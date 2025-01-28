프랑스의 AI 스타트업, 서부로의 여정

Hugging Face, Mistral AI 및 Pathway의 공통점은 무엇인가요? 프랑스 기업가들이 설립한 이 AI 회사들은 모두 미국에서 강력한 입지를 구축했습니다. Pathway는 작년 말 파리에서 Menlo Park로 본사를 이전했으며, Hugging Face의 본사는 뉴욕에 있으며, Mistral은 2024년 팔로알토에 사무실을 열었습니다.

기업가를 돕기 위해 고안된 프랑스 협회인 La French Tech가 주최한 이벤트에서 Mistral의 미국 총괄 매니저이자 수익 책임자인 Marjorie Janiewicz는 "미국에 진출하는 것은 야심찬 단계입니다."라고 말합니다.

2023년 DeepMind와 Meta 출신의 세 명의 전직 엔지니어가 설립한 Mistral은 오픈 소스 LLM을 개발하는 회사입니다. 이 회사는 Microsoft의 파트너로 IBM을 비롯한 여러 미국 고객을 확보했으며, 설립 1년 후 62억 달러의 기업 가치를 인정받았습니다. Mistral은 큰 야망을 가지고 있으며, 이를 독립적으로 추구할 계획입니다. 공동 창업자인 Arthur Mensch는 Davos에서 회사를 매각하지 않고 IPO를 계획하고 있다고 밝혔습니다.

프랑스는 많은 인재를 배출하고 있으며 프랑스 컴퓨터 과학자들은 AI에 큰 기여를 하고 있습니다. 대표적 인물로는 Meta의 Yann LeCun과 François Chollet이 있으며, Chollet은 Google에서 10년을 보낸 뒤 ARC-AGI라는 AGI 발전 측정 벤치마크를 만들었습니다. Chollet은 최근 Zapier 공동 창업자와 함께 NDEA라는 새로운 벤처 설립을 발표했습니다.

프랑스 스타트업 생태계는 최근 새로운 스타트업과 인재들로 활기를 띠고 있으며, 이에 Financial Times는 프랑스가 글로벌 AI 강대국이 될 수 있는지 질문을 던졌습니다. 지난 11월 OpenAI의 파리 오피스가 개설되면서 프랑스는 유럽 AI 허브로서의 선도적 위치를 더욱 강화했습니다.

그러나 많은 프랑스 기업가들에게 프랑스를 떠나 미국으로 가는 선택은 당연한 선택입니다. Pitchbook의 수치에 따르면 2024년에 VC 투자의 56%가 미국에서 이루어졌습니다.

“글로벌 리더가 되고 싶다면 미국 시장을 공략해야 합니다.”라고 샌프란시스코의 벤처캐피털 Cathay Innovation에서 C.Lab을 이끄는 Matthieu Soulé는 말합니다. “조달된 자금의 절반 이상이 미국에 있으며, 미국은 서구 세계에서 핵심 시장으로 남아 있습니다. 유럽에서 1위가 되고 싶다면 미국 기업과 경쟁해야 합니다. 그리고 글로벌 리더가 되고 싶다면 미국 시장에 신속히 진입해야 합니다. 기계적으로 보면 프랑스는 국내 시장이 제한적이기에 국제 확장이 필연적으로 필요한 상황입니다.”