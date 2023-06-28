국방부: 지능적으로 싸우는 프로젝트 미네르바

이 블로그에서는 IBM Consulting과의 협력부터 IBM 클라이언트 엔지니어링과의 파트너십까지, IBM과 MOD가 어떻게 힘을 합쳐 프로젝트 미네르바를 만들게 되었는지 그 과정을 설명합니다. 전례 없는 미션이었던 이 디지털 혁신을 통해 팀은 전투 그룹 엔지니어들이 최후의 전투에 대비할 수 있도록 프로토타입을 설계, 개발, 배포했습니다.
배틀 그룹 엔지니어(BGE)는 전 세계 영국군의 전투 편대에 작전 및 기술 자문을 제공하는 왕립 엔지니어(비공식적으로 '사퍼'라고도 함)입니다. 이들은 낮이든 밤이든, 비가 오나 눈이 오나 군사 작전 지역 내에서 엔지니어링 서비스를 계획하고 업무를 수행해야 할 책임이 있습니다. 일부 서비스의 예로는 비행장 지원, 해군/항만 시설 지원, 인프라 자문, 인도주의적 지원 재난 구호(HADR) 지원 등이 있습니다.
이 여정은 오늘날 세계에서 가장 뜨거운 주제 중 하나인 디지털 혁신과 이를 통해 비즈니스에 어떤 이점을 가져올 수 있는지에 대해 논의하는 것으로 시작되었습니다. BGE의 역할을 혁신하기 위해서는 어딘가에서 시작해야 했고, 고객들의 의견은 다음과 같습니다.
"2022년 초, IBM은 런던 동부에서 열린 군사 엔지니어 도시 시각화 워크숍에 참여했습니다. 이들은 우리가 고려하지 못했던 다양한 오픈 소스 정보 수집 및 정제 기술을 시연했습니다. 따라서 우리는 Harriet, Dave, Alan(IBM Consulting)에게 BGE 작업을 자동화하는 데 도움을 줄 수 있는지 물었습니다. 초기 협의 후 광범위한 IBM 팀이 참여하여 워크숍을 주최하여 10명의 군 엔지니어가 해당 역할의 과제에 대해 자세히 설명했습니다. 그런 다음 IBM은 교육을 참관하고 군 엔지니어의 기초를 배웠고 우리는 그들을 계획 프로세스에 소개했습니다. 그런 다음 프로토타입 제작에 착수했습니다. 초기 데모부터 BGE의 문제점을 이해하고 있다는 것이 분명했고, 미네르바를 통해 성능을 기하급수적으로 개선할 수 있었습니다. 문제를 이해하기 위한 투자는 확실히 결실을 맺었습니다."
The Sappers는 내부 운영을 혁신하기 위해 IBM Consulting에 문의했습니다. IBM Consulting은 디지털 혁신 여정을 달성하기 위해 기술을 도입하려는 목적을 달성하는 데 도움이 되는 이벤트를 통해 협업을 시작했습니다.
"2022년 3월 Ilford에서 열린 시각화 워크숍에 참석할 준비를 하던 중 James를 처음 만난 것은 2022년 초였습니다. 그 전까지 저는 James와 정기적으로 통화하여 디지털화의 과제를 탐색하고 의사 결정의 인지적 부담을 줄임으로써 데모에 무엇을 가져올 수 있는지에 대해 합의했습니다. 저는 IBM 내의 소규모 팀과 협력하여 워크숍을 위한 작은 프로토타입을 제작했습니다. 프로토타입은 정형 및 비정형 엔지니어링 관련 데이터를 사용하여 데이터를 검색, 시각화 및 분석할 수 있는 Ilford의 디지털화된 뷰를 보여줍니다. 환상적인 하루였으며, BGE와 긴밀히 협력하고 그들이 직면한 과제에 대해 더 많이 배울 수 있었습니다."
IBM Consulting은 디지털 혁신을 더욱 발전시키기 위해 혁신과 혁신에 대한 대담하고 포괄적인 접근 방식을 취하는 IBM 클라이언트 엔지니어링(CE)과 파트너십을 맺었습니다. 디자인 사고의 핵심 원칙인 린과 민첩을 함께 채택하여 새로운 아이디어를 구축, 측정, 확장함으로써 비즈니스에 영향력 있는 변화를 가져올 수 있습니다. CE의 목표는 가치 실현 속도를 달성하는 것이며, 이를 위해 팀은 고객과 독점적으로 솔루션을 공동 제작하고 공동 실행합니다.
"클라이언트 엔지니어링의 디자이너들이 일련의 활동을 통해 큰 아이디어를 구성하는 데 도움을 주었습니다. 평소와 다른 협업 방식을 경험해 본 적이 없는 사퍼들에게 이 날은 새로운 시각을 열어준 날이었다고 생각합니다. 하지만 그들은 본격적으로 참여했고, 우리는 함께 나아갈 큰 아이디어를 찾기 위해 멋진 하루를 보내며 아이디어를 탐색하고 구상했습니다. 며칠 동안 저희는 학생들의 훈련을 따라다니며 지켜봤습니다. 여기서 우리는 (방어) 장애물 계획을 생성하는 프로세스를 자동화하여 BGE에 큰 영향을 빠르게 미칠 수 있는 방법을 깨닫는 전광석화 같은 순간을 맞이했습니다."
