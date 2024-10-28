Money 20/20의 주요 핀테크 트렌드

핀테크는 곧 중요한 전환점을 맞이할 것입니다. 생성형 AI는 금융 운영을 재편하면서 계속해서 새로운 기회와 새로운 보안 위험을 창출하고 있습니다. 그리고 전 세계적으로 수십억 명의 사람들이 여전히 은행 서비스를 이용하지 않거나 은행 서비스가 부족한 상황에서 혼란의 기회는 엄청납니다. 전문가들은 핀테크 시장이 2030년까지 1조 5,000억 달러라는 엄청난 규모의 매출로 성장할 것으로 예측합니다.
이는 매년 핀테크의 거물들이 모여 돈의 미래에 대해 논의하는 이번 주 Money 20/20에서 가장 뜨거운 주제 중 일부에 불과합니다. IBM이 연례 머니 메가컨퍼런스 방문을 마무리하면서 IBM® Cloud의 글로벌 결제 솔루션 책임자인 Kamini Belday와 만나 향후 한 해 동안 주목해야 할 핀테크 트렌드에 대해 이야기를 나눴습니다.
Belday: 여러 가지 요인이 있습니다. 소비자 선호도가 변화하고 있습니다. 우리 모두는 사용하기 쉽고, 즉각적이며, 편리한 디지털을 원합니다. 파괴적 기업으로 시작한 핀테크 기업은 소비자의 요구 사항을 충족할 수 있도록 발전하여 효과적으로 리더로 자리매김할 수 있었습니다. 시간이 지남에 따라 브랜드 인지도와 신뢰를 구축하여 기존 은행에 대한 실행 가능한 대안이 되었습니다. 대표적인 예로 PayPal과 Square(현재 Block, Inc.)가 있습니다.
규제 측면에서 보면, 규정 준수에 적응하고 투자한 많은 핀테크 기업이 성장을 지속할 수 있었습니다. 이들은 소비자들과 신뢰를 쌓았습니다. 이를 상대적으로 규제되지 않은 환경에서 운영되는 다른 핀테크 기업과 비교해보세요.
이 기업들은 은행과의 협업에도 집중하고 있습니다. 이들은 더 큰 시장에 접근하고 보다 통합된 솔루션을 제공할 수 있도록 화이트 라벨 솔루션을 제공하고 있습니다. 이로 인해 이들은 벤처 캐피털의 선두주자가 되었고, 이는 이들이 기존 기업보다 빠르게 규모를 확장하는 데 도움이 되었습니다.
Belday: UPI와 Pix는 신뢰성을 높이고 채택을 장려하는 정부 지원을 시작으로 여러 가지 이유로 큰 성공을 거두었습니다. 두 실시간 결제 솔루션 모두 클라우드 우선 원칙에 따라 대규모 거래를 안전하게 처리하고 효율적으로 확장할 수 있는 강력한 기술 인프라를 기반으로 구축되었습니다. 개인화되고 사용자 친화적인 디자인으로 휴대폰을 사용하는 사람이라면 누구나 즉시 결제가 가능하며, 이는 모바일 보급률은 높지만 뱅킹 인프라가 열악한 국가에서 매우 중요합니다. 뿐만 아니라 사용자에게 디지털 결제에 대해 교육하고 휴대폰을 통해서만 비즈니스를 구축하는 대중 인식 캠페인이 널리 채택되도록 장려했습니다.
미국에서 실시간 결제 솔루션을 제공하는 것을 목표로 하는 연방준비은행의 FedNow 서비스는 처음에는 몇 가지 어려움에 직면했지만 도입이 가속화되고 있습니다. 여기에는 몇 가지 주요 요인이 있습니다. 시장 준비도 문제 중 하나입니다. 또 다른 하나는 티어 1 은행이 이미 전 세계 미션 크리티컬 워크로드에 깊숙이 자리 잡은 전자 결제 시스템을 구축했기 때문에 업그레이드하고 FedNow와 완전히 통합하는 데 더 많은 시간이 필요하다는 것입니다. 은행들은 규제 준수 의무와 거래 비용 문제로 인해 도입 비용과 전력 유지를 저울질해야 하는 신기술 도입에 신중한 입장을 취하고 있습니다.
