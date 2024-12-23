라이브 커머스, AI 기반 재부팅

돌리 파튼, 마사 스튜어트, 니키 미나즈의 공통점은 무엇일까요? 셋 모두 2024년 연말연시 시즌에 각각 Walmart Live, Amazon Live, TikTok Shop Live에서 라이브 커머스 이벤트를 개최했습니다.

돌리는 쇼핑객이 Walmart의 주방과 엔터테인먼트 라인에서 "다음 연말 모임을 주최"할 제품을 찾을 수 있도록 도왔습니다. 마사는 Amazon에서 가장 좋아하는 블랙 프라이데이 할인 상품을 집, 욕실, 주방에 공유했습니다. 그리고 Nicki는 자신의 새로운 회사인 핑크 프라이데이 네일즈의 TikTok Shop Live 론칭을 통해 수백만 명의 시청자를 끌어모았습니다.

TV 네트워크 QVC가 집에서 편리하게 쇼핑할 수 있다는 개념을 대중화한 지 거의 40년이 지난 지금, 라이브 쇼핑이 AI를 기반으로 한 새로운 모습으로 돌아왔습니다. 화려한 보석과 신축성 있는 허리띠가 유행하던 시절처럼, 시청자는 여전히 마음에 드는 아이템을 발견하면 바로 구매할 수 있습니다. 그러나 구매를 완료하기 위해 유선 전화로 핫라인에 전화하는 대신, 라이브 스트리밍과 쇼핑을 결합한 라이브 커머스는 거의 전적으로 온라인으로 이루어집니다.

2016년 Alibaba의 Taobao Live가 출시되면서 중국에서 온라인 라이브 커머스가 등장했습니다. 이제 TikTok, Amazon, Walmart 및 의류 재판매 플랫폼 Poshmark를 포함한 기업이 라이브 커머스 이벤트를 개최하고 있으며, 이들은 AI를 통해 추가적인 이점을 얻고 있습니다.

라이브 스트리밍 쇼핑 이벤트에서 구매자는 호스트와 상호 작용하고 실시간으로 제품을 구매할 수 있습니다. 백그라운드에서 AI는 고객이 댓글을 달고 질문할 때 행동을 분석한 다음 고객에게 특별히 맞춤화된 프로모션을 전송합니다. McKinsey에 따르면 라이브 커머스는 기존 전자 상거래보다 최대 10배 높은 구매 전환율을 창출할 수 있다고 하니 비즈니스 사례는 분명합니다.

"핵심 고객에게 가장 중요한 것이 무엇인지 정의할 수 있다면 라이브 스트리밍을 통해 쉽고, 타겟팅되고, 재미있는 방식으로 고객에게 다가갈 수 있습니다."라고 IBM 기업가치연구소(IBV)의 소비자 산업 글로벌 연구 리더인 Jane Cheung은 말합니다.

Cheung은 가족에게 어울리는 크리스마스 잠옷을 찾고 있는 부모님의 예를 들어 설명합니다. "라이브 스트리밍을 통해 고객의 질문에 즉시 답변하고 고객의 정확한 선호도에 맞게 프로모션을 맞춤화할 수 있습니다."라고 Cheung은 말합니다.