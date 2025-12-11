금융 서비스에서 내일은 사실 오늘입니다

IBM 글로벌 뱅킹 및 금융 시장 부문 매니징 파트너인 Shanker Ramamurthy는 지난주 뉴욕 예일 클럽에서 열린 금융 서비스 리더십 익스체인지에서 “여러분이 하고 있는 모든 것을 변화시킬 세 가지 기하급수적 기술이 있습니다.”라고 말했습니다. 그는 이어서 이를 “‘어제와 오늘’, ‘오늘과 내일’, ‘내일과 그다음 날’”로 구분해 설명했습니다. “어제와 오늘은 하이브리드 클라우드입니다. 오늘과 내일은 AI와 생성형 AI입니다. 그리고 내일과 그다음 날은 양자 기술입니다.” 금융 서비스 기업은 준비가 되어 있을까요? 이 행사에서 Ramamurthy와 다른 연사들의 발언을 종합해 보면, 금융 서비스 기업에는 존재론적 논쟁을 할 시간이 많지 않아 보입니다. 왜냐하면 내일은 이미 오늘이기 때문입니다.
그는 “AI와 생성형 AI의 새로운 시대에서 승자가 되기 위해 무엇을 해야 할까요?”라고 질문했습니다. Ramamurthy는 지난 10여 년 전까지만 해도 많은 기업에서 “[경영진]이 비즈니스 전략을 수립하고, 기술은 그 전략을 지원하는 역할을 맡는 것”이 일반적인 관행이었다고 설명했습니다. 그러나 오늘날은 양손잡이의 세계입니다. “이러한 기하급수적 기술의 결합은 단순히 비즈니스 모델에 정보를 제공하는 것이 아니라, 기술이 실제로 비즈니스 모델을 형성하고 주도하고 있습니다.”
“기하급수적”이라는 표현은 일상적으로 “아주 많다”는 과장된 의미로 사용되지만, 익스체인지에 참석한 IBM 전문가들에 따르면 AI와 양자 기술의 성장은 용량뿐 아니라 비용 효율성 측면에서도 문자 그대로 기하급수적입니다.
Ramamurthy는 팟캐스트 Decoder with Nilay Patel의 최근 에피소드를 인용하며, IBM CEO Arvind Krishna가 우리가 모두 목격해 온 경험적 패턴을 바탕으로 AI 기술의 비용 절감 가속은 거의 불가피하다고 설명했다고 전했습니다. Krishna는 집적 회로의 트랜지스터 수가 약 2년마다 비용 증가를 거의 수반하지 않고 두 배로 늘어난다는 무어의 법칙이 최근 5년간의 반도체 기술 발전에서도 입증되었다고 언급했습니다. (실제로 무어의 법칙은 1965년 이 용어가 처음 사용된 이후 꾸준히 정확성을 유지해 왔습니다.)
“AI에 투자되는 자본 규모가 수조 달러에 달하느냐고요? 그렇습니다. 완전히 사실입니다.”라고 Krishna는 팟캐스트에서 말했습니다. “그러나 5년의 흐름 속에서 우리는 순수 반도체 성능에서 약 10배의 이점을 얻게 될 것입니다. 그다음 설계 측면에서 10배, 소프트웨어 측면에서 또 10배의 향상이 있을 것입니다. 이 세 가지 10배를 합치면 비용은 1,000분의 1 수준이 됩니다.”
Ramamurthy는 이어서 “그렇다면 우리는 이를 어떻게 활용할 것인가?”라고 덧붙였습니다. 그는 대부분의 은행 업계 종사자에게 비용이 시급한 고민인 만큼 시간이 매우 중요하다고 말했습니다. “은행 CEO들은 세 가지 목표를 달성하고자 합니다. 매출 성장, 비용 최적화, 그리고 위험 및 규제 준수 관리입니다. 그리고 은행의 비용 대비 수익 비율이 고착 상태에 있다는 사실을 우리 모두 알고 있습니다. 미국에서는 약 62%에 달합니다.”
