DeepSeek는 글로벌화, AI는 로컬화

DeepSeek-R1이 출시된 후 며칠 동안 많은 사람들이 회사가 최종 모델에 가까운 모델을 훈련하는 데 든 비용뿐만 아니라 전체 비용을 정확하게 계산하고 보고했는지 및 어떤 회사의 어느 구성 요소를 사용했는지에 대한 우려를 제기했습니다. 과연 DeepSeek는 정말 혁명적인 일을 해냈을까요, 아니면 점진적인 발전에 그쳤을까요?

IBM 수석 연구원인 Kaoutar El Maghraoui와 같은 이들은 진정한 혁신은 '아키텍처 효율성' 또는 '전문가의 조합, 강화 학습 전략, 하드웨어-소프트웨어 코드 설계 및 기타 다양한 최적화 요령'과 같은 기술을 결합하는 것이라고 생각합니다. 이는 대부분 기존 기술을 영리하고 효과적으로 구현한 것입니다.” 라고 El Maghraoui는 최근 IBM Think와의 인터뷰에서 말했습니다.

그럼에도 불구하고 전반적으로 전문가들은 DeepSeek-R1이 몇 가지 주요 방식으로 글로벌 AI 환경을 변화시켰다는 데 동의합니다. 첫째로 많은 사람들은 미국 AI 기업이 보완하기가 거의 불가능한 '해자'를 갖고 있다는(즉, 경쟁에서 앞서 있다는) 것을 당연하게 생각했습니다. DeepSeek는 개발자와 소기업이 자체 LLM을 개발하기 위한 도구에 액세스하는 장벽을 낮추면서 이러한 가정을 반박했습니다.

IBM의 수석 기술 제품 관리자인 Abraham Daniels는 인터뷰에서 “개발자와 사용자는 이제 훨씬 적은 비용으로 OpenAI의 o1과 동일한 유형의 기능을 이용할 수 있다”고 말했습니다.

DeepSeek가 모델을 오픈 소스화한 점은 접근성을 높이는 데 큰 역할을 했습니다. IBM and AI Alliance의 AI 오픈 전략 담당 이사인 Anthony Annunziata는 "DeepSeek 이후 오픈 소스에 대한 관심이 높아졌으며, AI Alliance에 대한 기여도 증가했습니다."라고 말합니다. AI Alliance는 개방적이고 안전한 AI를 만들기 위해 노력하는 조직의 국제적인 네트워크로, IBM과 Meta에 의해 설립되었습니다.

"유럽 전역, 베트남, 인도, 일본에는 인공 지능에 대한 주권적 통제권을 유지하여 미국이나 여타 지역과는 다른 자체적인 문화적, 사회적, 경제적 요구 사항에 맞게 인공 지능을 형성하고자 하는 지역 AI 기업이 많습니다."라고 Annunziata는 설명했습니다.

자체 개발 AI 연구를 보호하는 것은 최우선 과제입니다. "정부가 해외 AI의 영향을 피할 수 있는 방법을 모색하는 실질적인 디지털 주권 추진이 이루어지고 있습니다."라고 El Maghroui는 말했습니다.

현지 언어를 기반으로 LLM을 만드는 것은 많은 기업가에게 동기를 부여합니다. "유틸리티 측면에서 AI는 각 국가 또는 지역이 최소한 행동에 영향을 미치는 측면에서 발언권을 가질 수 있는 자체 언어 모델을 갖기를 원하는 방향으로 나아가고 있습니다."라고 Li는 말했습니다.

예를 들어, 일본은 최근 AI 진흥법을 제정하여 기술 진흥을 적극적으로 지원하고 있습니다. 6월 말, 현지 기업가들의 관심이 높은 두 가지 분야인 AI 주권과 제조업에서의 AI에 집중하기 위해 일본에 새로운 AI Alliance 지부가 출범했습니다. 언어는 AI 시스템 제어에 큰 역할을 하며, 예를 들어 2024년 말에는 학계와 산업계의 연구자 1,500명 이상이 힘을 합쳐 강력하고 개방적인 일본어 모델을 개발하고 있습니다.

많은 국내 AI 모델과 기업가들도 지역의 경제적 이익을 우선시합니다. 일본의 경우, Mitsubishi Electric과 Panasonic을 비롯하여 AI Alliance에 가입한 많은 회사가 일본 경제의 특히 큰 부분을 차지하는 제조 및 산업 사용 분야를 대상으로 AI 모델을 개발하고 있습니다.