웨어러블 AI에 미래가 있을까요?

사용자와 사용 사례는 모든 제품 설계의 중심에 있어야 합니다. 특히 많은 개념이 이론적으로는 흥미롭지만 실제로는 그렇지 않은 AI 하드웨어처럼 유망한 분야에서는 더욱 그렇습니다.

"제품을 만드는 것은 사용 사례입니다."라고 그는 말합니다. "제품이 아닙니다. 기술이 아닙니다. 결코 기술이 아닙니다."

캔자스 대학의 디자인 연구 센터 소장인 Gregory Thomas는 인터뷰에서 이 초기 단계에서 웨어러블 AI에 대한 가장 강력한 주장은 B2B 시장일 수 있다고 말합니다. "웨어러블은 특히 원활하게 작동해야 하는 의료 서비스 분야에서 정말 중요합니다."라고 Thomas는 설명합니다. "환자들은 갇혀 있거나 실험용 쥐처럼 느껴지길 원하지 않습니다."

Thomas는 자동차의 스마트 디바이스와 새로운 기술이 캔자스 시골 지역에서 진단 및 환자 치료를 가능하게 하는 방법을 탐구했습니다. "저희는 우리에게 잘 맞는 것을 살펴봤습니다. 센서를 직물에 엮는 유망한 기술이 있습니다. 환자가 침대에 누워 있는 동안 제 셔츠, 여러분의 블라우스에 심박수, 온도 및 기타 생체 정보를 모니터링하는 센서를 탑재할 수 있습니다. 웨어러블이 언어 처리와 같은 적절한 기술과 결합하면 놀라운 미래를 맞이할 수 있습니다."

2년 전 Humane이 웨어러블 AI Pin을 발표했을 때 이 제품은 음성 제어와 손바닥 투사를 사용하여 사용자를 화면에서 해방시키는 '지능형 동반자'가 될 것이라고 약속했습니다. 하지만 일이 계획대로 진행되지 않았습니다. 두 명의 전직 Apple 리더가 공동 설립한 Humane의 AI Pin은 지난 봄 출시 당시 혹평을 받았으며 회사는 최근 HP에 부분적으로 인수되었다고 발표했습니다. 그럼에도 불구하고 Thomas는 간호사의 행정 업무를 지원하는 등 기술의 잠재적인 사용 사례를 즉시 발견했다고 말합니다.

"웨어러블은 올바른 기술과 결합하면 놀라운 미래를 맞이할 수 있습니다."라고 Thomas는 말합니다. "물론 AI는 모든 것을 주도하기 때문에 깊이 내재되어 있어야 합니다. AI가 할 수 있는 일은 무궁무진합니다."