“이 세 가지 상충하는 목표를 동시에 관리하는 것은 극도로 어렵습니다.”라고 그는 말하며, “그 결과 수십 년마다 마치 시계처럼 전 세계에서 은행 위기가 발생합니다. 보통은 이 세 가지 중 하나에 대한 집중이 최적 수준에 미치지 못하기 때문입니다.”
그렇다면 금융 서비스 리더는 무엇을 해야 할까요?
그는 “성숙한 시장의 은행들은 문제를 안고 있습니다.”라고 말했습니다. “수십 년간 기술에 투자해 왔지만, 기술뿐 아니라 프로세스와 비즈니스 모델 역시 복잡하고 비용이 많이 듭니다. 기술은 비즈니스의 하위 요소로 취급되어 왔습니다.” 이처럼 다루기 힘든 과거의 레거시를 어떻게 적응시킬 수 있을까요? 그는 “프런트, 미들, 백 오피스를 바라보는 관점을 재설계가 아니라 재구상해야 합니다.”라고 설명했습니다. 전통적인 모델에서는 “그 복잡성 때문에 인력, 프로세스, 기술의 약 3분의 2가 미들 오피스와 백 오피스에 집중되는 경향이 있습니다. 저는 이를 어제의 은행 모델이라고 부릅니다. 내일의 은행 모델은 이 공식을 완전히 뒤집게 될 것입니다.”
그가 말한 핵심은 “이러한 기하급수적 기술이 무엇을 할 수 있는지를 재구상해, 정말 중요한 것(고객, 에코시스템, 파트너십)에 집중하는 것입니다. 이는 어제에서 내일로 전환하는 플랫폼에 관한 이야기입니다. 이는 수년에 걸친 여정입니다.”
Ramamurthy에 따르면 지난 20여 년 동안 IBM CXO 연구는 금융 서비스 업계가 기술의 조기 도입 측면에서 선두에 있음을 보여주었습니다. 그러나 AI와 생성형 AI의 등장은 이를 바꾸어 놓았습니다. 그는 “이 연구를 수행한 이래 기술이 금융 서비스 내부보다 외부에서 훨씬 더 공격적으로 도입된 것은 이번이 처음입니다.”라고 말했습니다. 그 이유는 여러 가지로, 위험과 규제에 대한 우려, 그리고 AI 환각 현상이 포함됩니다. 그 결과 일부 은행은 이 새로운 기술에 대해 신중한 접근을 취해 왔습니다. 그는 “초기에는 백 오피스에서 프런트로 향하는 자동화가 훨씬 많았고, 은행들은 아주 조심스럽게 한 걸음씩 나아가고 있었습니다.”라고 말했습니다. “은행들은 ‘생성형 AI는 환각을 일으킬 수 있으니 어떻게 작동할지 확신이 없다. 우선 고객이 아닌 직원에게만 영향을 미치는 프로젝트, 즉 HR, 재무, 조달 등 백 오피스 업무부터 적용하자’고 생각했습니다.” 이러한 접근 방식에 따르면, 그다음에야 미들 오피스에 AI를 적용하고, “아주 신중하고 조심스럽게 고객에게 노출한다”는 것입니다.
그는 미래의 전략은 “백에서 프런트로, 프런트에서 백으로 동시에 진행되어야 한다”고 강조했습니다. 그는 어제의 접근 방식은 “plus-AI”라고 설명했습니다. 즉, 기존 시스템에 AI 툴을 어디에 억지로 끼워 넣을 수 있을지를 보는 방식입니다. 그러나 미래는 AI-first, 즉 IBM이 때로는 AI-plus라고 부르는 접근 방식이라고 그는 말했습니다. 이는 “생성형 AI의 맥락에서 기술과 에이전트형 역량을 활용해 가능성의 영역을 어떻게 상상할 수 있는지, 그리고 그다음 인간을 어떻게 루프 안으로 가져올 것인지를 묻는 것”을 의미합니다. 그는 plus-AI와 AI-plus의 차이는 매우 크다고 말했습니다. “경제적 가치는 크게 상승합니다. 재설계 과정에 AI를 약간만 추가해도 생산성이 예를 들어 10~12% 정도 향상될 수 있습니다. AI로 다중 에이전시 프로세스를 오케스트레이션하는 단계로 나아가면 생산성이 약 60~75%까지 증가할 수 있습니다. 그리고 은행의 위험 감내 수준과 얼마나 공격적으로 전진하려는지에 따라 이러한 접근 방식의 조합을 보게 될 것입니다.”
