재설계하지 말고 재구상하라: BIAN 뱅킹 서밋 2025 인사이트

“금융 기관이 붕괴할 때마다, 대략 15~20년 주기로 발생하듯이, 항상 어떤 형태의 글로벌 위기가 뒤따릅니다.”라고 IBM 글로벌 뱅킹 및 금융 시장 부문 매니징 파트너인 Shanker Ramamurthy는 지난주 시카고에서 열린 BIAN 뱅킹 서밋에서 청중을 향해 말했습니다. 그는 이러한 붕괴의 근본 원인은 대체로 동일하다고 말했습니다. “주기적인 시장 변동성과 은행 위기는 현대 금융의 핵심 과제를 드러냅니다. 바로 성장, 비용 효율성, 위험 관리 간의 균형입니다. 가장 어렵지만 동시에 가장 중요한 시험은 이른바 은행의 트릴레마를 동시에 관리하는 것입니다." 그리고 그는 다음과 같이 덧붙였습니다. "따라서 오늘날 금융 기업이 성공하기 위해서는 현 상태를 재설계하는 데서 멈추고, 비즈니스 모델을 새롭게 재구상하기 시작해야 합니다. 성공은 더 이상 올바른 전략을 갖는 것만의 문제가 아니라, 미래를 실현하기 위해 어떤 실행 프레임워크를 사용하는지에 달려 있습니다.”
이를 위해 금융 서비스 기업은 프런트 오피스, 미들 오피스, 백 오피스 간의 관계를 바라보는 관점을 재고해야 한다고 Ramamurthy는 설명했습니다. “현재 기술 투자 중 약 3분의 2가 미들 오피스와 백 오피스에 집중되어 있습니다. 생성형 AI와 기하급수적 기술을 활용해 이 투자 피라미드를 뒤집어야 합니다. 가장 중요한 곳, 즉 채널, 고객, 파트너십으로 초점을 전환해야 합니다.”
그는 이 전략이 흔히 말하는 ‘한 입씩 먹는 것’이 아니라, “코끼리를 한 번에 먹는 것과 같다”고 설명하며, 프런트에서 백으로, 백에서 프런트로의 변화가 동시에 이뤄져야 한다고 강조했습니다. 그는 서밋에서 “IT가 단순히 비즈니스 전략을 실행하던 시대는 끝났습니다.”라고 말했습니다. “오늘날 기술은 전략을 주도하거나, 최소한 전략에 영향을 미칩니다. 은행을 사일로 단위로 현대화할 수는 없습니다. 프런트에서 백으로, 백에서 프런트로의 전환은 동시에 일어나야 합니다. 기술은 더 이상 단순한 유틸리티나 지원 기능이 아닙니다. 점점 비즈니스 그 자체와 동의어가 되고 있습니다.”
Ramamurthy에 따르면 생성형 AI가 금융 서비스 에코시스템에서 가장 큰 영향을 미치는 영역은 소프트웨어 개발 수명 주기(SDLC)입니다. 그러나 그는 이렇게 덧붙이며 안심시켰습니다. “이는 소프트웨어 개발 수명 주기를 대체하는 것이 아닙니다. 이를 강화하는 것입니다. 적절한 시점에 적절한 위치에 사람을 배치하고, 고품질 정보를 제공하는 것입니다. 이는 그 누구도 대체하지 않습니다.” 오히려 AI 툴, 특히 에이전트형 AI는 팀이 비즈니스 가치를 극대화하는 방식으로 업무를 재배분할 수 있도록 도와줍니다. Ramamurthy는 “이상적인 시나리오에서는 업무의 80%가 설계와 아키텍처 계획으로 이동하고, 에이전트형 구성 요소가 코딩과 반복적인 작업을 가속화할 것입니다.”라고 말했습니다.
