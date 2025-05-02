LlamaCon: 개발자에게 보내는 Meta의 오픈 소스 러브 레터

지난 화요일에 Meta는 AI 모델 제품군인 Llama를 주제로 한 최초의 컨퍼런스인 LlamaCon을 개최했습니다. 또한 현재 미리보기만 제공되는 맞춤형의 종속성 없는 API인 Llama API가 곧 출시될 예정이라고 발표 했습니다.
"이제 단 한 줄의 코드만으로 Llama를 사용할 수 있습니다."라고 Meta의 최고 제품 책임자인 크리스 콕스(Chris Cox)가 무대에서 말했습니다. 새로운 Llama API는 원클릭 키 생성 및 대화형 플레이그라운드와 함께 제공되므로 개발자는 Llama 4 Scout 및 Llama 4 Maverick을 비롯한 다양한 모델을 쉽게 테스트할 수 있습니다. 종속성 없이 완전히 사용자 지정할 수 있습니다. 또한 OpenAI SDK와 호환되므로 기존 앱에 쉽게 통합할 수 있습니다.
이번 발표를 통해 Meta는 개발자 경험을 중요하게 생각한다는 점을 분명히 했다고 IBM 전문가들은 말합니다. Llama 부사장 마노하르 팔루리(Manohar Paluri)와 Llama 연구원 안젤라 팬(Angela Fan)에 따르면 목표는 속도도 빠르지만 유연성도 제공하는 Llama로 가장 빠르고 쉽게 구축할 수 있는 방법을 찾는 것입니다. 개발자는 모델을 완전히 맞춤화하고 어디로든 가져갈 수 있으며 종속성에 대해 걱정할 필요가 없습니다. Meta는 인프라와 추론을 처리하므로 팀은 구축에 집중할 수 있습니다.
“Meta는 기본적으로 API를 통해 모델을 개방하고 있습니다. 이는 모델을 공개하고 더 쉽게 접근할 수 있게 하는 또 다른 방법입니다.”라고 Red Hat의 글로벌 클라우드 및 AI 비즈니스 디렉터인 제이콥 벤-데이비드(Jacob Ben-David)가 IBM Think와의 인터뷰에서 말했습니다. "이전에는 로컬에서 실행하고 상호 작용하는 방법을 알아내거나 Groq와 같은 호스팅 제공 업체를 이용해야 했습니다. 저는 제한된 버전의 Llama를 호스팅하고 있던 GroqCloud를 통해 연결하여 API로 일부 Llama 모델을 사용하고 있습니다. 이제 완전히 개방되어 개발자에게 훨씬 더 많은 접근성을 제공할 수 있을 것이라 생각합니다."
IBM과의 Llama Stack 통합도 새롭게 출신되었습니다. Red Hat은 이 연결의 파트너 역할을 수행하여 기업용 Llama를 더 쉽게 배포할 수 있도록 지원할 것입니다.
"Llama를 중심으로 진정한 개발자 에코시스템을 구축하는 것을 보게 되어 매우 기쁩니다."라고 IBM의 AI 플랫폼 부사장 아르망 루이스(Armand Ruiz)는 LinkedIn에 글을 썼습니다. "오늘날의 AI 시장에서는 Hugging Face에 모델을 도입하는 것만으로는 충분하지 않습니다. 정말로 사용자를 끌어당기는 힘, 경제적 해자, 사용자 충성도를 키우려면 플랫폼, 툴, 커뮤니티가 필요하며, Meta가 바로 그걸 하고 있습니다.
마지막으로, Meta CEO 마크 저커버그(Mark Zuckerberg)는 Databricks CEO 알리 고드시(Ali Ghodsi)와 Microsoft CEO 사티아 나델라(샤티야 나델라)와의 인터뷰에서 증류에 초점을 맞추며 경량 버전 Llama에 대해 논의했습니다.
"이는 IBM의 소규모 도메인별 모델 여정과도 잘 연결됩니다."라고 IBM® Consulting의 선임 파트너이자 부사장인 쇼빗 바르쉬니(Shobhit Varshney)가 IBM Think와의 인터뷰에서 말했습니다.
Meta는 또한 Llama 제품군의 모델이 12억 회 다운로드되었다고 발표했습니다. 이 컨퍼런스는 첫 번째 Llama 모델이 출시된 지 2년 후, 오픈 소스 커뮤니티에 대한 Meta의 헌신을 다시 한번 일깨워 주는 계기가 되었습니다.
저커버그가 업계의 거물급 인사들과 인터뷰한 이번 컨퍼런스는 마치 '데뷔 파티'처럼 느껴졌다고 바르쉬니는 말합니다. "Meta는 이제 대규모 개발자 커뮤니티를 보유하고 있습니다. 오늘이 첫 번째 대규모 개발자 컨퍼런스로, '개발자들이 필요로 하는 도구를 제공해 다른 데 의존하지 않도록 돕겠다'라고 말하는 데뷔 선언 순간이었습니다."
마지막으로 메타는 독립형 Meta AI 앱을 출시한다고 발표했습니다. "이미 다양한 앱에서 Meta AI를 사용하는 월간 활성 사용자 수는 거의 10억 명에 달하며, 많은 사람들이 매일 사용하고 있습니다."라고 저커버그는 말합니다. "하지만 일부 사람들은 이를 독립적으로 사용하고 싶어할 것이라고 생각했습니다."
Meta AI가 가장 인기 있는 자사 소셜 앱의 거대 사용자 기반을 활용해 ChatGPT와 경쟁할 수 있을까요? IBM의 AI 기술 솔루션 아키텍트인 비요마 가즈자(Vyoma Gajjar)는 무엇이든 가능하다고 생각합니다.
"Meta AI가 이 작업을 잘 수행한다면 새로운 ChatGPT가 될 수 있습니다. 하지만 상황에 따라 다릅니다. 모든 것은 실행에 달려 있습니다."라고 가즈자는 말합니다.
