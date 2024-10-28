Money 20/20의 주요 핀테크 트렌드

Belday: 여러 가지 요인이 있습니다. 소비자 선호도가 변화하고 있습니다. 우리 모두는 사용하기 쉽고, 즉각적이며, 편리한 디지털을 원합니다. 파괴적 기업으로 시작한 핀테크 기업은 소비자의 요구 사항을 충족할 수 있도록 발전하여 효과적으로 리더로 자리매김할 수 있었습니다. 시간이 지남에 따라 브랜드 인지도와 신뢰를 구축하여 기존 은행에 대한 실행 가능한 대안이 되었습니다. 대표적인 예로 PayPal과 Square(현재 Block, Inc.)가 있습니다.

규제 측면에서 보면, 규정 준수에 적응하고 투자한 많은 핀테크 기업이 성장을 지속할 수 있었습니다. 이들은 소비자들과 신뢰를 쌓았습니다. 이를 상대적으로 규제되지 않은 환경에서 운영되는 다른 핀테크 기업과 비교해보세요.

이 기업들은 은행과의 협업에도 집중하고 있습니다. 이들은 더 큰 시장에 접근하고 보다 통합된 솔루션을 제공할 수 있도록 화이트 라벨 솔루션을 제공하고 있습니다. 이로 인해 이들은 벤처 캐피털의 선두주자가 되었고, 이는 이들이 기존 기업보다 빠르게 규모를 확장하는 데 도움이 되었습니다.