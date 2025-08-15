로어 맨해튼을 무대로 한 영화에서 여배우 Audrey Corsa는 아무것도 품에 안고 있지 않았습니다. 그녀가 안고 있는 것처럼 보이는 아기는 촬영장에 없었습니다. 이는 나중에 수백 장의 사진과 한 여성의 첫 번째 기억으로 학습된 인공 지능 모델에 의해 만들어졌습니다. 그 기억은 그녀가 태어나는 순간이었습니다.
이 영화는 Eliza McNitt가 감독한 신작 단편 Ancestra로, 태어난 날 아버지가 찍은 사진을 모델로 한 McNitt 자신을 모방한 모습이 등장합니다. 오프닝 장면에서 아기를 만드는 데 사용된 이미지와 동일한 이미지입니다. 배우 Audrey Corsa가 클라이막스의 마지막 장면에서 화면에서 그 신생아를 안고 있을 때, 실제로 그녀는 디지털 방식으로 생성된 인간, 즉 소프트웨어와 의도에 의해 존재에 투사된 일종의 환각적 기억을 안고 있는 것입니다. McNitt에게 이러한 제스처는 영화 같은 속임수 그 이상입니다. 이는 감정을 발굴하는 행위입니다.
유명 영화감독 Darren Aronofsky는 McNitt에게 생성형 AI를 소개했는데, 그녀는 이 경험이 Ancestra에 대한 아이디어의 계기가 되었다고 말합니다. 그는 이 새로운 도구가 무엇을 할 수 있는지 알아보자고 그녀를 초대했고 결국 영화를 제작하게 되었습니다. 그 결과 우주 및 육체적 변화에 뿌리를 둔 AI 생성 이미지와 라이브 성능을 융합한 산모의 긴급 분만에 대한 매우 개인적인 단편이 탄생했습니다.
"제가 태어날 때 엄마가 응급 제왕절개 수술을 받아야 했습니다."라고 McNitt은 최근 뉴욕에 있는 자택에서 나눈 대화에서 이렇게 말했습니다. "그녀는 검진을 위해 병원에 들어갔고 모든 것이 바뀌었습니다. 그 순간이 Ancestra의 씨앗이 되었습니다."
이 영화는 긴급 분만 중에 시간과 기억을 넘어 자신보다 먼저 온 여성들과 그녀가 구하고자 하는 태어나지 않은 딸과 연결되기 위해 시간과 기억을 뛰어넘는 한 엄마의 이야기를 담고 있습니다. Ancestra는 전통적인 라이브 액션과 선구적인 AI 생성 이미지를 결합하여 깊은 친밀감과 어지러울 정도로 우주적인 느낌을 동시에 선사합니다. 또한 AI를 사용하여 인간의 창의성을 대체하는 것이 아니라 그 위에 구축함으로써 영화 제작이 나아갈 방향을 암시합니다.
McNitt은 이 영화가 AI에 관한 영화가 아니라는 점을 강조합니다. "이 영화는 어머니에 관한 영화입니다."라고 그녀는 말했습니다. 그러나 그녀가 Google DeepMind에서 개발된 생성형 모델(비디오 생성 도구 Veo와 Imagen, LoRA 같은 이미지 모델)을 활용한 작업은 카메라 렌즈와 로케이션 스카우팅만으로 만들어진 것이 아닌 프롬프트, 신경망, 그리고 깊이 개인화된 데이터로부터 구축된, 새로운 종류의 영화적 언어의 가능성을 엿보게 합니다.
Veo는 높은 시간적 일관성, 객체 일관성 및 양식화된 렌더링을 갖춘 짧은 1080p 클립을 생성할 수 있는 고급 텍스트-비디오 시스템입니다. 그러나 이러한 결과를 얻으려면 신중하게 작성된 프롬프트, 여러 번의 반복, 모델이 시각적 명령을 해석하는 방식에 대한 이해가 필요합니다. McNitt와 공동 작업자들은 Veo의 아웃풋을 VR에 내장된 모션 경로 레퍼런스 및 맞춤형 3D 장면과 융합하여 클립 길이, 충실도, 프롬프트 반응성 등 플랫폼의 제약 내에서 작업했습니다. 팀은 먼저 애니메이션 사전 시각화를 구축하여 타이밍을 매핑한 다음 이를 AI가 생성한 영상의 가이드로 사용했습니다.
영화의 모습을 일관되게 유지하기 위해 McNitt의 팀은 LoRA라는 자체 컴패니언 스타일 전송 모델을 구축했습니다. 이는 Google 도구가 아니라 Ancestra가 모든 장면에서 동일한 비주얼 스타일을 전달할 수 있도록 특별히 개발한 시스템이었습니다.
