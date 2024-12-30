AI, 로봇: 한 해 리뷰

2024년이 끝나가고 있지만 로보틱 산업은 여전히 공상과학 속 C-3PO와 같은 올인원 드로이드 수준까지는 매우 먼 상태입니다. 그러나 AI 덕분에 로봇은 이제 티셔츠를 옷걸이에 거는 동작을 수행할 수 있으며, 이는 로보틱 연구가 얼마나 발전했는지를 잘 보여주는 단순하지만 의미 있는 작업입니다.
이러한 종류의 AI 기반 로보틱 혁신에 열광하는 것은 연구자만이 아닙니다. 투자자도 마찬가지입니다. 로보틱 스타트업들은 2024년 말까지 약 75억 달러의 자금을 조달 할 것으로 예상됩니다. 그리고 휴머노이드 로봇만 해도 2050년까지 7조 달러 규모의 시장이 될 수 있습니다.
IBM의 Industry 4.0 글로벌 리더인 Jose Favilla와 함께 올해 로보틱스의 가장 큰 트렌드와 2025년에 주목해야 할 사항에 대해 이야기를 나눴습니다.
올해 로봇의 손재주 분야에서 이룬 진전은 놀랍습니다. 이는 고급 하드웨어 설계와 정교한 AI 학습 기술의 융합을 반영합니다. 이러한 개발은 로봇의 기능을 향상시킬 뿐만 아니라 다양한 분야로의 통합을 위한 길을 열어 궁극적으로 집안일 지원, 간병 또는 복잡한 수술 수행과 같은 일상 생활에서 기술과 상호 작용하는 방식을 변화시킵니다.
인간과 로봇의 조작 기능 간의 격차를 줄이는 것을 목표로 하는 연구가 진행 중이기 때문에 로봇 민첩성의 미래는 유망해 보입니다. 주요 초점 영역으로는 로봇이 환경과 보다 자연스럽게 상호작용할 수 있도록 하는 하드웨어 개발 및 고급 감각 기능과 로봇이 더 광범위한 작업을 수행할 수 있도록 하는 향상된 AI 학습 알고리즘 등이 있습니다.
9월에 World Labs 공동 설립자 Fei-Fei Li는 물리적 세계를 실제로 보고 이해할 수 있는 비전 기반 AI가 로보틱 발전의 핵심이라고 제안했습니다.
Fei-Fei Li가 비전 기반 AI에 중점을 둔 것은 로봇 공학 분야의 혁신 잠재력을 강조합니다. 기계가 인간처럼 환경을 인식하고 이해할 수 있도록 함으로써 로봇이 작동하고 일상 생활에 통합되는 방식이 크게 발전하는 것을 목격할 수 있습니다.
비전 기반 AI는 로봇이 주변을 인식하고, 환경을 탐색하고, 물체를 인식하고, 복잡한 장면을 해석할 수 있는 능력을 제공합니다. 로봇은 시각적 입력을 실시간으로 분석하여 정보에 입각한 의사 결정을 내릴 수 있게 됩니다. 이를 위해서는 센서 등 다른 형태의 입력과의 통합이 필요합니다.
올해 이루어진 발전은 지능형 로봇이 수많은 애플리케이션에서 생산성과 안전성을 향상시키는 유망한 미래를 보여줍니다.
반대로 MIT의 연구원들은 값비싼 시각 데이터 대신 대규모 언어 모델을 사용하는 것이 더 나은 방법이라고 주장했습니다.
LLM은 로보틱 발전, 특히 지식 통합에 중요한 역할을 하지만, 음성 기반 소통을 위한 자연어 처리, 시각 기반 AI, 그리고 센서 데이터를 시계열 형태로 해석하는 파운데이션 모델을 포괄하는 전체적 접근이 필요합니다. 이러한 기술을 포괄하고 통합하는 전체적 접근 방식은 앞으로 로보틱 기능과 응용 분야에서 가장 큰 발전을 이끌 것으로 보입니다.
그러나 이 접근 방식을 사용하려면 센서 데이터, 시각적 인식 및 언어적 이해를 효과적으로 병합할 수 있는 정교한 아키텍처가 필요합니다. 이러한 통합 시스템을 개발하는 것은 기술적 과제를 안고 있지만 혁신의 기회도 제공합니다.
휴머노이드 로봇은 올해 창고 및 자동차 환경에서 큰 진전을 이루었습니다. 2025년에 다른 공장 또는 사업 분야로 확장하게 될까요?
2025년까지 휴머노이드 로봇은 창고와 자동차 환경을 넘어 의료, 소매, 농업 및 가정 환경과 같은 다양한 산업으로 입지를 확장할 예정입니다. 대량 생산 이니셔티브, 기술 발전, 그리고 그 잠재적 이점에 대한 인식이 결합되어 휴머노이드 로봇이 우리의 일과 생활 방식을 재편하는 데 중요한 역할을 할 것임을 시사합니다. 이러한 기술이 발전함에 따라 여러 분야에서 생산성을 향상하고 삶의 질을 개선하는 새로운 형태의 인간과 로봇 협업을 촉진할 것으로 보입니다.
