner Magic Quadrant™ 데이터 과학 및 머신 러닝 플랫폼 부문에서 리더로 선정된 이유를 알아보세요.
조직이 서로 다른 파일럿을 통해 AI를 도입하는 것에서 AI를 사용하여 조직의 중심에서 혁신을 추진하는 것으로 전환하는 방법을 알아보세요.
IBM® Granite는 비즈니스에 맞게 맞춤화되고 AI 애플리케이션 확장에 최적화되었으며 개방적이고 성능이 뛰어나며 신뢰할 수 있는 AI 모델 제품군입니다. 언어, 코드, 시계열 및 가드레일 옵션을 살펴보세요.
IBM은 2,000개 조직을 대상으로 AI 이니셔티브에 대한 설문조사를 실시해 효과적인 전략과 효과적이지 못한 전략, 그리고 앞서나갈 수 있는 방법을 알아보았습니다.
다음 다섯 가지 사고 전환을 실행하여 불확실성을 극복하고 비즈니스 혁신을 촉진하며 에이전틱 AI를 통해 성장을 가속화하세요.
AI 빌더를 위한 차세대 엔터프라이즈 스튜디오인 IBM watsonx.ai로 생성형 AI, 파운데이션 모델 및 머신 러닝 기능을 학습, 검증, 조정 및 배포하세요. 적은 데이터로 짧은 시간 내에 AI 애플리케이션을 구축하세요.
업계 최고의 AI 전문성과 솔루션 포트폴리오를 보유한 IBM과 함께 AI를 비즈니스에 활용하세요.
IBM Consulting AI 서비스는 기업이 AI 활용 방식을 재구상하여 혁신을 달성하도록 지원합니다.
IBM Concert는 AI를 사용하여 운영에 관한 중요한 인사이트를 발견하고 개선을 위한 애플리케이션별 권장 사항을 제공합니다. Concert를 통해 비즈니스를 발전시키는 방법을 알아보세요.