클라이언트 엔지니어링 팀은 IBM Consulting 및 자동화 기술 전문가 팀과 협력하여 프로젝트 전반에 걸쳐 각자의 도메인 전문 지식을 활용하여 개발 프로세스를 안내했습니다. 8주간의 빌드 참여는 주요 업데이트를 다루기 위한 정기 회의와 도구 구축으로 구성된 주간 반복으로 세분화되었습니다.
이 빌드의 목표는 프로세스를 근본적으로 변경하지 않고도 BGE의 계획 기능을 지원하는 것이었습니다. 특히, BGE는 계획 수립 주기의 대부분을 수작업으로 정보를 검색하고 노동 집약적인 작업을 수행하는 데 소비하여 실제로 최선의 계획에 대해 고민하는 시간이 거의 없는 것으로 나타났습니다. 문제를 파악한 후 IBM 아키텍트와 디자이너는 최종 사용자와 협력하여 프로토타입을 높은 수준에서 설계하여 목표에 부합하는지 확인했습니다.
프로토타입은 관련 핸드북과 팜플렛(참모 장교 핸드북과 왕립 공병 핸드북)의 정보를 디지털화하여 IBM 운영 의사 결정 관리(ODM)라는 규칙 엔진으로 구현했습니다. 디지털화는 BGE가 도구에서 사용하는 정보가 교리를 준수할 뿐만 아니라 기본 프로세스를 동일하게 유지하기 위한 중요한 단계였습니다. BGE 계획 동기화 매트릭스를 만드는 데 규칙을 사용할 수 있도록 핸드북을 디지털화하는 것과 동시에 사용자 지정 프론트엔드를 만들었습니다. 프론트엔드의 목표는 BGE가 핸드북을 사용하지 않고도 도구를 직관적으로 사용하여 효과적으로 임무를 계획할 수 있도록 하는 것이었습니다.
"초기 워크숍에서 BGE와 긴밀히 협력함으로써 기존 프로세스의 주요 문제점에 대한 이해를 공유할 수 있었습니다. 이를 통해 우리는 이러한 페인트 포인트를 가져와 새로운 솔루션의 핵심 요구 사항을 만들어낼 수 있었습니다. IBM 팀으로서 우리는 MoD에서 우리와 함께 일했던 팀보다 더 나은 파트너 팀을 찾을 수 없었습니다. 그들은 끊임없이 새로운 아이디어를 제시하고 우리가 구현한 아이디어를 테스트하려는 열정을 보였습니다. 도메인 전문 지식과 국방부 팀의 노력이 없었다면 이렇게 직관적이고 효과적인 프로토타입을 함께 만들 수 없었을 것입니다."
"저는 IBM의 최종 사용자 요구 사항을 이해하는 데 도움을 주기 위해 25(근접 지원) 엔지니어 그룹의 현직 BGE 및 포메이션 엔지니어 기획자 팀의 일원으로 프로젝트에 참여했습니다. BGE가 관련 전술 계획을 더 잘 지원하는 데 이 시간을 할애할 수 있도록 BGE가 브리핑 제품을 계산하고 제작하는 데 걸리는 시간을 줄여야 한다는 요구 사항에 대해 논의했습니다. 저는 전투그룹, 기갑여단 전투팀 및 사업부 본부에서 근무하면서 얻은 경험을 바탕으로 IBM 팀이 현실적인 입력 요소, 제품을 사용해야 하는 시나리오 및 사용 가능한 아웃풋 제품을 사용하여 사용자 친화적인 최종 제품을 구축하도록 지원했습니다. 저는 제품을 사용하기 쉽고 BGE와 그들이 지원하는 배틀 그룹이 빠르게 받아들일 수 있도록 하는 데 중점을 두었습니다."
교육 과정에서 BGE는 두 팀으로 나뉘어 기존 장애물 계획 도구를 사용하는 팀과 IBM이 개발한 MVP를 사용하는 팀으로 나뉘어 도구의 효과를 비교했습니다. MVP 개발팀의 여러 멤버가 BGE와 협력하여 도구 사용법을 시연했습니다.
"단 5분의 데모 후 이 도구가 얼마나 쉽게 채택되었는지 바로 알 수 있었습니다. 처음에는 회의적이었던 BGE들은 곧 복잡한 장애물 계획을 작성하고 기존 장애물 계획 솔루션과 비교할 수 없는 속도와 효율성으로 다양한 계획을 비교했으며, 이 도구는 시간 절약은 물론 오류를 줄이고 학생들이 더욱 신뢰하는 계획을 만들었습니다. BGE들은 자신들이 작성한 계획을 설명하기 위해 '물류적으로 건전하다', '즉시 활용 가능한 사고'와 같은 용어를 사용하여 자신들이 작성한 계획에 대해 얼마나 자신 있게 생각했는지 회상했습니다. 이 솔루션은 모두의 기대를 뛰어넘었다고 생각합니다. 이는 IBM 직원과 BGE가 함께 협력해 온 방식에 대한 훌륭한 증거였습니다."