Ramamurthy는 이러한 기하급수적 기술이 “우리가 어떤 기술에서도 본 적 없는 속도로 발전하고 있으며, 이는 단지 기억 속에서뿐 아니라 어쩌면 산업 혁명 이후 처음일지도 모른다”고 말했습니다. 그는 이처럼 압도적인 현실이 기회이자 도전이라고 말했습니다. 그는 “이것은 우리에게 세 가지 질문을 던지게 합니다.”라고 말했습니다.
“첫째, 우리의 전략은 충분히 야심찬가?” 그는 기술이 인간의 생물학적 인지 한계를 이미 넘어섰다는 점을 고려하면 그렇지 않을 수도 있다고 말했습니다. “진화는 인간의 사고를 선형적 변화에 맞게 설계했을 뿐, 기하급수적 변화에 맞게 설계하지 않았습니다.”라고 그는 말했습니다. “이 점을 제대로 이해해야 합니다. [컴퓨팅 성능이] 두 배로 증가할 때마다 컴퓨팅의 시작 이후 지금까지의 모든 컴퓨팅을 합친 것보다 더 큰 역량을 얻게 됩니다.”
즉, 기하급수적 기술은 인간이 직관적으로 계획할 수 있는 속도보다 더 빠르게 발전하고 있기 때문에, 금융 서비스 리더들은 가능성에 대해 충분히 대담하게 사고하고 있는지를 스스로 점검해야 합니다. 그는 예를 들며 “이러한 기하급수적 기술을 결합하면 생성형 AI를 활용해 양자 수학 코드를 작성하고 차세대 영역의 문제를 해결할 수 있습니다.”라고 말했습니다.
그는 두 번째 질문으로 “우리는 충분히 빠르게 실행하고 있는가?”를 제시했습니다. 특히 매우 복잡한 대규모 조직에게는 매우 중요한 질문입니다.” 그리고 세 번째 질문은 “사람과 비즈니스 측면, 그리고 역량 측면에서 전환을 이뤄낼 수 있는 준비가 되어 있는가?”입니다. 전 세계 은행의 CXO들과 워크 세션을 진행해 보면 거의 모든 팀이 이 질문들에 대해 아직 해야 할 일이 많다고 말합니다. 위협은 막대하지만, 기회는 비범합니다. 앞으로 5년 동안 이 도전을 극복하고 엄청난 가치를 창출할 수 있다고 확신합니다.”
한편 금융 서비스 기업은 양자 컴퓨팅 기술이 매우 빠르게 성숙하고 있기 때문에 지금부터 시작하는 것이 중요하다고 IBM Quantum Adoption and Business Development 부문 부사장인 Dr. Scott Crowder는 익스체인지에서 말했습니다.
IBM은 이러한 빠른 속도를 설정하는 데 중요한 역할을 하고 있습니다. Crowder는 “9년 전 IBM은 5큐비트 양자 컴퓨터를 클라우드에 올리고 다른 사람들이 이를 프로그래밍할 수 있도록 했습니다.”라고 말했습니다. 큐비트는 양자 컴퓨터에서 정보의 기본 단위인 양자 비트입니다. Crowder에 따르면 IBM은 최초의 5큐비트 시스템 이후 85개 이상의 시스템을 배포했으며, 현재는 모두 100큐비트 이상을 갖춘 양자 컴퓨터로만 구성된 플릿을 운영하고 있는데, 이는 고전 컴퓨터가 무차별 대입 방식으로는 접근할 수 없는 규모입니다.
