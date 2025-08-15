Ancestra의 한 지점에서 우리는 캐릭터의 뇌 속으로 뛰어들어 조직 층을 통해 나선형으로 내려오며, 그곳에서 아기는 공기를 위해 고군분투하며 떠다니게 됩니다. 나중에 우리는 위에서 제왕절개를 하는 것을 목격하고, 배의 살이 마치 빛의 폭발 주위로 갈라지는 것을 목격했습니다. 이러한 순간들은 기존 CGI로는 렌더링되지 않았습니다. 팀은 신속한 제작, 이미지 선택, 모션 트래킹 및 AI 미세 조정의 힘든 반복 프로세스를 통해 이러한 순간들을 탄생시켰습니다.

"사용 가능한 단일 이미지를 얻기 위해 천 개가 넘는 이미지를 생성했습니다."라고 McNitt은 말합니다. "이는 기계와 대화하는 치열한 과정이었습니다."

일부 장면의 경우, Imagen을 사용하여 고해상도 스틸 이미지를 생성한 후 Runway 및 Gen-2와 같은 프레임 예측 도구를 사용하여 짧은 동영상 클립으로 변환했습니다. 이미지를 감정적으로 유지하기 위해 일반적인 프롬프트를 피했습니다. 대신 실제 병원 환경을 기반으로 한 시적 언어, VR 차단 및 조명 참조를 사용했습니다.

Ancestra가 특이한 점 중 하나는 AI 사용이 화려하지도 불필요하지도 않다는 점입니다. 합성 배우도, 인위적인 내레이션도 없습니다. 대신 이 영화는 인간 연기자가 이끄는 캐스트, 실제 경험에 뿌리를 둔 대본, 프로덕션의 모든 픽셀을 안내하는 아티스트 팀 등 현실에 기반을 두고 있습니다.

"그건 제가 넘지 않을 선이었습니다."라고 그녀는 말합니다. "배우들은 인간이어야 했습니다." 대신 McNitt에게 AI는 카메라에 담을 수 없는 것을 보여주는 방법이었습니다.

이러한 필수 요소로 인해 그녀의 팀은 꿈결 같은 시각적 시퀀스를 개발하는 별도의 크리에이티브 집단인 세트장에서 'AI 유닛'이라고 부르는 것을 개발하게 되었습니다. 이들의 작업에는 돌아가신 아버지의 사진을 모델로 학습시키는 작업이 포함되었으며, 대부분은 해양 및 항공 사진 작가로서 헬리콥터에 매달린 상태에서 촬영되었습니다. 그의 눈은 말 그대로 영화의 시각적 DNA를 형성하는 데 도움이 되었습니다.

"그는 최근에 세상을 떠났습니다."라고 McNitt은 말했습니다. "그리고 그의 작업, 렌즈 선택, 그가 사용한 필름에 대해 묻지 못한 질문이 너무 많았습니다. 그의 이미지로 모델을 학습시키는 것은 그와 다시 협업하는 방법이 되었습니다."

AI를 익명의 생성기가 아닌 기억과 협업의 그릇으로 사용한다는 아이디어는 Ancestra를 관통합니다. 이는 이 영화가 예술계에서 AI를 둘러싼 종종 디스토피아적인 담론과 차별화되는 이유이기도 합니다.

McNitt은 이 논란을 잘 알고 있습니다. 특히 할리우드 파업과 디지털 노동, 저작권 및 창작 저작권에 대한 지속적인 우려 이후 영화에서 생성 도구를 사용하는 것은 여전히 논쟁의 여지가 있는 주제입니다.

"저는 매우 명확한 경계를 설정했습니다."라고 그녀는 말했습니다. "저희는 합성 배우를 사용하지 않았습니다. 우리는 모델에게 다른 아티스트의 작품을 모방하도록 요청하지 않았습니다. 우리가 만든 모든 것은 개인적인 자료로 만들었거나 스토리를 위해 제작했습니다."

그녀는 자신의 창작 과정에 대해 이야기하면서 직접적인 모방과 영향력을 새로운 것으로 엮어내는 보다 미묘한 행위 사이에 선을 그었습니다. "참조와 복사는 다르다고 생각합니다."라고 그녀는 말합니다. "모든 아티스트는 다른 사람들로부터 영감을 받지만, 그 영감을 어떻게 사용하느냐가 중요합니다."

다른 아티스트의 스타일을 빌리는 윤리는 저작권과 창의적 소유권을 중심으로 이루어지는 경향이 있지만, 이 영화에서 AI에 대한 논의는 기술이 인간의 노동을 대체할 수 있는지에 대한 다른 우려도 다루었습니다.

"Ancestra를 만드는 데에는 200명이 넘는 사람들이 참여했습니다."라고 그녀는 말했습니다. "AI 유닛은 일자리를 대체하는 것이 아니라, 크리에이티브 툴킷에 추가되었습니다."

하지만 그녀는 한계를 인정합니다. Veo와 같은 도구는 한 번에 몇 초 분량의 동영상만 생성할 수 있습니다(즉, 모든 장면을 조각으로 만든 다음 공들여 연결해야 함). 내러티브 전반에 걸쳐 시각적 일관성을 유지하려면 막대한 노력이 필요하며(신중한 프롬프트 설계, 스타일 일치, 반복적인 수정 과정을 통해 캐릭터, 조명, 카메라 움직임을 일관되게 유지해야 함), 이는 종종 모델이 자체 규칙을 어기게 만들거나 적어도 특정 창의적 목표를 향해 AI를 유도하려 할 때 프롬프트가 얼마나 예측 불가능한지 드러내곤 합니다.

"우주 이미지를 프롬프트하려고 했을 때 과학 교과서 같은 느낌이 들었습니다."라고 그녀는 말합니다. "영화적인 것이 아닌, 문자 그대로요. 좀더 시적인 언어를 사용하여 미적 감각을 프롬프트하는 간접적인 방법을 찾아야 했습니다."

때때로 그 결과는 매혹적이었습니다. 한 장면에서는 아버지의 바다 사진에서 가져온 스타일 큐와 함께 가상 현실에서 생성된 모션 참조로 학습된 모델에서 아기가 빛으로 나오는 모습을 위에서 본 우주적 추상화로 표현했습니다. 그 결과, 어떤 카메라로도 포착할 수 없지만 감정적으로 사실적으로 느껴지는 초현실적이면서도 꿈 같은 순간이 탄생했습니다.