전 세계 휴머노이드 로봇 시장은 AI의 발전과 생산 비용 절감으로 인해 크게 성장할 것으로 예상됩니다. 아시아, 특히 중국에서 주요 기업이 부상하면서 경쟁 환경은 점점 더 역동적으로 변하고 있습니다. 이 경쟁은 혁신을 주도하고 비용을 절감하여 다양한 비즈니스에서 휴머노이드 로봇에 더 쉽게 접근할 수 있도록 할 것입니다.
중국에서 많은 발전이 있었다고 언급했는데요. 우리가 주목해야 할 다른 지역이 있나요?
국제로봇연맹(IFR)은 중국이 이 분야의 글로벌 리더로 자리매김하기 위한 정부의 전략적 이니셔티브와 투자로 인해 전 세계에서 가장 빠르게 성장하는 로봇 시장이 되었다고 지적합니다. 중국 공업정보화부(MIIT)는 2025년까지 인간형 로봇의 대량 출시를 위한 야심찬 목표를 세웠으며, 2027년까지 첨단 기술 역량을 갖추는 것을 목표로 하고 있습니다.
그러나 미국, 일본, 유럽, 한국 등 다른 국가들도 로보틱 발전에 기여할 준비가 되어 있습니다. 미국에서는 Tesla의 Optimus 로봇과 Boston Dynamics의 Atlas가 휴머노이드 로보틱의 한계를 확장하고 있습니다. 일본에는 Pepper를 개발한 SoftBank Robotics와 ASIMO를 만든 Honda가 있습니다. 독일과 프랑스 같은 국가도 로보틱 기술에 투자하고 있습니다. 한국 또한 로보틱 분야에서 주목할 만한 플레이어로 부상하고 있습니다.
일본 얘기가 나와서 말인데, 올해 일본 과학자들은 '살아있는' 피부를 가진 웃는 로봇을 만들었습니다.
최근 바이오 하이브리드 로봇의 발전, 특히 일본에서 '살아 있는' 피부를 가진 웃는 로봇의 개발은 생물학적 구성 요소와 합성 구성 요소를 병합하는 로봇 공학의 획기적인 변화를 의미합니다. 이 분야는 빠르게 진화하고 있으며 의료, 환경 모니터링 등 다양한 응용 분야에서 상당한 가능성을 가지고 있습니다.
연구가 계속되고 윤리적 고려 사항이 해결됨에 따라 바이오 하이브리드 로봇이 인간의 능력을 향상시키고 다양한 영역에 걸쳐 복잡한 문제를 해결하는 데 중요한 역할을 하는 미래를 예상할 수 있습니다.
로보틱을 개발하려면 생물학, 공학, 재료 과학 및 윤리를 포함한 여러 분야에 걸친 협력이 필요합니다. 이러한 학제 간 접근 방식은 기술적 과제를 해결하고 책임감 있는 혁신을 보장하는 데 매우 중요합니다.
생체 하이브리드 로봇공학이 발전함에 따라 이러한 개체를 어떻게 취급해야 할지에 대한 윤리적 의문이 제기되고 있습니다 . 기술이 발전함에 따라 감각, 고통 인식 및 실물과 같은 기계를 만드는 데 따른 도덕적 영향과 같은 문제를 신중하게 고려해야 합니다.
또한 광범위한 작업을 수행할 수 있는 단일 범용 인간형 로봇에 대한 논의도 있었습니다. 예를 들어, NVIDIA CEO Jensen Huang은 올해 초 휴머노이드 로봇의 파운데이션 모델인 Project GR00T를 발표하며, 언젠가 우리의 삶이 "디지털과 물리적 에이전트"로 채워질 것이라고 말했습니다. 어떤 면에서는 이것이 2024년에 나올 가장 큰 로보틱 관련 뉴스처럼 보입니다.
Jensen Huang이 제시한 인간형 로봇과 AI 에이전트의 미래에 대한 비전은 우리가 기술과 상호작용하는 방식에 있어 획기적인 변화를 시사합니다. 그의 예측, 특히 GR00T의 도입과 범용 휴머노이드 플랫폼 개념은 디지털 에이전트와 물리적 에이전트가 일상 생활에서 공존하고 협업하는 미래를 가리키며 인간과 기계 간의 혁신과 협업을 위한 흥미로운 가능성을 제시합니다.
그러나 일상 생활에서 인간형 로봇의 수용을 촉진하려면 문화적 변화가 필요하며, 사용자 친화적인 상호 작용을 우선시하는 혁신이 필요합니다. 새로운 기술을 도입할 때 일반적으로 그렇듯이, 이는 얼리어답터를 시작으로 시간이 지남에 따라 더 광범위한 채택으로 확장되면서 점진적으로 이루어질 것입니다.
