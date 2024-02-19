유럽의 사이버 복원력 법: 오픈 소스 재정의

위협 환경이 점점 더 복잡해지는 가운데 우리는 법률, 기술, 커뮤니티가 융합하는 기로에 서 있습니다. 따라서 사이버 복원력은 그 어느 때보다 중요합니다. 사이버 복원력의 핵심은 부정적인 사이버 사건에도 불구하고 강력한 보안 태세를 유지하고 그러한 인시던트를 예측하고, 견디고, 복구하고, 적응할 수 있는 능력을 의미합니다.

GDPR, HIPAA, CCPA 등과 같은 새로운 데이터 프라이버시 및 보호 규정이 그 어느 때보다 자주 도입되고 있지만, 사이버 복원력을 구체적으로 다루는 새로운 법률이 있다는 사실을 알고 계셨나요?

최근 유럽 연합의 사이버 복원력 법(Cyber Resilience Act, CRA)이 개정되면서 기술 업계에 파문이 일고 있습니다. 이 법안은 2022년 9월에 제안되었으며, 2023년 12월 논란의 여지가 있는 개정안을 통해 정치적 합의를 달성했습니다. 이 법은 EU 전역의 사이버 보안을 강화하는 것을 목표로 하지만, 오픈 소스 소프트웨어의 본질을 재정의함으로써 예상치 못한 방향으로 전환했습니다.

이 개정안은 오픈 소스 소프트웨어를 새롭게 정의하는데, 이는 유럽 디지털 환경에서 오픈 소스 소프트웨어가 개발, 공유되고 인식되는 방식에 있어 잠재적인 패러다임 전환을 의미할 수 있습니다.

기술 업계의 반응은 조심스러운 낙관론과 불안감 어린 시선이 뒤엉킨 기묘한 양상을 보였는데, 이는 오픈 소스 개발자와 더 광범위한 소프트웨어 에코시스템에 미칠 다양한 영향을 반영하고 있습니다.

CRA의 최신 개정안의 면면을 살펴봄으로써 우리는 이 법안이 오픈 소스 커뮤니티에 미치는 영향과 업계의 기류, 그리고 CRA라는 법률 미로를 통과하는 오픈 소스 소프트웨어의 여정에 초점을 맞출 수 있습니다.