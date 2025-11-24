(제대로만 활용한다면) 기업은 AI를 통해 창의성을 발휘할 수 있습니다 

레거시 브랜드는 AI로 새로운 제품을 구축할 때 까다로운 균형에 직면하기도 합니다. 컨퍼런스에서 Mattel Future Lab의 디스커버리 책임자인 Carrie Buse는 장난감 대기업인 Mattel이 올해 초 OpenAI와의 전략적 파트너십을 발표했을 때, 비평가들이 AI가 아이들의 상상력을 훔칠 것이라고 우려했다고 말했습니다.

그러나 내부적으로는 이 파트너십을 새로운 방식으로 새로운 장난감을 만들 수 있는 기회로 간주하고 있습니다. "우리는 우리의 가치에 부합하는 일을 할 수 있는 기회를 얻었습니다."라고 그녀는 말했습니다. "그리고 재미있었던 건, 쉬운 선택지를 굳이 선택하지 않으려고 노력하는 것입니다... 사실 장난감에게 말을 거는 것보다 할 일이 훨씬 더 많습니다. 그리고 그 지점에서 많은 작업이 진행되고 있습니다."

Mattel은 아직 OpenAI와의 파트너십 결과를 발표하지 않았습니다. 하지만 Buse는 AI가 새로운 경험을 열어줄 수 있다고 믿습니다. "머릿속에 있는 상상을 현실로 만들 수 있는 도구를 제공하는 것이 바로 AI를 통한 기회입니다."

Lovable의 크리에이터 책임자 Mindaugas Petrutis는 기업 조직의 경우 많은 조직에서 직원의 역량을 강화하기 위해 AI를 도입하고 있다고 말합니다. 코드 없이 플랫폼 구축을 약속하는 이 유럽 기반 스타트업은 빠른 속도로 성장하고 있습니다. Lovable은 Microsoft나 HubSpot과 같은 대기업에서 채택하고 있다고 Petrutis는 말합니다.

"이러한 회사들은 시간과 비용을 절약하고 있다고 말합니다."라고 그는 IBM Think와의 인터뷰에서 말했습니다. "[비기술 팀도] 솔루션의 프로토타입을 만들고 구현할 수 있는데, 이것만으로도 엄청난 성과를 거둘 수 있습니다."

그러나 이 툴은 아티스트가 작업을 보강하거나 확장하는 데에도 사용할 수 있습니다. 비주얼 아티스트 Shantell Martin은 이 앱을 통해 사용자가 자신의 시그니처 그래픽 요소를 섞고 조합할 수 있는 플랫폼을을 만들었는데, 이는 10년 전 처음 살펴본 아이디어입니다.

"저는 다양한 디자이너, 다양한 UX 디자이너와 협력하여 플랫폼을 만들려고 노력했습니다."라고 Martin은 이벤트에서 설명했습니다. “우리는 많은 돈을 쓰고 많은 연구를 했어요. [그럼에도] 실제로는 전혀 진전이 없었습니다.” 라고 그녀가 말했습니다.

하지만 생성형 AI 툴이 등장하면서 상황이 바뀌었습니다.

"흥미로운 점은 때때로 이러한 작은 아이디어가 떠오를 때 이건 나쁜 아이디어일 수도 있지만, 좋은지 나쁜지 판단하려면 많은 시간과 리소스를 투자해야 한다는 점입니다."라고 Martin은 말합니다. "이러한 작업을 통해 20가지의 다양한 아이디어를 떠올리고 구체화한 다음, 추구하고 싶은 것이 있는지 파악할 수 있습니다."