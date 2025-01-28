프랑스의 AI 스타트업, 서부로의 여정

Hugging Face, Mistral AI 및 Pathway의 공통점은 무엇인가요? 프랑스 기업가들이 설립한 이 AI 회사들은 모두 미국에서 강력한 입지를 구축했습니다. Pathway는 작년 말 파리에서 Menlo Park로 본사를 이전했으며, Hugging Face의 본사는 뉴욕에 있으며, Mistral은 2024년 팔로알토에 사무실을 열었습니다.
기업가를 돕기 위해 고안된 프랑스 협회인 La French Tech가 주최한 이벤트에서 Mistral의 미국 총괄 매니저이자 수익 책임자인 Marjorie Janiewicz는 "미국에 진출하는 것은 야심찬 단계입니다."라고 말합니다.
2023년 DeepMind와 Meta 출신의 세 명의 전직 엔지니어가 설립한 Mistral은 오픈 소스 LLM을 개발하는 회사입니다. 이 회사는 Microsoft의 파트너로 IBM을 비롯한 여러 미국 고객을 확보했으며, 설립 1년 후 62억 달러의 기업 가치를 인정받았습니다. Mistral은 큰 야망을 가지고 있으며, 이를 독립적으로 추구할 계획입니다. 공동 창업자인 Arthur Mensch는 Davos에서 회사를 매각하지 않고 IPO를 계획하고 있다고 밝혔습니다.
프랑스는 많은 인재를 배출하고 있으며 프랑스 컴퓨터 과학자들은 AI에 큰 기여를 하고 있습니다. 대표적 인물로는 Meta의 Yann LeCun과 François Chollet이 있으며, Chollet은 Google에서 10년을 보낸 뒤 ARC-AGI라는 AGI 발전 측정 벤치마크를 만들었습니다. Chollet은 최근 Zapier 공동 창업자와 함께 NDEA라는 새로운 벤처 설립을 발표했습니다.
프랑스 스타트업 생태계는 최근 새로운 스타트업과 인재들로 활기를 띠고 있으며, 이에 Financial Times는 프랑스가 글로벌 AI 강대국이 될 수 있는지 질문을 던졌습니다. 지난 11월 OpenAI의 파리 오피스가 개설되면서 프랑스는 유럽 AI 허브로서의 선도적 위치를 더욱 강화했습니다.
그러나 많은 프랑스 기업가들에게 프랑스를 떠나 미국으로 가는 선택은 당연한 선택입니다. Pitchbook의 수치에 따르면 2024년에 VC 투자의 56%가 미국에서 이루어졌습니다.
“글로벌 리더가 되고 싶다면 미국 시장을 공략해야 합니다.”라고 샌프란시스코의 벤처캐피털 Cathay Innovation에서 C.Lab을 이끄는 Matthieu Soulé는 말합니다. “조달된 자금의 절반 이상이 미국에 있으며, 미국은 서구 세계에서 핵심 시장으로 남아 있습니다. 유럽에서 1위가 되고 싶다면 미국 기업과 경쟁해야 합니다. 그리고 글로벌 리더가 되고 싶다면 미국 시장에 신속히 진입해야 합니다. 기계적으로 보면 프랑스는 국내 시장이 제한적이기에 국제 확장이 필연적으로 필요한 상황입니다.”
팬데믹 기간 동안 많은 사람들이 유명 경영진과 기업들이 텍사스와 플로리다로 이전하면서 샌프란시스코의 기술 산업 중심지로서의 지위가 끝날 것이라고 예측했습니다. 그러나 AI 경쟁으로 인해 역학 관계가 바뀌었습니다. 샌프란시스코는 OpenAI와 Anthropic과 같은 거대 AI 기업의 본거지이며, Amazon이 최근 AGI SF Lab을 오픈한 곳이기도 합니다.
이제 그 어느 때보다 어디서나 벤처를 시작할 수 있다는 것은 모두가 동의하는 사실입니다. 하지만 미국에서도 여전히 핵심 시장은 하나 있습니다. 바로 실리콘밸리입니다. "프랑스에는 훌륭한 엔지니어가 많이 있습니다."라고 샌프란시스코에 있는 Ramp-Up Lab의 공동 창립자이자 매니징 디렉터인 Marie Frochen은 말합니다. "하지만 시리즈 A로 넘어가자마자 상황이 복잡해집니다. 프랑스에는 많은 재능이 있지만, 재능만 있다고 해서 모든 것이 해결되지는 않습니다. 베이 지역은 자본, 숙련된 멘토, 연쇄 창업가를 접할 수 있는 기회를 제공하며, 위험 감수와 협업을 장려하는 문화를 제공합니다."
주식 관리 회사인 Carta에 따르면, 베이 지역은 2024년 미국 전체 AI 자금 조달의 73.3%를 차지했으며, 뉴욕과 보스턴은 각각 10% 미만의 자금을 지원했습니다. Carta의 인사이트 책임자인 Peter Walker는 "이곳의 네트워크 밀도는 매우 조밀합니다."라고 말합니다. "어디를 보나 흥미로운 문제를 해결하기 위해 노력하는 설립자들이 있습니다. 해당 기업과 파트너 관계를 맺지 않더라도 다른 곳에서는 경험할 수 없는 방식으로 이곳에 있는 사람들로부터 직접 배울 수 있습니다."
