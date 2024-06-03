2023년 3월, 미국 행정부는 최초의 국가 사이버 보안 전략 실행 계획(NCSIP)을 발표했습니다. 이는 지속적인 사이버 위협으로부터 국가 안보를 보호하기 위한 핵심 이니셔티브의 우선순위를 정하는 27개의 전략적 목표로 구성된 정부 실행 계획으로 발표되었습니다.

최근 이 계획에 31개의 이니셔티브가 추가되었으며, 이러한 노력을 주도할 여러 연방 기관이 확인되었습니다.