BIAN 컨퍼런스에서 제시된 핵심 주제 중 하나는 현대 금융의 중심에 자리한 역설이었습니다. 아무리 첨단 인공지능과 디지털 역량을 갖추고 있더라도, 조직이 내부 중심 사고에 머무르면 실패할 수밖에 없습니다. 이는 IBM이 최근 발표한 '94% 코어 뱅킹 문제'라는 연구 보고서를 중심으로 진행된 세션에서 매우 분명하게 드러났습니다. 이 세션은 IBM Consulting 글로벌 뱅킹 및 금융 시장 부문의 Senior Partner인 Saket Sinha와 Associate Partner인 Connor Loessl이 진행했습니다.
핵심 수치는 모든 것을 말해줍니다. 조사에 참여한 전 세계 700명의 비즈니스 리더 중 94%가 자사의 은행이 코어 플랫폼 현대화 일정에서 뒤처져 있다고 답했습니다. 연구 결과와 여러 시장에서의 IBM 경험에 따르면, 이러한 지연은 예산 문제, 레거시 복잡성에 대한 과소평가, 변화에 대한 조직적 저항 때문에 발생합니다.
하지만 Sinha가 설명했듯이 더 근본적인 문제는 기술이 아니라 전략입니다. 그는 서밋에서 “선의는 항상 존재했습니다.”라고 말했습니다. “부족했던 것은 이러한 현대화 프로그램이 내부 중심 사고에 의해 추진되고 있다는 인식이었습니다. 고객이 주요 초점이 아니었던 것입니다.” 그는 경영진이 내부 효율성을 개선하면 자동으로 더 나은 고객 경험이 만들어질 것이라고 종종 가정하지만, 실제로는 거의 그렇게 되지 않는다고 지적했습니다. Sinha는 고객이 더 이상 전통적인 방식으로 은행과 상호작용하지 않는다고 언급했습니다. 고객은 라이프스타일 애플리케이션, 마켓플레이스 경험, 즉시 결제, 임베디드 금융 서비스로 형성된 디지털 에코시스템 속에서 살아가고 있습니다. 현대적인 코어 플랫폼을 설계하려면 제품 사일로나 내부 워크플로가 아니라 고객의 실제 일상 경험에서 출발해야 한다고 그는 주장했습니다.
그런 다음 Sinha는 이러한 외부 지향적 전환이 결과를 완전히 바꾼 세 가지 IBM 고객 사례를 소개했습니다. 첫 번째 사례는 IBM의 최대 글로벌 은행 고객 중 하나인 인도 국영은행(State Bank of India, SBI)이었습니다.
Sinha는 이 은행이 매우 인상적인 고객 중심 전환을 추진하고 있으며, “어떻게 하면 차세대 고객의 일상에 자연스럽게 통합될 수 있을까?”라는 질문을 던지고 있다고 말했습니다. 그 해답이 바로 “you only need one”의 약자인 YONO 앱이었습니다. SBI는 고객의 일상적인 라이프스타일 니즈에서 출발해 그 여정 속에 금융 서비스를 내재화하기로 결정했습니다. YONO는 일반적으로 여러 애플리케이션이 필요했던 서비스를 하나로 통합했습니다. 예를 들면 다음과 같습니다.
그는 세션에서 “은행이 발행한 결제 수단을 일상적인 라이프스타일의 자연스러운 일부로 만들었습니다.”라고 말했습니다. “그 결과는 놀라웠습니다. 월간 활성 사용자 수 6천만 명 이상. 약 4,000억 달러 규모의 가치 창출. 비이자 수익의 대폭적인 성장. 글로벌 금융에서 가장 이른 시기에 등장한 진정한 라이프스타일 슈퍼 앱 중 하나입니다. SBI가 성공한 이유는 코드 재작성보다 고객 관련성에서 출발했기 때문입니다.”
두 번째 사례는 DBS 은행과 모바일 앱 PayLah!였습니다. 수년간 코어 시스템 전환 프로그램을 운영한 후, DBS는 고객 중심, 라이프스타일 우선 전략으로의 전환이 가져온 효과를 깨달았습니다. DBS는 통합 구매·판매 기능을 PayLah! 앱에 직접 출시했습니다. 제공된 고객 경험의 예는 다음과 같습니다.