Waymo의 CFO인 Elisa de Martel은 실리콘 밸리에 돈 외에도 인재들이 집중되어 있다는 점은 실리콘 밸리에 경쟁 우위를 제공한다고 말합니다. 처음에는 Apple에서, 그다음에는 Carbon에서 15년 동안 근무한 그녀는 밸리에는 다른 곳에서는 따라 하기 어려운 특별한 요소들이 모여 있다고 믿습니다.
그녀는 "여기에는 에너지가 있고 재능과 자본이 독특하게 결합되어 있습니다."라고 말합니다.
2020년에 파리에서 시작된 Pathway의 창업자들에게 Meta 본사가 있는 Menlo Park로의 이전은 몇 가지 도전 과제와 함께 더 많은 기회를 가져왔습니다. 목표는 무엇일까요? Pathway의 CEO Zuzanna Stamirowska는 “일이 실제로 벌어지는 공간에 존재하는 것입니다.”라고 설명합니다.
Pathway는 개발자가 스스로 업데이트할 수 있는 시스템에 데이터를 통합할 수 있는 프로젝트를 구축할 수 있는 AI 프레임워크를 제공하는 '라이브 AI'를 구축하는 데이터 회사입니다. 고객으로는 NATO 및 Formula 1 레이싱 팀이 있습니다. Stamirowska는 Pathway 사용자의 대부분이 미국 출신이라고 말합니다.
"미국 시장의 기술 요구 사항은 더욱 발전했습니다."라고 그녀는 말합니다. "이는 자연스럽게 수요를 창출하고 우리와 같은 고도의 기술 제품을 개발하기 위한 더 나은 환경을 조성합니다." Pathway는 '트랜스포머'의 공동 발명가이자 OpenAI의 수석 연구원인 Lukasz Kaiser의 지원을 받고 있습니다.
많은 성공 사례가 있었지만, 베이 지역에 진출한 일부 프랑스인들은 EU AI 법과 같은 EU 규제로 인해 프랑스 기업이 국제적인 성공과 인정을 받는 것이 더 어려워질 수 있다고 생각합니다.
"규제로 인해 틈새 시장이 생길 수 있는데, 이는 글로벌 리더가 되고자 하는 기업에게는 매력적이지 않을 수 있습니다."라고 Stamirowska는 말합니다. "그러나 특정 지역 내에서는 틈새 시장을 찾을 수 있는 더 많은 기회가 있지만, 일부 지역은 다른 지역보다 침투하기 어려울 수 있습니다. 반면에 규제가 기술 발전과 R&D에 미치는 영향을 고려해야 합니다. 현지 기업들이 혁신 경쟁을 주도하는 것이 아니라 따라잡을 수 있기 때문입니다. 결국 이는 회사의 목표에 달려 있습니다."
Stripe의 오픈 소스 대안을 제시하는 스타트업인 Lago는 파리에서 설립되었습니다. 그러나 공동 설립자이자 CEO인 Anh-Tho Chuong은 작년에 본사를 샌프란시스코로 이전했습니다. 미국에 가족이 뿌리를 두고 있는 그녀는 Airbnb, Twitch, Coinbase 및 Stripe의 설립자를 포함하는 동문과 함께하는 스타트업 인큐베이터인 유명한 Y Combinator에 참여했습니다.
"성공적인 소프트웨어 회사를 원한다고 해도 프랑스에서는 그런 일이 일어나지 않습니다."라고 Chuong은 말합니다. "저희는 오픈 소스이며 성공 사례도 거의 없고 리소스도 거의 없습니다. “미국에 리드를 두는 것은 우리의 전략적 선택이었습니다.”
그리고 많은 프랑스 사람들이 알고 있듯이, 미국에서 성공을 거두는 것이 때로는 본국 프랑스를 포함하여 전 세계 다른 곳에서 성공을 거두는 가장 확실한 방법입니다. Chuong은 "우리 회사는 미국과 유럽 모두에서 인정받는 미국 기반 기업을 고객으로 보유하고 있으며, 이는 두 지역 모두에 퍼져 있습니다."라고 말합니다. “안타깝게도 유럽에 이와 동등한 것이 있었다 하더라도 같은 영향을 미치지는 못했을 것입니다.”
프랑스의 AI 스타트업은 새로 선출된 Emmanuel Macron 대통령이 프랑스를 유럽의 “스타트업 국가”로 만들겠다는 포부를 발표한 2017년 이후 큰 주목을 받았습니다. "'스타트업 국가'는 누구나 스타트업을 만들 수 있다고 스스로에게 말할 수 있는 국가입니다."라고그는 유명한 말을 남겼습니다. "프랑스가 하나가 되기를 바랍니다."
집권 첫 달에 그는 파리에 본사를 둔 인큐베이터 스테이션인 Station F를 설립하여 프랑스에서 동종 업계의 주도적인 조직으로 성장시켰습니다. Station F는 출범 이후 7,000개 이상의 스타트업과 협력하여 10억 유로 이상의 자금을 조달했으며, 삼성, Apple, SAP와 같은 대기업에 인수된 기업들을 멘토링했습니다.
8년이 지난 지금, 그 어느 때보다 치열한 AI 경쟁이 벌어지고 있는 지금, 그의 야망이 현실로 이루어질지는 두고 볼 일입니다.