업계 뉴스레터
가장 중요하고 흥미로운 AI 뉴스에 대한 선별된 인사이트를 확인하세요. 주간 Think 뉴스레터를 구독하세요. IBM 개인정보 보호정책을 참조하세요.
구독은 영어로 제공됩니다. 모든 뉴스레터에는 구독 취소 링크가 있습니다. 여기에서 구독을 관리하거나 취소할 수 있습니다. 자세한 정보는 IBM 개인정보 보호정책을 참조하세요.
Ancestra의 한 지점에서 우리는 캐릭터의 뇌 속으로 뛰어들어 조직 층을 통해 나선형으로 내려오며, 그곳에서 아기는 공기를 위해 고군분투하며 떠다니게 됩니다. 나중에 우리는 위에서 제왕절개를 하는 것을 목격하고, 배의 살이 마치 빛의 폭발 주위로 갈라지는 것을 목격했습니다. 이러한 순간들은 기존 CGI로는 렌더링되지 않았습니다. 팀은 신속한 제작, 이미지 선택, 모션 트래킹 및 AI 미세 조정의 힘든 반복 프로세스를 통해 이러한 순간들을 탄생시켰습니다.
"사용 가능한 단일 이미지를 얻기 위해 천 개가 넘는 이미지를 생성했습니다."라고 McNitt은 말합니다. "이는 기계와 대화하는 치열한 과정이었습니다."
일부 장면의 경우, Imagen을 사용하여 고해상도 스틸 이미지를 생성한 후 Runway 및 Gen-2와 같은 프레임 예측 도구를 사용하여 짧은 동영상 클립으로 변환했습니다. 이미지를 감정적으로 유지하기 위해 일반적인 프롬프트를 피했습니다. 대신 실제 병원 환경을 기반으로 한 시적 언어, VR 차단 및 조명 참조를 사용했습니다.
Ancestra가 특이한 점 중 하나는 AI 사용이 화려하지도 불필요하지도 않다는 점입니다. 합성 배우도, 인위적인 내레이션도 없습니다. 대신 이 영화는 인간 연기자가 이끄는 캐스트, 실제 경험에 뿌리를 둔 대본, 프로덕션의 모든 픽셀을 안내하는 아티스트 팀 등 현실에 기반을 두고 있습니다.
"그건 제가 넘지 않을 선이었습니다."라고 그녀는 말합니다. "배우들은 인간이어야 했습니다." 대신 McNitt에게 AI는 카메라에 담을 수 없는 것을 보여주는 방법이었습니다.
이러한 필수 요소로 인해 그녀의 팀은 꿈결 같은 시각적 시퀀스를 개발하는 별도의 크리에이티브 집단인 세트장에서 'AI 유닛'이라고 부르는 것을 개발하게 되었습니다. 이들의 작업에는 돌아가신 아버지의 사진을 모델로 학습시키는 작업이 포함되었으며, 대부분은 해양 및 항공 사진 작가로서 헬리콥터에 매달린 상태에서 촬영되었습니다. 그의 눈은 말 그대로 영화의 시각적 DNA를 형성하는 데 도움이 되었습니다.
"그는 최근에 세상을 떠났습니다."라고 McNitt은 말했습니다. "그리고 그의 작업, 렌즈 선택, 그가 사용한 필름에 대해 묻지 못한 질문이 너무 많았습니다. 그의 이미지로 모델을 학습시키는 것은 그와 다시 협업하는 방법이 되었습니다."
AI를 익명의 생성기가 아닌 기억과 협업의 그릇으로 사용한다는 아이디어는 Ancestra를 관통합니다. 이는 이 영화가 예술계에서 AI를 둘러싼 종종 디스토피아적인 담론과 차별화되는 이유이기도 합니다.
McNitt은 이 논란을 잘 알고 있습니다. 특히 할리우드 파업과 디지털 노동, 저작권 및 창작 저작권에 대한 지속적인 우려 이후 영화에서 생성 도구를 사용하는 것은 여전히 논쟁의 여지가 있는 주제입니다.
"저는 매우 명확한 경계를 설정했습니다."라고 그녀는 말했습니다. "저희는 합성 배우를 사용하지 않았습니다. 우리는 모델에게 다른 아티스트의 작품을 모방하도록 요청하지 않았습니다. 우리가 만든 모든 것은 개인적인 자료로 만들었거나 스토리를 위해 제작했습니다."
