라이브 커머스, AI 기반 재부팅

돌리 파튼, 마사 스튜어트, 니키 미나즈의 공통점은 무엇일까요? 셋 모두 2024년 연말연시 시즌에 각각 Walmart Live, Amazon Live, TikTok Shop Live에서 라이브 커머스 이벤트를 개최했습니다.
돌리는 쇼핑객이 Walmart의 주방과 엔터테인먼트 라인에서 "다음 연말 모임을 주최"할 제품을 찾을 수 있도록 도왔습니다. 마사는 Amazon에서 가장 좋아하는 블랙 프라이데이 할인 상품을 집, 욕실, 주방에 공유했습니다. 그리고 Nicki는 자신의 새로운 회사인 핑크 프라이데이 네일즈의 TikTok Shop Live 론칭을 통해 수백만 명의 시청자를 끌어모았습니다.
TV 네트워크 QVC가 집에서 편리하게 쇼핑할 수 있다는 개념을 대중화한 지 거의 40년이 지난 지금, 라이브 쇼핑이 AI를 기반으로 한 새로운 모습으로 돌아왔습니다. 화려한 보석과 신축성 있는 허리띠가 유행하던 시절처럼, 시청자는 여전히 마음에 드는 아이템을 발견하면 바로 구매할 수 있습니다. 그러나 구매를 완료하기 위해 유선 전화로 핫라인에 전화하는 대신, 라이브 스트리밍과 쇼핑을 결합한 라이브 커머스는 거의 전적으로 온라인으로 이루어집니다.
2016년 Alibaba의 Taobao Live가 출시되면서 중국에서 온라인 라이브 커머스가 등장했습니다. 이제 TikTok, Amazon, Walmart 및 의류 재판매 플랫폼 Poshmark를 포함한 기업이 라이브 커머스 이벤트를 개최하고 있으며, 이들은 AI를 통해 추가적인 이점을 얻고 있습니다.
라이브 스트리밍 쇼핑 이벤트에서 구매자는 호스트와 상호 작용하고 실시간으로 제품을 구매할 수 있습니다. 백그라운드에서 AI는 고객이 댓글을 달고 질문할 때 행동을 분석한 다음 고객에게 특별히 맞춤화된 프로모션을 전송합니다. McKinsey에 따르면 라이브 커머스는 기존 전자 상거래보다 최대 10배 높은 구매 전환율을 창출할 수 있다고 하니 비즈니스 사례는 분명합니다.
"핵심 고객에게 가장 중요한 것이 무엇인지 정의할 수 있다면 라이브 스트리밍을 통해 쉽고, 타겟팅되고, 재미있는 방식으로 고객에게 다가갈 수 있습니다."라고 IBM 기업가치연구소(IBV)의 소비자 산업 글로벌 연구 리더인 Jane Cheung은 말합니다.
Cheung은 가족에게 어울리는 크리스마스 잠옷을 찾고 있는 부모님의 예를 들어 설명합니다. "라이브 스트리밍을 통해 고객의 질문에 즉시 답변하고 고객의 정확한 선호도에 맞게 프로모션을 맞춤화할 수 있습니다."라고 Cheung은 말합니다.
라이브스트림 이벤트는 여러 수준에서 상호작용을 가능하게 합니다. 쇼핑객은 자신이 좋아하는 유명 호스트와 소통하고 다른 쇼핑객과 반응을 주고받을 수 있습니다. 한편, AI 시스템은 댓글, 좋아요, 공유하기와 같은 시청자 참여 지표를 추적하여 어떤 제품이 가장 큰 반향을 불러일으키고 있는지 신속하게 판단합니다. 그런 다음 해당 정보를 호스트에게 다시 제공하여 호스트의 발언을 맞춤화할 수 있습니다. AI 기반 기능을 통해 고객은 실시간 스트리밍 중에 옷, 메이크업 또는 액세서리를 가상으로 입어볼 수 있으며, 챗봇은 고객의 질문에 답변하고 제품 정보를 제공하며 결제를 지원할 수 있습니다.
"라이브 스트리밍의 매력은 사람들이 공감할 수 있는 살아있는 인물이나 대변인이 등장한다는 점입니다."라고 Cheung은 말합니다. "휴대전화에서 스크롤하여 정보를 찾는 것보다 제품에 대해 이야기하는 것이 더 재미있습니다."
