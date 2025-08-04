Goldman Sachs의 '하이브리드 인력' 부문 1호 직원인 AI 소프트웨어 엔지니어 Devin을 만나보세요

Goldman의 CIO Marco Argenti는 7월 11일 CNBC와의 인터뷰에서 Goldman Sachs가 생성형 AI 기반 풀 스택 개발자인 'Devin'을 배치했다고 말했습니다. Argenti는 "Devin은 개발자를 대신하여 일을 시작할 신입 사원과 같은 존재가 될 것입니다."라고 말했습니다. Devin은 자연어 프롬프트를 기반으로 전체 앱을 처음부터 실행할 수 있습니다. 은행 업계에서는 수십 년 동안 AI 관련 기술을 사용해 왔지만, 개발사인 Cognition에 따르면 Devin은 '최초의 AI 소프트웨어 엔지니어'입니다.
Devin은 AI 에이전트가 실제 동료와 함께 일하는 '하이브리드 인력'에 대한 Argenti의 비전의 일부입니다. IBM의 글로벌 뱅킹 및 금융 시장 매니징 파트너인 Shanker Ramamurthy는 Devin이 Goldman과 같은 기관에 어떻게 도움이 될 수 있는지에 대한 예를 제시했습니다. “이렇게 생각해 보세요.”라고 그는 IBM Think와의 인터뷰에서 말했습니다. "Devin이 생산성을 20% 높인다면 Goldman의 12,000명의 기술자가 이제 14,400명의 기술자처럼 일할 수 있습니다."
Ramamurthy는 다른 어떤 산업보다 "금융은 AI 생성에서 가장 큰 가치를 얻고 있는 분야입니다."라고 말했습니다. "결국 금융에서는 원자를 다루는 것이 아니라, 비트를 다루기 때문입니다."
예를 들어, 최근 몇 년 동안 머신 러닝(ML)과 같은 AI 인접 분야는 알고리즘 거래, 고빈도 거래, 끊임없이 까다로운 옵션 가격 책정 관행과 같은 금융 분야의 혁신적인 발전을 가능하게 했습니다. Ramamurthy는 Devin의 역할은 거래 데스크에서 들어오는 복잡한 요청과 실행 사이의 기술 및 시간 격차를 줄이는 것이라고 설명했습니다.
예를 들어, Ramamurthy는 가상의 사용 사례를 공유했습니다. "누군가 수억 톤의 고급 철광석을 발견했다는 뉴스가 있다고 가정해 보세요. 상품 트레이더라면 Devin에게 '이 새로운 정보를 모델에 통합하도록 도와줘'라고 요청할 수 있습니다." 관련 데이터 및 모델에 대한 액세스 권한이 부여된 Devin은 기술자와 신속하게 협력하여 요청을 처리하는 애플리케이션을 공동 제작하거나 개선하고 구현을 지원하여 소프트웨어 개발 라이프사이클을 간소화하고 가속화할 수 있습니다.
누군가는 이게 무슨 대단한 일이냐고 반문할 수도 있습니다. Devin은 글로벌 투자 은행이 사용해 온 수많은 AI 기반 코딩 도구 중 가장 최신 버전에 불과하며, 여기에는 OpenAI와 GitHub가 2021년에 출시한 많은 호평을 받은 GitHub Copilot(Microsoft의 AI 도구와 혼동하지 말 것)이 포함됩니다. 전 세계, 또는 적어도 일반 대중은 사용자가 자연어로 프롬프트를 입력하면 소프트웨어가 작동하는 코드를 뿜어내는 GitHub Copilot과 같은 도구를 본 적이 없었습니다. 이것은 바로 생성형 AI가 처음 발명된 목적과 정확히 같은 종류의 작업인 듯했습니다.
Devin도 그렇게 할 수 있지만 자율성이라는 핵심 기능이 추가되었습니다. Cognition’의 웹사이트에 따르면 이 회사는 Devin을 앱 개발을 처음부터 끝까지 전 과정을 수행할 수 있는 '지칠 줄 모르는 숙련된 팀원'으로 설계했습니다. 위의 Ramamurthy의 예와 마찬가지로, 사용자는 Devin에게 일상적인 자연어로 위시리스트를 말하면 원하는 것을 정확히 수행하는 코드를 얻을 수 있습니다.
YouTube에는 구독 기반의 공개 버전을 사용하여 Devin.ai로 앱을 제작하는 사람들의 데모가 많이 있습니다. 인터페이스는 ChatGPT와 Unix 터미널, 즉 절반은 자연어, 절반은 코드의 중간 형태처럼 보입니다. 언어 부분은 사용자가 Devin과 나누는 대화이고, 코드 부분은 Devin이 내부에서 지침을 해석하는 방법입니다.
Devin을 GitHub 또는 Slack과 같이 프로젝트에 도움이 되는 정보가 포함되었을 수 있는 다른 앱에 직접 연결할 수 있습니다. 미국의 기술 채널 Singh의 한 영상에서 진행자 Harnoor Singh는 이 기능이 왜 유용한지 시연합니다. 예를 들어, Devin에게 팀과의 Slack 대화에 포함된 사진 저장소를 사용하라고 지시하거나, GitHub 계정에서 이전 프로젝트에 액세스할 수 있는 권한을 부여할 수 있습니다.
ChatGPT에 접근할 때와 유사하게 Devin에게 접근합니다. 즉 생성하려는 앱에 대한 설명을 자연어로 입력합니다. Singh의 예에서 그는 Devin에게 "스테이지 타이머를 만들고 싶어."라고 말합니다. 스테이지 타이머는 발표자가 프레젠테이션을 할 때 노트북에서 참조할 수 있는 일종의 카운트다운 시계입니다. Devin은 자연어 프롬프트 3개만으로 Singh의 앱을 만들 수 있습니다.
코딩하는 동안 자체적으로 QA와 디버깅도 수행하는데, 이 프로세스에 대해 Cognition은 웹사이트를 통해 다음과 같이 설명합니다. "Devin은 코드 환경을 설정하고, 버그를 재현하고, 수정 사항을 스스로 코딩하고 테스트합니다." 매우 인상적이게도, Devin은 자체 LinkedIn 프로필을 가지고 있는데, 이는 그리 놀랄 일은 아닙니다(Cognition Labs의 장난기 넘치는 손길이 느껴집니다).
Goldman의 발표는 블로그계 IT 전문가들 사이에 큰 소란을 일으켰으며, 한 미디어 헤드라인은 "Goldman Sachs가 당신의 컴퓨터 과학 학위를 무가치하게 만들었다"고 적었습니다. 그러나 Goldman의 Argenti에 따르면 Devin은 일자리를 두고 인간과 경쟁하기 위해 존재하는 것이 아닙니다. 결국, 생성형 AI의 성능은 사용자의 명령에 달렸습니다. 그는 "문제를 실제로 일관된 방식으로 설명하고 프롬프트로 전환한 후 해당 에이전트의 작업을 감독할 수 있는 능력을 엔지니어가 갖추기를 기대합니다."라고 말합니다.
Ramamurthy도 이에 동의했습니다. "그렇다고 해서 100% 정확하고 빈틈이 없다는 것은 아닙니다."라고 그는 말했습니다. "하지만 실제로 Devin은 가능한 것을 새롭게 상상하는 것입니다. 대부분 아날로그적인 프로세스에 생성형 AI를 삽입하는 [현재의 관행] 대신, 프로세스를 재구상할 수 있다면 어떨까요? 인간과 디지털 에이전트를 결합하면 마법이 일어납니다."