그녀는 자신의 창작 과정에 대해 이야기하면서 직접적인 모방과 영향력을 새로운 것으로 엮어내는 보다 미묘한 행위 사이에 선을 그었습니다. "참조와 복사는 다르다고 생각합니다."라고 그녀는 말합니다. "모든 아티스트는 다른 사람들로부터 영감을 받지만, 그 영감을 어떻게 사용하느냐가 중요합니다."
다른 아티스트의 스타일을 빌리는 윤리는 저작권과 창의적 소유권을 중심으로 이루어지는 경향이 있지만, 이 영화에서 AI에 대한 논의는 기술이 인간의 노동을 대체할 수 있는지에 대한 다른 우려도 다루었습니다.
"Ancestra를 만드는 데에는 200명이 넘는 사람들이 참여했습니다."라고 그녀는 말했습니다. "AI 유닛은 일자리를 대체하는 것이 아니라, 크리에이티브 툴킷에 추가되었습니다."
하지만 그녀는 한계를 인정합니다. Veo와 같은 도구는 한 번에 몇 초 분량의 동영상만 생성할 수 있습니다(즉, 모든 장면을 조각으로 만든 다음 공들여 연결해야 함). 내러티브 전반에 걸쳐 시각적 일관성을 유지하려면 막대한 노력이 필요하며(신중한 프롬프트 설계, 스타일 일치, 반복적인 수정 과정을 통해 캐릭터, 조명, 카메라 움직임을 일관되게 유지해야 함), 이는 종종 모델이 자체 규칙을 어기게 만들거나 적어도 특정 창의적 목표를 향해 AI를 유도하려 할 때 프롬프트가 얼마나 예측 불가능한지 드러내곤 합니다.
"우주 이미지를 프롬프트하려고 했을 때 과학 교과서 같은 느낌이 들었습니다."라고 그녀는 말합니다. "영화적인 것이 아닌, 문자 그대로요. 좀더 시적인 언어를 사용하여 미적 감각을 프롬프트하는 간접적인 방법을 찾아야 했습니다."
때때로 그 결과는 매혹적이었습니다. 한 장면에서는 아버지의 바다 사진에서 가져온 스타일 큐와 함께 가상 현실에서 생성된 모션 참조로 학습된 모델에서 아기가 빛으로 나오는 모습을 위에서 본 우주적 추상화로 표현했습니다. 그 결과, 어떤 카메라로도 포착할 수 없지만 감정적으로 사실적으로 느껴지는 초현실적이면서도 꿈 같은 순간이 탄생했습니다.
이 영화에서 가장 강력한 부분 중 하나는 McNitt이 자신의 스토리와 기술을 혼합하는 방식입니다. AI는 무작위 이미지가 아니라 그녀의 삶에 대해 학습을 받았습니다. 마지막 장면의 아기는 신생아의 디지털 버전입니다.
그녀는 수십 년 동안 전문적으로 일한 아버지의 이미지와 함께 병원에서 아버지가 찍은 사진을 사용했습니다. 그는 경력의 대부분을 바다 위에서 빛과 원근감을 쫓으며 바다를 촬영했습니다. 그 결과, 추상적인 형태로도 그의 스타일이 영화의 시각적 톤의 대부분을 형성합니다.
"마치 그를 제 촬영 감독으로 모신 것 같았어요."라고 그녀는 말했습니다. "비록 아버지는 세상을 떠났지만요."
이 경험을 통해 크리에이터가 된다는 것의 의미에 대해서도 다시 생각하게 되었습니다. 기계가 과거를 사용하여 새로운 것을 만든다면, 그 소유권은 누구에게 있을까요? 지시를 내리는 사람일까요, 기계일까요, 아니면 메모리일까요?
McNitt은 답이 있다고 주장하지 않습니다. 하지만 그녀는 이상하고 의도하지 않은 질감을 생성하는 첫 번째 거친 프롬프트부터 AI로 렌더링된 인물의 표정이 아무도 스크립트하지 않은 방식으로 바뀌는 순간에 이르기까지 그 과정이 매우 인간적이라고 생각합니다. "우리가 저지르는 실수, 계획하지 않은 일, 이러한 실수에서 예술이 생명을 얻는 경우가 많습니다."라고 그녀는 말합니다. "그리고 그건 인간입니다."
이러한 철학이 제작을 이끌었습니다. 팀은 AI를 지름길로 사용하기보다는, 예측할 수 없는 거친 협업자처럼 대했습니다. 수작업으로 스토리보드를 작성하고 VR로 모델링한 후 여러 번의 생성을 반복하여 샷을 재구성했습니다. 비주얼은 종종 버려진 수백 개의 시도를 통해 만들어지며, 각 시도는 느낌에 더 가깝습니다.
