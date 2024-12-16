FBI, CISA, Apple-Android 간 문자 메시지에 대한 경고 발령

워싱턴 포스트의 헤드라인은 미국 상원의원의 말을 인용해 미국 역사상 최악의 통신 해킹 사건이라고 보도했습니다. 표면적으로 보면 피해자가 150명에 불과하다는 점에서 다소 과장된 것처럼 보일 수 있습니다. 하지만 전문가들은 피해자가 수백만 명에 달할 것으로 예상하고 있습니다. 상원 정보위원회 위원장을 맡고 있는 Warner는 Salt Typhoon이 Colonial Pipeline과 SolarWinds를 "장난감처럼 보이게 만들었다"고까지 말했습니다.

NBC는 공격 중에 수집된 데이터가 두 가지 범주로 나뉜다고 보도했습니다. 첫 번째에는 통화 시간과 번호를 보여주는 통화 기록이 포함되어 있으며 대부분의 기록은 워싱턴 DC 지역에 있습니다. 다른 하나는 Donald Trump와 Kamala Harris 등 특정 대상의 실시간 통화를 청취하는 것이었습니다.

그러나 이 공격의 가장 우려스러운 측면은 국가 안보에 미치는 영향입니다. UMBC의 컴퓨터 과학 및 전기 공학 수석 강사인 Richard Forno는 UMBC 매거진에서 Salt Typhoon 때문에 미국 정보부와 법 집행 기관이 사용하는 포털이 손상되었다고 설명했습니다. 그 결과 공격자들은 방첩 기관이 어떤 중국 스파이와 정보원을 감시하고 있는지에 대한 정보를 입수했을 수 있으며, 이를 통해 공격 대상은 탐지를 피할 수 있다고 그는 말합니다.

"미국 관리들은 Salt Typhoon이 목표물을 관통하는 방법 중 상당수가 인프라의 기존 약점 때문이라고 말했습니다. 제가 이전에도 언급했듯이, 기본적인 사이버 보안 모범 사례를 구현하지 못하면 모든 규모의 조직에 심각한 사고가 발생할 수 있습니다. 전 세계가 네트워크 정보 시스템에 얼마나 의존하고 있는지를 고려할 때, 특히 전화 네트워크와 같은 중요 인프라에 대한 공격이 성공하기 어렵게 만드는 사이버 보안 프로그램을 유지하는 것이 그 어느 때보다 중요합니다."라고 Forno는 설명합니다.