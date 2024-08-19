National Public Data는 Jerico Pictures, Inc.가 소유하고 있으며, 플로리다에 기반을 둔 신원 조회 업체로서 데이터를 수집합니다. National Public Data의 데이터베이스에 포함된 소비자는 회사에 데이터를 제공하는 데 동의하지 않았습니다.

Christopher Hofmann이 제기한 소송에 따르면, USDoD라는 사이버 범죄 그룹은 이름, 주민등록번호, 주소 등 29억 명의 미국 시민의 개인 데이터가 포함된 데이터베이스를 다크 웹에 게시했습니다. 이 데이터에는 개인의 친척에 대한 정보도 포함되어 있었습니다. 데이터의 독특한 측면 중 하나는 수십 년 동안 거주한 주소가 많았고, 일부 친척은 사망한 지 20년이 넘었다는 점입니다.

해커 그룹은 데이터베이스에 350만 달러의 구매 가격을 제시했습니다. 사이버 보안에 중점을 둔 교육 웹사이트인 VX-Underground는 이 단체로부터 데이터베이스 유출 의도를 통보받은 후 277.1GB 데이터베이스의 정보가 실제이며 정확하다는 것을 확인했습니다. National Public Data는 중요 인프라에 대한 CIRCIA 요건에 구속되지 않기 때문에 회사는 72시간 이내에 유출 사실을 보고할 의무가 없습니다.

"이 암호화되지 않고 편집되지 않은 PII는 피고의 부주의 및/또는 부주의한 작위 및 누락과 고객의 민감한 데이터를 보호하지 못한 완전한 실패로 인해 다크 웹에 노출, 공개 및 판매되었습니다. 해커들은 원고 및 집단 구성원의 신원을 악용하고 도용할 가치가 있다는 이유로 원고 및 집단 구성원의 PII를 표적으로 삼아 획득했습니다. 데이터 유출로 인한 피해자들의 현재와 지속적인 위험은 각자의 평생 동안 남아있을 것입니다."라고 소송의 취지를 설명했습니다.