Crowder는 일반적인 인식과 달리, 컴퓨팅의 발전은 더 빠르고 더 큰 컴퓨터를 만드는 것만을 의미하지는 않는다고 말했습니다. 그는 양자 컴퓨터가 알고리즘 개발자에게 고전 컴퓨터보다 본질적으로 더 복잡한 수학 연산에 대한 접근을 제공한다고 덧붙였습니다. 이러한 수학적 특성은 예를 들어 미분 방정식을 더 효율적으로 해결할 수 있는 가능성을 제공하며, 이는 금융 서비스 분야에서 중요한 활용 사례로 이어질 수 있습니다.
Crowder는 오늘이 금융 산업에 있어 중요한 시점인 이유는 양자 기술이 성숙하는 속도 때문이라며, 양자 컴퓨팅이 고전 컴퓨팅만으로는 알려진 어떤 방식보다도 뛰어난 성능을 보이는 시점인 양자 이점이 향후 12개월 이내에 나타날 것으로 예상된다고 말했습니다. 현재도 전 세계의 개발자들이 IBM Quantum 하드웨어와 소프트웨어 툴의 도움을 받아 양자 이점 후보를 적극적으로 발표하고 벤치마킹하고 있습니다.
IBM Quantum은 2025년 6월 발표를 통해 2029년까지 세계 최초의 대규모 오류 허용 양자 컴퓨터를 배포하는 것을 목표로 하고 있다고 밝혔습니다. 이 컴퓨터는 200큐비트에서 1억 회의 양자 연산을 수행하는 프로그램을 실행할 것으로 예상되며, 이는 오늘날의 컴퓨터 능력을 훨씬 뛰어넘는 강력한 알고리즘 집합에 대한 접근을 제공합니다. 발표에 따르면 IBM Quantum Starling의 계산 상태를 표현하려면 전 세계에서 가장 강력한 슈퍼컴퓨터 10^48대 이상에 해당하는 메모리가 필요합니다.
Crowder는 금융 서비스 기업에 대한 자신의 조언으로 양자 전문 인력 팀을 구축하기 시작하라고 말했습니다. “비즈니스를 차별화하고 싶다면 팀이 알고리즘적 접근 방식을 탐색하고 이를 비즈니스 라인과 긴밀히 연결하도록 하세요. 제 경험상 진정한 알고리즘의 비밀 소스는 양자 기술에 대한 이해와 비즈니스에 대한 이해의 결합에 있습니다.”
선구적인 투자 자문 기업인 Vanguard는 금융 서비스 기업에서 양자 리터러시의 중요성을 보여주는 사례입니다. 2025년 9월 발표된 IBM과 Vanguard의 공동 연구에서 연구진은 양자 컴퓨팅이 실제 환경의 제약 조건 하에서 최적화된 포트폴리오를 어떻게 구성할 수 있는지를 탐구했습니다. 이 연구는 거래 비용, 규제 한계, 작은 변화가 전체 포트폴리오에 미치는 영향과 같은 복잡하고 변화하는 변수 속에서 위험과 수익을 어떻게 균형 있게 관리할 것인가라는 난제를 다뤘습니다.
Vanguard의 Emerging Technology Research 총괄인 Jon Cambras는 익스체인지에 모인 금융 리더들에게 “100개의 채권으로 구성된 바스켓에서 각 채권에 5개의 변수가 붙어 있다면 이는 5의 100제곱이 되며, 이는 관측 가능한 우주의 원자 수와 비슷한 규모입니다. 고전 컴퓨터로는 결코 도달할 수 없습니다.”라고 말했습니다. 그는 Vanguard가 2023년에 한발 앞서 나가 양자 기술의 금융 활용 사례를 탐색하기 시작한 과정을 설명했습니다. “때로는 기술을 따라잡을 수 있지만, 때로는 그럴 수 없습니다. Vanguard는 양자 기술에 대해서는 어느 날 갑자기 양자 기술이 도래했는데 알고리즘을 어떻게 써야 할지, 어디서부터 시작해야 할지 모르는 상황을 맞이하고 싶지 않다는 점을 깨달았습니다. 그래서 우리는 여정을 일찍 시작하고자 했습니다.”
