연구가 텍스트-비디오 생성 모델에 대한 것이 시작된 이래로 많은 AI 업계는 영화 및 TV 제작에 새로운 혁명을 예상했습니다. 제임스 카메론 감독은 거의 1년 전에 Stability AI의 이사회에 합류했으며, 오스카상을 수상한 대런 아로노프스키 감독은 최근 Google DeepMind와의 파트너십을 발표했습니다. 아카데미에 따르면 AI로 제작한 영화가 오스카상을 수상할 수 있을 것이라고 합니다. 그리고 Netflix는 최근 생성형 AI를 활용한 첫 번째 프로그램을 공개했습니다.

특히 작가들의 파업 기간 동안 헐리우드에서 AI는 민감한 이슈였습니다. 많은 아티스트들이 자신의 목소리나 이미지가 동의 없이 복제될 수 있다는 두려움에 대해 목소리를 높였습니다.

하지만 Talukdar에 따르면 대부분의 프로듀서들은 아직 AI를 도입하지 못했다고 합니다. 기술이 무엇을 할 수 있고 할 수 없는지가 아니라 저작권에 대한 두려움 때문입니다. "스튜디오 수준에서 발견한 것은 학습을 통해 얻은 데이터 때문에 법적, 윤리적 이유로 아무도 모델을 건드리고 싶어 하지 않는다는 것입니다."라고 그는 말합니다.

"여러 소송이 어떻게 진행되고 판례가 어떻게 정해지든, 의심할 여지가 없는 것은 수백만 시간 분량의 영상으로 학습된 모델을 사용할 경우 고의가 아니더라도 저작권이 있는 영상이 유출되거나 생성될 수 있다는 우려입니다."라고 Talukdar는 덧붙입니다. "진지한 영화 제작자와 진지한 회사에게는 완전히 허용되지 않는 일입니다."

아티스트에게 힘을 실어주고 이러한 두려움을 덜어줄 수 있는 도구를 만드는 것이 7월에 출시된 Moonvalley의 기본 모델인 Marey의 아이디어입니다. 이 모델은 라이선스 콘텐츠에 대한 교육을 받았으며, 크리에이터에게 더 큰 통제권을 제공한다는 점에서 자부심을 느낀다고 회사 측은 설명합니다.

"우리는 [고객]을 폭넓게 전문가로 생각합니다. 우리는 소비자 측면이나 TikTok 동영상에 초점을 맞추고 있지 않습니다."라고 무어는 IBM Think와의 인터뷰에서 말했습니다. "진지한 크리에이티브와 영화 제작자는 단순히 글을 쓰는 것 이상으로 제작물을 제어할 수 있어야 합니다."