여기서 결제 인프라는 전면에 드러나는 기능이 아니었습니다. 라이프스타일 여정을 조용히 뒷받침하는 역할을 했습니다. Loessl에 따르면 PayLah!는 주가순자산비율(PBR) 50% 증가와 같은 측정 가능한 성과를 창출했으며, 이는 기업의 재무 건전성과 성장 잠재력을 보여주는 중요한 지표입니다. 또한 싱가포르 전역에서 수백만 명의 활성 사용자와 디지털 및 비대면 채널 참여의 뚜렷한 성장을 이끌어냈습니다.
세 번째 사례는 브라질 최대 은행 중 하나이자 IBM의 또 다른 주요 고객인 방코 브라데스코(Banco Bradesco)였습니다. 브라데스코는 코어 현대화에만 집중하는 대신 고객의 니즈를 외부 관점에서 바라보고, 농업 경제에서 성장할 수 있도록 고객 기반 중 특정 세그먼트를 신중하게 선택했습니다. 그 결과 농부, 공급업체, 구매자, 서비스 제공자를 위한 디지털 마켓플레이스이자 에코시스템인 E-agro가 탄생했습니다. IBM의 지원을 받아 브라데스코는 다음과 같은 기능을 포함한 플랫폼을 구축했습니다.
그 영향은 상당했습니다. Sinha는 브라데스코가 금융 상품의 대폭적인 확장과 신규 고객 확보, 그리고 농업 가치 사슬 전반의 수요와 공급에 대한 선제적 가시성을 확보하고 있다고 설명했습니다.
Sinha에 따르면 E-agro는 농촌 및 준도시 시장 전반에서 더 강력한 디지털 참여를 이끌어냈고, 무엇보다 기존 제품 판매가 아닌 마켓플레이스 경제를 기반으로 한 새로운 수익 모델을 구축하는 등 매우 인상적인 성과를 창출했습니다.
Sinha는 이 모든 사례에 공통적으로 담긴 인사이트를 이렇게 요약했습니다. “레거시 코어 시스템의 전환은 필수이지만, 고객의 어젠다를 놓쳐서는 안 됩니다.” “내부 지향적인 코어 전환은 가치를 전달하는 데 성공하지 못합니다. 마치 끝이 없는 전환과 같아서, 결승선에 도달했다고 느낄 즈음에는 이미 고객의 니즈가 더 앞서 나가 있습니다. 대신 고객과 그들의 라이프스타일을 최우선에 두고, 그 에코시스템 안에 은행을 자연스럽게 내재화하는 데 집중해야 합니다. 전환은 단순히 고객이 은행과 상호작용하기 쉽게 만드는 것만을 의미하지 않습니다. 고객이 은행과 상호작용하거나 상품을 구매하고 싶어 하지 않는다면 어떻게 될까요? 수십억 달러에 달하는 투자는 아무런 의미가 없게 됩니다. 대신 고객의 라이프스타일을 살아가는 데 실질적인 도움을 주고, 그 과정에서 자연스럽게 생업을 발전시키는 데 기여함으로써 고객이 은행의 제품을 받아들이도록 하는 상품과 서비스를 만드는 데 집중해야 합니다.”
Sinha에 따르면 이러한 인사이트가 바로 ‘94% 문제’ 전체를 설명합니다. 그는 은행이 고객 관련성에서 출발하지 않고 코어 시스템에서 시작하기 때문에 어려움을 겪는다고 말했습니다. 은행의 진정한 현대화는 다음과 같은 경우에 가속화됩니다.
Sinha는 YONO를 도입한 SBI, PayLah!를 운영하는 DBS, E-agro를 구축한 Bradesco가 이러한 전환을 이뤄냈기 때문에 기업 가치, 고객 성장, 자산 확대, 에코시스템 규모 측면에서 측정 가능한 개선을 달성했다고 설명했습니다.
