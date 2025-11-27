재설계하지 말고 재구상하라: BIAN 뱅킹 서밋 2025 인사이트

BIAN 컨퍼런스에서 제시된 핵심 주제 중 하나는 현대 금융의 중심에 자리한 역설이었습니다. 아무리 첨단 인공지능과 디지털 역량을 갖추고 있더라도, 조직이 내부 중심 사고에 머무르면 실패할 수밖에 없습니다. 이는 IBM이 최근 발표한 '94% 코어 뱅킹 문제'라는 연구 보고서를 중심으로 진행된 세션에서 매우 분명하게 드러났습니다. 이 세션은 IBM Consulting 글로벌 뱅킹 및 금융 시장 부문의 Senior Partner인 Saket Sinha와 Associate Partner인 Connor Loessl이 진행했습니다.

핵심 수치는 모든 것을 말해줍니다. 조사에 참여한 전 세계 700명의 비즈니스 리더 중 94%가 자사의 은행이 코어 플랫폼 현대화 일정에서 뒤처져 있다고 답했습니다. 연구 결과와 여러 시장에서의 IBM 경험에 따르면, 이러한 지연은 예산 문제, 레거시 복잡성에 대한 과소평가, 변화에 대한 조직적 저항 때문에 발생합니다.

하지만 Sinha가 설명했듯이 더 근본적인 문제는 기술이 아니라 전략입니다. 그는 서밋에서 “선의는 항상 존재했습니다.”라고 말했습니다. “부족했던 것은 이러한 현대화 프로그램이 내부 중심 사고에 의해 추진되고 있다는 인식이었습니다. 고객이 주요 초점이 아니었던 것입니다.” 그는 경영진이 내부 효율성을 개선하면 자동으로 더 나은 고객 경험이 만들어질 것이라고 종종 가정하지만, 실제로는 거의 그렇게 되지 않는다고 지적했습니다. Sinha는 고객이 더 이상 전통적인 방식으로 은행과 상호작용하지 않는다고 언급했습니다. 고객은 라이프스타일 애플리케이션, 마켓플레이스 경험, 즉시 결제, 임베디드 금융 서비스로 형성된 디지털 에코시스템 속에서 살아가고 있습니다. 현대적인 코어 플랫폼을 설계하려면 제품 사일로나 내부 워크플로가 아니라 고객의 실제 일상 경험에서 출발해야 한다고 그는 주장했습니다.