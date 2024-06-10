미국 정부가 기업의 랜섬웨어 지불을 금지하는 것에 대한 논쟁이 다시 화제가 되고 있습니다. 최근 보안기술연구소의 랜섬웨어 태스크포스에서 이 주제에 대한 메모를 발표했습니다. 태스크포스는 현재 미국에서 랜섬웨어 지불을 금지하는 것은 피해자, 사회 및 경제에 대한 피해를 악화시킬 것이라고 말했습니다. 또한 소규모 기업은 랜섬웨어 공격을 받은 후 장기간의 비즈니스 중단을 견디지 못하고 폐업할 수도 있습니다.

"현재 이용 가능한 제한된 데이터에 따르면 전 세계 대다수의 조직이 여전히 랜섬웨어 공격을 방어하거나 복구할 준비가 되어 있지 않은 것으로 나타났습니다. 이러한 대비 격차는 의료, 교육, 정부 등 현재 랜섬웨어 공격의 영향을 많이 받고 있는 리소스 제약이 있는 중요 부문에서 특히 문제가 되고 있습니다."라고 태스크포스는 메모에서 설명했습니다.