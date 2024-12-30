AI, 로봇: 한 해 리뷰

2024년이 끝나가고 있지만 로보틱 산업은 여전히 공상과학 속 C-3PO와 같은 올인원 드로이드 수준까지는 매우 먼 상태입니다. 그러나 AI 덕분에 로봇은 이제 티셔츠를 옷걸이에 거는 동작을 수행할 수 있으며, 이는 로보틱 연구가 얼마나 발전했는지를 잘 보여주는 단순하지만 의미 있는 작업입니다.

이러한 종류의 AI 기반 로보틱 혁신에 열광하는 것은 연구자만이 아닙니다. 투자자도 마찬가지입니다. 로보틱 스타트업들은 2024년 말까지 약 75억 달러의 자금을 조달 할 것으로 예상됩니다. 그리고 휴머노이드 로봇만 해도 2050년까지 7조 달러 규모의 시장이 될 수 있습니다.

IBM의 Industry 4.0 글로벌 리더인 Jose Favilla와 함께 올해 로보틱스의 가장 큰 트렌드와 2025년에 주목해야 할 사항에 대해 이야기를 나눴습니다.