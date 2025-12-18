기술 발전의 기념비적인 해로 볼 수 있는 2025년은 AI가 잘못된 손에 들어갔을 때 얼마나 강력하면서도 위험해질 수 있는지를 보여주었습니다. 악의적인 행위자들이 복잡한 공격을 자동화하고, AI 툴을 사용해 사회공학적 공격 캠페인을 전개하며, AI 에이전트를 조작해 민감한 정보를 노출시키는 상황에서, 2025년이 인간과 AI 기반 적으로부터의 사이버 공격을 완화하기 위한 숨바꼭질의 해였다는 것은 놀라운 일이 아닙니다. 전 세계 평균 데이터 침해 비용은 9% 감소해 444만 달러로 떨어졌지만, 미국 내 평균 비용은 사상 최고치인 1,022만 달러를 기록했습니다.

사이버 보안 위협은 자동화된 챗봇이 받은 편지함을 스팸으로 채우고 AI 에이전트를 속이는 수준에서 끝나지 않았습니다. 올해 우리는 AI 에이전트와 같은 새로운 툴을 워크플로에 통합했을 때 그 결과에 대비하지 못한 조직에서 어떤 일이 벌어질 수 있는지를 확인했습니다. 기업의 13%가 AI 관련 보안 사고를 보고했으며, 그중 97%는 적절한 AI 액세스 제어가 부족했음을 인정했습니다.

작년의 사이버 보안 전망에서는 사이버 보안 대비 플랜에서 AI의 중요성이 점점 커지고 있다는 점이 언급되었습니다. 올해 IBM의 2026년 전망은 자율형 AI를 엔터프라이즈 환경에 통합하는 것이 적절한 보안 조치의 구현 여부에 따라 기회가 될 수도, 부담이 될 수도 있다는 점에 초점을 맞추고 있습니다.