LlamaCon: 개발자에게 보내는 Meta의 오픈 소스 러브 레터

이번 발표를 통해 Meta는 개발자 경험을 중요하게 생각한다는 점을 분명히 했다고 IBM 전문가들은 말합니다. Llama 부사장 마노하르 팔루리(Manohar Paluri)와 Llama 연구원 안젤라 팬(Angela Fan)에 따르면 목표는 속도도 빠르지만 유연성도 제공하는 Llama로 가장 빠르고 쉽게 구축할 수 있는 방법을 찾는 것입니다. 개발자는 모델을 완전히 맞춤화하고 어디로든 가져갈 수 있으며 종속성에 대해 걱정할 필요가 없습니다. Meta는 인프라와 추론을 처리하므로 팀은 구축에 집중할 수 있습니다.

“Meta는 기본적으로 API를 통해 모델을 개방하고 있습니다. 이는 모델을 공개하고 더 쉽게 접근할 수 있게 하는 또 다른 방법입니다.”라고 Red Hat의 글로벌 클라우드 및 AI 비즈니스 디렉터인 제이콥 벤-데이비드(Jacob Ben-David)가 IBM Think와의 인터뷰에서 말했습니다. "이전에는 로컬에서 실행하고 상호 작용하는 방법을 알아내거나 Groq와 같은 호스팅 제공 업체를 이용해야 했습니다. 저는 제한된 버전의 Llama를 호스팅하고 있던 GroqCloud를 통해 연결하여 API로 일부 Llama 모델을 사용하고 있습니다. 이제 완전히 개방되어 개발자에게 훨씬 더 많은 접근성을 제공할 수 있을 것이라 생각합니다."

IBM과의 Llama Stack 통합도 새롭게 출신되었습니다. Red Hat은 이 연결의 파트너 역할을 수행하여 기업용 Llama를 더 쉽게 배포할 수 있도록 지원할 것입니다.

"Llama를 중심으로 진정한 개발자 에코시스템을 구축하는 것을 보게 되어 매우 기쁩니다."라고 IBM의 AI 플랫폼 부사장 아르망 루이스(Armand Ruiz)는 LinkedIn에 글을 썼습니다. "오늘날의 AI 시장에서는 Hugging Face에 모델을 도입하는 것만으로는 충분하지 않습니다. 정말로 사용자를 끌어당기는 힘, 경제적 해자, 사용자 충성도를 키우려면 플랫폼, 툴, 커뮤니티가 필요하며, Meta가 바로 그걸 하고 있습니다.

마지막으로, Meta CEO 마크 저커버그(Mark Zuckerberg)는 Databricks CEO 알리 고드시(Ali Ghodsi)와 Microsoft CEO 사티아 나델라(샤티야 나델라)와의 인터뷰에서 증류에 초점을 맞추며 경량 버전 Llama에 대해 논의했습니다.

"이는 IBM의 소규모 도메인별 모델 여정과도 잘 연결됩니다."라고 IBM® Consulting의 선임 파트너이자 부사장인 쇼빗 바르쉬니(Shobhit Varshney)가 IBM Think와의 인터뷰에서 말했습니다.