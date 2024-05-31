행정명령 14028은 지금까지 연방 사이버 보안에 어떤 영향을 미쳤을까요?

최근 미국 정부 회계 감사국은 행정명령 14028, 국가 사이버 보안 개선의 진행 상황에 대한 업데이트를 발표했습니다.

2021년에 백악관은 연방 IT 시스템의 사이버 보안을 개선하기 위해 충족해야 하는 55가지 리더십 및 감독 요구 사항을 확인했으며, 모든 시스템은 명시된 표준을 충족하거나 초과해야 합니다. 국가 사이버 보안 개선에 관한 행정명령(14028)에서는 "사이버 인시던트의 예방, 탐지, 평가 및 해결이 최우선 순위이며 국가 및 경제 안보에 필수적"이라고 언급하면서 요구 사항의 이유를 자세히 설명합니다.

또한 행정명령(EO)은 정부가 모범을 보여 민간 부문에서도 사이버 보안 침해 및 공격의 위험을 줄이도록 장려해야 하기 때문에 이러한 조치를 완료하는 것이 필수적이라고 말했습니다.

행정명령은 요구 사항을 충족할 책임이 있는 기관으로 국토안보부의 사이버 보안 및 인프라 보안국(CISA), 미국 국립표준기술연구소(NIST), 관리 및 예산국(OMB)을 지정했습니다.

이 행정명령의 주요 요구 사항은 다음과 같은 사이버 보안 솔루션에 중점을 두었습니다.