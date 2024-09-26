보안

Fysa — GNU-Linux 시스템의 중대한 RCE 결함

공격자가 UNIX 기반 시스템에 원격으로 액세스할 수 있도록 하는 CUPS(Common Unix Printing System)의 취약점에 대해 자세히 설명하는 블로그 게시물 시리즈 중 첫 번째 게시물이 게시되었습니다. 다양한 UNIX 기반 운영 체제에 영향을 미치는 이 취약점은 특수하게 조작된 HTTP 요청을 CUPS 서비스에 전송하여 악용될 수 있습니다.

위협 지형도

  • 위협 유형: CUPS 서비스의 원격 코드 실행 취약점
  • 영향을 받는 산업: 금융, 의료, 정부 등 다양한 산업 분야의 UNIX 기반 시스템
  • 지리적 위치: 글로벌, 전 세계 UNIX 기반 시스템에 잠재적인 영향
  • 환경 영향: 심각도가 높으며, 공격자가 원격으로 액세스하여 취약한 시스템에서 임의의 코드를 실행할 수 있음

개요

X-Force Incident Command는 보안 연구원 Simone Margaritelli가 작성한 일련의 블로그 게시물 중 첫 번째라고 주장하는 내용을 모니터링하고 있습니다. 이 글은 CUPS 서비스에 특별히 설계된 HTTP 요청을 보내면 악용될 수 있는 것으로 알려진 CUPS(Common Unix Printing System)의 취약점을 상세히 다루고 있습니다. 이 취약점은 Linux 및 macOS 등의 다양한 UNIX 기반 운영 체제에 영향을 미칩니다. 이 취약점을 악용하면 영향을 받는 시스템에 원격으로 액세스하여 공격자가 임의의 코드를 실행하고 잠재적으로 상승된 권한을 얻을 수 있습니다. X-Force는 공개된 내용을 조사하고 악용 여부를 모니터링하고 있습니다. 이 상황을 지속적으로 모니터링하고 가능한 경우 업데이트를 제공할 것입니다.

주요 결과

  • 이 취약점은 Linux 및 macOS 등의 다양한 UNIX 기반 운영 체제에 영향을 미칩니다.
  • 모든 버전의 Red Hat Enterprise Linux(RHEL)가 영향을 받지만, 기본 구성에서는 취약하지 않습니다.
  • 이 취약점은 특수하게 조작된 HTTP 요청을 CUPS 서비스에 전송하여 악용될 수 있습니다.
  • 이 취약점으로 인해 공격자는 영향을 받는 시스템에 원격으로 액세스하여 임의의 코드를 실행할 수 있습니다.
  • 이 취약점은 심각도가 높은 것으로 확인되었으며, 영향을 받는 조직에 상당한 영향을 미칠 수 있습니다.

완화 조치/권장 사항

  • CUPS 서비스 비활성화 또는 CUPS 웹 인터페이스에 대한 액세스 제한
  • 시스템을 업데이트할 수 없고 이 서비스를 사용하는 경우 UDP 포트 631에 대한 모든 트래픽과 가능한 모든 DNS-SD 트래픽을 차단하세요(zeroconf에는 적용되지 않음).
  • 네트워크 세분화 및 액세스 제어와 같은 추가 보안 조치를 구현하여 취약점의 확산을 제한하세요.
  • 철저한 취약점 평가 및 침투 테스트를 수행하여 다른 잠재적 취약점을 식별하고 해결하세요.
  • 강력한 사고 대응 및 재해 복구 계획을 구현하여 잠재적 침해로 인한 영향을 완화하세요.

CVE 식별자

  • CVE-2024-47176 (예약됨)
  • CVE-2024-47076(예약됨)
  • CVE-2024-47175(예약됨)
  • CVE-2024-47177(예약됨)