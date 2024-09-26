X-Force Incident Command는 보안 연구원 Simone Margaritelli가 작성한 일련의 블로그 게시물 중 첫 번째라고 주장하는 내용을 모니터링하고 있습니다. 이 글은 CUPS 서비스에 특별히 설계된 HTTP 요청을 보내면 악용될 수 있는 것으로 알려진 CUPS(Common Unix Printing System)의 취약점을 상세히 다루고 있습니다. 이 취약점은 Linux 및 macOS 등의 다양한 UNIX 기반 운영 체제에 영향을 미칩니다. 이 취약점을 악용하면 영향을 받는 시스템에 원격으로 액세스하여 공격자가 임의의 코드를 실행하고 잠재적으로 상승된 권한을 얻을 수 있습니다. X-Force는 공개된 내용을 조사하고 악용 여부를 모니터링하고 있습니다. 이 상황을 지속적으로 모니터링하고 가능한 경우 업데이트를 제공할 것입니다.