"우리는 완벽함을 추구하지 않았습니다."라고 McNitt은 말합니다. "우리는 살아있는 느낌이 드는 무언가를 찾고 있었습니다."
그녀는 이 접근 방식이 영화를 넘어 확장될 수 있기를 바랍니다. 기계가 우리를 모방하는 것이 아니라, 진정으로 우리를 반영할 수 있다면 기계는 인간을 위한 더 광범위한 도구 세트의 일부가 될 수 있습니다. 인간을 대체하는 것이 아니라, 인간의 능력을 증폭합니다. 즉, 기업스럽지 않은 기업 사용 사례를 의미할 수 있습니다. 감성적인 서사가 포함된 학습 동영상, 창업자의 실제 삶에서 가져온 이미지로 들려주는 창업 스토리, 슬라이드 자료라기보다 마치 단편 영화처럼 다가오는 설명 영상 같은 것들 말입니다.
여러 기업이 이미 이러한 영역을 탐색하고 있습니다. AI가 생성한 기업 내부 동영상, 안전 안내 또는 고객 온보딩 도구가 영화적 기법을 차용하여 건조한 소재에 톤, 음악, 내러티브 구조를 겹겹이 쌓아 올리기 시작했습니다. McNitt가 사용한 동일한 도구, 즉 시각적 합성을 위한 Veo, 스틸 이미지 생성을 위한 Imagen, 애니메이션 보간을 위한 Runway와 Gen-2가 기업용 콘텐츠를 위해 테스트되고 있습니다.
차이는 의도에 있다고 그녀는 말합니다. 이는 AI를 수동적으로 무작위적인 결과물을 만들어내는 존재로 취급하는 것과 명확한 창의적 비전에 의해 형성된 협력자로 취급하는 것의 차이입니다. "AI를 사용하면 상상력을 외부화할 수 있습니다."라고 그녀는 말했습니다. "매우 강력하지만, 안내를 받아야 합니다."
그녀는 기술 전문가나 마케팅 담당자가 아니라 구조, 어조, 감정을 잘 아는 사람으로부터 안내를 받아야 한다고 생각합니다.
잠재적인 함정은 분명합니다. 생성형 AI는 규모와 참신함으로 눈부신 콘텐츠를 만들어내지만, 지속적인 감정적 인상을 남기지 못합니다. 비주얼은 기술적으로는 인상적일 수 있지만, 시청자와 의미 있는 방식으로 소통하지 못할 수 있습니다. McNitt은 더 조용하고 낯설고 개인적인 것을 원합니다.
"저는 AI가 단순한 볼거리만을 제공하는 것을 원하지 않습니다."라고 그녀는 말합니다. "우리가 다른 방법으로는 전달할 수 없던 스토리를 전달하는 데 AI가 도움을 주기를 원합니다."
Ancestra의 경우 익숙하면서도 기묘한 느낌을 동시에 주는 영화가 탄생했습니다. 어머니와 딸의 이야기, 코드로 쓴 러브레터, 재구상된 추억입니다.
화면이 꺼지고 합성 아이가 사라지더라도 남는 것은 기술의 참신함이 아니라, 제스처의 진정성입니다. 한 때 누군가는 방 안에 서서 허공을 안으며 그 속에 아기가 있다고 믿었습니다. 어쨌든 이제 우리도 마찬가지입니다.
IBM Granite는 비즈니스에 맞게 맞춤화되고 AI 애플리케이션 확장에 최적화되었으며 개방적이고 성능이 뛰어나며 신뢰할 수 있는 AI 모델 제품군입니다. 언어, 코드, 시계열 및 가드레일 옵션을 살펴보세요.
기업들은 신뢰할 수 없는 파운데이션 모델로는 생성형 AI를 확장할 수 없다는 것을 알고 있습니다. 발췌문을 다운로드하여 플래그십 'Granite 모델'을 보유한 IBM이 뛰어난 성과를 내는 기업으로 선정된 이유를 알아보세요.
watsonx 포트폴리오의 IBM 파운데이션 모델 라이브러리에 대해 자세히 알아보고 비즈니스를 위한 생성형 AI를 자신 있게 확장하세요.
업계 최고의 AI 전문성과 솔루션 포트폴리오를 보유한 IBM과 함께 AI를 비즈니스에 활용하세요.
AI 추가를 통해 중요한 워크플로와 운영을 혁신함으로써 경험, 실시간 의사 결정 및 비즈니스 가치를 극대화합니다.
IBM watsonx 포트폴리오의 IBM 파운데이션 모델 라이브러리에 대해 자세히 알아보고 비즈니스를 위한 생성형 AI를 자신 있게 확장하세요.