다양성 혁신은 참여의 모든 측면에서 빛을 발했습니다. 공동 팀은 운영 현실과 실제 경험에 기반한 진정한 혁신 사고와 아이디어를 보여주었습니다.
"이 MVP의 성공은 IBM 팀의 개발 노력과 BGE 및 MoD 팀의 다른 구성원의 도메인 전문성이 결합된 덕분입니다. 프로젝트 전반에 걸쳐 재능 있고 유능한 여성들이 모든 역할을 맡아 모든 단계에서 기여하고 가치를 더한 것은 IBM과 사퍼에게 행운이었습니다. 이들의 공헌은 이번 MVP를 수상하는 데 큰 도움이 되었으며, 참여 전반에 걸쳐 그들의 아이디어, 기술 및 전문성에 깊이 감사드립니다."
"이 프로젝트는 IBM의 다양한 분야에서 전문성을 갖춘 전문가와 매우 적극적인 고객과 함께 작업할 수 있는 훌륭한 프로젝트였습니다. 빡빡한 일정이었지만 항상 해낼 수 있을 것 같았고, 이는 팀원들의 열의와 열정 덕분이었다고 생각합니다. 미래에 대한 매우 흥미로운 계획을 담은 훌륭한 도구가 결실을 맺었습니다. 클라이언트 엔지니어링 팀과 함께 일한 것은 이번이 처음이었는데, 제작/데모 및 클라이언트와의 토론에 대한 열정이 정말 빛났고, 팀 전체가 도구의 첫 번째 평가판에 참여하고자 하는 의지가 대단했습니다."
IBM은 2023년 3월 15일 채텀에서 열린 컨퍼런스에 참석하여 연설하도록 초청받은 단 두 개의 업계 파트너 중 하나였습니다. 이 컨퍼런스에는 영국 공병단 내 모든 연대 및 작전 그룹에서 디지털화에 관여하는 육군 CDO, 영국 해군 및 사퍼 고위 경영진이 참석했습니다. CE와 IBM Consulting 공동 팀이 참석하여 도구 시연을 제공했으며, Dave Milner와 저는 컨퍼런스에서 발표하고 전문가 패널에 앉아 향후 BGE 디지털화 주도 혁신에 대해 논의했습니다.
"이 도구는 BGE가 배틀 그룹 계획 지원이라는 주요 목표를 달성하는 데 있어 그 유용성을 입증했습니다. 계획에서 절약되는 시간, 오류 확인 및 명확한 아웃풋은 매우 귀중하며, BGE가 더 복잡한 계획과 지형 분석에 시간을 할애할 수 있게 해줍니다."
"MVP는 100% 우리에게 올바른 방향이었습니다. 우리는 솔루션을 구체화할 기술이나 노하우가 없었지만 IBM은 있었습니다. 이들의 조력을 통해 우리는 잘못된 솔루션을 개발하는 편견을 피하고 명확한 목적을 유지하는 데 도움이 되었습니다. 이 여정은 신뢰할 수 있는 통합 파트너와 함께 유사한 디지털 프로젝트를 진행하는 데 있어 모범이 되었습니다."
미네르바는 이제 어디로 갈까요? 현재 왕립 엔지니어와 IBM Consulting에서는 미네르바를 실제 운영에 가장 잘 통합하고 BGE 운영 원칙에 포함시킬 수 있는 전액 자금 지원 프로그램이자 RE 디지털화를 향한 여정의 핵심 단계인 방법을 모색하는 작업이 진행 중입니다. 목표는 2023년 후반에 사퍼 내 모든 BGE와 부서에 이 기능을 구현하는 것입니다. 미네르바는 긴 여정의 '첫 걸음'에 불과하지만, 영국 육군 엔지니어들과 협력하여 디지털 및 자동화 역량을 개발할 수 있는 길을 열어주었습니다. 이 부서는 영국 육군 내에서 가장 크고 다양한 데이터 소스들을 보유한 조직입니다.
클라이언트 엔지니어링은 공동 창조를 통해 어려운 비즈니스 과제를 해결하는 데 도움을 주기 위한 IBM의 고객에 대한 투자입니다. 저희는 고객과 협력하고 IBM 기술을 실현하는 것을 좋아하는 디자이너, 데이터 과학자, 기술 엔지니어 및 비즈니스 분석가입니다. 다른 방식으로 접근하고 싶은 비즈니스 과제가 있으신가요? 현지 IBM 담당자에게 문의하거나 https://www.ibm.com/kr-ko/client-engineering에서 자세한 내용을 확인하세요.