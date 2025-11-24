(제대로만 활용한다면) 기업은 AI를 통해 창의성을 발휘할 수 있습니다 

생성형 AI 붐이 시작된 지 3년이 지난 지금, 크리에이티브 업계는 'AI가 위협이 아니라 동맹이 될 수 있는가?'라는 큰 질문을 던지고 있습니다. 생성형 AI가 아이디어가 현실이 되는 방식을 재편하면서 브랜드와 아티스트 모두 책임감 있게 창의성을 정의하기 위해 경쟁하고 있습니다. 지난주 로스앤젤레스에서 열린 예술가와 기계 서밋(Artist and the Machine Summit)에서는 아티스트, 브랜드, 기술자가 한자리에 모여 책임감 있고 윤리적인 AI가 인간의 창의성을 대체하는 것이 아니라, 증폭시킬 방법을 모색했습니다.
ElevenLabs의 경우 이는 음악 모델을 학습시키고 상업적 사용에 안전한 음악 생성기를 출시하기 위한 라이선스 계약을 확보하는 것을 의미합니다. Adobe의 경우 답은 명확합니다. Adobe는 최근 독점적인 IP 보호 생성형 AI 모델을 기업에 제공한다는 근본적인 목표를 가지고 Adobe Firefly Foundry를 출시했습니다.
이는 저작권 침해에 주의해야 하는 기업에게 필수적인 단계입니다. Adobe의 모델인 Firefly를 학습시키는 모든 데이터는 Adobe의 라이선스를 받았습니다. "이는 크리에이터가 허락했다는 의미입니다."라고 IBM Think가 참석한 컨퍼런스에서 Adobe의 글로벌 생성형 AI 신사업 벤처 담당 부사장인 Hannah Elsakr가 말했습니다. "우리의 모든 유산이 창의적인 커뮤니티를 중심으로 이루어졌기 때문에 이러한 허락은 우리에게 매우 중요했습니다."
Elsakr은 수십 년 전 Adobe가 Photoshop을 출시했을 때 David Hockney와 같은 선도적인 아티스트와 함께 작업했다고 말합니다. 그리고 이제 AI는 새로운 기회를 가져오는 또 다른 구조적 기술적 변화를 경험하고 있습니다. "우리는 훨씬 더 빠른 시간 내에 창의적인 아이디어나 마케팅 브리핑을 완성된 자산으로 만들어낼 수 있습니다."라고 그녀는 말합니다.
비디오 생성은 점점 더 성능이 향상되는 툴이 등장하며, 생성형 AI 분야에서 주목을 받고 있는 핵심 기능입니다(최근 예로는 OpenAI의 Sora 2 또는 Google의 Veo 등이 포함). 그러나 많은 아티스트와 전문가들이 AI로 인해 일자리를 잃을까 봐 두려워하는 상황에서 소비자 대면 제품에 AI를 사용하는 것은 브랜드 입장에서 항상 간단한 결정은 아닙니다.
코카콜라를 생각해 보세요. 작년에 코카콜라는 AI가 생성한 연말연시 광고를 처음으로 공개하여 일부의 반발에 직면했습니다. 코카콜라는 동일한 AI 스튜디오를 사용하여 올해에도 같은 실험을 반복했고, 대중의 반응은 엇갈렸습니다. 광고가 공개된 지 2주 만에 YouTube에서 90만 회 이상의 조회수를 기록했으며, PR Week에 따르면 인터넷에서 가장 화제가 된 크리스마스 광고 중 하나였습니다.
광고를 제작한 AI 네이티브 제작사인 Secret Level의 설립자인 Jason Zada는 이벤트 기간에 "우리는 트위터에서 아티스트들의 혐오를 많이 받습니다."라고 말했습니다. "코카콜라 팀은 공개 전에 사람들에게 AI라는 사실을 알리지 않고 몇 달 동안 테스트한 결과 테스트 결과가 매우 좋았습니다."라고 말합니다. "그럼 이건 실수일까요? 아니면 [이게 AI라는 것을 알았을 때] 뇌가 이를 인식하는 방식일까요?"
Zada에게 AI 사용의 이점은 비용 절감이 아니라 사람들이 더 의미 있는 작업을 할 수 있는 시간을 확보하는 데 있습니다. "저에게는 지출을 줄이는 것이 중요한 것이 아닙니다."라고 그는 말합니다. "효율성이 향상되고 평소에는 할 수 없었던 온갖 일들을 할 수 있다는 점이 중요합니다."
레거시 브랜드는 AI로 새로운 제품을 구축할 때 까다로운 균형에 직면하기도 합니다. 컨퍼런스에서 Mattel Future Lab의 디스커버리 책임자인 Carrie Buse는 장난감 대기업인 Mattel이 올해 초 OpenAI와의 전략적 파트너십을 발표했을 때, 비평가들이 AI가 아이들의 상상력을 훔칠 것이라고 우려했다고 말했습니다.
그러나 내부적으로는 이 파트너십을 새로운 방식으로 새로운 장난감을 만들 수 있는 기회로 간주하고 있습니다. "우리는 우리의 가치에 부합하는 일을 할 수 있는 기회를 얻었습니다."라고 그녀는 말했습니다. "그리고 재미있었던 건, 쉬운 선택지를 굳이 선택하지 않으려고 노력하는 것입니다... 사실 장난감에게 말을 거는 것보다 할 일이 훨씬 더 많습니다. 그리고 그 지점에서 많은 작업이 진행되고 있습니다."
Mattel은 아직 OpenAI와의 파트너십 결과를 발표하지 않았습니다. 하지만 Buse는 AI가 새로운 경험을 열어줄 수 있다고 믿습니다. "머릿속에 있는 상상을 현실로 만들 수 있는 도구를 제공하는 것이 바로 AI를 통한 기회입니다."
