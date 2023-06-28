국방부: 지능적으로 싸우는 프로젝트 미네르바

클라이언트 엔지니어링 팀은 IBM Consulting 및 자동화 기술 전문가 팀과 협력하여 프로젝트 전반에 걸쳐 각자의 도메인 전문 지식을 활용하여 개발 프로세스를 안내했습니다. 8주간의 빌드 참여는 주요 업데이트를 다루기 위한 정기 회의와 도구 구축으로 구성된 주간 반복으로 세분화되었습니다.

이 빌드의 목표는 프로세스를 근본적으로 변경하지 않고도 BGE의 계획 기능을 지원하는 것이었습니다. 특히, BGE는 계획 수립 주기의 대부분을 수작업으로 정보를 검색하고 노동 집약적인 작업을 수행하는 데 소비하여 실제로 최선의 계획에 대해 고민하는 시간이 거의 없는 것으로 나타났습니다. 문제를 파악한 후 IBM 아키텍트와 디자이너는 최종 사용자와 협력하여 프로토타입을 높은 수준에서 설계하여 목표에 부합하는지 확인했습니다.

프로토타입은 관련 핸드북과 팜플렛(참모 장교 핸드북과 왕립 공병 핸드북)의 정보를 디지털화하여 IBM 운영 의사 결정 관리(ODM)라는 규칙 엔진으로 구현했습니다. 디지털화는 BGE가 도구에서 사용하는 정보가 교리를 준수할 뿐만 아니라 기본 프로세스를 동일하게 유지하기 위한 중요한 단계였습니다. BGE 계획 동기화 매트릭스를 만드는 데 규칙을 사용할 수 있도록 핸드북을 디지털화하는 것과 동시에 사용자 지정 프론트엔드를 만들었습니다. 프론트엔드의 목표는 BGE가 핸드북을 사용하지 않고도 도구를 직관적으로 사용하여 효과적으로 임무를 계획할 수 있도록 하는 것이었습니다.