IBM® Consulting의 영업 및 커머스 오퍼링 전략 리더인 Shantha Farris는 라이브 커머스가 제품 발견을 구매로 성공적으로 전환한다는 점에서 혁신적인 소매 전략이라고 말합니다. 최고의 라이브스트림 호스트는 "어떤 제품이나 서비스에 대해 이야기하든 진정으로 관심을 갖고 투자하는 모습을 보여줌으로써 시청자와 소통할 수 있습니다."라고 그녀는 말합니다. "대화형 모드에서 참가자의 참여를 유도하여 자신 있게 구매하는 데 중요한 제품 정보를 손쉽게 전송할 수 있습니다."
라이브 스트리밍은 매장과 온라인 모두에서 이용할 수 있으며, 라이브 스트리밍이 완료되면 쇼핑객은 AI 기반 어시스턴트의 안내를 계속 받을 수 있습니다. "이제 생성형 AI를 통해 지원되는 능력을 통해 라이브 스트리밍 이벤트가 끝난 후에도 사람들은 라이브 스트리밍 호스트와 계속 상호 작용할 수 있습니다."라고 Farris는 말합니다. AI 챗봇는 제품 질문에 계속해서 답변하며 이러한 챗봇은 주어진 호스트의 스타일로 응답하도록 훈련됩니다.
AI 기반 라이브 커머스를 통해 브랜드는 고도로 개인화되고 매력적인 고객 경험을 제공할 수 있다고 Farris는 말합니다. AI 시스템은 실시간 댓글, 질문, 이모티콘을 해석하여 흥분, 호기심, 망설임 등 고객의 감정을 측정하고 이러한 인사이트를 클릭, 마우스오버 동작, 시청 시간 등의 행동 신호와 연관시켜 개인의 선호도를 파악합니다. 이러한 인사이트는 방송 중에 표시되는 동적 상품 추천을 유도하여 직관적이고 인터랙티브한 쇼핑 여정을 만드는 데 도움이 될 수 있습니다.
AI의 다국어 기능은 시청자의 댓글과 질문을 특정 구매자의 모국어로 번역하여 라이브 온라인 쇼핑의 영향력을 더욱 증폭시킵니다. 결과적으로 사람들은 동일한 라이브 스트리밍 중에 여러 언어로 소통할 수 있고 모든 사람이 다른 사람의 말을 이해할 수 있으므로 브랜드는 전 세계 시청자와 진정성 있게 소통할 수 있습니다. 정확도는 상황이나 복잡성에 따라 달라질 수 있지만 다국어 라이브 커머스는 다양한 시장에서 더 강력한 연결을 구축할 수 있는 중요한 기회를 제공한다고 Farris는 말합니다.
AI는 고객을 대면하는 이점 외에도 배후에서 운영 우수성을 촉진할 수 있습니다. 쇼핑 트렌드를 분석하여 수요를 예측하고 재고를 최적화하며 재고 부족을 최소화할 수 있지만, 이는 데이터 품질과 신속한 적응력에 달려 있다고 Farris는 말합니다. 고객 참여를 높이는 동시에 운영을 간소화하는 이러한 기능 덕분에 AI 기반 라이브 커머스는 지속 가능한 성장, 운영 효율성 및 장기적인 수익성을 달성하고자 하는 소매업체에게 잠재적으로 획기적인 전략이 될 수 있다고 Farris는 말합니다.
아시아 태평양과 라틴 아메리카의 기업들은 패션, 뷰티, 전자제품과 같은 카테고리에서 라이브 커머스로 주목을 받고 있습니다. 한편 북미의 기업들은 피트니스, 뷰티, 홈 데코 분야에서 큰 성공을 거둔 반면, 유럽 기업들은 럭셔리, 패션, 지속 가능한 상품에 집중했습니다. Farris는 모든 시장에서 기업들이 새로운 라이브 커머스 사용 사례를 계속 테스트할 것으로 예상합니다. 예를 들어, 중국의 농부들은 코로나19 기간 동안 라이브 커머스 세션에서 식료품을 판매하며 사실상 인플루언서가 되었습니다.
그러나 Farris에 따르면 제품 카테고리와 지역에 관계없이 일관되게 나타나는 한 가지 이점이 있습니다. 라이브 스트리밍은 소비자가 제품이 자신의 요구 사항을 충족하는지 여부를 더 쉽게 판단할 수 있게 해준다는 것입니다.
"카테고리에 관계없이 라이브 커머스를 사용하면 고객이 제품을 완전히 이해하기가 훨씬 쉬워지므로 구매 후 깜짝 놀라는 일이 없습니다."라고 Farris는 말합니다. "대신, 소비자는 아주 적은 노력으로 제품에 대해 많은 정보를 얻을 수 있으며, 생성형 AI 증강 라이브 커머스를 통해 구매 경험에서 흔히 발생하는 마찰을 제거할 수 있습니다."