Belday: 현재도 진화하고 있으며 향후 3~5년 동안 계속해서 크게 발전할 것입니다. 소비자 선호도의 변화, 규제 개발, 개인정보 보호 및 보안, 금융 포용성, DeFi(탈중앙화 금융), CBDC(중앙은행 디지털 화폐), 디지털 자산과 같은 기술 발전이 이러한 변화를 주도할 것이라고 생각합니다. 이러한 추세가 전개됨에 따라 기업과 금융 기관은 새로운 자금 이동 환경의 복잡성을 헤쳐나가기 위해 민첩한 상태로 유지해야 할 것입니다.
Belday: AI 알고리즘의 투명성을 높이기 위한 기본 원칙부터 시작합니다. AI의 목적은 인간의 지능을 대체하거나 독립적으로 작동하는 것이 아니라 증강하는 것입니다. IBM의 2대 회장인 Thomas Watson Jr.의 명언이 생각납니다. "우리의 기계는 기계를 사용하는 인간의 힘을 확장하기 위한 도구에 불과해야 합니다." IBM은 오늘날에도 이러한 관점을 고수하고 있습니다.
둘째, 데이터와 인사이트는 생성자의 소유입니다. AI 시스템은 항상 사용자의 개인 정보 보호 및 데이터 권리를 우선시하고 보호해야 합니다! 셋째, 기술은 투명하고 설명 가능해야 합니다. 기업은 누가 AI 시스템을 교육하는지, 어떤 데이터가 교육에 사용되는지, 무엇보다도 알고리즘의 권장 사항에 어떤 내용이 포함되는지 명확히 인지해야 합니다.
AI를 책임감 있고 윤리적으로 사용하면 고객의 신뢰를 크게 높일 수 있습니다. 기업은 투명성, 보안, 공정성 및 고객 참여를 우선시함으로써 고객과 강력한 관계를 구축하는 동시에 데이터를 신중하게 처리할 수 있습니다. 여기에는 데이터 사용에 대한 명확한 정책, 정기적인 감사 및 윤리적 관행에 대한 약속이 포함됩니다. 책임감 있는 태도는 신뢰 문화를 조성하고 고객이 브랜드에 참여하도록 장려합니다.
Belday: 결제 시스템이 점점 더 복잡해지고 상호 연결됨에 따라 AI를 활용하여 보안을 강화하는 것이 중요해질 것입니다. 지문, 얼굴 인식, 음성 인식과 같은 다단계 인증[MFA] 방법을 적용하여 사용자 신원을 확인하면 보안이 한층 더 강화됩니다. AI 알고리즘이 트랜잭션 패턴을 실시간으로 분석하면 정상적인 사용자 활동이 이루어집니다. 이러한 패턴에서 벗어나면 경고, 추가 확인 단계 또는 두 가지 모두가 트리거될 수 있으며, AI를 통해 자동화하여 사기를 방지할 수 있습니다. 또한 생성형 AI는 사기 거래를 시뮬레이션하는 데이터 세트를 생성하여 또 다른 보안 계층을 추가할 수 있습니다.
마지막으로, 예측 AI는 결제 프로세서와 은행의 확장 데이터 요소를 포함할 수 있는 위험 점수 모델을 통해 과거 데이터를 분석하고 사기 가능성에 대한 실시간 예측을 수행하는 데 사용할 수 있습니다. 즉, 사기범이 새로운 전술을 개발하면 AI는 지속적인 학습과 적응을 통해 알고리즘을 조정하여 효과적으로 대응할 수 있습니다.
더 많은 핀테크 트렌드와 분석을 찾고 계신가요? IBM의 사고 리더십 싱크 탱크인 IBM 기업가치연구소(IBV)의 최신 백서를 살펴보세요.