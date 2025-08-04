Goldman Sachs의 '하이브리드 인력' 부문 1호 직원인 AI 소프트웨어 엔지니어 Devin을 만나보세요

누군가는 이게 무슨 대단한 일이냐고 반문할 수도 있습니다. Devin은 글로벌 투자 은행이 사용해 온 수많은 AI 기반 코딩 도구 중 가장 최신 버전에 불과하며, 여기에는 OpenAI와 GitHub가 2021년에 출시한 많은 호평을 받은 GitHub Copilot(Microsoft의 AI 도구와 혼동하지 말 것)이 포함됩니다. 전 세계, 또는 적어도 일반 대중은 사용자가 자연어로 프롬프트를 입력하면 소프트웨어가 작동하는 코드를 뿜어내는 GitHub Copilot과 같은 도구를 본 적이 없었습니다. 이것은 바로 생성형 AI가 처음 발명된 목적과 정확히 같은 종류의 작업인 듯했습니다.

Devin도 그렇게 할 수 있지만 자율성이라는 핵심 기능이 추가되었습니다. Cognition’의 웹사이트에 따르면 이 회사는 Devin을 앱 개발을 처음부터 끝까지 전 과정을 수행할 수 있는 '지칠 줄 모르는 숙련된 팀원'으로 설계했습니다. 위의 Ramamurthy의 예와 마찬가지로, 사용자는 Devin에게 일상적인 자연어로 위시리스트를 말하면 원하는 것을 정확히 수행하는 코드를 얻을 수 있습니다.

YouTube에는 구독 기반의 공개 버전을 사용하여 Devin.ai로 앱을 제작하는 사람들의 데모가 많이 있습니다. 인터페이스는 ChatGPT와 Unix 터미널, 즉 절반은 자연어, 절반은 코드의 중간 형태처럼 보입니다. 언어 부분은 사용자가 Devin과 나누는 대화이고, 코드 부분은 Devin이 내부에서 지침을 해석하는 방법입니다.

Devin을 GitHub 또는 Slack과 같이 프로젝트에 도움이 되는 정보가 포함되었을 수 있는 다른 앱에 직접 연결할 수 있습니다. 미국의 기술 채널 Singh의 한 영상에서 진행자 Harnoor Singh는 이 기능이 왜 유용한지 시연합니다. 예를 들어, Devin에게 팀과의 Slack 대화에 포함된 사진 저장소를 사용하라고 지시하거나, GitHub 계정에서 이전 프로젝트에 액세스할 수 있는 권한을 부여할 수 있습니다.

ChatGPT에 접근할 때와 유사하게 Devin에게 접근합니다. 즉 생성하려는 앱에 대한 설명을 자연어로 입력합니다. Singh의 예에서 그는 Devin에게 "스테이지 타이머를 만들고 싶어."라고 말합니다. 스테이지 타이머는 발표자가 프레젠테이션을 할 때 노트북에서 참조할 수 있는 일종의 카운트다운 시계입니다. Devin은 자연어 프롬프트 3개만으로 Singh의 앱을 만들 수 있습니다.

코딩하는 동안 자체적으로 QA와 디버깅도 수행하는데, 이 프로세스에 대해 Cognition은 웹사이트를 통해 다음과 같이 설명합니다. "Devin은 코드 환경을 설정하고, 버그를 재현하고, 수정 사항을 스스로 코딩하고 테스트합니다." 매우 인상적이게도, Devin은 자체 LinkedIn 프로필을 가지고 있는데, 이는 그리 놀랄 일은 아닙니다(Cognition Labs의 장난기 넘치는 손길이 느껴집니다).