Lovable의 크리에이터 책임자 Mindaugas Petrutis는 기업 조직의 경우 많은 조직에서 직원의 역량을 강화하기 위해 AI를 도입하고 있다고 말합니다. 코드 없이 플랫폼 구축을 약속하는 이 유럽 기반 스타트업은 빠른 속도로 성장하고 있습니다. Lovable은 Microsoft나 HubSpot과 같은 대기업에서 채택하고 있다고 Petrutis는 말합니다.
"이러한 회사들은 시간과 비용을 절약하고 있다고 말합니다."라고 그는 IBM Think와의 인터뷰에서 말했습니다. "[비기술 팀도] 솔루션의 프로토타입을 만들고 구현할 수 있는데, 이것만으로도 엄청난 성과를 거둘 수 있습니다."
그러나 이 툴은 아티스트가 작업을 보강하거나 확장하는 데에도 사용할 수 있습니다. 비주얼 아티스트 Shantell Martin은 이 앱을 통해 사용자가 자신의 시그니처 그래픽 요소를 섞고 조합할 수 있는 플랫폼을을 만들었는데, 이는 10년 전 처음 살펴본 아이디어입니다.
"저는 다양한 디자이너, 다양한 UX 디자이너와 협력하여 플랫폼을 만들려고 노력했습니다."라고 Martin은 이벤트에서 설명했습니다. “우리는 많은 돈을 쓰고 많은 연구를 했어요. [그럼에도] 실제로는 전혀 진전이 없었습니다.” 라고 그녀가 말했습니다.
하지만 생성형 AI 툴이 등장하면서 상황이 바뀌었습니다.
"흥미로운 점은 때때로 이러한 작은 아이디어가 떠오를 때 이건 나쁜 아이디어일 수도 있지만, 좋은지 나쁜지 판단하려면 많은 시간과 리소스를 투자해야 한다는 점입니다."라고 Martin은 말합니다. "이러한 작업을 통해 20가지의 다양한 아이디어를 떠올리고 구체화한 다음, 추구하고 싶은 것이 있는지 파악할 수 있습니다."
업계 뉴스레터
가장 중요하고 흥미로운 AI 뉴스에 대한 선별된 인사이트를 확인하세요. 주간 Think 뉴스레터를 구독하세요. IBM 개인정보 보호정책을 참조하세요.
구독은 영어로 제공됩니다. 모든 뉴스레터에는 구독 취소 링크가 있습니다. 여기에서 구독을 관리하거나 취소할 수 있습니다. 자세한 정보는 IBM 개인정보 보호정책을 참조하세요.
캐나다 출신 싱어송라이터 Grimes처럼 기술을 적극적으로 활용한 아티스트는 드뭅니다. 특히 2023년에 그녀는 팬들이 새로운 작품에 자신의 목소리를 사용하도록 초대했습니다(로열티 분할을 통해). 최근에는 영화감독 Matt Zien과 함께 AI를 활용한 예술 제작에 관한 시리즈인 The Tutorial을 공개했습니다.
"우리는 많은 철학적 문제에 부딪혔습니다."라고 Grimes는 이벤트에서 말했습니다. "우리는 도구를 사용하지만, 도구를 사용하면서 어떻게 사용해야 하는지에 대해 토론하고 도덕적 철학으로 접근하고 있습니다."
그녀는 비디오-비디오 AI 툴이 인간의 능력을 대체하기보다는 증강하는 것에 더 가깝다고 생각하기 때문에 이를 활용하는 것은 합리적인 선택입니다. "제가 지금껏 본 AI의 글 중에 좋은 것은 AI 자체에 대해 글을 쓴 경우밖에 없었으며, 이는 흥미로운 일입니다."라고 그녀는 말했습니다. "저는 이 방식을 유지하고 싶습니다. AI가 작가로서 인간을 대체하지 말고, AI 자신에 대해 진정성 있게 글을 쓰도록 하는 방식을 말입니다."
AI 투자에 대해 더 나은 수익을 얻고 싶으신가요? 주요 영역에서 차세대 AI를 확장하여 최고의 인재들이 혁신적인 새 솔루션을 구축하고 제공하도록 지원함으로써 변화를 주도하는 방법을 알아보세요.
IBM은 2,000개 조직을 대상으로 AI 이니셔티브에 대한 설문조사를 실시하여 효과적인 전략과 효과적이지 못한 전략, 그리고 앞서나갈 수 있는 방법을 알아보았습니다.
IBM Granite는 비즈니스에 맞게 맞춤화되고 AI 애플리케이션 확장에 최적화되었으며 개방적이고 성능이 뛰어나며 신뢰할 수 있는 AI 모델 제품군입니다. 언어, 코드, 시계열 및 가드레일 옵션을 살펴보세요.
AI 빌더를 위한 차세대 엔터프라이즈 스튜디오인 IBM watsonx.ai로 생성형 AI, 파운데이션 모델 및 머신 러닝 기능을 학습, 검증, 조정 및 배포하세요. 적은 데이터로 짧은 시간 내에 AI 애플리케이션을 구축하세요.
업계 최고의 AI 전문성과 솔루션 포트폴리오를 보유한 IBM과 함께 AI를 비즈니스에 활용하세요.
AI 추가를 통해 중요한 워크플로와 운영을 혁신함으로써 경험, 실시간 의사 결정 및 비즈니스 가치를 극대화합니다.
AI 개발 라이프사이클 전반에 걸친 기능에 원스톱으로 액세스하세요. 사용자 친화적인 인터페이스, 워크플로, 업계 표준 API 및 SDK에 대한 액세스를 통해 강력한 AI 솔루션을 제작할 수 있습니다.