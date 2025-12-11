금융 서비스에서 내일은 사실 오늘입니다

Ramamurthy에 따르면 지난 20여 년 동안 IBM CXO 연구는 금융 서비스 업계가 기술의 조기 도입 측면에서 선두에 있음을 보여주었습니다. 그러나 AI와 생성형 AI의 등장은 이를 바꾸어 놓았습니다. 그는 “이 연구를 수행한 이래 기술이 금융 서비스 내부보다 외부에서 훨씬 더 공격적으로 도입된 것은 이번이 처음입니다.”라고 말했습니다. 그 이유는 여러 가지로, 위험과 규제에 대한 우려, 그리고 AI 환각 현상이 포함됩니다. 그 결과 일부 은행은 이 새로운 기술에 대해 신중한 접근을 취해 왔습니다. 그는 “초기에는 백 오피스에서 프런트로 향하는 자동화가 훨씬 많았고, 은행들은 아주 조심스럽게 한 걸음씩 나아가고 있었습니다.”라고 말했습니다. “은행들은 ‘생성형 AI는 환각을 일으킬 수 있으니 어떻게 작동할지 확신이 없다. 우선 고객이 아닌 직원에게만 영향을 미치는 프로젝트, 즉 HR, 재무, 조달 등 백 오피스 업무부터 적용하자’고 생각했습니다.” 이러한 접근 방식에 따르면, 그다음에야 미들 오피스에 AI를 적용하고, “아주 신중하고 조심스럽게 고객에게 노출한다”는 것입니다.

그는 미래의 전략은 “백에서 프런트로, 프런트에서 백으로 동시에 진행되어야 한다”고 강조했습니다. 그는 어제의 접근 방식은 “plus-AI”라고 설명했습니다. 즉, 기존 시스템에 AI 툴을 어디에 억지로 끼워 넣을 수 있을지를 보는 방식입니다. 그러나 미래는 AI-first, 즉 IBM이 때로는 AI-plus라고 부르는 접근 방식이라고 그는 말했습니다. 이는 “생성형 AI의 맥락에서 기술과 에이전트형 역량을 활용해 가능성의 영역을 어떻게 상상할 수 있는지, 그리고 그다음 인간을 어떻게 루프 안으로 가져올 것인지를 묻는 것”을 의미합니다. 그는 plus-AI와 AI-plus의 차이는 매우 크다고 말했습니다. “경제적 가치는 크게 상승합니다. 재설계 과정에 AI를 약간만 추가해도 생산성이 예를 들어 10~12% 정도 향상될 수 있습니다. AI로 다중 에이전시 프로세스를 오케스트레이션하는 단계로 나아가면 생산성이 약 60~75%까지 증가할 수 있습니다. 그리고 은행의 위험 감내 수준과 얼마나 공격적으로 전진하려는지에 따라 이러한 접근 방식의 조합을 보게 될 것입니다.”

Ramamurthy는 이러한 기하급수적 기술이 “우리가 어떤 기술에서도 본 적 없는 속도로 발전하고 있으며, 이는 단지 기억 속에서뿐 아니라 어쩌면 산업 혁명 이후 처음일지도 모른다”고 말했습니다. 그는 이처럼 압도적인 현실이 기회이자 도전이라고 말했습니다. 그는 “이것은 우리에게 세 가지 질문을 던지게 합니다.”라고 말했습니다.

“첫째, 우리의 전략은 충분히 야심찬가?” 그는 기술이 인간의 생물학적 인지 한계를 이미 넘어섰다는 점을 고려하면 그렇지 않을 수도 있다고 말했습니다. “진화는 인간의 사고를 선형적 변화에 맞게 설계했을 뿐, 기하급수적 변화에 맞게 설계하지 않았습니다.”라고 그는 말했습니다. “이 점을 제대로 이해해야 합니다. [컴퓨팅 성능이] 두 배로 증가할 때마다 컴퓨팅의 시작 이후 지금까지의 모든 컴퓨팅을 합친 것보다 더 큰 역량을 얻게 됩니다.”

즉, 기하급수적 기술은 인간이 직관적으로 계획할 수 있는 속도보다 더 빠르게 발전하고 있기 때문에, 금융 서비스 리더들은 가능성에 대해 충분히 대담하게 사고하고 있는지를 스스로 점검해야 합니다. 그는 예를 들며 “이러한 기하급수적 기술을 결합하면 생성형 AI를 활용해 양자 수학 코드를 작성하고 차세대 영역의 문제를 해결할 수 있습니다.”라고 말했습니다.

그는 두 번째 질문으로 “우리는 충분히 빠르게 실행하고 있는가?”를 제시했습니다. 특히 매우 복잡한 대규모 조직에게는 매우 중요한 질문입니다.” 그리고 세 번째 질문은 “사람과 비즈니스 측면, 그리고 역량 측면에서 전환을 이뤄낼 수 있는 준비가 되어 있는가?”입니다. 전 세계 은행의 CXO들과 워크 세션을 진행해 보면 거의 모든 팀이 이 질문들에 대해 아직 해야 할 일이 많다고 말합니다. 위협은 막대하지만, 기회는 비범합니다. 앞으로 5년 동안 이 도전을 극복하고 엄청난 가치를 창출할 수 있다고 확신합니다.”